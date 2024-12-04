Полесье - Рух онлайн трансляция матча

Поединок между командой Полесье (Житомир) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2024/2025, матч начнется на стадионе Tsentralnyi Stadion.
Дата проведения матча: 09.12.2024
Время начала матча: 18:00
История противостояний между Полесье (Житомир) и командой Рух (Львов):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Рух и Полесье в предыдущем футбольном матче 04.12.2024 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко
Прошедший матч команды Полесье был сыгран против Рух - 04.12.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2024/2025 и закончился ничьей.
Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев
Прошедший матч команды Рух был сыгран против Полесье - 04.12.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2024/2025 и закончился ничьей.
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