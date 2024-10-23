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Барселона - Бавария онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 23 октября 2024, 22:00 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Винчич, Славко
Рейтинг матча:
Барселона
Барселона
2 - 1
Обновить
42'
Бавария
Мюнхен
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Ход матча
1' Рафинья 18' 0Гарри Кейн 27' Киммих, Йосуа
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
31%
Ничья
31%
Бавария
38%
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Барселона иБавария Мюнхен, когда Барселона играет дома, 0- 3. 3 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Барселона и Бавария Мюнхен 0-3. 4 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 6 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 3 раз, 0 сыграла в ничью и 3 победы команды Бавария Мюнхен. Разница голов 11-9 в пользу команды Барселона.
  • Во время последних 15 встреч, команда Барселона выиграла 5 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Бавария Мюнхен выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 32-19 в пользу команды Бавария Мюнхен
  • Барселона выиграл 8 домашних матчей подряд.
  • Барселона без побед над Бавария Мюнхен в последних 6 играх.
  • Robert Lewandowski лучший бомбардир Барселона с 2 голами. Harry Kane забил 4 раз за Бавария Мюнхен
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.
  • Барселона выигрывает первый тайм в 46% матчей, Бавария Мюнхен выигрывает в 49% матчей.
  • Барселона выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Бавария Мюнхен выигрывает в 49%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Бавария Мюнхен.
  • В их последнюю встречу команда Бавария Мюнхен победила в 3 гол(а).
  • Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Бавария Мюнхен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Бавария Мюнхен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Бавария Мюнхен.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Бавария Мюнхен's.
  • Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Барселона (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 0, команда Бавария Мюнхен выиграла 5, 0 ничьи.
  • Барселона забивает 0.4 гола за матч против команды Бавария Мюнхен, а Бавария Мюнхен забивает 3.8 гола против команды Барселона (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Бавария Мюнхен - 4.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Бавария Мюнхен - 2.
  • Барселона забивает 2.39 гола, играя дома, а Бавария Мюнхен забивает 2.68 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Барселона имеет выигрышную серию из 3 матчей.
Прогноз на матч
Личные встречи
Барселона
1
Побед
9
Игр
8
Побед
Бавария
Лига Чемпионов 2022/2023
26.10.2022 - 22:00 Барселона 0 - 3 Завершен Бавария
Лига Чемпионов 2022/2023
13.09.2022 - 22:00 Бавария 2 - 0 Завершен Барселона
Лига Чемпионов 2021/2022
08.12.2021 - 22:00 Бавария 3 - 0 Завершен Барселона
Лига Чемпионов 2021/2022
14.09.2021 - 22:00 Барселона 0 - 3 Завершен Бавария
Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2024/2025
20.10.2024 - 22:00 Барселона 5 - 1 Завершен Севилья В
Чемпионат Испании 2024/2025
06.10.2024 - 17:15 Алавес 0 - 3 Завершен Барселона В
Лига Чемпионов 2024/2025
01.10.2024 - 22:00 Барселона 5 - 0 Завершен Янг Бойз В
Чемпионат Испании 2024/2025
28.09.2024 - 22:00 Осасуна 4 - 2 Завершен Барселона П
Чемпионат Испании 2024/2025
25.09.2024 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершен Хетафе В
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Последние матчи - Бавария
Чемпионат Германии 2024/2025
19.10.2024 - 19:30 Бавария 4 - 0 Завершен Штутгарт В
Чемпионат Германии 2024/2025
06.10.2024 - 18:30 Айнтрахт 3 - 3 Завершен Бавария Н
Лига Чемпионов 2024/2025
02.10.2024 - 22:00 Астон Вилла 1 - 0 Завершен Бавария П
Чемпионат Германии 2024/2025
28.09.2024 - 19:30 Бавария 1 - 1 Завершен Байер Н
Чемпионат Германии 2024/2025
21.09.2024 - 16:30 Вердер 0 - 5 Завершен Бавария В
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Главные события
27'
Киммих, Йосуа
18'
0Гарри Кейн ГООЛ!
