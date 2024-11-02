Юнион Сент-Жилуаз - Рома онлайн трансляция матча

Анонс матча "Юнион Сент-Жилуаз" - Рома 07.11.2024, Лига Европы

Противостояние между командой "Юнион Сент-Жилуаз" (Сен-Жиль) и командой Рома (Рим) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2024/2025, матч состоится на стадионе Stade Roi Baudouin.

Дата проведения матча: 07.11.2024

Время начала матча: 19:45

Для одержания победы тренеры команд Себастьян Поконьоли и Иван Юрич разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Юнион Сент-Жилуаз" (Сен-Жиль)

Год основания "Юнион Сент-Жилуаз" (Сен-Жиль): 1897

Страна: Бельгия



Прошедший поединок команды "Юнион Сент-Жилуаз" был сыгран против Мехелен - 02.11.2024, в рамках турнира Чемпионат Бельгии 2024/2025 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Рома (Рим)

Год основания Рома (Рим): 1927

Страна: Италия

Тренер: Даниэле Де Росси



Прошедший поединок команды Рома был сыгран против Эллас Верона - 03.11.2024, в рамках турнира Чемпионат Италии 2024/2025 и закончился победой команды Эллас Верона.

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