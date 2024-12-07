Ньюкасл - Брентфорд онлайн трансляция матча

Во время последних 10 встреч, команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 7 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Брентфорд выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 24-14 в пользу команды Ньюкасл Юнайтед

Ньюкасл Юнайтед без побед в последних 4 играх.

Брентфорд не выиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.

В домашних матчах Ньюкасл Юнайтед не проигрывает Брентфорд в последних 4 встречах.

Ньюкасл Юнайтед пропускает в каждом из последних 5 матчах.

Ньюкасл Юнайтед выигрывает первый тайм в 42% матчей, Брентфорд выигрывает в 32% матчей.

Ньюкасл Юнайтед выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Брентфорд выигрывает в 32%.

Победителем прошлой встречи была команда Брентфорд.

В их последнюю встречу команда Брентфорд победила в 2 гол(а).

Когда Ньюкасл Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.

Когда Брентфорд лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.

Когда Ньюкасл Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.

Когда Брентфорд проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.

Брентфорд's performance of the last 5 matches is better than Ньюкасл Юнайтед's.

Команда Ньюкасл Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Брентфорд (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 4, команда Брентфорд выиграла 1, 0 ничьи.

Ньюкасл Юнайтед забивает 2.8 гола за матч против команды Брентфорд, а Брентфорд забивает 1.6 гола против команды Ньюкасл Юнайтед (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Ньюкасл Юнайтед и Брентфорд - 4.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ньюкасл Юнайтед и Брентфорд - 2.