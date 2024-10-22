РБ Лейпциг - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Анонс матча "РБ Лейпциг" - "Ливерпуль" 23.10.2024, Лига Чемпионов

Матч между командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2024/2025, матч состоится на стадионе Ред Булл Арена.

Дата проведения матча: 23.10.2024

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Ливерпуль", тогда как команда "РБ Лейпциг" осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и "РБ Лейпциг" в предыдущем футбольном матче 10.03.2021 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Марко Росе и Slot, Arne разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)

Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009

Страна: Германия

Тренер: Марко Розе



Предыдущий поединок команды "РБ Лейпциг" был сыгран против Майнц - 19.10.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2024/2025 и закончился победой команды "РБ Лейпциг".

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)

Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892

Страна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против "Челси" - 20.10.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2024/2025 и закончился победой команды "Ливерпуль".

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