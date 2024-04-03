Брайтон энд Хоув Альбион - Брентфорд онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Брайтон энд Хоув Альбион и Брентфорд 1-0. 4 игры закончились с этим результатом.

За последние 11 встреч когда команда Брайтон энд Хоув Альбион играла дома, команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 6 раз, 2 сыграла в ничью и 3 победы команды Брентфорд. Разница голов 17-10 в пользу команды Брайтон энд Хоув Альбион.

Во время последних 23 встреч, команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 10 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Брентфорд выиграла 7 раз. Разница забитых и пропущенных голов 28-23 в пользу команды Брайтон энд Хоув Альбион

Игры прошлого года: 2-1 (Брайтон энд Хоув Альбион дома) и 0-0 (Брентфорд дома).

Вы знали, что Брайтон энд Хоув Альбион забил 27% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.

Вы знали, что Брентфорд забил 25% голов между минутами 16-30?

Брайтон энд Хоув Альбион без побед в последних 5 играх.

Брентфорд проиграл 3 выездных матчей подряд.

Брентфорд не выиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.

Брайтон энд Хоув Альбион не забивает в 1 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Брентфорд не забивает в 2 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Домашняя статистика Брайтон энд Хоув Альбион в сезоне 3-4-1

Выездная статистика Брентфорд в сезоне 0-1-7

Danny Welbeck лучший бомбардир Брайтон энд Хоув Альбион с 6 голами. Bryan Mbeumo забил 10 раз за Брентфорд

Брайтон энд Хоув Альбион пропускает в каждом из последних 10 матчах.

Брайтон энд Хоув Альбион забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.

Брентфорд пропускает в каждом из последних 6 матчах.

Брентфорд забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Брайтон энд Хоув Альбион выигрывает первый тайм в 40% матчей, Брентфорд выигрывает в 31% матчей.

Брайтон энд Хоув Альбион выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Брентфорд выигрывает в 31%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Когда Брайтон энд Хоув Альбион лидирует 1-0 дома, они побеждают в Брайтон энд Хоув Альбион% своих матчей.

Когда Брентфорд лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.

Когда Брайтон энд Хоув Альбион проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Брайтон энд Хоув Альбион% своих матчей.

Когда Брентфорд проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.

Недавнее выступление команды Брентфорд в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Брайтон энд Хоув Альбион.

Брентфорд's performance of the last 5 matches is better than Брайтон энд Хоув Альбион's.

Команда Брайтон энд Хоув Альбион проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Брентфорд (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 2, команда Брентфорд выиграла 1, 2 ничьи.

Команда Брайтон энд Хоув Альбион проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Брентфорд.

Команда Брентфорд выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Брайтон энд Хоув Альбион.

Брайтон энд Хоув Альбион забивает 1.4 гола за матч против команды Брентфорд, а Брентфорд забивает 1.2 гола против команды Брайтон энд Хоув Альбион (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Брайтон энд Хоув Альбион и Брентфорд - 2.6.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Брайтон энд Хоув Альбион и Брентфорд - 1.6.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Обе команды проиграли их последние матчи.

Брайтон энд Хоув Альбион забивает 1.7 гола, играя дома, а Брентфорд забивает 1.44 гола, играя на выезде (в среднем).

Вы знали, что Брайтон энд Хоув Альбион забил 26% голов между минутами 31-45?

Брентфорд проиграл 3 матчей подряд.