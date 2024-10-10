Бельгия - Италия онлайн трансляция матча

Матч между командой Бельгия и командой Италия будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 24-26, матч пройдет на стадионе Stade Roi Baudouin.
Дата проведения матча: 14.11.2024
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами Бельгия и командой Италия:
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Италия и Бельгия в предыдущем футбольном матче 10.10.2024 закончилось со следующими результатом: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Доменико Тедеско и Лучано Спаллетти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Бельгия
Страна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес
Прошедший поединок команды Бельгия был сыгран против Франция - 14.10.2024, в рамках турнира Лига Наций 24-26 и закончился победой команды Франция.
Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Роберто Манчини
Прошедший поединок команды Италия был сыгран против Израиль - 14.10.2024, в рамках чемпионата Лига Наций 24-26 и закончился победой команды Италия.
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