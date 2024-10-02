Шахтёр U19 - Янг Бойз U19 онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Шахтёр U19 (Донецк) и командой Янг Бойз U19 (Берн) будет проходить в рамках турнира по футболу: Юношеская Лига УЕФА 2024/2025.
Дата проведения матча: 06.11.2024
Время начала матча: 13:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Шахтёр U19 (Донецк)
Страна: Украина
Предыдущий поединок команды Шахтёр U19 был сыгран против Аталанта U19 - 02.10.2024, в рамках турнира Юношеская Лига УЕФА 24-26 и закончился победой команды Аталанта U19.
Название: Янг Бойз U19 (Берн)
Страна: Швейцария
Прошедший матч команды Янг Бойз U19 был сыгран против Интер U19 - 23.10.2024, в рамках чемпионата Юношеская Лига УЕФА 2024/2025 и закончился победой команды Интер U19.
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