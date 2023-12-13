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Шахтёр U19 - Аталанта U19 онлайн трансляция матча

Юношеская Лига УЕФА - 02 октября 2024, 15:00
Рейтинг матча:
Шахтёр U19
Донецк
0 - 1
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перерыв
Аталанта U19
Ход матча
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Шахтёр U19
33%
Ничья
29%
Аталанта U19
38%
Последние матчи - Шахтёр U19
Юношеская Лига УЕФА 2023/2024
13.12.2023 - 16:30 Порту U19 2 - 0 Завершен Шахтёр U19 П
Юношеская Лига УЕФА 2025
28.11.2023 - 13:00 Шахтёр U19 3 - 1 Завершен Ройял Антверпен U19 В
Юношеская Лига УЕФА 2023/2024
07.11.2023 - 13:00 Шахтёр U19 0 - 3 Завершен Барселона U19 П
Юношеская Лига УЕФА 2023/2024
25.10.2023 - 15:00 Барселона U19 2 - 0 Завершен Шахтёр U19 П
Юношеская Лига УЕФА 2023/2024
19.09.2023 - 14:00 Шахтёр U19 1 - 4 Завершен Порту U19 П
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Последние матчи - Аталанта U19
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
08.12.2021 - 14:00 Аталанта U19 2 - 2 Завершен Villarreal CF U19 Н
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
23.11.2021 - 15:00 Янг Бойз U19 2 - 3 Завершен Аталанта U19 В
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
02.11.2021 - 15:00 Аталанта U19 1 - 2 Завершен Manchester United U19 П
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
20.10.2021 - 15:00 Manchester United U19 4 - 2 Завершен Аталанта U19 П
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
29.09.2021 - 14:00 Аталанта U19 3 - 0 Завершен Янг Бойз U19 В
Показать больше
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Шахтёр U19
33%
Ничья
29%
Аталанта U19
38%
Трансляция
Бессодержательный тайм от Шахтера. Вообще ничего не получалось впереди, а сзади сплошные ошибки. Так и до разгрома недалеко.
Свисток
Идем на перерыв. 0:2 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Гоооол!!!
Гол. Фиогбе оказался за стенкой, после отскока от заблокированного удара со штрафного от Риччио, и пробил мимо Баглая.
44'
Риччио отправил фолом перед своей штрафной на газон Сметана.
43'
Опасный момент
Угловой с правого фланга на ближний головой завершил Билач, однако пробил точно в Баглая.
42'
Опасный момент
Камара на левом фланге штрафной завершал заброс из глубины в ближний угол, но Баглай перевел на угловой.
41'
Башмарин сфолил против Фиогбе на правом фланге атаки.
39'
Опасный момент
Прямо в Ломагу выбил мяч защитник с левого фланга штрафной, после чего отскок полетел мимо правой стойки.
36'
Опасный момент
Сметана со штрафного с левого фланга закрутил удар мимо левой стойки.
35'
Желтая карточка
Таванти руками хватал Цуканова во время заброса на левый фланг атаки Шахтера.
34'
Баглай без лишних приключений справился с ударом от Риччио со штрафного в центральной зоне перед владениями Шахтера.
31'
Гости снова начали атаковать, потому что реакции от Шахтера так и не дождались.
28'
Пас на ход Риччио к левому флангу штрафной защита Шахтера прочитала.
26'
Сметана с разворота пробивал в центре штрафной с передачи с левого фланга, но попал в соперника перед собой.
22'
Слишком много ошибок от Шахтера на мяче на чужой половине.
20'
Удар с правого фланга штрафной от Риччио на угловой перевел Башмарин.
18'
Огарков не дал Иделе продвинуться в штрафную с правого фланга на дриблинге.
15'
В мяч сыграл Гоббо в подкате на левом фланге обороны против Трифаненко.
13'
Аталанта теперь спокойно держит мяч в центре поля.
10'
Гоооол!!!
Гол. Провал на правом фланге обороны Шахтера завершился рывком Фиогбе в штрафную и передачей из-под двух в центр на Камара.
9'
Уголовой
Неудачная подача Бонаноми с углового с правого фланга на ближнюю стойку.
7'
Забросили на правый фланг штрафной на ход Дрозду, но того опередил Дзанки.
5'
Шахтер контролирует мяч на чужой половине, но без вхождений в штрафную.
2'
Плохой удар от Бонаноми слета с правого фланга с отскока.
1'
Гости находятся в атаке на первых минутах.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
Аталанта разбила Арсенал (4:1).
Инфо
До этого Шахтер победил Болонью (4:3).
Запасные: Торриани, Сала, Симонетто, Гецци, Исоа, Менкаралья, Бальдо, Артесани, Микьелетто.
Аталанта U-19: Дзанки - Таванти, Билач, Гоббо - Иделе, Стеффанони, Бонаноми, Риччио, Бонсиньори - Годжи - Фиогбе, Камара.
Запасные: Недозимованый, Решетников, Милокост, Онищук, Галонский, Кострица, Давиденко, Тютюнов, Петрук.
Шахтер U-19: Баглай - Дрозд, Башмарин, Костюк, Огарков - Бундаш, Сметана - Трифаненко, Цуканов, Стрельчук - Ломага.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Микеле Бельтрано (Сан-Марино) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 2-го тура основного этапа Юношеской лиги УЕФА. На поле стадиона Паркштадион (Гельзенкирхен, Германия) сыграют донецкий Шахтер U-19 и бергамаская Аталанта U-19.
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Анонс матча Шахтёр U19 - Аталанта U19 02.10.2024, Юношеская Лига УЕФА

Матч между командой Шахтёр U19 (Донецк) и командой Аталанта U19 будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Юношеская Лига УЕФА 24-26.

Дата проведения матча: 02.10.2024
Время начала матча: 15:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтёр U19 (Донецк)
Страна: Украина

Предыдущий поединок команды Шахтёр U19 был сыгран против Порту U19 - 13.12.2023, в рамках чемпионата Юношеская Лига УЕФА 2023/2024 и закончился победой команды Порту U19.

Команда гостей

Название: Аталанта U19

Предыдущий поединок команды Аталанта U19 был сыгран против Villarreal CF U19 - 08.12.2021, в рамках чемпионата Юношеская Лига УЕФА 2021/2022 и закончился ничьей.

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