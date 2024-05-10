Алавес - Жирона онлайн трансляция матча

Анонс матча "Алавес" - Жирона 11.01.2025, Чемпионат Испании

Противостояние между командой "Алавес" (Витория-Гастейс) и командой Жирона (Жирона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2024/2025, матч начнется на стадионе Мендисорроса.

Дата проведения матча: 11.01.2025

Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Алавес" (Витория-Гастейс) и командой Жирона (Жирона):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Алавес" и Жирона в предыдущем футбольном матче 10.05.2024 закончилось со следующими результатом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Coudet, Eduardo и Мишел разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Алавес" (Витория-Гастейс)

Год основания "Алавес" (Витория-Гастейс): 1921

Страна: Испания

Тренер: Луис Гарсия Пласа



Предыдущий матч команды "Алавес" был сыгран против "Валенсия" - 22.12.2024, в рамках турнира Чемпионат Испании 2024/2025 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Жирона (Жирона)

Год основания Жирона (Жирона): 1930

Страна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Прошедший матч команды Жирона был сыгран против Вальядолид - 20.12.2024, в рамках турнира Чемпионат Испании 2024/2025 и закончился победой команды Жирона.

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