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Бельгия - Италия онлайн трансляция матча

Лига Наций - 14 ноября 2024, 21:45 - Stade Roi Baudouin . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Раду Петереску
Рейтинг матча:
Бельгия
0 - 1
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39'
Италия
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Ход матча
11' Сандро Тонали 28' Тимоти Кастань
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Бельгия
36%
Ничья
30%
Италия
33%
Интересные факты
  • Во время последних 11 встреч, команда Бельгия выиграла 2 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Италия выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 19-11 в пользу команды Италия
  • Вы знали, что Италия забил 27% голов между минутами 61-75?
  • Италия не проигрывает в последних 4 играх.
  • Бельгия пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Италия пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • Бельгия выигрывает первый тайм в 42% матчей, Италия выигрывает в 50% матчей.
  • Бельгия выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Италия выигрывает в 50%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Когда Бельгия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бельгия% своих матчей.
  • Когда Италия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Италия% своих матчей.
  • Когда Бельгия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бельгия% своих матчей.
  • Когда Италия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Италия% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Италия в "Лига наций УЕФА" лучше, чем у команды Бельгия.
  • Италия's performance of the last 5 matches is better than Бельгия's.
  • Команда Италия проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Бельгия (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Бельгия выиграла 1, команда Италия выиграла 3, 1 ничьи.
  • Бельгия забивает 1.4 гола за матч против команды Италия, а Италия забивает 1.8 гола против команды Бельгия (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Бельгия и Италия - 3.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бельгия и Италия - 1.8.
  • Бельгия забивает 2.12 гола, играя дома, а Италия забивает 1.14 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Бельгия
0
Побед
4
Игр
3
Побед
Италия
Лига Наций 24-26
10.10.2024 - 21:45 Италия 2 - 2 Завершен Бельгия
Лига Наций 2020
10.10.2021 - 16:00 Италия 2 - 1 Завершен Бельгия
Евро 2024 2021
02.07.2021 - 22:00 Бельгия 1 - 2 Завершен Италия
Евро-2016 2015/2016
13.06.2016 - 22:00 Бельгия 0 - 2 Завершен Италия
Последние матчи - Бельгия
Лига Наций 24-26
14.10.2024 - 21:45 Бельгия 1 - 2 Завершен Франция П
Лига Наций 24-26
10.10.2024 - 21:45 Италия 2 - 2 Завершен Бельгия Н
Лига Наций 2024/2025
09.09.2024 - 21:45 Франция 2 - 0 Завершен Бельгия П
Лига Наций 2024/2025
06.09.2024 - 21:45 Бельгия 3 - 1 Завершен Израиль В
Евро 2024 2024
01.07.2024 - 19:00 Франция 1 - 0 Завершен Бельгия П
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Последние матчи - Италия
Лига Наций 24-26
14.10.2024 - 21:45 Италия 4 - 1 Завершен Израиль В
Лига Наций 24-26
10.10.2024 - 21:45 Италия 2 - 2 Завершен Бельгия Н
Лига Наций 2024/2025
09.09.2024 - 21:45 Израиль 1 - 2 Завершен Италия В
Лига Наций 2024/2025
06.09.2024 - 21:45 Франция 1 - 3 Завершен Италия В
Евро U-19 2024/2025
21.07.2024 - 21:00 Украина 3 - 2 Завершен Италия П
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Новости команд
Главные события
Тимоти Кастань
28'
11'
Сандро Тонали ГООЛ!
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Бельгия
36%
Ничья
30%
Италия
33%
Составы команд
1
Кун Кастеелс
3
Theate, Arthur
3
Ваут Фас
6
Debast, Zeno
21
Тимоти Кастань
24
Onana, Amadou Mvom
27
Engels, Arne
11
Опенда, Лоис
55
De Cuyper, Maxime
19
Леандро Троссард
11
Ромелу Лукаку
1
Джанлуиджи Доннарумма
22
Джованни Ди Лоренцо
4
Алессандро Буонджорно
95
Алессандро Бастони
27
Андреа Камбиассо
16
Давиде Фраттези
6
Николо Ровелла
8
Сандро Тонали
32
Федерико Димарко
23
Николо Барелла
32
Retegui, Mateo
Стартовый состав
  • 11
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
  • 55
