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Ньюкасл - Брентфорд онлайн трансляция матча

Кубок английской лиги - 18 декабря 2024, 21:45 - Сент-Джеймс Парк
Главный судья: Barrott, Samuel
Ньюкасл
Ньюкасл
До начала
00 : 00 : 00
Брентфорд
Брентфорд
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Ньюкасл
36%
Ничья
32%
Брентфорд
32%
Интересные факты
  • Во время последних 10 встреч, команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 7 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Брентфорд выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 24-14 в пользу команды Ньюкасл Юнайтед
  • Ньюкасл Юнайтед без побед в последних 4 играх.
  • Брентфорд не выиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.
  • В домашних матчах Ньюкасл Юнайтед не проигрывает Брентфорд в последних 4 встречах.
  • Ньюкасл Юнайтед пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Ньюкасл Юнайтед выигрывает первый тайм в 42% матчей, Брентфорд выигрывает в 32% матчей.
  • Ньюкасл Юнайтед выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Брентфорд выигрывает в 32%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Брентфорд.
  • В их последнюю встречу команда Брентфорд победила в 2 гол(а).
  • Когда Ньюкасл Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Брентфорд лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.
  • Когда Ньюкасл Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Брентфорд проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.
  • Брентфорд's performance of the last 5 matches is better than Ньюкасл Юнайтед's.
  • Команда Ньюкасл Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Брентфорд (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 4, команда Брентфорд выиграла 1, 0 ничьи.
  • Ньюкасл Юнайтед забивает 2.8 гола за матч против команды Брентфорд, а Брентфорд забивает 1.6 гола против команды Ньюкасл Юнайтед (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ньюкасл Юнайтед и Брентфорд - 4.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ньюкасл Юнайтед и Брентфорд - 2.
  • Ньюкасл Юнайтед забивает 2.14 гола, играя дома, а Брентфорд забивает 1.46 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Ньюкасл
5
Побед
8
Игр
2
Побед
Брентфорд
Чемпионат Англии 2024/2025
07.12.2024 - 17:00 Брентфорд 4 - 2 Завершен Ньюкасл
Чемпионат Англии 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Брентфорд 2 - 4 Завершен Ньюкасл
Чемпионат Англии 2023/2024
16.09.2023 - 19:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершен Брентфорд
Чемпионат Англии 2022/2023
08.04.2023 - 17:00 Брентфорд 1 - 2 Завершен Ньюкасл
Последние матчи - Ньюкасл
Чемпионат Англии 2024/2025
14.12.2024 - 17:00 Ньюкасл 4 - 0 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Англии 2024/2025
07.12.2024 - 17:00 Брентфорд 4 - 2 Завершен Ньюкасл П
Чемпионат Англии 2024/2025
04.12.2024 - 21:30 Ньюкасл 3 - 3 Завершен Ливерпуль Н
Чемпионат Англии 2024/2025
30.11.2024 - 17:00 Кристал Пэлас 1 - 1 Завершен Ньюкасл Н
Чемпионат Англии 2024/2025
25.11.2024 - 22:00 Ньюкасл 0 - 2 Завершен Вест Хэм Юнайтед П
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Последние матчи - Брентфорд
Чемпионат Англии 2024/2025
15.12.2024 - 21:00 Челси 2 - 1 Завершен Брентфорд П
Чемпионат Англии 2024/2025
07.12.2024 - 17:00 Брентфорд 4 - 2 Завершен Ньюкасл В
Чемпионат Англии 2024/2025
04.12.2024 - 22:15 Астон Вилла 3 - 1 Завершен Брентфорд П
Чемпионат Англии 2024/2025
30.11.2024 - 17:00 Брентфорд 4 - 1 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Англии 2024/2025
23.11.2024 - 17:00 Эвертон 0 - 0 Завершен Брентфорд Н
Показать больше
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Ньюкасл
36%
Ничья
32%
Брентфорд
32%
Трансляция
Инфо
Арбитр матча: Сэмюэл Баротт
Главный тренер Брентфорда: Томас Франк
На скамейке запасных: Вальдимарссон, Дамсгор, Коллинз, Конак, Магома, Мбемо, Мегхома, Рерслев Расмуссен, Тревитт
Инфо
Стартовый состав Брентфорда (3-5-2): Флеккен – Пиннок, Ми, ван ден Берг – Льюис-Поттер, Карвалью, Янельт, Ярмолюк, Аер – Висса, Шаде
Главный тренер Ньюкасл Юнайтед: Эдди Хоу
На скамейке запасных: Альмирон, Барнс, Влаходимос, Виллок, Келли, Майли, Осула, Таргетт, Триппьер
Инфо
Стартовый состав Ньюкасл Юнайтед (4-3-3): Дубравка – Голл, Берн, Шер, Ливраменто – Жолинтон, Гимараес, Тонали – Гордон, Исак, Мерфи
Ньюкасл начал турнир со стадии 1/32 финала, где одолел Ноттингем Форест (2:1), далее Уимблдон (1:0) и Челси (2:0). Брентфорд начал с той же стадии и успел пройти Колчестер (1:0), Лейтон Ориент (3:1) и Шеффилд Венсдей (2:1)
Мать пройдет в Ньюкасле на Сент-Джеймс Парк и начнется в 21:45 по киевскому времени
Приветствуем всех поклонников футбола на текстовой трансляции четвертьфинального матча Кубка футбольной лиги Англии, в котором Ньюкасл Юнайтед примет в гостях Брентфорд
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Последние матчи
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Анонс матча "Ньюкасл" - Брентфорд 18.12.2024, Кубок английской лиги

Матч между командой "Ньюкасл" (Ньюкасл) и командой Брентфорд (Брентфорд) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок английской лиги 2024/2025, матч начнется на стадионе Сент-Джеймс Парк.

Дата проведения матча: 18.12.2024
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Ньюкасл" (Ньюкасл) и командой Брентфорд (Брентфорд):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Брентфорд, тогда как команда "Ньюкасл" осталась с поражением. Столкновение Брентфорд и "Ньюкасл" в предыдущем футбольном матче 07.12.2024 закончилось с таким счетом: 4:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ньюкасл" - Брентфорд можно посмотреть 18.12.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок английской лиги. Текстовую трансляцию матча "Ньюкасл" - Брентфорд, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Год основания "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Страна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Предыдущий поединок команды "Ньюкасл" был сыгран против "Лестер Сити" - 14.12.2024, в рамках турнира Чемпионат Англии 2024/2025 и закончился победой команды "Ньюкасл".

Команда гостей

Название: Брентфорд (Брентфорд)
Год основания Брентфорд (Брентфорд): 1889
Страна: Англия
Тренер: Томас Франк

Предыдущий матч команды Брентфорд был сыгран против "Челси" - 15.12.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2024/2025 и закончился победой команды "Челси".

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