Рух - Карпаты онлайн трансляция матча

Анонс матча Рух - Карпаты 29.10.2024, Кубок Украины

Поединок между командой Рух (Львов) и командой Карпаты (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2024/2025, матч начнется на стадионе Skif Stadium.

Дата проведения матча: 29.10.2024

Время начала матча: 18:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Рух (Львов) и командой Карпаты (Львов):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Карпаты, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение Рух и Карпаты в предыдущем футбольном матче 21.10.2024 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рух (Львов)

Год основания Рух (Львов): 2003

Страна: Украина

Тренер: Виталий Пономарев



Предыдущий матч команды Рух был сыгран против Черноморец - 25.10.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2024/2025 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Карпаты (Львов)

Год основания Карпаты (Львов): 2021

Страна: Украина



Прошедший матч команды Карпаты был сыгран против Оболонь - 26.10.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды Карпаты.

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