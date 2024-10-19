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ЮКСА - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 30 октября 2024, 13:00
Рейтинг матча:
ЮКСА
Тарасовка
До начала
00 : 00 : 00
ФК Александрия
Александрия
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
ЮКСА
32%
Ничья
32%
ФК Александрия
36%
Последние матчи - ЮКСА
Первая лига Украины 24-26
19.10.2024 - 15:00 Металлист 1925 2 - 0 Завершен ЮКСА П
Первая лига Украины 24-26
10.10.2024 - 13:25 СК Полтава 1 - 1 Завершен ЮКСА Н
Первая лига Украины 24-26
05.10.2024 - 14:00 ЮКСА 3 - 4 Завершен ФК Кудровка П
Первая лига Украины 24-26
29.09.2024 - 14:00 ЮКСА 1 - 1 Завершен Виктория Н
Первая лига Украины 24-26
21.09.2024 - 12:00 Металлург 1 - 2 Завершен ЮКСА В
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Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2024/2025
26.10.2024 - 13:00 ФК Александрия 2 - 1 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2024/2025
19.10.2024 - 13:40 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2024/2025
05.10.2024 - 15:30 ФК Александрия 1 - 1 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2024/2025
28.09.2024 - 13:00 Кривбасс 0 - 1 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2024/2025
21.09.2024 - 15:30 ФК Александрия 2 - 0 Завершен Левый Берег В
Показать больше
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
ЮКСА
32%
Ничья
32%
ФК Александрия
36%
Трансляция
Как видим, у Александрии выходит на игру фактически резервный состав... У ЮКСА - вполне боевой!
Инфо
Запасные Александрии: Долгий, Ухань, Матвеев, Кравченко, Филиппов, Радченко, Мишнев, Джевани, Безерра, Амарал, Макаренко
Инфо
Стартовый состав Александрии: Ермаков, Костышин, Кулаков, Логинов, Плакса, Ващенко, Скорко, Кампос, Копина, Смирный, Козак
Инфо
Запасные ЮКСА: Баранцов, Шерстяных, Юзефович, Демиденко, Кононов, Ювхимец, Казаков, Приходько, Мишенко, Гехейру, Кастро
Инфо
Стартовый состав ЮКСА: Федотов, Махнев, Селин, Зозуля, Дедяев, Сытников, Харченко, Евдокимов, Ховайко, Дебелко, Гоуларт
ЮКСА - представитель Первой лиги, где сейчас в своей группе занимает 5-е место. В Кубке команда поочередно прошла Реал-Фарму, Подолье и Кудровку
Напомним, что Александрия именно с этого матча начинает свой кубковый путь в этом сезоне. Ну а в чемпионате УПЛ команда занимает 2-е место
Инфо
Матч начнется в 13:00 и пройдет в Киеве на НТК Банникова. Судить игру будет Александр Каленов
Всем добрый день! UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 1/8 финала Кубка Украины, в котором ЮКСА сыграет с Александрией
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Последние матчи
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Анонс матча ЮКСА - ФК Александрия 30.10.2024, Кубок Украины

Поединок между командой ЮКСА (Тарасовка) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 24-26.

Дата проведения матча: 30.10.2024
Время начала матча: 13:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ЮКСА (Тарасовка)
Страна: Украина

Предыдущий поединок команды ЮКСА был сыгран против Металлист 1925 - 19.10.2024, в рамках турнира Первая лига Украины 24-26 и закончился победой команды Металлист 1925.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Прошедший поединок команды ФК Александрия был сыгран против Ингулец - 26.10.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды ФК Александрия.

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