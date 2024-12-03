Мальорка - Барселона онлайн трансляция матча

Анонс матча Мальорка - "Барселона" 03.12.2024, Чемпионат Испании

Противостояние между командой Мальорка (Пальма-де-Мальорка) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2024/2025, матч состоится на стадионе Estadi de Son Moix.

Дата проведения матча: 03.12.2024

Время начала матча: 20:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Мальорка (Пальма-де-Мальорка) и командой "Барселона" (Барселона):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда Мальорка осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Мальорка в предыдущем футбольном матче 08.03.2024 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Ягоба Аррасате и Flick, Hansi разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)

Год основания Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916

Страна: Испания

Тренер: Хавьер Агирре



Прошедший поединок команды Мальорка был сыгран против "Валенсия" - 29.11.2024, в рамках турнира Чемпионат Испании 2024/2025 и закончился победой команды Мальорка.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)

Год основания "Барселона" (Барселона): 1899

Страна: Испания

Тренер: Хави



Предыдущий поединок команды "Барселона" был сыгран против Лас-Пальмас - 30.11.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2024/2025 и закончился победой команды Лас-Пальмас.

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