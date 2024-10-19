ЮКСА - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Поединок между командой ЮКСА (Тарасовка) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 24-26.
Дата проведения матча: 30.10.2024
Время начала матча: 13:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ЮКСА (Тарасовка)
Страна: Украина
Предыдущий поединок команды ЮКСА был сыгран против Металлист 1925 - 19.10.2024, в рамках турнира Первая лига Украины 24-26 и закончился победой команды Металлист 1925.
Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Прошедший поединок команды ФК Александрия был сыгран против Ингулец - 26.10.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2024/2025 и закончился победой команды ФК Александрия.
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