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Оболонь - Верес онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 04 ноября 2024, 13:00 - Оболонь-Арена
Главный судья: Пасхал, Игорь
Рейтинг матча:
Оболонь
Киев
До начала
00 : 00 : 00
Верес
Ровно
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Оболонь
26%
Ничья
26%
Верес
48%
Интересные факты
  • Во время последних 8 встреч, команда FC Obolon Kiev выиграла 0 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Верес Ровно выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 9-2 в пользу команды Верес Ровно
  • Игры прошлого года: 0-0 (FC Obolon Kiev дома) и 3-0 (Верес Ровно дома).
  • FC Obolon Kiev проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Вы знали, что Верес Ровно забил 25% голов между минутами 61-75?
  • FC Obolon Kiev проиграл 4 матчей подряд.
  • Верес Ровно не проигрывает в последних 6 играх.
  • FC Obolon Kiev не забивает в 3 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Верес Ровно не забивает в 0 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Год назад, FC Obolon Kiev была на 10 месте в таблице с 12 очками. Сейчас они на 15 месте с 5 очками.
  • Год назад, Верес Ровно была на 15 месте в таблице с 6 очками. Сейчас они на 11 месте с 11 очками.
  • FC Obolon Kiev пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Верес Ровно пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • Верес Ровно забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • FC Obolon Kiev выигрывает первый тайм в 11% матчей, Верес Ровно выигрывает в 34% матчей.
  • FC Obolon Kiev выигрывает первую половину матча в 11% случаев, Верес Ровно выигрывает в 34%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Верес Ровно.
  • В их последнюю встречу команда Верес Ровно победила в 1 гол(а).
  • Когда FC Obolon Kiev лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.
  • Когда Верес Ровно лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Когда FC Obolon Kiev проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.
  • Когда Верес Ровно проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Верес Ровно в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Obolon Kiev.
  • Верес Ровно's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kiev's.
  • Команда Верес Ровно проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды FC Obolon Kiev (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда FC Obolon Kiev выиграла 0, команда Верес Ровно выиграла 4, 1 ничьи.
  • FC Obolon Kiev забивает 0.2 гола за матч против команды Верес Ровно, а Верес Ровно забивает 1.6 гола против команды FC Obolon Kiev (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами FC Obolon Kiev и Верес Ровно - 1.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Obolon Kiev и Верес Ровно - 0.6.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • FC Obolon Kiev забивает 0.79 гола, играя дома, а Верес Ровно забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Оболонь
0
Побед
8
Игр
5
Побед
Верес
Кубок Украины 2024/2025
30.10.2024 - 18:00 Верес 2 - 1 Завершен Оболонь
Премьер-лига 2023/2024
06.04.2024 - 15:30 Верес 3 - 0 Завершен Оболонь
Премьер-лига 2023/2024
22.09.2023 - 17:00 Оболонь 0 - 0 Завершен Верес
Кубок Украины 2021/2022
22.09.2021 - 19:00 Оболонь 0 - 1 Завершен Верес
Последние матчи - Оболонь
Кубок Украины 2024/2025
30.10.2024 - 18:00 Верес 2 - 1 Завершен Оболонь П
Премьер-лига 2024/2025
26.10.2024 - 18:00 Карпаты 1 - 0 Завершен Оболонь П
Премьер-лига 2024/2025
19.10.2024 - 15:30 Оболонь 1 - 5 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2024/2025
04.10.2024 - 15:30 Черноморец 1 - 0 Завершен Оболонь П
Премьер-лига 2024/2025
29.09.2024 - 13:00 Оболонь 2 - 1 Завершен Ингулец В
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Последние матчи - Верес
Кубок Украины 2024/2025
30.10.2024 - 18:00 Верес 2 - 1 Завершен Оболонь В
Премьер-лига 2024/2025
27.10.2024 - 15:30 Верес 2 - 2 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2024/2025
20.10.2024 - 15:30 Черноморец 1 - 1 Завершен Верес Н
Премьер-лига 2024/2025
05.10.2024 - 13:00 Верес 2 - 1 Завершен Заря В
Премьер-лига 2024/2025
27.09.2024 - 18:25 Верес 1 - 1 Завершен Шахтер Н
Показать больше
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Оболонь
26%
Ничья
26%
Верес
48%
Трансляция
Инфо
Запасные Вереса: Ющишин, Когут, Чечер, Протасевич, Мельник, Клец, Баран, Дахновский, Нонго, Годя, Гайдучик
Инфо
Стартовый состав Вереса: Кожухарь, Куция, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Яго, Кучеров, Луан, Шарай, Степанюк, Мрвалевич
Инфо
Запасные Оболони: Рыбка, Близниченко, Бычек, Витенчук, Дубко, Ломницкий, Лукьянчук, Мороз, Осман, Тарануха, Теслюк, Чернов
Инфо
Стартовый состав Оболони: Федоривский, Стасюк, Карась, Приймак, Грисьо, Курко, Груша, Черненко, Слободян, Суханов, Мединский
У Вереса дела немного лучше - 13-е место и 11 набранных очков
Оболонь на данный момент идет в зоне вылета. У пивоваров 5 очков после 11 матчей и 15-е место в таблице
Инфо
Матч начнется в 13:00, судить игру будет Игорь Пасхал!
Добрый день всем поклонникам украинского футбола! UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 11-го тура УПЛ, в котором Оболонь примет Верес!
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Последние матчи
Завершен 03:45 - Сегодня Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0 Завершен 01:30 - Сегодня Динамо Хьюстон Динамо Хьюстон 1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1 Завершен 23:30 - Вчера Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2 Коламбус Крю Коламбус Крю 2 Завершен 22:00 - Вчера Атлетик Атлетик 1 Бетис Бетис 1 Завершен 21:45 - Вчера Нант Нант 1 Марсель Марсель 2

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Анонс матча Оболонь - Верес 04.11.2024, Премьер-лига

Поединок между командой Оболонь (Киев) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2024/2025, матч пройдет на стадионе Оболонь-Арена.

Дата проведения матча: 04.11.2024
Время начала матча: 13:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Оболонь (Киев) и командой Верес (Ровно):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Верес, тогда как команда Оболонь осталась с поражением. Столкновение Верес и Оболонь в предыдущем футбольном матче 30.10.2024 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Оболонь - Верес можно посмотреть 04.11.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Оболонь - Верес, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Прошедший поединок команды Оболонь был сыгран против Верес - 30.10.2024, в рамках турнира Кубок Украины 2024/2025 и закончился победой команды Верес.

Команда гостей

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Предыдущий матч команды Верес был сыгран против Оболонь - 30.10.2024, в рамках чемпионата Кубок Украины 2024/2025 и закончился победой команды Верес.

Следите за результатами матча Оболонь - Верес онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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