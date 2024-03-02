Валенсия - Реал онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Валенсия иРеал Мадрид, когда Валенсия играет дома, 1- 1. 5 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Валенсия и Реал Мадрид 1-1. 8 игры закончились с этим результатом.

За последние 34 встреч когда команда Валенсия играла дома, команда Валенсия выиграла 11 раз, 8 сыграла в ничью и 15 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 63-51 в пользу команды Реал Мадрид.

Во время последних 70 встреч, команда Валенсия выиграла 15 раз, 16 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 39 раз. Разница забитых и пропущенных голов 141-87 в пользу команды Реал Мадрид

Игры прошлого года: 2-2 (Валенсия дома) и 5-1 (Реал Мадрид дома).

Вы знали, что Валенсия забил 38% голов между минутами 46-60? Это лучший процент в лиге.

Вы знали, что Реал Мадрид забил 29% голов между минутами 61-75?

Валенсия без побед в последних 4 играх.

Реал Мадрид не проигрывает в последних 5 играх.

Валенсия не забивает в 2 из их 8 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Реал Мадрид не забивает в 0 из их 9 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Выездная статистика Реал Мадрид в сезоне 4-4-1

Hugo Duro лучший бомбардир Валенсия с 4 голами. Kylian Mbappe забил 10 раз за Реал Мадрид

Diego Lopez отдал больше всего передач в Валенсия с 2 передачами. Vinicius Junior лучший распасовщик Реал Мадрид (5 передач)

Pepelu получил больше всего желтых карточек (6) в Валенсия. Vinicius Junior получил 5 в Реал Мадрид.

Валенсия пропускает в каждом из последних 6 матчах.

Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Валенсия выигрывает первый тайм в 20% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 42% матчей.

Валенсия выигрывает первую половину матча в 20% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 42%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)

Когда Валенсия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Валенсия% своих матчей.

Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Валенсия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Валенсия% своих матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Валенсия.

Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Валенсия's.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Валенсия (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Валенсия выиграла 1, команда Реал Мадрид выиграла 3, 1 ничьи.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Валенсия.

Команда Валенсия выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.

Валенсия забивает 1 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 2 гола против команды Валенсия (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Валенсия и Реал Мадрид - 3.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Валенсия и Реал Мадрид - 1.4.