    De Cuyper, Maxime
    Защитник
  • 19
    Леандро Троссард
    Нападающий
  • 11
    Опенда, Лоис
    Нападающий
  • 24
    Onana, Amadou Mvom
    Полузащитник
  • 27
    Engels, Arne
    Полузащитник
  • 3
    Theate, Arthur
    Защитник
  • 3
    Ваут Фас
    Защитник
  • 6
    Debast, Zeno
    Полузащитник
  • 21
    Тимоти Кастань
    Защитник
    28
  • 1
    Кун Кастеелс
  • 32
    Retegui, Mateo
    Нападающий
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 27
    Андреа Камбиассо
    Полузащитник
  • 16
    Давиде Фраттези
    Полузащитник
  • 6
    Николо Ровелла
  • 8
    Сандро Тонали
    11
  • 32
    Федерико Димарко
    Защитник
  • 22
    Джованни Ди Лоренцо
  • 4
    Алессандро Буонджорно
    Защитник
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 1
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Доменико Тедеско
  • Лучано Спаллетти
Статистика матча
45%
Владение мячом
55%
Удары в створ
2
Блокировано ударов
1
5
Штрафные
3
Офсайды
2
1
Сейвы
3
Фолы
3
Удары мимо
1
1
ЖК
LIVE
Трансляция матча Бельгия - Италия
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MEGOGO Футбол Первый
Трансляция
33'
У Бельгии хотя бы передачи в штрафную появились, правда все они пока перехватываются Доннаруммой.
28'
Желтая карточка
Кастань агрессивно налетел на Тонали, абсолютно неоправданное действие.
23'
Попытку Троссара пробить из-за пределов штрафной площади заблокировал защитник.
22'
Неплохую подачу со штрафного выполнил Димарко, но Де Кейпер не позволил никому из игроков Скуадры Адзурры добраться до мяча.
15'
Итальянцы вышли вперед и немного успокоились. Логично, учитывая то, что с позиционной атакой бельгийцы не дружат.
11'
Гоооол!!!
Италия открывает счет! Ди Лоренцо обсткуался с Бареллой и прострелил на Тонали, который поразил пустые ворота. Защитники Бельгии опозорились, особенно Теат с Дебастом: один махнул мимо мяча, другой пустил между ног. А гол назревал с первых минут.
6'
Камбьязо вбросил аут, Фраттези принял мяч на грудь, а вторым касанием слета пробил в створ. Кастельс зафиксировал игровой снаряд в руках.
5'
Бастони подключился к атаке по левому флангу и выполнил навес, его перехватил один из защитников.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Раду Петреску (Румыния).
Инфо
Стартовый состав Бельгии: Кастельс — Теат, Фас, Дебаст — Де Кейпер, Онана, Энгельс, Кастань — Троссар, Лукаку (к), Опенда. Главный тренер — Доменико Тедеско.
Инфо
Стартовый состав Италии: Доннарумма (к) — Бастони, Буонджорно, Ди Лоренцо — Димарко, Тонали, Ровелла, Фраттези, Камбьязо — Барелла — Ретеги. Главный тренер — Лучано Спалетти.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 5-го тура Лиги наций Бельгия – Италия.
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Анонс матча Бельгия - Италия 14.11.2024, Лига Наций

Матч между командой Бельгия и командой Италия будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 24-26, матч пройдет на стадионе Stade Roi Baudouin.

Дата проведения матча: 14.11.2024
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Бельгия и командой Италия:

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Италия и Бельгия в предыдущем футбольном матче 10.10.2024 закончилось со следующими результатом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Доменико Тедеско и Лучано Спаллетти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Бельгия - Италия можно посмотреть 14.11.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Бельгия - Италия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бельгия
Страна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес

Прошедший поединок команды Бельгия был сыгран против Франция - 14.10.2024, в рамках турнира Лига Наций 24-26 и закончился победой команды Франция.

Команда гостей

Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Роберто Манчини

Прошедший поединок команды Италия был сыгран против Израиль - 14.10.2024, в рамках чемпионата Лига Наций 24-26 и закончился победой команды Италия.

Следите за результатами матча Бельгия - Италия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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