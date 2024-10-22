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РБ Лейпциг - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 23 октября 2024, 22:00 - Ред Булл Арена . Трансляция: MEGOGO Футбол Второй
Главный судья: Сандро Шарер
Рейтинг матча:
РБ Лейпциг
Лейпциг
0 - 1
Обновить
42'
Ливерпуль
Ливерпуль
Смотреть трансляцию
Ход матча
8' Lukeba, Castello 12' Макаллистер, Алексис 23' Гертруйда, Лутшарел 27' Нунез, Дарвин
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
РБ Лейпциг
29%
Ничья
33%
Ливерпуль
38%
Интересные факты
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 7 матчей.
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 5 матчей на выезде
  • Ливерпуль не проиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.
  • РБ Лейпциг без побед над Ливерпуль в последних 3 играх.
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • РБ Лейпциг выигрывает первый тайм в 46% матчей, Ливерпуль выигрывает в 54% матчей.
  • РБ Лейпциг выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Ливерпуль выигрывает в 54%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 5 гол(а).
  • Когда РБ Лейпциг лидирует 1-0 дома, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда РБ Лейпциг проигрывает 0-1 дома, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than РБ Лейпциг's.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды РБ Лейпциг (во всех соревнованиях).
  • Из последних 3 встреч команда РБ Лейпциг выиграла 0, команда Ливерпуль выиграла 3, 0 ничьи.
  • РБ Лейпциг забивает 0 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 3 гола против команды РБ Лейпциг (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами РБ Лейпциг и Ливерпуль - 3.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между РБ Лейпциг и Ливерпуль - 0.33.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • РБ Лейпциг забивает 2.05 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.07 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
РБ Лейпциг
0
Побед
2
Игр
2
Побед
Ливерпуль
Лига Чемпионов 2020/2021
10.03.2021 - 22:00 Ливерпуль 2 - 0 Завершен РБ Лейпциг
Лига Чемпионов 2020/2021
16.02.2021 - 22:00 РБ Лейпциг 0 - 2 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - РБ Лейпциг
Чемпионат Германии 2024/2025
19.10.2024 - 16:30 Майнц 0 - 2 Завершен РБ Лейпциг В
Чемпионат Германии 2024/2025
06.10.2024 - 16:30 Хайденхайм 0 - 1 Завершен РБ Лейпциг В
Лига Чемпионов 2024/2025
02.10.2024 - 22:00 РБ Лейпциг 2 - 3 Завершен Ювентус П
Чемпионат Германии 2024/2025
28.09.2024 - 16:30 РБ Лейпциг 4 - 0 Завершен Аугсбург В
Чемпионат Германии 2024/2025
22.09.2024 - 20:30 Санкт-Паули 0 - 0 Завершен РБ Лейпциг Н
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Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2024/2025
20.10.2024 - 18:30 Ливерпуль 2 - 1 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2024/2025
05.10.2024 - 14:30 Кристал Пэлас 0 - 1 Завершен Ливерпуль В
Лига Чемпионов 2024/2025
02.10.2024 - 22:00 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Болонья В
Чемпионат Англии 2024/2025
28.09.2024 - 19:30 Вулверхэмптон 1 - 2 Завершен Ливерпуль В
Кубок английской лиги 2024/2025
25.09.2024 - 22:00 Ливерпуль 5 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
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Новости команд
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Лейпциг – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ 23.10.2024 в 18:12 Лейпциг – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ Очередная непростая победа для Слота?
Главные события
27'
Нунез, Дарвин ГООЛ!
