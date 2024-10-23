Барселона - Бавария онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Барселона иБавария Мюнхен, когда Барселона играет дома, 0- 3. 3 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Барселона и Бавария Мюнхен 0-3. 4 игры закончились с этим результатом.

За последние 6 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 3 раз, 0 сыграла в ничью и 3 победы команды Бавария Мюнхен. Разница голов 11-9 в пользу команды Барселона.

Во время последних 15 встреч, команда Барселона выиграла 5 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Бавария Мюнхен выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 32-19 в пользу команды Бавария Мюнхен

Барселона выиграл 8 домашних матчей подряд.

Барселона без побед над Бавария Мюнхен в последних 6 играх.

Robert Lewandowski лучший бомбардир Барселона с 2 голами. Harry Kane забил 4 раз за Бавария Мюнхен

Барселона забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.

Барселона выигрывает первый тайм в 46% матчей, Бавария Мюнхен выигрывает в 49% матчей.

Барселона выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Бавария Мюнхен выигрывает в 49%.

Победителем прошлой встречи была команда Бавария Мюнхен.

В их последнюю встречу команда Бавария Мюнхен победила в 3 гол(а).

Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Бавария Мюнхен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.

Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Бавария Мюнхен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.

Недавнее выступление команды Барселона в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Бавария Мюнхен.

Барселона's performance of the last 5 matches is better than Бавария Мюнхен's.

Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Барселона (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 0, команда Бавария Мюнхен выиграла 5, 0 ничьи.

Барселона забивает 0.4 гола за матч против команды Бавария Мюнхен, а Бавария Мюнхен забивает 3.8 гола против команды Барселона (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Бавария Мюнхен - 4.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Бавария Мюнхен - 2.

Барселона забивает 2.39 гола, играя дома, а Бавария Мюнхен забивает 2.68 гола, играя на выезде (в среднем).

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.