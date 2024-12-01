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Вильярреал - Жирона онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 01 декабря 2024, 15:00 - Эстадио де ла Серамика . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Мигель Ангел Ортиз Ариас
Рейтинг матча:
Вильярреал
Вильярреаль
1 - 0
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перерыв
Жирона
Жирона
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Ход матча
18' Krejci, Ladislav 23' Barry, Thierno 31' Сальватьерра, Бриан 40' Cardona, Sergi
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Вильярреал
25%
Ничья
38%
Жирона
38%
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Вильярреал и Жирона 1-0. 4 игры закончились с этим результатом.
  • Жирона недавно выиграл 8 из 13 матчей против Вильярреал.
  • За последние 5 встреч когда Вильярреал команда играла дома, команда Вильярреал выиграла 2 раз, 0 сыграли вничью и 3 победы команды Жирона.
  • Во время последних 13 встреч, Вильярреал выиграла 8 раз. также было 0 ничей, и Жирона выиграла 5 раза.
  • Игры прошлого года: 1-2 (Вильярреал дома) и 0-1 (Жирона дома).
  • Жирона выиграл последние 3 матчи в Ла Лига.
  • Вы знали, что Вильярреал забил 36% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Жирона забил 30% голов между минутами 31-45?
  • Вильярреал имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Вильярреал не проигрывает в последних 5 играх.
  • Вильярреал не забивает в 0 из их 6 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Жирона не забивает в 3 из их 7 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Ayoze Perez лучший бомбардир Вильярреал с 7 голами. Cristhian Stuani забил 4 раз за Жирона
  • Alex Baena отдал больше всего передач в Вильярреал с 6 передачами. Bryan Gil лучший распасовщик Жирона (3 передач)
  • Вильярреал выигрывает первый тайм в 30% матчей, Жирона выигрывает в 41% матчей.
  • Вильярреал выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Жирона выигрывает в 41%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Вильярреал.
  • В их последнюю встречу команда Вильярреал победила в 1 гол(а).
  • Когда Вильярреал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Когда Жирона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Жирона% своих матчей.
  • Когда Вильярреал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Когда Жирона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Жирона% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Вильярреал в "Ла Лига" лучше, чем у команды Жирона.
  • Жирона's performance of the last 5 matches is better than Вильярреал's.
  • Команда Вильярреал проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Жирона (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Вильярреал выиграла 4, команда Жирона выиграла 1, 0 ничьи.
  • Команда Вильярреал проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Жирона.
  • Команда Жирона выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Вильярреал.
  • Вильярреал забивает 1.2 гола за матч против команды Жирона, а Жирона забивает 0.6 гола против команды Вильярреал (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Вильярреал и Жирона - 1.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Вильярреал и Жирона - 0.6.
  • Вильярреал забивает 1.95 гола, играя дома, а Жирона забивает 1.26 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Dani Parejo получил больше всего желтых карточек (5) в Вильярреал. Yangel Herrera получил 4 в Жирона.
  • Год назад, Жирона была на 2 месте в таблице с 35 очками. Сейчас они на 7 месте с 21 очками.
  • Вильярреал забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Недавнее выступление команды Жирона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Вильярреал.
  • Вильярреал's performance of the last 5 matches is better than Жирона's.
Прогноз на матч
Личные встречи
Вильярреал
6
Побед
9
Игр
3
Побед
Жирона
Чемпионат Испании 2023/2024
14.05.2024 - 23:00 Жирона 0 - 1 Завершен Вильярреал
Чемпионат Испании 2023/2024
27.09.2023 - 20:00 Вильярреал 1 - 2 Завершен Жирона
Чемпионат Испании 2022/2023
20.05.2023 - 15:00 Жирона 1 - 2 Завершен Вильярреал
Чемпионат Испании 2022/2023
22.01.2023 - 15:00 Вильярреал 1 - 0 Завершен Жирона
Последние матчи - Вильярреал
Чемпионат Испании 2024/2025
24.11.2024 - 15:00 Осасуна 2 - 2 Завершен Вильярреал Н
Чемпионат Испании 2024/2025
09.11.2024 - 17:15 Вильярреал 3 - 0 Завершен Алавес В
Чемпионат Испании 2024/2025
26.10.2024 - 15:00 Вальядолид 1 - 2 Завершен Вильярреал В
Чемпионат Испании 2024/2025
20.10.2024 - 19:30 Вильярреал 1 - 1 Завершен Хетафе Н
Чемпионат Испании 2024/2025
