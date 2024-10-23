Барселона - Бавария онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Барселона" (Барселона) и командой "Бавария" (Мюнхен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2024/2025, матч начнется на стадионе Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.
Дата проведения матча: 23.10.2024
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами "Барселона" (Барселона) и командой "Бавария" (Мюнхен):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Бавария", тогда как команда "Барселона" осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и "Бавария" в предыдущем футбольном матче 26.10.2022 закончилось со счетом: 0:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Flick, Hansi и Компани, Венсан разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави
Прошедший матч команды "Барселона" был сыгран против "Севилья" - 20.10.2024, в рамках турнира Чемпионат Испании 2024/2025 и закончился победой команды "Барселона".
Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Томас Тухель
Предыдущий матч команды "Бавария" был сыгран против Штутгарт - 19.10.2024, в рамках турнира Чемпионат Германии 2024/2025 и закончился победой команды "Бавария".
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