Бенфика - Фейеноорд онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Бенфика (Лиссабон) и командой Фейеноорд (Роттердам) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2024/2025, матч начнется на стадионе Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.
Дата проведения матча: 23.10.2024
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд Лаже, Бруну и Priske, Brian разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Бенфика (Лиссабон)
Год основания Бенфика (Лиссабон): 1904
Страна: Португалия
Тренер: Руи Витория
Прошедший матч команды Бенфика был сыгран против "Атлетико" - 02.10.2024, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2024/2025 и закончился победой команды Бенфика.
Название: Фейеноорд (Роттердам)
Год основания Фейеноорд (Роттердам): 1908
Страна: Нидерланды
Тренер: Джованни ван Бронкхорст
Предыдущий поединок команды Фейеноорд был сыгран против Гоу Эхед Иглс - 19.10.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Нидерландов 2024/2025 и закончился победой команды Фейеноорд.
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