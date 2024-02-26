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Рома - Торино онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 31 октября 2024, 21:45 - Олимпийский стадион . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Микаэль Фаббри
Рейтинг матча:
Рома
Рим
1 - 0
Обновить
32'
Торино
Турин
Смотреть трансляцию
Ход матча
20' Пауло Дибала
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Рома
38%
Ничья
35%
Торино
27%
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Рома и Торино 1-0. 10 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 23 встреч когда команда Рома играла дома, команда Рома выиграла 18 раз, 2 сыграла в ничью и 3 победы команды Торино. Разница голов 49-20 в пользу команды Рома.
  • Во время последних 45 встреч, команда Рома выиграла 28 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Торино выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 78-43 в пользу команды Рома
  • Игры прошлого года: 3-2 (Рома дома) и 1-1 (Торино дома).
  • Торино проиграл последние 3 матчи в Серия А.
  • Вы знали, что Торино забил 27% голов между минутами 31-45?
  • Торино проиграл 4 матчей подряд.
  • В домашних матчах Рома не проигрывает Торино в последних 4 встречах.
  • Рома не забивает в 1 из их 4 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Торино не забивает в 0 из их 5 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Год назад, Торино была на 14 месте в таблице с 9 очками. Сейчас они на 9 месте с 14 очками.
  • Торино пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Торино забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Рома выигрывает первый тайм в 35% матчей, Торино выигрывает в 23% матчей.
  • Рома выигрывает первую половину матча в 35% случаев, Торино выигрывает в 23%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Рома.
  • В их последнюю встречу команда Рома победила в 1 гол(а).
  • Когда Рома лидирует 1-0 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда Торино лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Торино% своих матчей.
  • Когда Рома проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда Торино проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Торино% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Рома в "Серия А" лучше, чем у команды Торино.
  • Рома's performance of the last 5 matches is better than Торино's.
  • Команда Рома проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Торино (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Рома выиграла 3, команда Торино выиграла 0, 2 ничьи.
  • Команда Рома проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Торино.
  • Команда Торино выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Рома.
  • Рома забивает 1.8 гола за матч против команды Торино, а Торино забивает 0.8 гола против команды Рома (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Рома и Торино - 2.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Рома и Торино - 1.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Рома забивает 1.76 гола, играя дома, а Торино забивает 1.24 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Год назад, Рома была на 7 месте в таблице с 14 очками. Сейчас они на 11 месте с 10 очками.
Личные встречи
Рома
16
Побед
25
Игр
3
Побед
Торино
Чемпионат Италии 2023/2024
26.02.2024 - 19:30 Рома 3 - 2 Завершен Торино
Чемпионат Италии 2023/2024
24.09.2023 - 21:45 Торино 1 - 1 Завершен Рома
Чемпионат Италии 2022/2023
08.04.2023 - 19:30 Торино 0 - 1 Завершен Рома
Чемпионат Италии 2022/2023
13.11.2022 - 16:00 Рома 1 - 1 Завершен Торино
Последние матчи - Рома
Чемпионат Италии 2024/2025
27.10.2024 - 21:45 Фиорентина 5 - 1 Завершен Рома П
Лига Европы 2024/2025
24.10.2024 - 19:45 Рома 1 - 0 Завершен Динамо В
Чемпионат Италии 2024/2025
20.10.2024 - 21:45 Рома 0 - 1 Завершен Интер П
Чемпионат Италии 2024/2025
06.10.2024 - 19:00 Монца 1 - 1 Завершен Рома Н
Лига Европы 2024/2025
03.10.2024 - 22:00 Эльфсборг 1 - 0 Завершен Рома П
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Последние матчи - Торино
Чемпионат Италии 2024/2025
25.10.2024 - 21:45 Торино 1 - 0 Завершен Комо В
Чемпионат Италии 2024/2025
20.10.2024 - 19:00 Кальяри 3 - 2 Завершен Торино П
Чемпионат Италии 2024/2025
05.10.2024 - 21:45 Интер 3 - 2 Завершен Торино П
Чемпионат Италии 2024/2025
29.09.2024 - 13:30 Торино 2 - 3 Завершен Лацио П
Кубок Италии 2024/2025
24.09.2024 - 22:00 Торино 1 - 2 Завершен Эмполи П
Показать больше
Новости команд
Главные события
ГООЛ! Пауло Дибала
20'
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Рома
38%
Ничья
35%
Торино
27%
Составы команд
99
Миле Свилар
5
Ндика, Эван
23
Джанлука Манчини
19
Celik Zeki
3
Анджелино
28
Le Fee, Enzo
17
Коне, Куадио
59
Никола Залевский
61
Pisilli, Niccolo
35
Baldanzi, Tommaso
21
Пауло Дибала
32
Ваня Милинкович-Савич
23
Coco-Bassey Oubina Saul Basilio
13
