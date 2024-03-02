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Валенсия - Реал онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 03 января 2025, 22:00 - Месталья . Трансляция: MEGOGO Футбол Второй
Валенсия
Валенсия
0 - 0
Обновить
21'
Реал
Мадрид
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Ход матча
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Валенсия
33%
Ничья
29%
Реал
38%
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Валенсия иРеал Мадрид, когда Валенсия играет дома, 1- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Валенсия и Реал Мадрид 1-1. 8 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 34 встреч когда команда Валенсия играла дома, команда Валенсия выиграла 11 раз, 8 сыграла в ничью и 15 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 63-51 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Во время последних 70 встреч, команда Валенсия выиграла 15 раз, 16 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 39 раз. Разница забитых и пропущенных голов 141-87 в пользу команды Реал Мадрид
  • Игры прошлого года: 2-2 (Валенсия дома) и 5-1 (Реал Мадрид дома).
  • Вы знали, что Валенсия забил 38% голов между минутами 46-60? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 29% голов между минутами 61-75?
  • Валенсия без побед в последних 4 играх.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 5 играх.
  • Валенсия не забивает в 2 из их 8 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Реал Мадрид не забивает в 0 из их 9 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Реал Мадрид в сезоне 4-4-1
  • Hugo Duro лучший бомбардир Валенсия с 4 голами. Kylian Mbappe забил 10 раз за Реал Мадрид
  • Diego Lopez отдал больше всего передач в Валенсия с 2 передачами. Vinicius Junior лучший распасовщик Реал Мадрид (5 передач)
  • Pepelu получил больше всего желтых карточек (6) в Валенсия. Vinicius Junior получил 5 в Реал Мадрид.
  • Валенсия пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Валенсия выигрывает первый тайм в 20% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 42% матчей.
  • Валенсия выигрывает первую половину матча в 20% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 42%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Когда Валенсия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Валенсия% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Валенсия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Валенсия% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Валенсия.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Валенсия's.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Валенсия (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Валенсия выиграла 1, команда Реал Мадрид выиграла 3, 1 ничьи.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Валенсия.
  • Команда Валенсия выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Валенсия забивает 1 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 2 гола против команды Валенсия (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Валенсия и Реал Мадрид - 3.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Валенсия и Реал Мадрид - 1.4.
  • Валенсия забивает 1.04 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.83 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Валенсия
5
Побед
28
Игр
15
Побед
Реал
Чемпионат Испании 2023/2024
02.03.2024 - 22:00 Валенсия 2 - 2 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2023/2024
11.11.2023 - 22:00 Реал 5 - 1 Завершен Валенсия
Чемпионат Испании 2022/2023
21.05.2023 - 19:30 Валенсия 1 - 0 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2022/2023
02.02.2023 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Валенсия
Последние матчи - Валенсия
Чемпионат Испании 2024/2025
22.12.2024 - 15:00 Валенсия 2 - 2 Завершен Алавес Н
Чемпионат Испании 2024/2025
18.12.2024 - 22:30 Эспаньол 1 - 1 Завершен Валенсия Н
Чемпионат Испании 2024/2025
13.12.2024 - 22:00 Вальядолид 1 - 0 Завершен Валенсия П
Чемпионат Испании 2024/2025
07.12.2024 - 19:30 Валенсия 0 - 1 Завершен Райо Вальекано П
Чемпионат Испании 2024/2025
29.11.2024 - 22:00 Мальорка 2 - 1 Завершен Валенсия П
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Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2024/2025
22.12.2024 - 17:15 Реал 4 - 2 Завершен Севилья В
Чемпионат Испании 2024/2025
14.12.2024 - 22:00 Райо Вальекано 3 - 3 Завершен Реал Н
Лига Чемпионов 2024/2025
10.12.2024 - 22:00 Аталанта 2 - 3 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2024/2025
07.12.2024 - 22:00 Жирона 0 - 3 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2024/2025
