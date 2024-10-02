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Бенфика - Фейеноорд онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 23 октября 2024, 22:00 - Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Meler, Halil Umut
Рейтинг матча:
Бенфика
Лиссабон
0 - 2
Обновить
40'
Фейеноорд
Роттердам
Смотреть трансляцию
Ход матча
12' Уеда, Айясе 24' Уеда, Айясе
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Бенфика
39%
Ничья
30%
Фейеноорд
30%
Интересные факты
  • Бенфика имеет выигрышную серию из 6 матчей.
  • Бенфика не проигрывает в последних 9 играх.
  • Бенфика выиграл 6 домашних матчей подряд.
  • Бенфика не проигрывает в последних 20 домашних матчах.
  • Фейеноорд Роттердам не проигрывает в последних 5 играх.
  • Фейеноорд Роттердам не проиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.
  • Бенфика забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Бенфика выигрывает первый тайм в 48% матчей, Фейеноорд Роттердам выигрывает в 49% матчей.
  • Бенфика выигрывает первую половину матча в 48% случаев, Фейеноорд Роттердам выигрывает в 49%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Бенфика.
  • В их последнюю встречу команда Бенфика победила в 5 гол(а).
  • Когда Бенфика лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бенфика% своих матчей.
  • Когда Фейеноорд Роттердам лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Фейеноорд Роттердам% своих матчей.
  • Когда Бенфика проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бенфика% своих матчей.
  • Когда Фейеноорд Роттердам проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Фейеноорд Роттердам% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Бенфика в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Фейеноорд Роттердам.
  • Бенфика's performance of the last 5 matches is better than Фейеноорд Роттердам's.
  • Команда Бенфика проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды Фейеноорд Роттердам (во всех соревнованиях).
  • Из последних 4 встреч команда Бенфика выиграла 3, команда Фейеноорд Роттердам выиграла 1, 0 ничьи.
  • Бенфика забивает 2.75 гола за матч против команды Фейеноорд Роттердам, а Фейеноорд Роттердам забивает 0.75 гола против команды Бенфика (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Бенфика и Фейеноорд Роттердам - 3.5.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бенфика и Фейеноорд Роттердам - 1.75.
  • Бенфика забивает 2.71 гола, играя дома, а Фейеноорд Роттердам забивает 2.2 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Фейеноорд Роттердам имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Фейеноорд Роттердам забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
Последние матчи - Бенфика
Лига Чемпионов 2024/2025
02.10.2024 - 22:00 Бенфика 4 - 0 Завершен Атлетико В
Чемпионат Португалии 2024/2025
28.09.2024 - 22:30 Бенфика 5 - 1 Завершен Жил Висенте В
Чемпионат Португалии 2024/2025
23.09.2024 - 22:15 Боавишта 0 - 3 Завершен Бенфика В
Лига Чемпионов 2024/2025
19.09.2024 - 19:45 Црвена Звезда 1 - 2 Завершен Бенфика В
Чемпионат Португалии 2024/2025
14.09.2024 - 22:30 Бенфика 4 - 1 Завершен Санта-Клара В
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Последние матчи - Фейеноорд
Чемпионат Нидерландов 2024/2025
19.10.2024 - 22:00 Гоу Эхед Иглс 1 - 5 Завершен Фейеноорд В
Чемпионат Нидерландов 2024/2025
06.10.2024 - 15:30 Фейеноорд 2 - 1 Завершен Твенте В
Лига Чемпионов 2024/2025
02.10.2024 - 19:45 Жирона 2 - 3 Завершен Фейеноорд В
Чемпионат Нидерландов 2024/2025
28.09.2024 - 19:45 НЕК 1 - 1 Завершен Фейеноорд Н
Лига Чемпионов 2024/2025
19.09.2024 - 19:45 Фейеноорд 0 - 4 Завершен Байер П
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Главные события
24'
Уеда, Айясе ГООЛ!
12'
Уеда, Айясе ГООЛ!
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Бенфика
39%
Ничья
30%
Фейеноорд
30%
Составы команд
1
Анатолий Трубин
3
Fernandez Carreras, Alvaro
30
Николас Отаменди
44
Araujo, Tomas
6
Bah, Alexander
10
Кекчю, Оркун
61
Луиш, Флорентину
8
Фредрик Аурснес
17
Akturkoglu, Muhammed Kerem
14
Павлидис, Эвангелос
11
Анхель Ди Мария
22
Тимон Велленройтер
30
Джордан Лотомба
18
Гернот Траунер
33
Ганцко, Давид
16
Bueno, Hugo
4
Ин-Бем, Хван
27
Milambo, Antoni
8
Timber, Quinten
38
Osman, Ibrahim
9
Уеда, Айясе
14
Paixao, Igor
Стартовый состав
  • 17
    Akturkoglu, Muhammed Kerem
    Полузащитник
  • 14
    Павлидис, Эвангелос
    Нападающий
  • 11
    Анхель Ди Мария
    Полузащитник
  • 10
    Кекчю, Оркун
    Полузащитник
  • 61
    Луиш, Флорентину
    Полузащитник
  • 8
    Фредрик Аурснес
    Полузащитник
  • 3
    Fernandez Carreras, Alvaro
    Защитник
  • 30
    Николас Отаменди
    Защитник
  • 44
    Araujo, Tomas
    Защитник
  • 6
    Bah, Alexander
