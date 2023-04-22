Жирона - Вальядолид онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Жирона иРеал Вальядолид, когда Жирона играет дома, 2- 1. 3 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Жирона и Реал Вальядолид 0-1. 4 игры закончились с этим результатом.

За последние 8 встреч когда команда Жирона играла дома, команда Жирона выиграла 6 раз, 2 сыграла в ничью и 0 победы команды Реал Вальядолид. Разница голов 11-4 в пользу команды Жирона.

Во время последних 17 встреч, команда Жирона выиграла 6 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Вальядолид выиграла 7 раз. Разница забитых и пропущенных голов 16-15 в пользу команды Реал Вальядолид

Реал Вальядолид проиграл последние 3 матчи в Ла Лига.

В Ла Лига, Реал Вальядолид проиграла последние 3 выездных игр.

Вы знали, что Жирона забил 26% голов между минутами 31-45?

Вы знали, что Реал Вальядолид забил 33% голов между минутами 46-60?

Жирона проиграл 4 матчей подряд.

Жирона без побед в последних 6 играх.

В домашних матчах Жирона не проигрывает Реал Вальядолид в последних 8 встречах.

Жирона не забивает в 3 из их 8 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Реал Вальядолид не забивает в 4 из их 8 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Выездная статистика Реал Вальядолид в сезоне 1-0-7

Cristhian Stuani лучший бомбардир Жирона с 4 голами. Raul Moro забил 3 раз за Реал Вальядолид

Bryan Gil отдал больше всего передач в Жирона с 3 передачами. Mamadou Sylla лучший распасовщик Реал Вальядолид (2 передач)

Жирона не забивает в последних 3 матчах.

Жирона выигрывает первый тайм в 36% матчей, Реал Вальядолид выигрывает в 34% матчей.

Жирона выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Реал Вальядолид выигрывает в 34%.

Победителем прошлой встречи была команда Реал Вальядолид.

В их последнюю встречу команда Реал Вальядолид победила в 1 гол(а).

Когда Жирона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Жирона% своих матчей.

Когда Реал Вальядолид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Вальядолид% своих матчей.

Когда Жирона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Жирона% своих матчей.

Когда Реал Вальядолид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Вальядолид% своих матчей.

Недавнее выступление команды Жирона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Реал Вальядолид.

Реал Вальядолид's performance of the last 5 matches is better than Жирона's.

У команды Жирона серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Из последних 5 встреч команда Жирона выиграла 2, команда Реал Вальядолид выиграла 2, 1 ничьи.

Команда Реал Вальядолид проиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Ла Лига" против команды Жирона.

Команда Жирона выиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Вальядолид.

Жирона забивает 1 гола за матч против команды Реал Вальядолид, а Реал Вальядолид забивает 1 гола против команды Жирона (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Жирона и Реал Вальядолид - 2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Жирона и Реал Вальядолид - 0.8.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".

Обе команды проиграли их последние матчи.