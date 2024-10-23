Янг Бойз - Интер онлайн трансляция матча

Янг Бойз проиграл 3 матчей подряд.

Интер имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Интер не проиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.

Янг Бойз не забивает в последних 3 матчах.

Янг Бойз пропускает в каждом из последних 8 матчах.

Янг Бойз выигрывает первый тайм в 34% матчей, Интер выигрывает в 55% матчей.

Янг Бойз выигрывает первую половину матча в 34% случаев, Интер выигрывает в 55%.

Когда Янг Бойз лидирует 1-0 дома, они побеждают в Янг Бойз% своих матчей.

Когда Интер лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.

Когда Янг Бойз проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Янг Бойз% своих матчей.

Когда Интер проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.

Недавнее выступление команды Интер в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Янг Бойз.

Интер's performance of the last 5 matches is better than Янг Бойз's.

У команды Янг Бойз серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.

Янг Бойз забивает 1.97 гола, играя дома, а Интер забивает 1.92 гола, играя на выезде (в среднем).