Гертруйда, Лутшарел
23'
12'
Макаллистер, Алексис
Lukeba, Castello
8'
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
РБ Лейпциг
29%
Ничья
33%
Ливерпуль
38%
Составы команд
1
Петер Гулачи
39
Бенджамин Хенрихс
23
Lukeba, Castello
4
Уилли Орбан
3
Гертруйда, Лутшарел
7
Nusa, Antonio Eromonsele Nordby
18
Vermeeren, Arthur
8
Амаду Хайдара
10
Simons, Xavi
30
Sesko, Benjamin
11
Опенда, Лоис
62
Келлехер, Каоимхин
66
Александер-Арнолд, Трент
5
Ибраима Конате
4
Вирджил ван Дейк
21
Константинос Цимикас
8
Доминик Собослаи
38
Гравенберч, Райан
10
Макаллистер, Алексис
11
Мохамед Салах
9
Нунез, Дарвин
18
Гейкпо, Коди
Стартовый состав
  • 11
    Опенда, Лоис
    Нападающий
  • 10
    Simons, Xavi
    Полузащитник
  • 30
    Sesko, Benjamin
    Нападающий
  • 7
    Nusa, Antonio Eromonsele Nordby
    Полузащитник
  • 18
    Vermeeren, Arthur
    Полузащитник
  • 8
    Амаду Хайдара
    Полузащитник
  • 39
    Бенджамин Хенрихс
    Полузащитник
  • 23
    Lukeba, Castello
    8
  • 4
    Уилли Орбан
  • 3
    Гертруйда, Лутшарел
    Защитник
    23
  • 1
    Петер Гулачи
    Вратарь
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 9
    Нунез, Дарвин
    Нападающий
    27
  • 18
    Гейкпо, Коди
    Нападающий
  • 8
    Доминик Собослаи
    Полузащитник
  • 38
    Гравенберч, Райан
    Полузащитник
  • 10
    Макаллистер, Алексис
    Полузащитник
    12
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 5
    Ибраима Конате
    Защитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Марко Росе
  • Slot, Arne
Статистика матча
2
Штрафные
7
6
Фолы
2
3
Удары в створ
2
2
Удары мимо
1
1
Сейвы
3
2
ЖК
1
1
Угловые
2
40%
Владение мячом
60%
1
Офсайды
LIVE
Трансляция матча "РБ Лейпциг" - "Ливерпуль"
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В эфире
MEGOGO Футбол Второй
Трансляция
42'
Уголовой
Очередной угловой выполнили англичане и после навеса Цимикаса и борьбы соперники завладели мячом
38'
Нуньес прорывался в штрафную и Орбан сбил его с ног. Уругваец на газоне, но арбитр не фиксирует нарушения правил
37'
Уголовой
Второй корнер получился менее удачным и после навеса соперники выбили мяч
37'
Уголовой
Угловой выполнили гости и после навеса Цимикаса Ван Дейк пробил головой и Гулачи снова вытащил мяч из-под перекладины
36'
Опасный момент
Александр-Арнольд пробил с полукруга штрафной и после двух рикошетов мяч полетел за пределы поля
33'
Попытка быстрой контратаки немцев завершилась нарушением правил с их стороны на чужой половине поля
33'
Уголовой
Угловой выполнили Мерсисайдцы и после навеса соперники выбили мяч
33'
Опасный момент
Гакпо выполнил заброс с левого фланга и Нуньес выиграл верховую борьбу и пробил головой, но Гулачи вытащил мяч из-под самой перекладины
31'
Немцы побежали в быстрые атаки после пропущенного гола, но добраться до ворот соперника им не удается
27'
Гоооол!!!