Гильермо Марипан
5
Адам Масина
27
Мергим Войвода
66
Gineitis, Gvidas
77
Кароль Линетты
28
Риччи, Самуэле
20
Валентино Лазаро
18
Че Адамс
9
Антонио Санабрия
Стартовый состав
  • 21
    Пауло Дибала
    Нападающий
    20
  • 61
    Pisilli, Niccolo
    Полузащитник
  • 35
    Baldanzi, Tommaso
    Полузащитник
  • 3
    Анджелино
    Защитник
  • 28
    Le Fee, Enzo
    Полузащитник
  • 17
    Коне, Куадио
    Полузащитник
  • 59
    Никола Залевский
    Полузащитник
  • 5
    Ндика, Эван
    Защитник
  • 23
    Джанлука Манчини
    Защитник
  • 19
    Celik Zeki
  • 99
    Миле Свилар
    Вратарь
  • 18
    Че Адамс
    Полузащитник
  • 9
    Антонио Санабрия
    Нападающий
  • 27
    Мергим Войвода
    Защитник
  • 66
    Gineitis, Gvidas
    Полузащитник
  • 77
    Кароль Линетты
  • 28
    Риччи, Самуэле
    Полузащитник
  • 20
    Валентино Лазаро
    Полузащитник
  • 23
    Coco-Bassey Oubina Saul Basilio
  • 13
    Гильермо Марипан
    Защитник
  • 5
    Адам Масина
    Защитник
  • 32
    Ваня Милинкович-Савич
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Иван Юрич
  • Vanoli, Paolo
Статистика матча
2
Штрафные
2
1
Фолы
2
1
Угловые
1
Офсайды
78%
Владение мячом
22%
1
Удары в створ
1
Удары мимо
LIVE
Трансляция матча Рома - Торино
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В эфире
MEGOGO Футбол Первый
Трансляция
30'
28'
25'
Пизилли не успевал на дальний подправить удар с носка от Дибалы с правого фланга штрафной.
24'
Статический блок от Торино постепенно начинает надоедать.
22'
Держится мяч в ногах Ромы и в дальнейшем.
20'
Гоооол!!!
ГОЛ! Линетти привез передачей назад с правого фланга на Ваню в штрафную, Дибала перехватил, после чего пробил в пустые ворота.
17'
Анхелиньо и Дибала неудачно попробовали стенку слева в атаке.
14'
Кружит Рома перед чужой штрафной. Неплохая колыбельная.
11'
Челик пробил головой на дальней штанге в завершение подачи штрафного с левого фланга, но попал в соперника и заработал угловой.
10'
Сбили Залевски на левом фланге атаки Ромы.
9'
Удержание мяча от Ромы на чужой половине продолжается.
7'
Залевски попал прямо в арбитра перед собой, когда обострял с левого фланга.
5'
Анхелиньо с левого фланга выполнил подачу за пределы поля.
3'
Торино уже неплохо закрылся и Роме приходится разыгрывать вширь.
1'
Контроль мяча от Ромы на первых минутах.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Ранее итальянские СМИ писали о разных вещах - либо у Артема Довбика проблемы с коленом, либо он подхватил простуду.
Инфо
Торино идет девятым с 4 победами, 2 ничьими и 3 поражениями - 14 очков.
Инфо
Рома идет двенадцатой с 2 победами, 4 ничьими и 3 поражениями - 10 очков.
Запасные: Палеари, Доннарумма, Валюкевич, Карамо, Влашич, Педерсен, Дембеле, Соса, Тамез, Чаммальикелла, Балько, Нджие.
Торино: Милинкович-Савич - Коко, Марипан, Мазина - Войвода, Риччи, Линетти, Гинейтис, Лазаро - Адамс, Санабрия.
Запасные: Марин, Райан, Кристанте, Пеллегрини, Абдулхамид, Шомуродов, Гуммельс, Паредес, Суле, Даль, Сангаре, Эль Шаарави.
Рома: Свилар - Манчини, Ндика, Анхелиньо - Челик, Ле Фе, Коне, Залевски - Бальданци, Пизилли - Дибала.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 10-го тура итальянской Серии А. На поле стадиона Стадио Олимпико (Рим, Италия) сыграют римская Рома и туринский Торино.
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Последние матчи
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Анонс матча Рома - Торино 31.10.2024, Чемпионат Италии

Поединок между командой Рома (Рим) и командой Торино (Турин) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2024/2025, матч состоится на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 31.10.2024
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Рома (Рим) и командой Торино (Турин):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Рома, тогда как команда Торино осталась с поражением. Столкновение Рома и Торино в предыдущем футбольном матче 26.02.2024 закончилось со счетом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Иван Юрич и Vanoli, Paolo разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рома - Торино можно посмотреть 31.10.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Рома - Торино, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рома (Рим)
Год основания Рома (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Прошедший матч команды Рома был сыгран против "Фиорентина" - 27.10.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2024/2025 и закончился победой команды "Фиорентина".

Команда гостей

Название: Торино (Турин)
Год основания Торино (Турин): 1906
Страна: Италия
Тренер: Иван Юрич

Прошедший матч команды Торино был сыгран против Комо - 25.10.2024, в рамках турнира Чемпионат Италии 2024/2025 и закончился победой команды Торино.

Следите за результатами матча Рома - Торино онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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