05.10.2024 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Вильярреал П
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Последние матчи - Жирона
Лига Чемпионов 2024/2025
27.11.2024 - 19:45 Штурм 1 - 0 Завершен Жирона П
Чемпионат Испании 2024/2025
23.11.2024 - 19:30 Жирона 4 - 1 Завершен Эспаньол В
Чемпионат Испании 2024/2025
10.11.2024 - 19:30 Хетафе 0 - 1 Завершен Жирона В
Лига Чемпионов 2024/2025
05.11.2024 - 19:45 ПСВ 4 - 0 Завершен Жирона П
Чемпионат Испании 24-26
02.11.2024 - 17:15 Жирона 4 - 3 Завершен Леганес В
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Новости команд
Главные события
Cardona, Sergi
40'
31'
Сальватьерра, Бриан
ГООЛ! Barry, Thierno
23'
18'
Krejci, Ladislav
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Вильярреал
25%
Ничья
38%
Жирона
38%
Составы команд
13
Conde, Diego
23
Cardona, Sergi
2
Costa, Logan
3
Рауль Альбиоль
17
Кико Фемения
16
Rodriguez, Alejandro Baena
10
Даниэль Парехо
14
Комесанья, Санти
21
Santos, Yeremi
15
Barry, Thierno
18
Gueye, Pape Alassane
13
Пауло Гассанига
4
Arnau, Martinez
5
Джуан Давид Виктория Лопез
18
Krejci, Ladislav
3
Мигель Гутьеррес
20
Сальватьерра, Бриан
23
Салливан Мартине
14
Ориоль Ромеу
6
Донни ван де Бек
11
Груневелд, Арнаут
19
Miovski, Bojan
Стартовый состав
  • 15
    Barry, Thierno
    Нападающий
    23
  • 18
    Gueye, Pape Alassane
    Полузащитник
  • 16
    Rodriguez, Alejandro Baena
    Полузащитник
  • 10
    Даниэль Парехо
    Полузащитник
  • 14
    Комесанья, Санти
    Полузащитник
  • 21
    Santos, Yeremi
    Нападающий
  • 23
    Cardona, Sergi
    Защитник
    40
  • 2
    Costa, Logan
    Защитник
  • 3
    Рауль Альбиоль
    Защитник
  • 17
    Кико Фемения
    Полузащитник
  • 13
    Conde, Diego
    Вратарь
  • 19
    Miovski, Bojan
    Нападающий
  • 20
    Сальватьерра, Бриан
    Полузащитник
    31
  • 23
    Салливан Мартине
    Защитник
  • 14
    Ориоль Ромеу
    Полузащитник
  • 6
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 11
    Груневелд, Арнаут
    Нападающий
  • 4
    Arnau, Martinez
    Защитник
  • 5
    Джуан Давид Виктория Лопез
  • 18
    Krejci, Ladislav
    Полузащитник
    18
  • 3
    Мигель Гутьеррес
  • 13
    Пауло Гассанига
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Марселино
  • Мишел
Статистика матча
2
Удары в створ
3
5
Штрафные
8
1
Угловые
4
3
Сейвы
1
6
Фолы
4
3
Удары мимо
1
2
Офсайды
1
1
ЖК
2
42%
Владение мячом
58%
LIVE
Трансляция матча Вильярреал - Жирона
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Трансляция
Хорошую игру демонстрируют команду. Жирона играет первым номером и пытается создать позиционную атаку, тогда как хозяева больше рассчитывают на контратаки. Именно в этот момент им удалось забить. Ждем возобновления поединка, чтобы узнать, кто и сколько очков сможет завоевать сегодня
45+2'
Свисток
Мигель Анхель Ортис Ариас дает свисток о завершении первого тайма
45+1'
Уголовой
Угловой выполнили каталонцы и после навеса соперники выиграли верховую борьбу и выбили мяч
45+1'
Инфо
В первом тайме компенсирована одна минута
45'
Опасный момент
Невероятный момент у Жироны и Хиль отдал передачу на Гутьерреса в район одиннадцатиметровой отметки и тот пробил, но Конде успел среагировать и отбить мяч
44'
Ромеу выполнил заброс с левого фланга, а мяч прилетел прямо в руки Конде
42'
Неплохую атаку создали хозяева и неплохой передачей Барри вывели на ударную позицию на линии штрафной, но мяч полетел мимо ворот
40'
Желтая карточка
Кардона грубо сыграл против Хиля в центральной части и за удар локтем был наказан желтой карточкой
39'
Стандарт на чужой половине поля заработали каталонцы и после навеса соперники выиграли верховую борьбу и выбили мяч
36'
В очередной раз Желтая субмарина выбежала в контратаку, однако после передачи на Пино в штрафную он потерял мяч
33'
Опасный момент
Замечательная атака хозяев и после серии передач мяч оказался в Гуе в районе полукруга штрафной площадки, тот пробил, однако не попал в створ ворот
31'
Желтая карточка
Барри выбегал в контратаку и ее решил остановить Хиль повалив соперника на газон, за что и был наказан желтой карточкой
30'
Ван де Бек выполнил прострел с правого фланга, но никто из партнеров не сумел замкнуть передачу
После пропущенного гола гости начали играть активнее и последние минуты контролируют мяч на чужой половине поля, но приблизиться к чужим воротам им пока не удается
25'
Опасный момент
Еще одну замечательную атаку создали хозяева и после прострела с левого фланга мяч долетел до Пино, оказавшегося одним в штрафной, однако он не сумел принять мяч и соперники его перехватили
23'
Гоооол!!!
