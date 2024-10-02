Бенфика - Фейеноорд онлайн трансляция матча

Бенфика имеет выигрышную серию из 6 матчей.

Бенфика не проигрывает в последних 9 играх.

Бенфика выиграл 6 домашних матчей подряд.

Бенфика не проигрывает в последних 20 домашних матчах.

Фейеноорд Роттердам не проигрывает в последних 5 играх.

Фейеноорд Роттердам не проиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.

Бенфика забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.

Бенфика выигрывает первый тайм в 48% матчей, Фейеноорд Роттердам выигрывает в 49% матчей.

Бенфика выигрывает первую половину матча в 48% случаев, Фейеноорд Роттердам выигрывает в 49%.

Победителем прошлой встречи была команда Бенфика.

В их последнюю встречу команда Бенфика победила в 5 гол(а).

Когда Бенфика лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бенфика% своих матчей.

Когда Фейеноорд Роттердам лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Фейеноорд Роттердам% своих матчей.

Когда Бенфика проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бенфика% своих матчей.

Когда Фейеноорд Роттердам проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Фейеноорд Роттердам% своих матчей.

Недавнее выступление команды Бенфика в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Фейеноорд Роттердам.

Бенфика's performance of the last 5 matches is better than Фейеноорд Роттердам's.

Команда Бенфика проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды Фейеноорд Роттердам (во всех соревнованиях).

Из последних 4 встреч команда Бенфика выиграла 3, команда Фейеноорд Роттердам выиграла 1, 0 ничьи.

Бенфика забивает 2.75 гола за матч против команды Фейеноорд Роттердам, а Фейеноорд Роттердам забивает 0.75 гола против команды Бенфика (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Бенфика и Фейеноорд Роттердам - 3.5.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бенфика и Фейеноорд Роттердам - 1.75.

Бенфика забивает 2.71 гола, играя дома, а Фейеноорд Роттердам забивает 2.2 гола, играя на выезде (в среднем).

Фейеноорд Роттердам имеет выигрышную серию из 3 матчей.