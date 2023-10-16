Англия - Украина онлайн трансляция матча

Матч между командой Англия и командой Украина будет проходить в рамках турнира по футболу: Молодежная сборная 24-26.
Дата проведения матча: 11.10.2024
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами Англия и командой Украина:
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Украина, тогда как команда Англия осталась с поражением. Столкновение Украина и Англия в предыдущем футбольном матче 16.10.2023 закончилось со счетом: 3:2 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Англия
Страна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт
Прошедший матч команды Англия был сыгран против Греция - 10.10.2024, в рамках чемпионата Лига Наций 24-26 и закончился победой команды Греция.
Название: Украина
Страна: Украина
Тренер: Александр Петраков
Предыдущий матч команды Украина был сыгран против Чехия - 10.09.2024, в рамках турнира Лига Наций 2024/2025 и закончился победой команды Чехия.
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