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Рух - Карпаты онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 29 октября 2024, 18:00 - Skif Stadium
Рейтинг матча:
Рух
Львов
0 - 0
Обновить
6'
Карпаты
Львов
Ход матча
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Рух
33%
Ничья
21%
Карпаты
45%
Интересные факты
  • FC Rukh Lviv без побед в последних 6 играх.
  • Карпаты Львов не пропускает в 3 матчах подряд.
  • FC Rukh Lviv выигрывает первый тайм в 25% матчей, Карпаты Львов выигрывает в 50% матчей.
  • FC Rukh Lviv выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Карпаты Львов выигрывает в 50%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Карпаты Львов.
  • В их последнюю встречу команда Карпаты Львов победила в 1 гол(а).
  • Когда FC Rukh Lviv лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Когда Карпаты Львов лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Карпаты Львов% своих матчей.
  • Когда FC Rukh Lviv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Когда Карпаты Львов проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Карпаты Львов% своих матчей.
  • Карпаты Львов's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • FC Rukh Lviv забивает 1.55 гола, играя дома, а Карпаты Львов забивает 1.08 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Рух
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Карпаты
Премьер-лига 2024/2025
21.10.2024 - 18:00 Рух 0 - 1 Завершен Карпаты
Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2024/2025
25.10.2024 - 15:30 Рух 1 - 1 Завершен Черноморец Н
Премьер-лига 2024/2025
21.10.2024 - 18:00 Рух 0 - 1 Завершен Карпаты П
Премьер-лига 2024/2025
05.10.2024 - 15:30 ФК Александрия 1 - 1 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2024/2025
29.09.2024 - 15:30 Рух 0 - 0 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2024/2025
21.09.2024 - 18:00 Динамо 0 - 0 Завершен Рух Н
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Последние матчи - Карпаты
Премьер-лига 2024/2025
26.10.2024 - 18:00 Карпаты 1 - 0 Завершен Оболонь В
Премьер-лига 2024/2025
21.10.2024 - 18:00 Рух 0 - 1 Завершен Карпаты В
Премьер-лига 2024/2025
04.10.2024 - 18:00 Ингулец 0 - 0 Завершен Карпаты Н
Премьер-лига 2024/2025
28.09.2024 - 18:00 Карпаты 1 - 3 Завершен Полесье П
Премьер-лига 2024/2025
21.09.2024 - 13:00 Черноморец 0 - 1 Завершен Карпаты В
Показать больше
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Рух
33%
Ничья
21%
Карпаты
45%
Трансляция
1'
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
Карпаты до этого выбили Черноморец (3:0).
Запасные: Кинарейкин, Пидлепенец, Тлумак, Устименко, Кузык, Клименко, Векляк, Костенко, Полегенько, Шах, Сакив.
Карпаты: Кемкин - Мирошниченко, Бабогло, Педросо, Адамюк - Чачуа, Альварес, Бруниньо - Стенио, Игор, Очеретько.
Запасные: Герета, Товарницкий, Слюбик, Михальчук, Пидгурский, Притула, Плюман, Климчук, Рунич, Клайвер.
Рух: Ледвий - Сыч, Холод, Дидык, Роман - Федор, Слюсар, Пастух - Квасница, Краснопир, Карабин.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Виталий Романов (Днепр, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 1/8 финала Кубка Украины. На поле стадиона Арена Львов (Львов, Украина) сыграют львовские Рух и Карпаты.
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Последние матчи
Завершен 02:50 - Сегодня Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0 Динамо Хьюстон Динамо Хьюстон 0 Завершен 00:55 - Сегодня Цинциннати Цинциннати 1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0 Завершен 22:00 - Вчера Мальорка Мальорка 0 Атлетик Атлетик 0 Завершен 22:00 - Вчера Блэкпул Блэкпул 2 Уиган Атлетик Уиган Атлетик 2 Завершен 20:30 - Вчера Маккаби Маккаби 4 Хапоэль Хапоэль 2

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Анонс матча Рух - Карпаты 29.10.2024, Кубок Украины

Поединок между командой Рух (Львов) и командой Карпаты (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2024/2025, матч начнется на стадионе Skif Stadium.

Дата проведения матча: 29.10.2024
Время начала матча: 18:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Рух (Львов) и командой Карпаты (Львов):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Карпаты, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение Рух и Карпаты в предыдущем футбольном матче 21.10.2024 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рух - Карпаты можно посмотреть 29.10.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Украины. Текстовую трансляцию матча Рух - Карпаты, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Предыдущий матч команды Рух был сыгран против Черноморец - 25.10.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2024/2025 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Карпаты (Львов)
Год основания Карпаты (Львов): 2021
Страна: Украина

Прошедший матч команды Карпаты был сыгран против Оболонь - 26.10.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды Карпаты.

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