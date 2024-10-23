  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Янг Бойз - Интер Смотреть онлайн
В тренде

Янг Бойз - Интер онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 23 октября 2024, 22:00 - Stadion Wankdorf . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Янг Бойз
Берн
0 - 0
Обновить
34'
Интер
Милан
Смотреть трансляцию
Ход матча
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Янг Бойз
29%
Ничья
33%
Интер
38%
Интересные факты
  • Янг Бойз проиграл 3 матчей подряд.
  • Интер имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Интер не проиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.
  • Янг Бойз не забивает в последних 3 матчах.
  • Янг Бойз пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • Янг Бойз выигрывает первый тайм в 34% матчей, Интер выигрывает в 55% матчей.
  • Янг Бойз выигрывает первую половину матча в 34% случаев, Интер выигрывает в 55%.
  • Когда Янг Бойз лидирует 1-0 дома, они побеждают в Янг Бойз% своих матчей.
  • Когда Интер лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Когда Янг Бойз проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Янг Бойз% своих матчей.
  • Когда Интер проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Интер в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Янг Бойз.
  • Интер's performance of the last 5 matches is better than Янг Бойз's.
  • У команды Янг Бойз серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.
  • Янг Бойз забивает 1.97 гола, играя дома, а Интер забивает 1.92 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Интер забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
Прогноз на матч
Последние матчи - Янг Бойз
Чемпионат Швейцарии 2024/2025
19.10.2024 - 19:00 Янг Бойз 2 - 1 Завершен Люцерн В
Чемпионат Швейцарии 2024/2025
06.10.2024 - 17:30 Базель 1 - 0 Завершен Янг Бойз П
Лига Чемпионов 2024/2025
01.10.2024 - 22:00 Барселона 5 - 0 Завершен Янг Бойз П
Чемпионат Швейцарии 2024/2025
28.09.2024 - 21:30 Янг Бойз 0 - 1 Завершен Грассхоппер П
Чемпионат Швейцарии 2024/2025
22.09.2024 - 17:30 Винтертур 1 - 4 Завершен Янг Бойз В
Показать больше
Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2024/2025
20.10.2024 - 21:45 Рома 0 - 1 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2024/2025
05.10.2024 - 21:45 Интер 3 - 2 Завершен Торино В
Лига Чемпионов 2024/2025
01.10.2024 - 22:00 Интер 4 - 0 Завершен Црвена Звезда В
Чемпионат Италии 2024/2025
28.09.2024 - 16:00 Удинезе 2 - 3 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2024/2025
22.09.2024 - 21:45 Интер 1 - 2 Завершен Милан П
Показать больше
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Янг Бойз
29%
Ничья
33%
Интер
38%
Составы команд
26
Вон Баллмоос, Давид
3
Hadjam, Jaouen
23
Лорис Бенито
30
Сандро Лаупер
27
Blum, Lewin
7
Ugrinic, Filip
8
Lakomy, Lukasz
77
Monteiro, Joel
10
Imeri, Kastriot
21
Virginius, Alan
35
Ганвоула, Сильвере
1
Ян Соммер
28
Бенжамен Павар
6
Де Ври, Стефан
31
Бисэк, Янн
2
Дензел Думфрис
16
Давиде Фраттези
23
Николо Барелла
22
Генрих Мхитарян
30
Carlos Augusto
99
Мехди Тареми
8
Марко Арнаутович
Стартовый состав
  • 35
    Ганвоула, Сильвере
    Нападающий
  • 77
    Monteiro, Joel
    Нападающий
  • 10
    Imeri, Kastriot
    Полузащитник
  • 21
    Virginius, Alan
    Нападающий
  • 7
    Ugrinic, Filip
    Полузащитник
  • 8
    Lakomy, Lukasz
    Полузащитник
  • 3
    Hadjam, Jaouen
    Защитник
  • 23
    Лорис Бенито
    Защитник
  • 30
    Сандро Лаупер
    Полузащитник
  • 27
    Blum, Lewin
    Защитник
  • 26
    Вон Баллмоос, Давид
    Вратарь
  • 99
    Мехди Тареми
    Нападающий
  • 8
    Марко Арнаутович
    Нападающий
  • 2
    Дензел Думфрис
  • 16
    Давиде Фраттези
    Полузащитник
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 22
    Генрих Мхитарян
    Полузащитник
  • 30
    Carlos Augusto
    Полузащитник
  • 28
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
  • 6
    Де Ври, Стефан
    Защитник
  • 31
    Бисэк, Янн
