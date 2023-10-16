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Англия - Украина онлайн трансляция матча

Молодежная сборная - 11 октября 2024, 21:45
Рейтинг матча:
Англия
0 - 0
Обновить
32'
Украина
Ход матча
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Англия
25%
Ничья
38%
Украина
38%
Личные встречи
Англия
3
Побед
8
Игр
1
Побед
Украина
Молодежная сборная 23-25
16.10.2023 - 19:30 Украина 3 - 2 Завершен Англия
Евро 2024 2024
09.09.2023 - 19:00 Украина 1 - 1 Завершен Англия
Евро 2024 2024
26.03.2023 - 19:00 Англия 2 - 0 Завершен Украина
Евро 2024 2021
03.07.2021 - 22:00 Украина 0 - 4 Завершен Англия
Последние матчи - Англия
Лига Наций 24-26
10.10.2024 - 21:45 Англия 1 - 2 Завершен Греция П
Лига Наций 2024/2025
10.09.2024 - 21:45 Англия 2 - 0 Завершен Финляндия В
Лига Наций 2024/2025
07.09.2024 - 19:00 Ирландия 0 - 2 Завершен Англия В
Евро 2024 2024
14.07.2024 - 22:00 Испания 2 - 1 Завершен Англия П
Евро 2024 2024
10.07.2024 - 22:00 Нидерланды 1 - 2 Завершен Англия В
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Последние матчи - Украина
Лига Наций 2024/2025
10.09.2024 - 21:45 Чехия 3 - 2 Завершен Украина П
Молодежная сборная 2024/2025
10.09.2024 - 21:45 Северная Ирландия 1 - 2 Завершен Украина В
Лига Наций 2024/2025
07.09.2024 - 21:45 Украина 1 - 2 Завершен Албания П
Молодежная сборная 2024/2025
06.09.2024 - 19:00 Украина 2 - 1 Завершен Сербия В
Олимпиада 2024/2025
30.07.2024 - 18:00 Украина 0 - 2 Завершен Аргентина П
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Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Англия
25%
Ничья
38%
Украина
38%
Трансляция
26'
Желтая карточка
Вот уже и желтую для Хланя нарисовал швед, который выполняет сегодня обязанности арбитра. Там даже не факт, что был контакт.
25'
Опасный момент
Нещерет спас Украину от пропущенного мяча! Очеретько грубейшим образом ошибся, подарив Макети выход один на один. Благо наш кипер быстро рванул с ленточки и не позволил сопернику расстрелять ворота.
22'
Начали понемногу брать мяч под контроль наши парни и отодвигать игру от своих ворот. Не помешало бы еще жестче действовать в борьбе и давить на арбитра, потому что пока он свистит все в одну сторону.
16'
Хатчинсон поверил в свои силы и пробил в касание из-за пределов штрафной. Мяч ожидаемо ушел на верхний ярус Виталити Стэдиум.
15'
Достижения в контратаках у сборной Украины пока очень скромные. Было несколько предпосылок для быстрого выхода из обороны в атаку, но англичане все сбивают игрой на грани фола. Арбитр позволяет.
10'
Дилэп корпусом закрыл мяч сразу от нескольких соперников, чем существенно обострил ситуацию. Уже отдавал под удар партнеру, наши защитники прочитали это намерение, к счастью.
4'
Макети на ограниченном пространстве в штрафной нашел возможность для удара. Хотел закрутить в дальнюю девятку, не вышло.
1'
Свисток
Матч начался.
Во многом сегодня будет решаться, кто займет первое место в группе. Англии для этого необходимо побеждать, а Украина может допустить ошибку, но тогда придется побеждать неуступчивых сербов. При этом обе команды уже квалифицировались на Евро, так что это лишь вопрос престижа.
Инфо
Арбитр — Йоаким Остлинг (Швеция).
Запасные: Бидл (в), Андерсон, Байно-Гиттенс, Крессуэлл, Роджерс, Скарлетт, Скотт, Илинг-Джуниор.
Инфо
Стартовый состав Англии: Траффорд — Филоджен-Бидас, Холл, Куанса, Харвуд-Беллис (к), Грей — Макети, Мортон, Хиншелвуд — Дилэп, Хатчинсон. Главный тренер — Бен Фатчер.
Запасные: Ледвий (в), Брагару, Варфоломеев, Горбач, Квасница, Крушинский, Смоляков, Яцык, Ермачков.
Инфо
Стартовый состав Украины: Нещерет — Вивчаренко, Михавко, Мельниченко, Крупский — Ярмолюк, Очеретько (к) — Хлань, Федор, Волошин — Краснопир. Главный тренер — Унай Мельгоса.
UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча квалификации Евро U21 между Англией и Украиной.
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Последние матчи
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Анонс матча Англия - Украина 11.10.2024, Молодежная сборная

Матч между командой Англия и командой Украина будет проходить в рамках турнира по футболу: Молодежная сборная 24-26.

Дата проведения матча: 11.10.2024
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Англия и командой Украина:

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Украина, тогда как команда Англия осталась с поражением. Столкновение Украина и Англия в предыдущем футбольном матче 16.10.2023 закончилось со счетом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Англия
Страна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Прошедший матч команды Англия был сыгран против Греция - 10.10.2024, в рамках чемпионата Лига Наций 24-26 и закончился победой команды Греция.

Команда гостей

Название: Украина
Страна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Предыдущий матч команды Украина был сыгран против Чехия - 10.09.2024, в рамках турнира Лига Наций 2024/2025 и закончился победой команды Чехия.

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