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Жирона - Вальядолид онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 20 декабря 2024, 22:00 - Мунисипал де Монтиливи . Трансляция: MEGOGO Футбол Второй
Главный судья: Фуэртес, Пабло Гонсалес
Жирона
Жирона
0 - 0
Обновить
32'
Вальядолид
Вальядолид
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Ход матча
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Жирона
36%
Ничья
36%
Вальядолид
27%
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Жирона иРеал Вальядолид, когда Жирона играет дома, 2- 1. 3 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Жирона и Реал Вальядолид 0-1. 4 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 8 встреч когда команда Жирона играла дома, команда Жирона выиграла 6 раз, 2 сыграла в ничью и 0 победы команды Реал Вальядолид. Разница голов 11-4 в пользу команды Жирона.
  • Во время последних 17 встреч, команда Жирона выиграла 6 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Вальядолид выиграла 7 раз. Разница забитых и пропущенных голов 16-15 в пользу команды Реал Вальядолид
  • Реал Вальядолид проиграл последние 3 матчи в Ла Лига.
  • В Ла Лига, Реал Вальядолид проиграла последние 3 выездных игр.
  • Вы знали, что Жирона забил 26% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Реал Вальядолид забил 33% голов между минутами 46-60?
  • Жирона проиграл 4 матчей подряд.
  • Жирона без побед в последних 6 играх.
  • В домашних матчах Жирона не проигрывает Реал Вальядолид в последних 8 встречах.
  • Жирона не забивает в 3 из их 8 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Реал Вальядолид не забивает в 4 из их 8 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Реал Вальядолид в сезоне 1-0-7
  • Cristhian Stuani лучший бомбардир Жирона с 4 голами. Raul Moro забил 3 раз за Реал Вальядолид
  • Bryan Gil отдал больше всего передач в Жирона с 3 передачами. Mamadou Sylla лучший распасовщик Реал Вальядолид (2 передач)
  • Жирона не забивает в последних 3 матчах.
  • Жирона выигрывает первый тайм в 36% матчей, Реал Вальядолид выигрывает в 34% матчей.
  • Жирона выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Реал Вальядолид выигрывает в 34%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Вальядолид.
  • В их последнюю встречу команда Реал Вальядолид победила в 1 гол(а).
  • Когда Жирона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Жирона% своих матчей.
  • Когда Реал Вальядолид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Вальядолид% своих матчей.
  • Когда Жирона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Жирона% своих матчей.
  • Когда Реал Вальядолид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Вальядолид% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Жирона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Реал Вальядолид.
  • Реал Вальядолид's performance of the last 5 matches is better than Жирона's.
  • У команды Жирона серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Из последних 5 встреч команда Жирона выиграла 2, команда Реал Вальядолид выиграла 2, 1 ничьи.
  • Команда Реал Вальядолид проиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Ла Лига" против команды Жирона.
  • Команда Жирона выиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Вальядолид.
  • Жирона забивает 1 гола за матч против команды Реал Вальядолид, а Реал Вальядолид забивает 1 гола против команды Жирона (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Жирона и Реал Вальядолид - 2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Жирона и Реал Вальядолид - 0.8.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Жирона забивает 2.38 гола, играя дома, а Реал Вальядолид забивает 1.32 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Жирона
1
Побед
4
Игр
2
Побед
Вальядолид
Чемпионат Испании 2022/2023
22.04.2023 - 19:30 Вальядолид 1 - 0 Завершен Жирона
Чемпионат Испании 2022/2023
09.09.2022 - 22:00 Жирона 2 - 1 Завершен Вальядолид
Чемпионат Испании 2018
23.04.2019 - 21:15 Вальядолид 1 - 0 Завершен Жирона
Чемпионат Испании 2018/2019
17.08.2018 - 21:15 Жирона 0 - 0 Завершен Вальядолид
Последние матчи - Жирона
Чемпионат Испании 2024/2025
14.12.2024 - 17:15 Мальорка 2 - 1 Завершен Жирона П
Лига Чемпионов 2024/2025
10.12.2024 - 19:45 Жирона 0 - 1 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Испании 2024/2025
07.12.2024 - 22:00 Жирона 0 - 3 Завершен Реал П
Кубок Испании 2024/2025
04.12.2024 - 22:00 Логроньес 0 - 0 Завершен Жирона Н
Чемпионат Испании 2024/2025
01.12.2024 - 15:00 Вильярреал 2 - 2 Завершен Жирона Н
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Последние матчи - Вальядолид
Чемпионат Испании 2024/2025
13.12.2024 - 22:00 Вальядолид 1 - 0 Завершен Валенсия В
Чемпионат Испании 2024/2025
07.12.2024 - 15:00 Лас-Пальмас 2 - 1 Завершен Вальядолид П
Чемпионат Испании 2024/2025
30.11.2024 - 22:00 Вальядолид 0 - 5 Завершен Атлетико П
Чемпионат Испании 2024/2025
22.11.2024 - 22:00 Хетафе 2 - 0 Завершен Вальядолид П
Чемпионат Испании 2024/2025
10.11.2024 - 19:30 Вальядолид 1 - 1 Завершен Атлетик Н
