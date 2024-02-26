Рома - Торино онлайн трансляция матча

Поединок между командой Рома (Рим) и командой Торино (Турин) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2024/2025, матч состоится на стадионе Олимпийский стадион.
Дата проведения матча: 31.10.2024
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами Рома (Рим) и командой Торино (Турин):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Рома, тогда как команда Торино осталась с поражением. Столкновение Рома и Торино в предыдущем футбольном матче 26.02.2024 закончилось со счетом: 3:2 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Иван Юрич и Vanoli, Paolo разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Рома (Рим)
Год основания Рома (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси
Прошедший матч команды Рома был сыгран против "Фиорентина" - 27.10.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2024/2025 и закончился победой команды "Фиорентина".
Название: Торино (Турин)
Год основания Торино (Турин): 1906
Страна: Италия
Тренер: Иван Юрич
Прошедший матч команды Торино был сыгран против Комо - 25.10.2024, в рамках турнира Чемпионат Италии 2024/2025 и закончился победой команды Торино.
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