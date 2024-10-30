Оболонь - Верес онлайн трансляция матча

Во время последних 8 встреч, команда FC Obolon Kiev выиграла 0 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Верес Ровно выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 9-2 в пользу команды Верес Ровно

Игры прошлого года: 0-0 (FC Obolon Kiev дома) и 3-0 (Верес Ровно дома).

FC Obolon Kiev проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

Вы знали, что Верес Ровно забил 25% голов между минутами 61-75?

FC Obolon Kiev проиграл 4 матчей подряд.

Верес Ровно не проигрывает в последних 6 играх.

FC Obolon Kiev не забивает в 3 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Верес Ровно не забивает в 0 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Год назад, FC Obolon Kiev была на 10 месте в таблице с 12 очками. Сейчас они на 15 месте с 5 очками.

Год назад, Верес Ровно была на 15 месте в таблице с 6 очками. Сейчас они на 11 месте с 11 очками.

FC Obolon Kiev пропускает в каждом из последних 6 матчах.

Верес Ровно пропускает в каждом из последних 8 матчах.

Верес Ровно забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.

FC Obolon Kiev выигрывает первый тайм в 11% матчей, Верес Ровно выигрывает в 34% матчей.

FC Obolon Kiev выигрывает первую половину матча в 11% случаев, Верес Ровно выигрывает в 34%.

Победителем прошлой встречи была команда Верес Ровно.

В их последнюю встречу команда Верес Ровно победила в 1 гол(а).

Когда FC Obolon Kiev лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.

Когда Верес Ровно лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Когда FC Obolon Kiev проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.

Когда Верес Ровно проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Недавнее выступление команды Верес Ровно в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Obolon Kiev.

Верес Ровно's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kiev's.

Команда Верес Ровно проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды FC Obolon Kiev (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда FC Obolon Kiev выиграла 0, команда Верес Ровно выиграла 4, 1 ничьи.

FC Obolon Kiev забивает 0.2 гола за матч против команды Верес Ровно, а Верес Ровно забивает 1.6 гола против команды FC Obolon Kiev (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами FC Obolon Kiev и Верес Ровно - 1.8.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Obolon Kiev и Верес Ровно - 0.6.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".