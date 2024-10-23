Янг Бойз - Интер онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Янг Бойз (Берн) и командой "Интер" (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2024/2025, матч начнется на стадионе Stadion Wankdorf.
Дата проведения матча: 23.10.2024
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд Magnin, Joel и Симоне Индзаги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Янг Бойз (Берн)
Страна: Швейцария
Тренер: Адольф Гюттер
Прошедший матч команды Янг Бойз был сыгран против Люцерн - 19.10.2024, в рамках турнира Чемпионат Швейцарии 2024/2025 и закончился победой команды Янг Бойз.
Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги
Прошедший поединок команды "Интер" был сыгран против Рома - 20.10.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2024/2025 и закончился победой команды "Интер".
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