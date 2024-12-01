Вильярреал - Жирона онлайн трансляция матча

Анонс матча Вильярреал - Жирона 01.12.2024, Чемпионат Испании

Поединок между командой Вильярреал (Вильярреаль) и командой Жирона (Жирона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2024/2025, матч состоится на стадионе Эстадио де ла Серамика.

Дата проведения матча: 01.12.2024

Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Вильярреал (Вильярреаль) и командой Жирона (Жирона):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Вильярреал, тогда как команда Жирона осталась с поражением. Столкновение Жирона и Вильярреал в предыдущем футбольном матче 14.05.2024 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Марселино и Мишел разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вильярреал (Вильярреаль)

Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923

Страна: Испания

Тренер: Марселино Гарсия Тораль



Предыдущий матч команды Вильярреал был сыгран против Осасуна - 24.11.2024, в рамках турнира Чемпионат Испании 2024/2025 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Жирона (Жирона)

Год основания Жирона (Жирона): 1930

Страна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Прошедший матч команды Жирона был сыгран против Штурм - 27.11.2024, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2024/2025 и закончился победой команды Штурм.

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