    Полузащитник
  • 1
    Анатолий Трубин
  • 38
    Osman, Ibrahim
    Нападающий
  • 9
    Уеда, Айясе
    Нападающий
    24 12
  • 14
    Paixao, Igor
    Нападающий
  • 4
    Ин-Бем, Хван
    Полузащитник
  • 27
    Milambo, Antoni
    Полузащитник
  • 8
    Timber, Quinten
    Полузащитник
  • 30
    Джордан Лотомба
    Полузащитник
  • 18
    Гернот Траунер
  • 33
    Ганцко, Давид
    Защитник
  • 16
    Bueno, Hugo
    Защитник
  • 22
    Тимон Велленройтер
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Лаже, Бруну
  • Priske, Brian
Статистика матча
1
Удары мимо
2
4
Штрафные
7
3
Офсайды
4
Фолы
4
1
Удары в створ
3
51%
Владение мячом
49%
1
Угловые
1
1
Сейвы
1
LIVE
Трансляция матча Бенфика - Фейеноорд
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В эфире
MEGOGO
Трансляция
38'
33'
Гоооол!!!
Забивает второй мяч Фейеноорд, теперь судья уже не помешает! Тимбер — просто топ, шикарно ведет игру своей команды. Нашел Миламбо в штрафной капитан гостей, тот отправил Отаменди на пенсию, пробросив мяч ему между ног и сильным ударом прошил Трубина.
32'
27'
Опасный момент
Уэда оформил дубль несмотря на то, что Трубин до последнего пытался этому помешать. Вот только Отаменди, который отвратительно оборонялся в этом эпизоде, чуть ранее упал от минимального касания со стороны соперника. Арбитр поверил этой симуляции и отменил гол.
23'
Первый сейв от Трубина в сегодняшнем матче. Парировал удар Тимбера с дальнего расстояния.
20'
Опасный момент
Не повезло Бенфике! Ба ворвался на дальнюю и в упор расстреливал ворота, воспользовавшись навесом Ди Марии. Хватается за голову датчанин, потому что попал в штангу.
16'
Пайшан здорово приложился с дальней дистанции, мяч очень опасно крутился. Повезло Трубину, что игровой снаряд таки пошел не в створ.
15'
Актюркоглу пристреливается с дальней дистанции. Первая попытка не лучшая, Велленройтер легко забрал мяч в руки.
12'
Гоооол!!!
Выходит вперед Фейеноорд! Тимбер разрезал оборону, Пайшан нашел в районе одиннадцатиметровой отметки Уэду, а тот в касание поразил ближний угол. Шансов среагировать у Трубина не было.
10'
Бенфика действует первым номером, как и полагается хозяевам. Но это не значит, что Фейеноорд прижимается к своим воротам, играет на отбой. Как раз наоборот, нидерландцы активно ходят в контратаки.
4'
Тимбер из-за штрафной покатил мяч в сторону ворот. Это даже ударом не назовешь, хотя в статистику, наверное, войдет.
3'
Бенфика продемонстрировала заготовленный розыгрыш штрафного удара. Выглядело интересно, но передача Кокчу на Актюркоглу оказалась неточной.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Халил Умут Мелер (Турция).
Запасные: Гомеш (в), Соареш (в), Приосте, Амдуни, Байрами, Бесте, Каборе, Кабрал, Рольгайсер, Санчеш, Силва, Шельдруп.
Инфо
Стартовый состав Бенфики: Трубин — Каррерас, Отаменди (к), Араужу, Ба — Кокчу, Флорентину, Аурснес — Актюркоглу, Павлидис, Ди Мария. Главный тренер — Бруну Лаже.
Запасные: Бейлов (в), Бергер (в), Хадж Мусса, Белен, Гонсалес, Зерруки, Карранса, Митчелл, Смал, Иванушец.
Инфо
Стартовый состав Фейеноорда: Велленройтер — Буэну, Ганцко, Траунер, Лотомба — Тимбер (к), Миламбо, Хван — Пайшан, Уэда, Бен-Осман. Главный тренер — Бриан Приске.
UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 3-го раунда Лиги чемпионов между Бенфикой и Фейеноордом.
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Анонс матча Бенфика - Фейеноорд 23.10.2024, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Бенфика (Лиссабон) и командой Фейеноорд (Роттердам) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2024/2025, матч начнется на стадионе Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.

Дата проведения матча: 23.10.2024
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Лаже, Бруну и Priske, Brian разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Бенфика - Фейеноорд можно посмотреть 23.10.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Бенфика - Фейеноорд, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бенфика (Лиссабон)
Год основания Бенфика (Лиссабон): 1904
Страна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Прошедший матч команды Бенфика был сыгран против "Атлетико" - 02.10.2024, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2024/2025 и закончился победой команды Бенфика.

Команда гостей

Название: Фейеноорд (Роттердам)
Год основания Фейеноорд (Роттердам): 1908
Страна: Нидерланды
Тренер: Джованни ван Бронкхорст

Предыдущий поединок команды Фейеноорд был сыгран против Гоу Эхед Иглс - 19.10.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Нидерландов 2024/2025 и закончился победой команды Фейеноорд.

Следите за результатами матча Бенфика - Фейеноорд онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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