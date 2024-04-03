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Брайтон энд Хоув Альбион - Брентфорд онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 27 декабря 2024, 21:30 - Фолмер Amex Стэдиум . Трансляция: Setanta Sports +
Главный судья: Энди Медли
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0 - 0
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19'
Брентфорд
Брентфорд
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Ход матча
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Брайтон энд Хоув Альбион
45%
Ничья
28%
Брентфорд
28%
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Брайтон энд Хоув Альбион и Брентфорд 1-0. 4 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 11 встреч когда команда Брайтон энд Хоув Альбион играла дома, команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 6 раз, 2 сыграла в ничью и 3 победы команды Брентфорд. Разница голов 17-10 в пользу команды Брайтон энд Хоув Альбион.
  • Во время последних 23 встреч, команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 10 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Брентфорд выиграла 7 раз. Разница забитых и пропущенных голов 28-23 в пользу команды Брайтон энд Хоув Альбион
  • Игры прошлого года: 2-1 (Брайтон энд Хоув Альбион дома) и 0-0 (Брентфорд дома).
  • Вы знали, что Брайтон энд Хоув Альбион забил 27% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что Брентфорд забил 25% голов между минутами 16-30?
  • Брайтон энд Хоув Альбион без побед в последних 5 играх.
  • Брентфорд проиграл 3 выездных матчей подряд.
  • Брентфорд не выиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.
  • Брайтон энд Хоув Альбион не забивает в 1 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Брентфорд не забивает в 2 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Брайтон энд Хоув Альбион в сезоне 3-4-1
  • Выездная статистика Брентфорд в сезоне 0-1-7
  • Danny Welbeck лучший бомбардир Брайтон энд Хоув Альбион с 6 голами. Bryan Mbeumo забил 10 раз за Брентфорд
  • Брайтон энд Хоув Альбион пропускает в каждом из последних 10 матчах.
  • Брайтон энд Хоув Альбион забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.
  • Брентфорд пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Брентфорд забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Брайтон энд Хоув Альбион выигрывает первый тайм в 40% матчей, Брентфорд выигрывает в 31% матчей.
  • Брайтон энд Хоув Альбион выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Брентфорд выигрывает в 31%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Когда Брайтон энд Хоув Альбион лидирует 1-0 дома, они побеждают в Брайтон энд Хоув Альбион% своих матчей.
  • Когда Брентфорд лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.
  • Когда Брайтон энд Хоув Альбион проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Брайтон энд Хоув Альбион% своих матчей.
  • Когда Брентфорд проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Брентфорд в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Брайтон энд Хоув Альбион.
  • Брентфорд's performance of the last 5 matches is better than Брайтон энд Хоув Альбион's.
  • Команда Брайтон энд Хоув Альбион проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Брентфорд (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 2, команда Брентфорд выиграла 1, 2 ничьи.
  • Команда Брайтон энд Хоув Альбион проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Брентфорд.
  • Команда Брентфорд выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Брайтон энд Хоув Альбион.
  • Брайтон энд Хоув Альбион забивает 1.4 гола за матч против команды Брентфорд, а Брентфорд забивает 1.2 гола против команды Брайтон энд Хоув Альбион (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Брайтон энд Хоув Альбион и Брентфорд - 2.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Брайтон энд Хоув Альбион и Брентфорд - 1.6.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Брайтон энд Хоув Альбион забивает 1.7 гола, играя дома, а Брентфорд забивает 1.44 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Вы знали, что Брайтон энд Хоув Альбион забил 26% голов между минутами 31-45?
  • Брентфорд проиграл 3 матчей подряд.
  • Вы знали, что Брайтон энд Хоув Альбион забил 26% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.
Личные встречи
Брайтон энд Хоув Альбион
3
Побед
6
Игр
1
Побед
Брентфорд
Чемпионат Англии 2023/2024
03.04.2024 - 21:30 Брентфорд 0 - 0 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион
Чемпионат Англии 2023/2024
06.12.2023 - 21:30 Брайтон энд Хоув Альбион 2 - 1 Завершен Брентфорд
Чемпионат Англии 2022/2023
01.04.2023 - 17:00 Брайтон энд Хоув Альбион 3 - 3 Завершен Брентфорд
Чемпионат Англии 2022/2023
14.10.2022 - 22:00 Брентфорд 2 - 0 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион
Последние матчи - Брайтон энд Хоув Альбион
Чемпионат Англии 2024/2025
21.12.2024 - 17:00 Вест Хэм Юнайтед 1 - 1 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион Н
Чемпионат Англии 2024/2025
15.12.2024 - 16:00 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 3 Завершен Кристал Пэлас П
Чемпионат Англии 2024/2025
08.12.2024 - 16:00 Лестер Сити 2 - 2 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион Н
Чемпионат Англии 2024/2025
05.12.2024 - 21:30 Фулхэм 3 - 1 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион П