04.12.2024 - 22:00 Атлетик 2 - 1 Завершен Реал П
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Новости команд
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Валенсия
33%
Ничья
29%
Реал
38%
Составы команд
13
Столе Димитриевски
24
Gasiorowski, Yarek
15
Tarrega, Cesar
3
Mosquera, Cristhian
20
Димитри Фулкье
22
Луис Риоха
5
Barrenechea, Enzo
8
Guerra Moreno, Javier
16
Lopez Noguerol, Diego
9
Хуго Дуро Пералес
10
Альмейда, Андре
1
Тибо Куртуа
17
Лукас Васкес
14
Тчуамени, Орельен
22
Антонио Рюдигер
23
Ферлан Менди
11
Родриго
8
Федерико Вальверде
19
Даниель Себальос
5
Bellingham, Jude
9
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
Стартовый состав
  • 9
    Хуго Дуро Пералес
  • 10
    Альмейда, Андре
    Полузащитник
  • 22
    Луис Риоха
  • 5
    Barrenechea, Enzo
    Полузащитник
  • 8
    Guerra Moreno, Javier
    Полузащитник
  • 16
    Lopez Noguerol, Diego
    Защитник
  • 24
    Gasiorowski, Yarek
    Защитник
  • 15
    Tarrega, Cesar
    Защитник
  • 3
    Mosquera, Cristhian
    Защитник
  • 20
    Димитри Фулкье
    Защитник
  • 13
    Столе Димитриевски
    Вратарь
  • 9
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
  • 7
    Винисиус Жуниор
  • 11
    Родриго
    Нападающий
  • 8
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 19
    Даниель Себальос
    Полузащитник
  • 5
    Bellingham, Jude
    Полузащитник
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 14
    Тчуамени, Орельен
    Полузащитник
  • 22
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Corberan, Carlos
  • Карло Анчелотти
Статистика матча
3
Удары в створ
1
2
Удары мимо
Блокировано ударов
2
1
Сейвы
3
1
Штрафные
1
1
Угловые
Офсайды
1
1
Фолы
LIVE
Трансляция матча "Валенсия" - Реал
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В эфире
MEGOGO Футбол Второй
Трансляция
18'
15'
12'
Опасный момент
Фулькье набрал ход правым флангом от своей половины, и из пределов штрафной с острого угла завершил ударом во вратаря.
10'
Контроль мяча на чужой половине от Реала.
7'
Опасный момент
Лопес на дальний сбросил подачу с левого фланга от Риохи под удар Дуро, но тот мощно пробил точно в Куртуа.
5'
Опасный момент
Вальверде с правого фланга штрафной размял вратаря ударом в ближний.
4'
Обмен атаками в начале игры. Без изюминок.
2'
Алмейда с левого фланга выполнил неудачный навес на дальнюю.
1'
Позиционная атака от Реала в начале матча.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
Реал идет вторым с 12 победами, 4 ничьими и 2 поражениями - 40 очков.
Инфо
Валенсия идет предпоследней с 2 победами, 6 ничьими и 9 поражениями - 12 очков.
Запасные: Лунин, Ф. Гонсалес, Камавинга, Модрич, Гюлер, Эндрик, Вальехо, Ф. Гарсия, Диас, Асенсио.
Реал: Куртуа - Л. Васкес, Чуамени, Рюдигер, Менди - Вальверде, Беллингем, Себальйос - Родриго, Мбаппе, Винисиус.
Запасные: Доменек, Абриль, Кофрие, Гильямон, Канос, Гомес, Х. Васкес, Валера, Рубен, Техон, Кордоба.
Валенсия: Димитриевски - Фулькье, Москера, Таррега, Гасеровски - Лопес, Герра, Барренечеа, Риохо - Алмейда, Дуро.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Сесар Сото Градо (Риохо, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 12-го тура испанской Примеры. На поле стадиона Месталья (Валенсия, Испания) сыграют Валенсия и мадридский Реал.
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Последние матчи
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Анонс матча "Валенсия" - Реал 03.01.2025, Чемпионат Испании

Противостояние между командой "Валенсия" (Валенсия) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2024/2025, матч пройдет на стадионе Месталья.

Дата проведения матча: 03.01.2025
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Валенсия" (Валенсия) и командой Реал (Мадрид):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Валенсия" и Реал в предыдущем футбольном матче 02.03.2024 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Corberan, Carlos и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Валенсия" - Реал можно посмотреть 03.01.2025 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Валенсия" - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Валенсия" (Валенсия)
Год основания "Валенсия" (Валенсия): 1919
Страна: Испания
Тренер: Рубен Бараха

Прошедший поединок команды "Валенсия" был сыгран против "Алавес" - 22.12.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2024/2025 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против "Севилья" - 22.12.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2024/2025 и закончился победой команды Реал.

Следите за результатами матча "Валенсия" - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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