Оболонь - Верес онлайн трансляция матча

Поединок между командой Оболонь (Киев) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2024/2025, матч пройдет на стадионе Оболонь-Арена.
Дата проведения матча: 04.11.2024
Время начала матча: 13:00
История противостояний между Оболонь (Киев) и командой Верес (Ровно):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Верес, тогда как команда Оболонь осталась с поражением. Столкновение Верес и Оболонь в предыдущем футбольном матче 30.10.2024 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Прошедший поединок команды Оболонь был сыгран против Верес - 30.10.2024, в рамках турнира Кубок Украины 2024/2025 и закончился победой команды Верес.
Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Олег Шандрук
Предыдущий матч команды Верес был сыгран против Оболонь - 30.10.2024, в рамках чемпионата Кубок Украины 2024/2025 и закончился победой команды Верес.
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