    Защитник
  • 1
    Ян Соммер
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Magnin, Joel
  • Симоне Индзаги
Статистика матча
2
Штрафные
7
7
Фолы
2
3
Удары мимо
39%
Владение мячом
61%
2
Удары в створ
5
Угловые
Сейвы
2
5
Блокировано ударов
LIVE
Трансляция матча Янг Бойз - "Интер"
play-btn
play sound
В эфире
MEGOGO
Трансляция
33'
Желтая карточка
31'
Опасный момент
Пятой перевел передачу с левого фланга от Аугусто на Биссека в штрафную Тареми, но партнер не переиграл вратаря.
30'
Дальний удар Мхитаряна в зоне перед штрафной блокировал защитник.
28'
Фол Бареллы на правом фланге обороны против Аджама.
26'
Длительное время уже сидит Янг Бойз на чужой половине.
24'
Опасный момент
Аджам на левом фланге выполнил подачу на дальнюю штангу, которую головой завершал Лакомы в падении, но Зоммер вытащил на угловой.
22'
Опасный момент
Павар перед Зоммером перевел на угловой попытку Виржиниуса на дальний завершить навес с левого фланга.
21'
Угринич со штрафного попал в стенку.
19'
Интер начал подпускать соперников к собственной штрафной.
17'
Опасный момент
Аджам пробил с левого фланга штрафной с рикошетом от Думфриса в ближнюю девятку, но Зоммер парировал.
16'
Подача от Тареми с правого фланга полетела над воротами.
14'
Не слишком акцентированные атаки от обеих команд в начале.
12'
Заброс к правому флангу атаки получил Ганвула, но прострел не получился.
10'
Контроль мяча от Янг Бойз в центре поля.
8'
Тареми не пробросил мимо защитника передачу с левого фланга от Мхитаряна.
6'
Интер работает под давлением на собственной половине.
Запасные: Ди Дженнаро, Ж. Мартинес, Зелински, Тюрам, Димарко, Дармиан, Айду, Беренбрук, Бастони.
Интер: Зоммер - Павар, де Врей, Биссек - Думфрис, Фраттези, Барелла, Мхитарян, Аугусто - Тареми, Арнаутович.
Запасные: Келлер, Марцино, Иттен, Колли, Камара, Элиа, Ниассе, Конте, Атекаме, Маль.
Янг Бойз: фон Бальмоос - Блум, Лаупер, Бенито, Аджам - Лакоми, Угринич - Виржиниус, Имери, Монтейру - Ганвула.
4'
Хаджам перевел на угловой мяч из-под ног Дюмфриса на левом фланге штрафной.
Майкл Оливер (Ашингтон, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА. На поле стадиона Стад де Сюисс Ванкдорф (Берн, Швейцария) сыграют швейцарский Янг Бойз и миланский Интер.
2'
Еще и задымили фанаты сильно, поэтому и поле плохо видно.
1'
Сегодня играют на искусственном покрытии, поэтому интересно.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 19:45 - Сегодня Брест Брест 1 Байер Байер 1 Завершен 19:45 - Сегодня Аталанта Аталанта 0 Селтик Селтик 0 Завершен 19:30 - Сегодня Шлёнск Шлёнск 2 Сталь Сталь 1 Завершен 17:30 - Сегодня Брага Брага 1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1 Завершен 17:30 - Сегодня Галатасарай Галатасарай 4 Эльфсборг Эльфсборг 3

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 2 500 грн На сайт
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости

Анонс матча Янг Бойз - "Интер" 23.10.2024, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Янг Бойз (Берн) и командой "Интер" (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2024/2025, матч начнется на стадионе Stadion Wankdorf.

Дата проведения матча: 23.10.2024
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Magnin, Joel и Симоне Индзаги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Янг Бойз - "Интер" можно посмотреть 23.10.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Янг Бойз - "Интер", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Янг Бойз (Берн)
Страна: Швейцария
Тренер: Адольф Гюттер

Прошедший матч команды Янг Бойз был сыгран против Люцерн - 19.10.2024, в рамках турнира Чемпионат Швейцарии 2024/2025 и закончился победой команды Янг Бойз.

Команда гостей

Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший поединок команды "Интер" был сыгран против Рома - 20.10.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2024/2025 и закончился победой команды "Интер".

Следите за результатами матча Янг Бойз - "Интер" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Лига Чемпионов и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.