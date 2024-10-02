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Шахтёр U19 - Янг Бойз U19 онлайн трансляция матча

Юношеская Лига УЕФА - 06 ноября 2024, 13:00
Рейтинг матча:
Шахтёр U19
Донецк
До начала
00 : 00 : 00
Янг Бойз U19
Берн
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Шахтёр U19
41%
Ничья
29%
Янг Бойз U19
29%
Интересные факты
  • FC Shakhtar Donetsk имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • FC Shakhtar Donetsk выигрывает первый тайм в 52% матчей, BSC Young Boys выигрывает в 16% матчей.
  • FC Shakhtar Donetsk выигрывает первую половину матча в 52% случаев, BSC Young Boys выигрывает в 16%.
  • Когда FC Shakhtar Donetsk лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Shakhtar Donetsk% своих матчей.
  • Когда BSC Young Boys лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в BSC Young Boys% своих матчей.
  • Когда FC Shakhtar Donetsk проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Shakhtar Donetsk% своих матчей.
  • Когда BSC Young Boys проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в BSC Young Boys% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды FC Shakhtar Donetsk в "Юношеская лига УЕФА" лучше, чем у команды BSC Young Boys.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than BSC Young Boys's.
  • FC Shakhtar Donetsk забивает 2.21 гола, играя дома, а BSC Young Boys забивает 0.67 гола, играя на выезде (в среднем).
  • FC Shakhtar Donetsk забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
Последние матчи - Шахтёр U19
Юношеская Лига УЕФА 24-26
02.10.2024 - 15:00 Шахтёр U19 0 - 3 Завершен Аталанта U19 П
Юношеская Лига УЕФА 2023/2024
13.12.2023 - 16:30 Порту U19 2 - 0 Завершен Шахтёр U19 П
Юношеская Лига УЕФА 2025
28.11.2023 - 13:00 Шахтёр U19 3 - 1 Завершен Ройял Антверпен U19 В
Юношеская Лига УЕФА 2023/2024
07.11.2023 - 13:00 Шахтёр U19 0 - 3 Завершен Барселона U19 П
Юношеская Лига УЕФА 2023/2024
25.10.2023 - 15:00 Барселона U19 2 - 0 Завершен Шахтёр U19 П
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Последние матчи - Янг Бойз U19
Юношеская Лига УЕФА 2024/2025
23.10.2024 - 15:00 Янг Бойз U19 2 - 3 Завершен Интер U19 П
Юношеская Лига УЕФА 2024/2025
01.10.2024 - 17:00 Барселона U19 4 - 2 Завершен Янг Бойз U19 П
Юношеская Лига УЕФА 2023/2024
13.12.2023 - 14:00 РБ Лейпциг U19 0 - 0 Завершен Янг Бойз U19 Н
Юношеская Лига УЕФА 2023/2024
07.11.2023 - 15:00 Манчестер Сити U19 3 - 0 Завершен Янг Бойз U19 П
Юношеская Лига УЕФА 2023/2024
25.10.2023 - 15:30 Янг Бойз U19 0 - 4 Завершен Манчестер Сити U19 П
Показать больше
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Шахтёр U19
41%
Ничья
29%
Янг Бойз U19
29%
Трансляция
Янг Бойз начал с победы над «Астон Виллой» U19 (2:1), однако в следующих турах потерпел поражение от «Барселоны» U19 (2:4) и «Интера» U19 (2:3).
У Шахтера после первых трех туров две победы и поражение. Молодые горняки обыграли Болонью 4:3, затем проиграли Аталанте 0:3, после чего победили лондонский Арсенал 1:0.
Инфо
Запасные Шахтера: Недозимованый, Решетников, Милокост, Онищук, Калюжный, Середа, Петрук, Трифаненко
Инфо
Стартовый состав Шахтера: Баглай, Дрозд, Костюк, Башмарин, Огарков, Давиденко, Сметана, Тютюнов, Цуканов, Галонский, Ломага
Инфо
Матч начнется в 13:00, судить игру будет судейская бригада из Азербайджана
Всем добрый день! UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн м атч 4-го тура группового раунда Юношеской Лиги УЕФА, в котором Шахтер примет Янг Бойз
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Последние матчи
Завершен 22:00 - Вчера Суонси Суонси 1 Уотфорд Уотфорд 0 Завершен 22:00 - Вчера Плимут Аргайл Плимут Аргайл 1 Портсмут Портсмут 0 Завершен 22:00 - Вчера Ливерпуль Ливерпуль 4 Байер Байер 0 Завершен 22:00 - Вчера Спортинг Спортинг 4 Манчестер Сити Манчестер Сити 1 Завершен 22:00 - Вчера Реал Реал 1 Милан Милан 3

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Анонс матча Шахтёр U19 - Янг Бойз U19 06.11.2024, Юношеская Лига УЕФА

Противостояние между командой Шахтёр U19 (Донецк) и командой Янг Бойз U19 (Берн) будет проходить в рамках турнира по футболу: Юношеская Лига УЕФА 2024/2025.

Дата проведения матча: 06.11.2024
Время начала матча: 13:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтёр U19 (Донецк)
Страна: Украина

Предыдущий поединок команды Шахтёр U19 был сыгран против Аталанта U19 - 02.10.2024, в рамках турнира Юношеская Лига УЕФА 24-26 и закончился победой команды Аталанта U19.

Команда гостей

Название: Янг Бойз U19 (Берн)
Страна: Швейцария

Прошедший матч команды Янг Бойз U19 был сыгран против Интер U19 - 23.10.2024, в рамках чемпионата Юношеская Лига УЕФА 2024/2025 и закончился победой команды Интер U19.

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