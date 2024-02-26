Рома - Торино онлайн трансляция матча

Анонс матча Рома - Торино 31.10.2024, Чемпионат Италии

Поединок между командой Рома (Рим) и командой Торино (Турин) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2024/2025, матч состоится на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 31.10.2024

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Рома (Рим) и командой Торино (Турин):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Рома, тогда как команда Торино осталась с поражением. Столкновение Рома и Торино в предыдущем футбольном матче 26.02.2024 закончилось со счетом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Иван Юрич и Vanoli, Paolo разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рома (Рим)

Год основания Рома (Рим): 1927

Страна: Италия

Тренер: Даниэле Де Росси



Прошедший матч команды Рома был сыгран против "Фиорентина" - 27.10.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2024/2025 и закончился победой команды "Фиорентина".

Команда гостей

Название: Торино (Турин)

Год основания Торино (Турин): 1906

Страна: Италия

Тренер: Иван Юрич



Прошедший матч команды Торино был сыгран против Комо - 25.10.2024, в рамках турнира Чемпионат Италии 2024/2025 и закончился победой команды Торино.

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