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Жирона – Вальядолид. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.12.2024 20.12.2024 в 09:05 Жирона – Вальядолид. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.12.2024 UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Жироны" и "Вальядолида" в рамках 18-го тура Примеры
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Жирона
36%
Ничья
36%
Вальядолид
27%
Составы команд
13
Пауло Гассанига
17
Блинд Дэйли
18
Krejci, Ladislav
5
Джуан Давид Виктория Лопез
4
Arnau, Martinez
20
Сальватьерра, Бриан
3
Мигель Гутьеррес
23
Салливан Мартине
6
Донни ван де Бек
10
Asprilla, Yaser
9
Руис Абель
13
Hein, Karl Jacob
22
Rosa, Lucas Oliveira
35
Bah, Abdulay Juma
15
Eray Cömert
5
Санчес, Хави
3
Ortiz, David Torres
10
Санчез Агуайо, Иван
20
Juric, Stanko
12
Rielves, Mario Martin
23
Ануар Мохамед Тухами
9
Маркос Андре де Соуза
Стартовый состав
  • 9
    Руис Абель
  • 20
    Сальватьерра, Бриан
    Полузащитник
  • 3
    Мигель Гутьеррес
  • 23
    Салливан Мартине
    Защитник
  • 6
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 10
    Asprilla, Yaser
    Полузащитник
  • 17
    Блинд Дэйли
  • 18
    Krejci, Ladislav
    Полузащитник
  • 5
    Джуан Давид Виктория Лопез
  • 4
    Arnau, Martinez
    Защитник
  • 13
    Пауло Гассанига
    Вратарь
  • 23
    Ануар Мохамед Тухами
  • 9
    Маркос Андре де Соуза
  • 10
    Санчез Агуайо, Иван
    Полузащитник
  • 20
    Juric, Stanko
    Полузащитник
  • 12
    Rielves, Mario Martin
    Полузащитник
  • 22
    Rosa, Lucas Oliveira
    Защитник
  • 35
    Bah, Abdulay Juma
    Защитник
  • 15
    Eray Cömert
  • 5
    Санчес, Хави
    Защитник
  • 3
    Ortiz, David Torres
    Защитник
  • 13
    Hein, Karl Jacob
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Мишел
  • Диего Мартин Кочча
Статистика матча
2
Угловые
1
Штрафные
4
4
Фолы
2
Удары в створ
1
1
Блокировано ударов
1
Сейвы
2
1
ЖК
71%
Владение мячом
29%
2
Удары мимо
LIVE
Трансляция матча Жирона - Вальядолид
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В эфире
MEGOGO Футбол Второй
Трансляция
31'
Гоооол!!!
30'
Желтая карточка
27'
Арнау пробивал головой после подачи Гутьерреса. Хейн взглядом проводил мяч за пределы поля.
24'
Желтая карточка
Еще и желтую за разговоры получил Руис. Просил пенальти за отмашку.
23'
Руис вроде бы здорово пробросил мяч себе на ход, но потом вчистую проиграл силовую борьбу Джума Ба. Опасный момент упущен.
18'
Мартин опасно забрасывал на ван де Бека, нидерландцу не хватило совсем чуть-чуть, чтобы головой переправить мяч в ворота.
16'
Блинд подключился к атаке и из пределов штрафной пробил слета по воротам. Мяч не лег на ногу, легкая добыча для Хейна.
10'
Пока оборонительные порядки Вальядолида выдерживают давление соперника. Почти вся команда за линией мяча, пространства очень мало.
5'
Асприлья после смещения с фланга пробил по воротам, мяч с рикошетом от защитника ушел на угловой.
3'
Жирона доминирует на поле. Хозяева поля явно хотят прервать свою неудачную серию с командой из зоны вылета.
1'
Свисток
Матч начался.
Виктор Цыганков продолжает восстанавливаться от травмы, поэтому отсутствует в заявке на матч.
Инфо
Арбитр — Пабло Гонсалес Фуэртес.
Инфо
Стартовый состав Жироны: Гассанига — Блинд, Крейчи, Лопес — Гутьеррес, Мартин, ван де Бек, Арнау (к) — Хиль, Асприлья — Руис. Главный тренер — Мичел.
Инфо
Стартовый состав Вальядолида: Хейн — Торрес, Х. Санчес (к), Джемерт, Джума Ба, Роза — Мартин, Юрич, И. Санчес — Маркос Андре, Ануар. Главный тренер — Диего Кокка.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 18-го тура Ла Лиги Жирона – Вальядолид.
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Анонс матча Жирона - Вальядолид 20.12.2024, Чемпионат Испании

Поединок между командой Жирона (Жирона) и командой Вальядолид (Вальядолид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2024/2025, матч начнется на стадионе Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведения матча: 20.12.2024
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Жирона (Жирона) и командой Вальядолид (Вальядолид):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Вальядолид, тогда как команда Жирона осталась с поражением. Столкновение Вальядолид и Жирона в предыдущем футбольном матче 22.04.2023 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Мишел и Диего Мартин Кочча разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Жирона - Вальядолид можно посмотреть 20.12.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Жирона - Вальядолид, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Жирона (Жирона)
Год основания Жирона (Жирона): 1930
Страна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Прошедший поединок команды Жирона был сыгран против Мальорка - 14.12.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2024/2025 и закончился победой команды Мальорка.

Команда гостей

Название: Вальядолид (Вальядолид)
Год основания Вальядолид (Вальядолид): 1928
Страна: Испания
Тренер: Хосе Рохо Мартин

Прошедший матч команды Вальядолид был сыгран против "Валенсия" - 13.12.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2024/2025 и закончился победой команды Вальядолид.

Следите за результатами матча Жирона - Вальядолид онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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