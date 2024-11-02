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Юнион Сент-Жилуаз - Рома онлайн трансляция матча

Лига Европы - 07 ноября 2024, 19:45 - Stade Roi Baudouin . Трансляция: MEGOGO Футбол Второй
Главный судья: Жером Брисар
Рейтинг матча:
Юнион Сент-Жилуаз
Сен-Жиль
0 - 0
Обновить
10'
Рома
Рим
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Ход матча
4' Элдор Шомуродов
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Юнион Сент-Жилуаз
30%
Ничья
35%
Рома
35%
Интересные факты
  • Рома не выиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.
  • Сент-Жиллуаз выигрывает первый тайм в 34% матчей, Рома выигрывает в 36% матчей.
  • Сент-Жиллуаз выигрывает первую половину матча в 34% случаев, Рома выигрывает в 36%.
  • Когда Сент-Жиллуаз лидирует 1-0 дома, они побеждают в Сент-Жиллуаз% своих матчей.
  • Когда Рома лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда Сент-Жиллуаз проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Сент-Жиллуаз% своих матчей.
  • Когда Рома проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Сент-Жиллуаз's performance of the last 5 matches is better than Рома's.
  • Сент-Жиллуаз забивает 1.56 гола, играя дома, а Рома забивает 1.19 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Рома's performance of the last 5 matches is better than Сент-Жиллуаз's.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Последние матчи - Юнион Сент-Жилуаз
Чемпионат Бельгии 2024/2025
02.11.2024 - 21:45 Мехелен 1 - 1 Завершен Юнион Сент-Жилуаз Н
Кубок Бельгии 2024/2025
30.10.2024 - 21:00 Эйпен 0 - 3 Завершен Юнион Сент-Жилуаз В
Чемпионат Бельгии 2024/2025
27.10.2024 - 20:15 Юнион Сент-Жилуаз 1 - 3 Завершен Серкль Брюгге П
Лига Европы 2024/2025
24.10.2024 - 19:45 Мидтьюлланн 1 - 0 Завершен Юнион Сент-Жилуаз П
Чемпионат Бельгии 2024/2025
19.10.2024 - 21:45 Юнион Сент-Жилуаз 0 - 0 Завершен Гент Н
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Последние матчи - Рома
Чемпионат Италии 2024/2025
03.11.2024 - 19:00 Эллас Верона 3 - 2 Завершен Рома П
Чемпионат Италии 2024/2025
31.10.2024 - 21:45 Рома 1 - 0 Завершен Торино В
Чемпионат Италии 2024/2025
27.10.2024 - 21:45 Фиорентина 5 - 1 Завершен Рома П
Лига Европы 2024/2025
24.10.2024 - 19:45 Рома 1 - 0 Завершен Динамо В
Чемпионат Италии 2024/2025
20.10.2024 - 21:45 Рома 0 - 1 Завершен Интер П
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Главные события
4'
Элдор Шомуродов
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Юнион Сент-Жилуаз
30%
Ничья
35%
Рома
35%
Составы команд
49
Энтони Морис
26
Сайкс, Росс
16
Бургесс, Кристиан
5
Mac Allister, Kevin
28
Machida, Koki
27
Sadiki, Noah
24
Vanhoutte, Charles
25
Khalaili, Anan
22
Нианг, Оуссейноу
77
Fuseini, Mohammed
9
Ivanovic, Franjo
99
Миле Свилар
23
Джанлука Манчини
4
Кристанте, Брайан
3
Анджелино
19
Celik Zeki
17
Коне, Куадио
28
Le Fee, Enzo
92
Стефан Эль Шаарави
35
Baldanzi, Tommaso
7
Лоренцо Пеллегрини
14
Элдор Шомуродов
Стартовый состав
  • 77
    Fuseini, Mohammed
    Нападающий
  • 9
    Ivanovic, Franjo
    Полузащитник
  • 28
    Machida, Koki
    Защитник
  • 27
    Sadiki, Noah
    Полузащитник
  • 24
    Vanhoutte, Charles
    Полузащитник
  • 25
    Khalaili, Anan
    Нападающий
  • 22
    Нианг, Оуссейноу
    Полузащитник
