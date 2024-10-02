Шахтёр U19 - Янг Бойз U19 онлайн трансляция матча

FC Shakhtar Donetsk имеет выигрышную серию из 5 матчей.

FC Shakhtar Donetsk выигрывает первый тайм в 52% матчей, BSC Young Boys выигрывает в 16% матчей.

FC Shakhtar Donetsk выигрывает первую половину матча в 52% случаев, BSC Young Boys выигрывает в 16%.

Когда FC Shakhtar Donetsk лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Shakhtar Donetsk% своих матчей.

Когда BSC Young Boys лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в BSC Young Boys% своих матчей.

Когда FC Shakhtar Donetsk проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Shakhtar Donetsk% своих матчей.

Когда BSC Young Boys проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в BSC Young Boys% своих матчей.

Недавнее выступление команды FC Shakhtar Donetsk в "Юношеская лига УЕФА" лучше, чем у команды BSC Young Boys.

FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than BSC Young Boys's.

FC Shakhtar Donetsk забивает 2.21 гола, играя дома, а BSC Young Boys забивает 0.67 гола, играя на выезде (в среднем).