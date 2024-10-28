Рух - Карпаты онлайн трансляция матча

Поединок между командой Рух (Львов) и командой Карпаты (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2024/2025, матч начнется на стадионе Skif Stadium.
Дата проведения матча: 29.10.2024
Время начала матча: 18:00
История противостояний между клубами Рух (Львов) и командой Карпаты (Львов):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Карпаты, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение Рух и Карпаты в предыдущем футбольном матче 21.10.2024 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев
Предыдущий матч команды Рух был сыгран против Черноморец - 25.10.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2024/2025 и закончился ничьей.
Название: Карпаты (Львов)
Год основания Карпаты (Львов): 2021
Страна: Украина
Прошедший матч команды Карпаты был сыгран против Оболонь - 26.10.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды Карпаты.
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