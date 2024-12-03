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Мальорка - Барселона онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 03 декабря 2024, 20:00 - Estadi de Son Moix . Трансляция: MEGOGO Футбол Второй
Главный судья: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матча:
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0 - 1
Обновить
45'
Барселона
Барселона
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Ход матча
3' Cubarsi, Pau 12' Ферран Торрес 23' Casado, Marc 35' Пабло Маффео
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Мальорка
35%
Ничья
31%
Барселона
35%
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Мальорка иБарселона, когда Мальорка играет дома, 0- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Мальорка и Барселона 0-1. 6 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 21 встреч когда команда Мальорка играла дома, команда Мальорка выиграла 4 раз, 3 сыграла в ничью и 14 победы команды Барселона. Разница голов 42-16 в пользу команды Барселона.
  • Во время последних 42 встреч, команда Мальорка выиграла 7 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 29 раз. Разница забитых и пропущенных голов 90-35 в пользу команды Барселона
  • Последняя домашняя победа Мальорка над Барселона была в 2009
  • Игры прошлого года: 2-2 (Мальорка дома) и 1-0 (Барселона дома).
  • Вы знали, что Мальорка забил 33% голов между минутами 46-60?
  • Вы знали, что Барселона забил 23% голов между минутами 16-30?
  • Мальорка не забивает в 3 из их 8 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Барселона не забивает в 1 из их 9 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Мальорка в сезоне 2-3-2
  • Dani Rodriguez лучший бомбардир Мальорка с 3 голами. Robert Lewandowski забил 15 раз за Барселона
  • Dani Rodriguez отдал больше всего передач в Мальорка с 4 передачами. Lamine Yamal лучший распасовщик Барселона (7 передач)
  • Год назад, Мальорка была на 17 месте в таблице с 11 очками. Сейчас они на 6 месте с 24 очками.
  • Мальорка выигрывает первый тайм в 23% матчей, Барселона выигрывает в 50% матчей.
  • Мальорка выигрывает первую половину матча в 23% случаев, Барселона выигрывает в 50%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 1 гол(а).
  • Когда Мальорка лидирует 1-0 дома, они побеждают в Мальорка% своих матчей.
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Мальорка проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Мальорка% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Мальорка.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Мальорка's.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Мальорка (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Мальорка выиграла 0, команда Барселона выиграла 4, 1 ничьи.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Мальорка.
  • Команда Мальорка выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Мальорка забивает 0.6 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 1.8 гола против команды Мальорка (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Мальорка и Барселона - 2.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Мальорка и Барселона - 1.4.
  • Мальорка забивает 1 гола, играя дома, а Барселона забивает 2.29 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Мальорка
0
Побед
11
Игр
10
Побед
Барселона
Чемпионат Испании 2023/2024
08.03.2024 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершен Мальорка
Чемпионат Испании 2023/2024
26.09.2023 - 22:30 Мальорка 2 - 2 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2022/2023
28.05.2023 - 20:00 Барселона 3 - 0 Завершен Мальорка
Чемпионат Испании 2022/2023
01.10.2022 - 22:00 Мальорка 0 - 1 Завершен Барселона
Последние матчи - Мальорка
Чемпионат Испании 2024/2025
29.11.2024 - 22:00 Мальорка 2 - 1 Завершен Валенсия В
Чемпионат Испании 2024/2025
23.11.2024 - 19:30 Лас-Пальмас 2 - 3 Завершен Мальорка В
Чемпионат Испании 2024/2025
10.11.2024 - 17:15 Мальорка 0 - 1 Завершен Атлетико П
Чемпионат Испании 2024/2025
01.11.2024 - 22:00 Алавес 1 - 0 Завершен Мальорка П
Чемпионат Испании 2024/2025
28.10.2024 - 22:00 Мальорка 0 - 0 Завершен Атлетик Н
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Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2024/2025
30.11.2024 - 15:00 Барселона 1 - 2 Завершен Лас-Пальмас П
Лига Чемпионов 2024/2025
26.11.2024 - 22:00 Барселона 3 - 0 Завершен Брест В
Чемпионат Испании 2024/2025
23.11.2024 - 22:00 Сельта 2 - 2 Завершен Барселона Н
Чемпионат Испании 2024/2025
10.11.2024 - 22:00 Реал Сосьедад 1 - 0 Завершен Барселона П
Лига Чемпионов 2024/2025
06.11.2024 - 22:00 Црвена Звезда 2 - 5 Завершен Барселона В
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Новости команд
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Главные события
Пабло Маффео
35'
23'
Casado, Marc
12'
Ферран Торрес ГООЛ!
3'
Cubarsi, Pau
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Мальорка
35%
Ничья
31%
Барселона
35%
Составы команд
13
Roman Riquelme, Leonardo
22
Гуальберто Мохика
21
Антонио Хосе Райлло Аренас
24
Мартин Вальент
23
Пабло Маффео
12
Alanko Samu
8
Мануэль Морланес
