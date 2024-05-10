  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Алавес - Жирона Смотреть онлайн
В тренде

Алавес - Жирона онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 11 января 2025, 15:00 - Мендисорроса . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Busquets Ferrer, Mateo
Алавес
Витория-Гастейс
0 - 0
Обновить
43'
Жирона
Жирона
Смотреть трансляцию
Ход матча
30' Хоан Хордан Вышел: Андер Гуевара Лайо 30' Juan Carlos Martin Вышел: Конечный, Томаш
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Алавес
26%
Ничья
35%
Жирона
39%
Интересные факты
  • За последние 8 встреч когда команда Алавес играла дома, команда Алавес выиграла 3 раз, 3 сыграла в ничью и 2 победы команды Жирона. Разница голов 11-10 в пользу команды Жирона.
  • Во время последних 17 встреч, команда Алавес выиграла 5 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Жирона выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 23-18 в пользу команды Жирона
  • Последняя гостевая победа Жирона над Алавес была в 2018
  • Игры прошлого года: 2-2 (Алавес дома) и 3-0 (Жирона дома).
  • Вы знали, что Алавес забил 38% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Жирона забил 31% голов между минутами 31-45?
  • Алавес без побед в последних 7 играх.
  • В домашних матчах Алавес не проигрывает Жирона в последних 3 встречах.
  • Алавес не забивает в 2 из их 8 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Жирона не забивает в 3 из их 9 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Kike Garcia лучший бомбардир Алавес с 5 голами. Cristhian Stuani забил 4 раз за Жирона
  • Abdel Abqar получил больше всего желтых карточек (8) в Алавес. Oriol Romeu получил 5 в Жирона.
  • Алавес пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Алавес забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Алавес выигрывает первый тайм в 27% матчей, Жирона выигрывает в 35% матчей.
  • Алавес выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Жирона выигрывает в 35%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Когда Алавес лидирует 1-0 дома, они побеждают в Алавес% своих матчей.
  • Когда Жирона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Жирона% своих матчей.
  • Когда Алавес проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Алавес% своих матчей.
  • Когда Жирона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Жирона% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Жирона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Алавес.
  • Алавес's performance of the last 5 matches is better than Жирона's.
  • Команда Жирона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Алавес (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Алавес выиграла 1, команда Жирона выиграла 2, 2 ничьи.
  • Команда Жирона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Алавес.
  • Команда Алавес выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Жирона.
  • Алавес забивает 1.2 гола за матч против команды Жирона, а Жирона забивает 1.8 гола против команды Алавес (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Алавес и Жирона - 3.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Алавес и Жирона - 1.4.
  • Алавес забивает 1.24 гола, играя дома, а Жирона забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Алавес
2
Побед
8
Игр
3
Побед
Жирона
Чемпионат Испании 2023/2024
10.05.2024 - 22:00 Алавес 2 - 2 Завершен Жирона
Чемпионат Испании 2023/2024
18.12.2023 - 22:00 Жирона 3 - 0 Завершен Алавес