  • 26
    Сайкс, Росс
    Защитник
  • 16
    Бургесс, Кристиан
    Защитник
  • 5
    Mac Allister, Kevin
    Защитник
  • 49
    Энтони Морис
  • 14
    Элдор Шомуродов
    Нападающий
  • 35
    Baldanzi, Tommaso
    Полузащитник
  • 7
    Лоренцо Пеллегрини
    Полузащитник
  • 19
    Celik Zeki
  • 17
    Коне, Куадио
    Полузащитник
  • 28
    Le Fee, Enzo
    Полузащитник
  • 92
    Стефан Эль Шаарави
  • 23
    Джанлука Манчини
    Защитник
  • 4
    Кристанте, Брайан
    Полузащитник
  • 3
    Анджелино
    Защитник
  • 99
    Миле Свилар
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Себастьян Поконьоли
  • Иван Юрич
Статистика матча
1
Удары мимо
ЖК
1
LIVE
Трансляция матча "Юнион Сент-Жилуаз" - Рома
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В эфире
MEGOGO Футбол Второй
Трансляция
5'
4'
Желтая карточка
Шомуродов без намерения, но очень грубо сыграл в подкате против Ньянга. Желтую карточку показал арбитр, это еще толерантное решение по отношению к узбеку.
2'
Халайли протащил мяч до границы штрафной площади и нанес удар. Свилар проводил игровой снаряд над перекладиной.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Жером Брисар (Франция).
Запасные: Шамбаре (в), Имбрехтс (в), Эль-Хадж, Лейсен, ван де Перре, Берради, Буфаль, Кабангу, Расмуссен, Родригес.
Инфо
Стартовый состав Юниона СЖ: Морис (к) — Сайкс, Берджесс, Макаллистер — Мачида, Садики, Ванхутте, Халайли, Ньянг — Фусейни, Иванович. Главный тренер — Себастьен Поконьоли.
Запасные: Марин (в), Райан (в), Абдулхамид, Буба Абубакар, Хуммельс, Дибала, Довбик, Залевский, Паредес, Пизилли, Суле.
Инфо
Стартовый состав Ромы: Свилар — Анхелиньо, Кристанте, Манчини — Эль-Шаарави, Ле Фе, Коне, Челик — Пеллегрини (к), Бальданци — Шомуродов. Главный тренер — Иван Юрич.
UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го раунда Лиги Европы между Юнионом СЖ и Ромой.
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Последние матчи
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Анонс матча "Юнион Сент-Жилуаз" - Рома 07.11.2024, Лига Европы

Противостояние между командой "Юнион Сент-Жилуаз" (Сен-Жиль) и командой Рома (Рим) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2024/2025, матч состоится на стадионе Stade Roi Baudouin.

Дата проведения матча: 07.11.2024
Время начала матча: 19:45

Для одержания победы тренеры команд Себастьян Поконьоли и Иван Юрич разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Юнион Сент-Жилуаз" - Рома можно посмотреть 07.11.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча "Юнион Сент-Жилуаз" - Рома, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Юнион Сент-Жилуаз" (Сен-Жиль)
Год основания "Юнион Сент-Жилуаз" (Сен-Жиль): 1897
Страна: Бельгия

Прошедший поединок команды "Юнион Сент-Жилуаз" был сыгран против Мехелен - 02.11.2024, в рамках турнира Чемпионат Бельгии 2024/2025 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Рома (Рим)
Год основания Рома (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Прошедший поединок команды Рома был сыгран против Эллас Верона - 03.11.2024, в рамках турнира Чемпионат Италии 2024/2025 и закончился победой команды Эллас Верона.

Следите за результатами матча "Юнион Сент-Жилуаз" - Рома онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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