ГОЛ! Нуньес открывает счет! Цимикас навесил с левого фланга штрафной площадки, мяч прилетел к Слаху на линию вратарской и тот пытался пробить в дальний угол, мяч не летел в створ ворот, но это подправил Нуньес удачно подставив ногу и переправив мяч в сетку! Счет становится 1:0 в пользу Ливерпуля
26'
Офсайд
Апенда забил гол с линии штрафной точным ударом отправив мяч в девятку ворот, но сразу же раздался свисток арбитра о фиксации положения вне игры. Гол засчитано не будет
23'
Желтая карточка
Геертрейда остановил атаку Ливерпуля сбив с ног Гакпо и за это получил предупреждение от рефери
20'
Опасный момент
Салах пробил из пределов штрафной из-под Люкебы, но не докрутил мяч и тот полетел за пределы поля, хотя и довольно близко к стойке
19'
Опасный момент
Келлехер ошибся на выходе и на боковой линии пытался выбить мяч за пределы поля, но не сумел этого делать, Шешко подобрал мяч и пока голкипер возвращался в рамку ворот словенец пробил закручивая мяч под дальнюю штангу, но мяч пролетев в нескольких сантиметрах от стойки вышел за пределы поля
18'
Опасный момент
Хайдар пробил из пределов штрафной в ближний угол и Келлехер уверенно закрыл его и остановил мяч
18'
Очередную атаку создали Красные быки и Симонс с мячом ни линии штрафной собрал на себе четырех соперников, которых не сумел переиграть и потерял мяч
14'
Уголовой
Первый угловой в матче заработали хозяева и после розыгрыша и серии передач мяч оказался у Люкебы на линии штрафной и тот мощно ударил по мячу, однако Келлехер уверенно сыграл и забрал мяч в руки
12'
Желтая карточка
Макаллистер упал на чужой половине поля, но после свистка арбитра именно он увидел перед собой желтую карточку за симуляцию
10'
Уголовой
Право на выполнение первого углового в матче заработали англичане и после навеса и борьбы соперники сумели выбить мяч
8'
Желтая карточка
Мерсисайдцы пытались быстро выбежать в контратаку и Люкеба остановил ее сбив с ног Собослая в центре поля, однако своими действиями заставил арбитра впервые в этом матче достать из кармана желтую карточку
7'
Опасный момент
Симонс выполнил навес с левого фланга и мяч прилетел на голову Шешко, который пробил головой, но не слишком сильно и Келлехер спокойно забрал мяч в руки
5'
Коллективы довольно ровно начали матч и пока присматриваются друг к другу
2'
Опасный момент
Немцы перехватили мяч в центре поля и после передачи с правого фланга Симонс пробил с линии штрафной, но мяч полетел гораздо выше ворот
1'
Свисток
Сандро Шерер дал стартовый свисток. Гости развели мяч из центра поля
Игроки уже на поле и готовы начать матч
Инфо
Арбитр матча из Швейцарии: Сандро Шерер
Главный тренер Ливерпуля: Арне Слот
На скамейке запасных: Гомес, Дэвис, Джонс, Диас, Эндо, Кванса, Мортон, Ниони, Робертсон, Ярош
Инфо
Стартовый состав Ливерпуля (4-3-3): Келлехер – Цимикас, Ван Дейк, Конате, Александр-Арнольд – Макаллистер, Гравенберх, Собослай – Гакпо, Ннуьес, Салах
Главный тренер РБ Лейпциг: Марко Розе
На скамейке запасных: Гебель, Андре Силва, Баумгартнер, Бичиабу, Вандервордт, Эльмас, Кампль, Поульсен
Инфо
Стартовый состав РБ Лейпциг (4-3-2-1): Гулачи – Генрикс, Люкеба, Орбан, Геертрейда – Нуса, Вермерен, Хайдара – Симонс, Шешко – Опенда
РБ Лейпциг до сих пор не заработал ни одного очка в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Сначала немцы проиграли Атлетико Мадрид (1:2), а потом уступили Ювентусу (2:3). Ливерпуль уверенно шагает в еврокубке и в первом раунде разобрался с Миланом (3:1), а затем уверенно победил Болонью (2:0)
Матч пройдет в Лейпциге на Ред Булл Арене и начнется в 22:00 по киевскому времени
Приветствуем всех поклонников футбола на текстовой трансляции матча третьего раунда Этапа лиг Лиги чемпионов, в котором РБ Лейпциг примет в гостях Ливерпуль
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Анонс матча "РБ Лейпциг" - "Ливерпуль" 23.10.2024, Лига Чемпионов

Матч между командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2024/2025, матч состоится на стадионе Ред Булл Арена.

Дата проведения матча: 23.10.2024
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Ливерпуль", тогда как команда "РБ Лейпциг" осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и "РБ Лейпциг" в предыдущем футбольном матче 10.03.2021 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Марко Росе и Slot, Arne разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "РБ Лейпциг" - "Ливерпуль" можно посмотреть 23.10.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "РБ Лейпциг" - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Страна: Германия
Тренер: Марко Розе

Предыдущий поединок команды "РБ Лейпциг" был сыгран против Майнц - 19.10.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2024/2025 и закончился победой команды "РБ Лейпциг".

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против "Челси" - 20.10.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2024/2025 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Следите за результатами матча "РБ Лейпциг" - "Ливерпуль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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