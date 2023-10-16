Англия - Украина онлайн трансляция матча

Во многом сегодня будет решаться, кто займет первое место в группе. Англии для этого необходимо побеждать, а Украина может допустить ошибку, но тогда придется побеждать неуступчивых сербов. При этом обе команды уже квалифицировались на Евро, так что это лишь вопрос престижа.