ГОЛ! Барри открывает счет в матче! После навеса с левого фланга Пино выиграл верховую борьбу и пробил головой, попал в штангу и мяч отскочил прямо к Барри, который протолкнул мяч в сетку мимо Гассаниги! Счет становится 1:0 в пользу Вильярреала
18'
Желтая карточка
Гуе отобрал мяч у Крейчи в центре поля и последний решил остановить атаку соперника и схватил его за руку, чем заставил арбитра впервые в этом матче достать из кармана желтую карточку
16'
Уголовой
Угловой выполнили каталонцы и после навеса на дальнюю стойку практически на линию ворот Конде отразил мяч кулаками
15'
Первые минуты Жиронистас контролировали инициативу, теперь же игра более выровнялась
11'
Опасный момент
Баена пробил из-за пределов штрафной, однако не попал в створ ворот и мяч полетел за пределы поля
8'
Уголовой
Своим угловым ответили каталонцы и после навеса и сброса арбитр зафиксировал положение вне игры
7'
Уголовой
Первый угловой выполнили игроки Вильярреала и после навеса и борьбы арбитр зафиксировал нарушение правил в атаке
6'
Опасный момент
Первая попытка атаки хозяев закончилась прострелом с правого фланга, который был перехвачен, а после подбора Кико Фемения пробил из пределов штрафной и после рикошета мяч полетел над воротах
3'
Навес со штрафного получился не слишком удачным, и Конде отбил мяч
2'
Уголовой
Право на выполнение первого углового в матче заработали каталонцы и после розыгрыша сумели заработать штрафной
2'
Попытка атаки Жироны закончилась ударом Хиля из-за пределов штрафной и Конде успел среагировать и отбить мяч
1'
Свисток
Мигель Анхель Ортис Ариас дает стартовый свисток. Гости развели мяч из центра поля
Игроки уже на поле и готовы начать матч
Инфо
Арбитр матча: Мигель Анхель Ортис Ариас
Главный тренер Жироны: Мичел
На скамейке запасных: Артеро, Блинд, Клуа Оя, Лопес, Порту, Руис, Солис Ромеро, Стуани, Франсес, Хуан Карлос, Хуанпе
Инфо
Стартовый состав Жироны (4-5-1): Гассанига – Гутьеррес, Крейчи, Лопес, Мартинес – Данжума, ван де Бек, Ромеу, Мартин, Хиль – Миовски
Главный тренер Вильярреала: Марселино
На скамейке запасных: Бернат, Жуниор Рейс, Кабанес, Камбвала, Морено, Наварро, Суарес
Инфо
Стартовый состав Вильярреала (4-4-2): Конде – Кардона, Коста, Альбиоль, Кико Фемения – Баэна, Перехо, Комесанья, Пино – Барри, Гуе
Вильярреал довольно уверенно стартовал в новом сезоне Ла Лиги и на данный момент занимает четвертую строчку турнирной таблицы отставая от лидера - Барселоны, на девять очков имея игру в запасе не считая сегодняшней. Жирона не сразу "включилась" в борьбу, однако на данный момент уже идет восьмой, а отставание от Барсы составляет тринадцать очков
Матч пройдет в Вильярреале на Эстадио де ла Керамика и начнется в 15:00 по киевскому времени
Приветствуем всех поклонников футбола на текстовой трансляции матча пятнадцатого тура испанской Ла Лиги, в котором Вильярреал примет в гостях Жирону
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Последние матчи
Завершен 14:00 - Сегодня Сент-Джонстон Сент-Джонстон 0 Рейнджерс Рейнджерс 1 Завершен 13:30 - Сегодня Удинезе Удинезе 0 Дженоа Дженоа 2 Завершен 13:15 - Сегодня Утрехт Утрехт 1 ПСВ ПСВ 4 Завершен 13:15 - Сегодня Корона Корона 2 Гурник Гурник 4 Завершен 13:00 - Сегодня ФК Александрия ФК Александрия 3 Черноморец Черноморец 0

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Анонс матча Вильярреал - Жирона 01.12.2024, Чемпионат Испании

Поединок между командой Вильярреал (Вильярреаль) и командой Жирона (Жирона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2024/2025, матч состоится на стадионе Эстадио де ла Серамика.

Дата проведения матча: 01.12.2024
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Вильярреал (Вильярреаль) и командой Жирона (Жирона):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Вильярреал, тогда как команда Жирона осталась с поражением. Столкновение Жирона и Вильярреал в предыдущем футбольном матче 14.05.2024 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Марселино и Мишел разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вильярреал - Жирона можно посмотреть 01.12.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Вильярреал - Жирона, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Марселино Гарсия Тораль

Предыдущий матч команды Вильярреал был сыгран против Осасуна - 24.11.2024, в рамках турнира Чемпионат Испании 2024/2025 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Жирона (Жирона)
Год основания Жирона (Жирона): 1930
Страна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Прошедший матч команды Жирона был сыгран против Штурм - 27.11.2024, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2024/2025 и закончился победой команды Штурм.

Следите за результатами матча Вильярреал - Жирона онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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