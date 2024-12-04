Полесье - Рух онлайн трансляция матча

Игры прошлого года: 0-1 (FC Polissya дома) и 1-1 (FC Rukh Lviv дома).

Вы знали, что FC Polissya забил 26% голов между минутами 31-45?

Вы знали, что FC Rukh Lviv забил 47% голов между минутами 46-60?

FC Polissya без побед в последних 5 играх.

FC Polissya не проигрывает в последних 9 домашних матчах.

FC Rukh Lviv не выиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.

FC Polissya не забивает в 1 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

FC Rukh Lviv не забивает в 3 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Домашняя статистика FC Polissya в сезоне 3-5-0

Выездная статистика FC Rukh Lviv в сезоне 1-5-2

Oleksiy Gutsulyak лучший бомбардир FC Polissya с 8 голами. Igor Krasnopir забил 5 раз за FC Rukh Lviv

Oleksandr Nazarenko отдал больше всего передач в FC Polissya с 4 передачами. Oleksii Sych лучший распасовщик FC Rukh Lviv (4 передач)

Ruslan Babenko получил больше всего желтых карточек (5) в FC Polissya. Roman Didyk получил 6 в FC Rukh Lviv.

FC Polissya пропускает в каждом из последних 7 матчах.

FC Polissya выигрывает первый тайм в 25% матчей, FC Rukh Lviv выигрывает в 27% матчей.

FC Polissya выигрывает первую половину матча в 25% случаев, FC Rukh Lviv выигрывает в 27%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Когда FC Polissya лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.

Когда FC Rukh Lviv лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.

Когда FC Polissya проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.

Когда FC Rukh Lviv проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.

Недавнее выступление команды FC Rukh Lviv в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Polissya.

FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Polissya's.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

FC Polissya забивает 1.15 гола, играя дома, а FC Rukh Lviv забивает 1.21 гола, играя на выезде (в среднем).

Команда FC Rukh Lviv проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды FC Polissya (во всех соревнованиях).

Из последних 3 встреч команда FC Polissya выиграла 0, команда FC Rukh Lviv выиграла 1, 2 ничьи.

Команда FC Rukh Lviv проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Polissya.

Команда FC Polissya выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Rukh Lviv.

FC Polissya забивает 0.67 гола за матч против команды FC Rukh Lviv, а FC Rukh Lviv забивает 1 гола против команды FC Polissya (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами FC Polissya и FC Rukh Lviv - 1.67.