Чемпионат Англии 2024/2025
29.11.2024 - 22:00 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 1 Завершен Саутгемптон Н
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Последние матчи - Брентфорд
Чемпионат Англии 2024/2025
21.12.2024 - 17:00 Брентфорд 0 - 2 Завершен Ноттингем Форест П
Кубок английской лиги 2024/2025
18.12.2024 - 21:45 Ньюкасл 3 - 1 Завершен Брентфорд П
Чемпионат Англии 2024/2025
15.12.2024 - 21:00 Челси 2 - 1 Завершен Брентфорд П
Чемпионат Англии 2024/2025
07.12.2024 - 17:00 Брентфорд 4 - 2 Завершен Ньюкасл В
Чемпионат Англии 2024/2025
04.12.2024 - 22:15 Астон Вилла 3 - 1 Завершен Брентфорд П
Показать больше
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Брайтон энд Хоув Альбион
45%
Ничья
28%
Брентфорд
28%
Составы команд
1
Verbruggen, Bart
30
Эступиньян, Первис
5
Льюис Данк
29
Ван Хекке, Ян Пол
34
Вельтман, Йоэль
33
О'Райли, Мэтт
20
Балеба, Карлос
22
Mitoma, Kaoru
10
Enciso Julio
8
Gruda, Brajan
9
João Pedro Costa Gamboa
1
Марк Флеккен
30
Мадс Роэрслев
22
Коллинс, Натан
16
Бенжамин Ангуа
23
Поттер, Кин Льюис
27
Янельт, Витали
6
Норгаард, Кристиан
24
Damsgaard, Mikkel
19
Брайан Мбеумо
11
Йоан Висса
7
Schade, Kevin
Стартовый состав
  • 9
    João Pedro Costa Gamboa
    Полузащитник
  • 22
    Mitoma, Kaoru
    Полузащитник
  • 10
    Enciso Julio
  • 8
    Gruda, Brajan
    Нападающий
  • 33
    О'Райли, Мэтт
    Полузащитник
  • 20
    Балеба, Карлос
    Полузащитник
  • 30
    Эступиньян, Первис
    Защитник
  • 5
    Льюис Данк
    Защитник
  • 29
    Ван Хекке, Ян Пол
    Защитник
  • 34
    Вельтман, Йоэль
    Защитник
  • 1
    Verbruggen, Bart
    Вратарь
  • 19
    Брайан Мбеумо
  • 11
    Йоан Висса
    Нападающий
  • 7
    Schade, Kevin
    Нападающий
  • 27
    Янельт, Витали
    Полузащитник
  • 6
    Норгаард, Кристиан
    Полузащитник
  • 24
    Damsgaard, Mikkel
    Полузащитник
  • 30
    Мадс Роэрслев
  • 22
    Коллинс, Натан
    Защитник
  • 16
    Бенжамин Ангуа
    Защитник
  • 23
    Поттер, Кин Льюис
    Нападающий
  • 1
    Марк Флеккен
Запасные игроки
Тренеры
  • Фабиан Хурзелер
  • Томас Франк
Статистика матча
2
Удары мимо
55%
Владение мячом
45%
2
Удары в створ
1
Блокировано ударов
4
Штрафные
1
1
Угловые
Сейвы
2
1
Фолы
3
Офсайды
1
LIVE
Трансляция матча Брайтон энд Хоув Альбион - Брентфорд
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Трансляция
13'
Офсайд
Висса отправил мяч в сетку после молниеносной контратаки, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.
13'
Опасный момент
Энкисо упускает еще один момент! Митома зряче подал точно на голову набегающему партнеру, но тот не смог направить мяч по недосягаемой для вратаря траектории.
11'
8'
Тяжелые минуты для Брентфорда. В рамках одной атаки дважды соперники угрожали воротам Флеккена: удар Балеба потащил сам голкипер, а попытка О’Райли была заблокирована защитником.
4'
Опасный момент
Первый опасный момент в сегодняшнем матче создают «чайки»! Балеба перехватил неудачный вынос от ворот, Педро сбросил на Энкисо, а парагваец пытался закрутить мяч в дальний угол. Попал в штангу.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Энди Мэдли.
Запасные: Стил (в), Адингра, Айяри, Лэмпти, Марч, Модер, Минте, Рюттер, Игор.
Инфо
Стартовый состав Брайтона: Вербрюгген — Эступиньян, Данк (к), ван Хеке, Велтман — О’Райли, Балеба — Митома, Энкисо, Груда — Жуан Педро. Главный тренер — Фабиан Хюрцелер.
Запасные: Вальдимарссон (в), Артур, Йогейн, Карвалью, Конак, Ким Джи Су, Магома, Мегома, Ярмолюк.
Инфо
Стартовый состав Брентфорда: Флеккен — Льюис-Поттер, Ми, Коллинз, Рорслев Расмуссен — Дамсгор, Норгор (к), Янельт — Шаде, Висса, Мбемо. Главный тренер — Томас Франк.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 18-го тура АПЛ Брайтон – Брентфорд.
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Анонс матча Брайтон энд Хоув Альбион - Брентфорд 27.12.2024, Чемпионат Англии

Матч между командой Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув) и командой Брентфорд (Брентфорд) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2024/2025, матч пройдет на стадионе Фолмер Amex Стэдиум.

Дата проведения матча: 27.12.2024
Время начала матча: 21:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув) и командой Брентфорд (Брентфорд):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Брентфорд и Брайтон энд Хоув Альбион в предыдущем футбольном матче 03.04.2024 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Фабиан Хурзелер и Томас Франк разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Брайтон энд Хоув Альбион - Брентфорд можно посмотреть 27.12.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Брайтон энд Хоув Альбион - Брентфорд, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув)
Год основания Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901
Страна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

Предыдущий матч команды Брайтон энд Хоув Альбион был сыгран против "Вест Хэм Юнайтед" - 21.12.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2024/2025 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Брентфорд (Брентфорд)
Год основания Брентфорд (Брентфорд): 1889
Страна: Англия
Тренер: Томас Франк

Предыдущий поединок команды Брентфорд был сыгран против Ноттингем Форест - 21.12.2024, в рамках турнира Чемпионат Англии 2024/2025 и закончился победой команды Ноттингем Форест.

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