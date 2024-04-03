Брайтон энд Хоув Альбион - Брентфорд онлайн трансляция матча

Матч между командой Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув) и командой Брентфорд (Брентфорд) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2024/2025, матч пройдет на стадионе Фолмер Amex Стэдиум.
Дата проведения матча: 27.12.2024
Время начала матча: 21:30
История противостояний между командами Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув) и командой Брентфорд (Брентфорд):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Брентфорд и Брайтон энд Хоув Альбион в предыдущем футбольном матче 03.04.2024 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Фабиан Хурзелер и Томас Франк разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув)
Год основания Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901
Страна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби
Предыдущий матч команды Брайтон энд Хоув Альбион был сыгран против "Вест Хэм Юнайтед" - 21.12.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2024/2025 и закончился ничьей.
Название: Брентфорд (Брентфорд)
Год основания Брентфорд (Брентфорд): 1889
Страна: Англия
Тренер: Томас Франк
Предыдущий поединок команды Брентфорд был сыгран против Ноттингем Форест - 21.12.2024, в рамках турнира Чемпионат Англии 2024/2025 и закончился победой команды Ноттингем Форест.
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