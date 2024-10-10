Бельгия - Италия онлайн трансляция матча

Во время последних 11 встреч, команда Бельгия выиграла 2 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Италия выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 19-11 в пользу команды Италия

Вы знали, что Италия забил 27% голов между минутами 61-75?

Италия не проигрывает в последних 4 играх.

Бельгия пропускает в каждом из последних 5 матчах.

Италия пропускает в каждом из последних 8 матчах.

Бельгия выигрывает первый тайм в 42% матчей, Италия выигрывает в 50% матчей.

Бельгия выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Италия выигрывает в 50%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)

Когда Бельгия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бельгия% своих матчей.

Когда Италия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Италия% своих матчей.

Когда Бельгия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бельгия% своих матчей.

Когда Италия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Италия% своих матчей.

Недавнее выступление команды Италия в "Лига наций УЕФА" лучше, чем у команды Бельгия.

Италия's performance of the last 5 matches is better than Бельгия's.

Команда Италия проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Бельгия (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Бельгия выиграла 1, команда Италия выиграла 3, 1 ничьи.

Бельгия забивает 1.4 гола за матч против команды Италия, а Италия забивает 1.8 гола против команды Бельгия (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Бельгия и Италия - 3.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бельгия и Италия - 1.8.