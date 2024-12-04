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Полесье - Рух онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 09 декабря 2024, 18:00 - Tsentralnyi Stadion
Главный судья: Пасхал, Игорь
Рейтинг матча:
Полесье
Житомир
До начала
00 : 00 : 00
Рух
Львов
Кто победит?
35 Пользователей сделало свой выбор
Полесье
34%
Ничья
23%
Рух
43%
Интересные факты
  • Игры прошлого года: 0-1 (FC Polissya дома) и 1-1 (FC Rukh Lviv дома).
  • Вы знали, что FC Polissya забил 26% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что FC Rukh Lviv забил 47% голов между минутами 46-60?
  • FC Polissya без побед в последних 5 играх.
  • FC Polissya не проигрывает в последних 9 домашних матчах.
  • FC Rukh Lviv не выиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.
  • FC Polissya не забивает в 1 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • FC Rukh Lviv не забивает в 3 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика FC Polissya в сезоне 3-5-0
  • Выездная статистика FC Rukh Lviv в сезоне 1-5-2
  • Oleksiy Gutsulyak лучший бомбардир FC Polissya с 8 голами. Igor Krasnopir забил 5 раз за FC Rukh Lviv
  • Oleksandr Nazarenko отдал больше всего передач в FC Polissya с 4 передачами. Oleksii Sych лучший распасовщик FC Rukh Lviv (4 передач)
  • Ruslan Babenko получил больше всего желтых карточек (5) в FC Polissya. Roman Didyk получил 6 в FC Rukh Lviv.
  • FC Polissya пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • FC Polissya выигрывает первый тайм в 25% матчей, FC Rukh Lviv выигрывает в 27% матчей.
  • FC Polissya выигрывает первую половину матча в 25% случаев, FC Rukh Lviv выигрывает в 27%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда FC Polissya лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.
  • Когда FC Rukh Lviv лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Когда FC Polissya проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.
  • Когда FC Rukh Lviv проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды FC Rukh Lviv в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Polissya.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Polissya's.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • FC Polissya забивает 1.15 гола, играя дома, а FC Rukh Lviv забивает 1.21 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Команда FC Rukh Lviv проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды FC Polissya (во всех соревнованиях).
  • Из последних 3 встреч команда FC Polissya выиграла 0, команда FC Rukh Lviv выиграла 1, 2 ничьи.
  • Команда FC Rukh Lviv проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Polissya.
  • Команда FC Polissya выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Rukh Lviv.
  • FC Polissya забивает 0.67 гола за матч против команды FC Rukh Lviv, а FC Rukh Lviv забивает 1 гола против команды FC Polissya (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами FC Polissya и FC Rukh Lviv - 1.67.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Polissya и FC Rukh Lviv - 0.67.
Личные встречи
Полесье
0
Побед
3
Игр
1
Побед
Рух
Премьер-лига 2024/2025
04.12.2024 - 18:00 Рух 1 - 1 Завершен Полесье
Премьер-лига 2023/2024
25.02.2024 - 18:00 Рух 1 - 1 Завершен Полесье
Премьер-лига 2023/2024
12.08.2023 - 17:00 Полесье 0 - 1 Завершен Рух
Последние матчи - Полесье
Премьер-лига 2024/2025
04.12.2024 - 18:00 Рух 1 - 1 Завершен Полесье Н
Премьер-лига 2024/2025
30.11.2024 - 15:30 Кривбасс 3 - 1 Завершен Полесье П
Премьер-лига 2024/2025
25.11.2024 - 18:00 Полесье 1 - 1 Завершен Заря Н
Премьер-лига 2024/2025
10.11.2024 - 18:00 Динамо 2 - 1 Завершен Полесье П
Премьер-лига 2024/2025
03.11.2024 - 15:30 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Полесье П
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Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2024/2025
04.12.2024 - 18:00 Рух 1 - 1 Завершен Полесье Н
Премьер-лига 2024/2025
01.12.2024 - 18:00 Шахтер 1 - 1 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2024/2025
24.11.2024 - 18:00 Рух 1 - 0 Завершен Левый Берег В
Премьер-лига 2024/2025
10.11.2024 - 13:00 Верес 2 - 0 Завершен Рух П
Премьер-лига 2024/2025
04.11.2024 - 15:30 Кривбасс 1 - 1 Завершен Рух Н
Показать больше
Кто победит?
35 Пользователей сделало свой выбор
Полесье
34%
Ничья
23%
Рух
43%
Трансляция
Инфо
Рух идет седьмым с 4 победами, 8 ничьими и 3 поражениями - 20 очков.
Инфо
Полесье идет пятым с 6 победами, 6 ничьими и 3 поражениями - 24 очка.
Запасные: Герета, Ванивский, Товарницкий, Китела, Лях, Федор, Квасница, Квас, Семотюк, Рунич, Клайвер.
Рух: Ледвий - Сыч, Слюбик, Холод, Роман - Пастух, Дидык, Пидгурский - Карабин, Краснопир, Климчук.
Запасные: Кудрик, Улиганец, Пайшао, Бристрич, Шастал, Макуана, Мустафаев, Леднев, Караман, Тейлор, Майсурадзе, Авраменко.
Полесье: Волынец - Михайличенко, Матич, Сарапий, Смоляков - Кушниренко, Бабенко - Гуцуляк, Назаренко - Луифер, Венделл.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Игорь Пасхал (Херсон, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 16-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона Центральный (Житомир, Украина) сыграют житомирское Полесье и львовский Рух.
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Анонс матча Полесье - Рух 09.12.2024, Премьер-лига

Поединок между командой Полесье (Житомир) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2024/2025, матч начнется на стадионе Tsentralnyi Stadion.

Дата проведения матча: 09.12.2024
Время начала матча: 18:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Полесье (Житомир) и командой Рух (Львов):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Рух и Полесье в предыдущем футбольном матче 04.12.2024 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Полесье - Рух можно посмотреть 09.12.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Полесье - Рух, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Прошедший матч команды Полесье был сыгран против Рух - 04.12.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2024/2025 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Прошедший матч команды Рух был сыгран против Полесье - 04.12.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2024/2025 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Полесье - Рух онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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