16
Валери
18
Санчес, Антониу
10
Серхи Дардер
7
Ведат Мурики
13
Иньяки Пенья
23
Жюль Кунде
2
Cubarsi, Pau
5
Мартинез, Иньиго
3
Balde Martinez, Alejandro
8
Gonzalez, Pedro
17
Casado, Marc
19
Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
20
Ольмо Карвахаль, Даниэль
11
Рафинья
7
Ферран Торрес
Стартовый состав
  • 7
    Ведат Мурики
    Нападающий
  • 16
    Валери
  • 18
    Санчес, Антониу
    Полузащитник
  • 10
    Серхи Дардер
    Полузащитник
  • 12
    Alanko Samu
  • 8
    Мануэль Морланес
    Полузащитник
  • 22
    Гуальберто Мохика
    Полузащитник
  • 21
    Антонио Хосе Райлло Аренас
  • 24
    Мартин Вальент
    Защитник
  • 23
    Пабло Маффео
    Защитник
    35
  • 13
    Roman Riquelme, Leonardo
    Вратарь
  • 7
    Ферран Торрес
    Нападающий
    12
  • 19
    Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
    Нападающий
  • 20
    Ольмо Карвахаль, Даниэль
    Полузащитник
  • 11
    Рафинья
    Защитник
  • 8
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 17
    Casado, Marc
    Полузащитник
    23
  • 23
    Жюль Кунде
    Защитник
  • 2
    Cubarsi, Pau
    Защитник
    3
  • 5
    Мартинез, Иньиго
    Защитник
  • 3
    Balde Martinez, Alejandro
    Защитник
  • 13
    Иньяки Пенья
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Ягоба Аррасате
  • Flick, Hansi
Статистика матча
1
ЖК
2
7
Штрафные
8
5
Офсайды
3
Фолы
7
45%
Владение мячом
55%
1
Удары в створ
1
1
Угловые
3
Сейвы
1
2
Удары мимо
2
1
Блокировано ударов
LIVE
Трансляция матча Мальорка - "Барселона"
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В эфире
MEGOGO Футбол Второй
Трансляция
43'
Опасный момент
37'
Опасный момент
35'
Желтая карточка
Маффео предупрежден.
30'
Офсайд
Ольмо решил повторить подвиг Мурики и подключить партнера, который находился в очевидном офсайде. Опаснейшая контратака испорчена.
27'
Мальорка молодцы, здорово отреагировали на пропущенный мяч. Сейчас так давят, что Барселона еле отбивается.
23'
Желтая карточка
Касадо в подкате сбил Маффео.
21'
Опасный момент
Рафинья вывел Ямаля на убойную позицию, но тот вместо качественного удара в угол пнул мяч мимо створа.
19'
Опасный момент
Торрес в касание переправлял мяч в ближний угол после классного прострела Бальде, Роман спас свою команду.
12'
Гоооол!!!
Барселона впереди! Защитники Мальорки наварили такого, что в голове не укладывается. Мохика попал в партнера, выбивая мяч, Торрес игровой снаряд подхватил и с несколькими рикошетами отправил его в сетку. Максимально курьезный гол.
11'
Ямаль свалился на газон, как только почувствовал контакт с Коштой. Мансано был рядом и сразу показал, что пенальти не назначит.
10'
Что делает Мурики? Его партнеры в огромном офсайде, он это видит, и все равно отдает передачу. Все в порядке?
3'
Желтая карточка
Кубарси получил быструю желтую карточку.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Хесус Хиль Мансано.
Запасные: Грейф (в), Асано, Ван Дер Хейден, Ларин, Луна, Льябрес, Маскарель, Морей Бауса, Наварро, Пратс, Родригес, Шикинью.
Инфо
Стартовый состав Мальорки: Роман — Мохика, Раильо (к), Вальент, Маффео — Саму Кошта, Морланес — Валери, Санчес, Дардер — Мурики. Главный тренер — Ягоба Аррасате.
Запасные: Астралага (в), Щенсный (в), Виктор, Гави, Эрик, де Йонг, Домингес, Левандовский, Фермин, Мартин, Торре, Форт.
Инфо
Стартовый состав Барселоны: Пенья — Бальде, Иньиго, Кубарси, Кунде — Касадо, Педри — Рафинья (к), Ольмо, Ямаль — Торрес. Главный тренер — Ханси Флик.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 19-го тура Ла Лиги Мальорка – Барселона.
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Последние матчи
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Анонс матча Мальорка - "Барселона" 03.12.2024, Чемпионат Испании

Противостояние между командой Мальорка (Пальма-де-Мальорка) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2024/2025, матч состоится на стадионе Estadi de Son Moix.

Дата проведения матча: 03.12.2024
Время начала матча: 20:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Мальорка (Пальма-де-Мальорка) и командой "Барселона" (Барселона):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда Мальорка осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Мальорка в предыдущем футбольном матче 08.03.2024 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Ягоба Аррасате и Flick, Hansi разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Мальорка - "Барселона" можно посмотреть 03.12.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Мальорка - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
Год основания Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916
Страна: Испания
Тренер: Хавьер Агирре

Прошедший поединок команды Мальорка был сыгран против "Валенсия" - 29.11.2024, в рамках турнира Чемпионат Испании 2024/2025 и закончился победой команды Мальорка.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий поединок команды "Барселона" был сыгран против Лас-Пальмас - 30.11.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2024/2025 и закончился победой команды Лас-Пальмас.

Следите за результатами матча Мальорка - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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