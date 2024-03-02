Валенсия - Реал онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Валенсия" (Валенсия) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2024/2025, матч пройдет на стадионе Месталья.
Дата проведения матча: 03.01.2025
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами "Валенсия" (Валенсия) и командой Реал (Мадрид):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Валенсия" и Реал в предыдущем футбольном матче 02.03.2024 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Corberan, Carlos и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Валенсия" (Валенсия)
Год основания "Валенсия" (Валенсия): 1919
Страна: Испания
Тренер: Рубен Бараха
Прошедший поединок команды "Валенсия" был сыгран против "Алавес" - 22.12.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2024/2025 и закончился ничьей.
Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против "Севилья" - 22.12.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2024/2025 и закончился победой команды Реал.
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