ГООЛ! Рафинья
1'
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
31%
Ничья
31%
Бавария
38%
Составы команд
13
Иньяки Пенья
3
Balde Martinez, Alejandro
5
Мартинез, Иньиго
2
Cubarsi, Pau
23
Жюль Кунде
17
Casado, Marc
8
Gonzalez, Pedro
16
Marin, Fermin Lopez
11
Рафинья
9
Роберт Левандовски
19
Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
1
Мануэль Нойер
22
Рафаэл Геррейру
2
Упамекано, Дайот
3
Kim, Min-jae
19
Дэвис, Альфонсо
6
Киммих, Йосуа
16
Жоау Пальинья
17
Олисе, Майкл
25
Томас Мюллер
7
Гнабри, Серже
9
0Гарри Кейн
Стартовый состав
  • 11
    Рафинья
    Защитник
    1
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
  • 19
    Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
    Нападающий
  • 16
    Marin, Fermin Lopez
    Нападающий
  • 17
    Casado, Marc
    Полузащитник
  • 8
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 3
    Balde Martinez, Alejandro
    Защитник
  • 5
    Мартинез, Иньиго
    Защитник
  • 2
    Cubarsi, Pau
    Защитник
  • 23
    Жюль Кунде
    Защитник
  • 13
    Иньяки Пенья
    Вратарь
  • 9
    0Гарри Кейн
    18
  • 17
    Олисе, Майкл
    Полузащитник
  • 25
    Томас Мюллер
    Полузащитник
  • 7
    Гнабри, Серже
    Полузащитник
  • 6
    Киммих, Йосуа
    Защитник
    27
  • 16
    Жоау Пальинья
    Полузащитник
  • 22
    Рафаэл Геррейру
  • 2
    Упамекано, Дайот
    Защитник
  • 3
    Kim, Min-jae
    Защитник
  • 19
    Дэвис, Альфонсо
    Полузащитник
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Flick, Hansi
  • Компани, Венсан
Статистика матча
1
Удары в створ
2
9
Штрафные
2
2
Фолы
7
47%
Владение мячом
53%
1
Угловые
1
Офсайды
2
1
Сейвы
1
Удары мимо
Блокировано ударов
1
ЖК
1
LIVE
Трансляция матча "Барселона" - "Бавария"
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В эфире
MEGOGO Футбол Первый
Трансляция
40'
Следует отметить активный прессинг футболистов "Барселоны", создающий существенные проблемы гостям.
37'
Гоооол!!!
Фермин отдал на Левандовского, который забил в пустые ворота - 2:1. Ошибся в этом эпизоде ​​Ким.
35'
С выгодной позиции мог пробивать Левандовский, но до этого нападающий "Барселоны" держал за футболку Киммиха.
32'
В эти минуты много борьбы в центре поля, но без продвижения вперед.
28'
Желтая карточка
Киммих в центре поля сбивает Фермина и получает первое в нашем матче предупреждение.
25'
Приятно наблюдать за футболом без центра поля. Обе команды стараются как можно скорее доставить мяч в заключительную треть поля.
22'
После пропущенного мяча начали активнее играть хозяева поля. Однако пока кроме гола без ударов.
18'
Гоооол!!!
На этот раз положения вне игры не было. Гнабри прострелил, а Кейн переправил мяч в сетку – 1:1.
17'
С каждой минутой игровое преимущество "Баварии" растет, но хозяева пока держатся.
14'
Офсайд
После передачи Киммиха из пределов штрафной мог пробивать Гнабри, но у него зафиксировали положение вне игры.
11'
Опасный момент
Однако после просмотра VAR зафиксировали положение вне игры и гол отменили. Повезло "Барселоне".
10'
Опасный момент
Гости забивают. После подачи Мюллера головой в угол ворот пробил Кейн – 1:1.
10'
Кейн мог выходить на оперативное пространство, но Пенья вовремя вышел из ворот и спас "Барселону" от существенных проблем.
8'
Мяч у футболистов "Барселоны" сейчас не держится. Стараются хозяева максимально внимательно играть без мяча.
4'
В эти минуты больше контролируют мяч гости, но пока без ударов по воротам. Защитники "Барселоны" играют внимательно.
1'
Гоооол!!!
Вот так начало матча. Уже на 58-й секунде Рафинья реализовал выход один на один и вывел "Барселону" вперед – 1:0.
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав Баварии: Нойер, Дэвис, Ким Мин Джи, Упомекано, Геррейру, Палинья, Киммих, Гнабри, Мюллер, Олисе, Кейн
Инфо
Стартовый состав Барселоны: Пенья, Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде,Педри, Касадо, Фермин, Ямал, Рафинья, Левандовский
Инфо
8 из 9 последних очных матчей в Лиге чемпионов немцы выигрывали, в том числе 8:2. Пять матчей подряд "Бавария" побеждает "Барселону".
У "Барселоны" существенные кадровые проблемы, которые не могут не влиять на результаты команды. В первом туре ЛЧ "Барселона" уступила "Монако", но затем разгромила "Янг Бойз". "Бавария" сначала уничтожила "Динамо" Загреб (9:2), а в прошлом туре неожиданно уступила "Астон Вилли".
В матче третьего тура Лиги чемпионов "Барселона" будет принимать "Баварию". Безусловно, эта игра станет украшением всего тура. Противостояние начнется в 22:00. Приглашаем вас на текстовую трансляцию матча.
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Анонс матча "Барселона" - "Бавария" 23.10.2024, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Барселона" (Барселона) и командой "Бавария" (Мюнхен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2024/2025, матч начнется на стадионе Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведения матча: 23.10.2024
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Барселона" (Барселона) и командой "Бавария" (Мюнхен):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Бавария", тогда как команда "Барселона" осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и "Бавария" в предыдущем футбольном матче 26.10.2022 закончилось со счетом: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Flick, Hansi и Компани, Венсан разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - "Бавария" можно посмотреть 23.10.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - "Бавария", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший матч команды "Барселона" был сыгран против "Севилья" - 20.10.2024, в рамках турнира Чемпионат Испании 2024/2025 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий матч команды "Бавария" был сыгран против Штутгарт - 19.10.2024, в рамках турнира Чемпионат Германии 2024/2025 и закончился победой команды "Бавария".

Следите за результатами матча "Барселона" - "Бавария" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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