Чемпионат Испании 2018
18.05.2019 - 21:30 Алавес 2 - 1 Завершен Жирона
Чемпионат Испании 2018
12.01.2019 - 19:30 Жирона 1 - 1 Завершен Алавес
Последние матчи - Алавес
Чемпионат Испании 2024/2025
22.12.2024 - 15:00 Валенсия 2 - 2 Завершен Алавес Н
Чемпионат Испании 2024/2025
15.12.2024 - 17:15 Алавес 1 - 1 Завершен Атлетик Н
Чемпионат Испании 2024/2025
08.12.2024 - 19:30 Осасуна 2 - 2 Завершен Алавес Н
Чемпионат Испании 2024/2025
23.11.2024 - 17:15 Атлетико 2 - 1 Завершен Алавес П
Чемпионат Испании 2024/2025
09.11.2024 - 17:15 Вильярреал 3 - 0 Завершен Алавес П
Показать больше
Последние матчи - Жирона
Чемпионат Испании 2024/2025
20.12.2024 - 22:00 Жирона 3 - 0 Завершен Вальядолид В
Чемпионат Испании 2024/2025
14.12.2024 - 17:15 Мальорка 2 - 1 Завершен Жирона П
Лига Чемпионов 2024/2025
10.12.2024 - 19:45 Жирона 0 - 1 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Испании 2024/2025
07.12.2024 - 22:00 Жирона 0 - 3 Завершен Реал П
Кубок Испании 2024/2025
04.12.2024 - 22:00 Логроньес 0 - 0 Завершен Жирона Н
Показать больше
Главные события
Хоан Хордан
Вышел: Андер Гуевара Лайо
30'
Juan Carlos Martin
Вышел: Конечный, Томаш
30'
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Алавес
26%
Ничья
35%
Жирона
39%
Составы команд
13
Owono, Jesus
3
Sanchez De La Pena, Manuel
22
Диарра, Мусса
16
Abqar, Abdel
14
Tenaglia, Facundo
15
Juan Carlos Martin
8
Blanco, Antonio
24
Хоан Хордан
7
Vicente, Carlos
17
Кике
18
Йон Гуриди
13
Пауло Гассанига
5
Джуан Давид Виктория Лопез
18
Krejci, Ladislav
17
Блинд Дэйли
4
Arnau, Martinez
21
Эррера Янгель
23
Салливан Мартине
3
Мигель Гутьеррес
6
Донни ван де Бек
20
Сальватьерра, Бриан
9
Руис Абель
Стартовый состав
  • 17
    Кике
    Нападающий
  • 18
    Йон Гуриди
  • 15
    Juan Carlos Martin
    30
  • 8
    Blanco, Antonio
    Полузащитник
  • 24
    Хоан Хордан
    Полузащитник
    30
  • 7
    Vicente, Carlos
    Нападающий
  • 3
    Sanchez De La Pena, Manuel
    Полузащитник
  • 22
    Диарра, Мусса
    Защитник
  • 16
    Abqar, Abdel
    Защитник
  • 14
    Tenaglia, Facundo
    Защитник
  • 13
    Owono, Jesus
    Вратарь
  • 9
    Руис Абель
  • 6
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 20
    Сальватьерра, Бриан
    Полузащитник
  • 4
    Arnau, Martinez
    Защитник
  • 21
    Эррера Янгель
  • 23
    Салливан Мартине
    Защитник
  • 3
    Мигель Гутьеррес
  • 5
    Джуан Давид Виктория Лопез
  • 18
    Krejci, Ladislav
    Полузащитник
  • 17
    Блинд Дэйли
  • 13
    Пауло Гассанига
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Coudet, Eduardo
  • Мишел
Статистика матча
2
Удары мимо
2
3
Штрафные
6
Офсайды
1
6
Фолы
2
37%
Владение мячом
63%
Угловые
2
LIVE
Трансляция матча "Алавес" - Жирона
play-btn
play sound
В эфире
MEGOGO Футбол Первый
Трансляция
39'
Опасный момент
Слушал судья ВАР, подумал, и все-таки судьи в кабинке решили, что контакт был не столь значительным, чтобы дать пенальти!
38'
Опасный момент
Ух ты! Может быть пенальти для Алавеса - после навеса с фланга Мартинес руками, кажется, подтолкнул соперника, который мог замыкать подачу!
37'
Уголовой
Интересный эпизод. Алавес подавал угловой, и судья из штрафной прибежал посмотреть, правильно ли установлен мяч в зоне. И так как все-таки часть была в зоне, то все нормально
35'
Желтая карточка
Данжума только вышел - сразу желтая. Откровенно на фланге затолкал в спину соперника
33'
Замена
Хм, и у Жироны замена. Данжума вместо Гутьерреса вышел, причем замена, судя по всему, тоже вынужденная
32'
Подравнялась игра сейчас. Алавес тоже пару минут покатал мяч в центре поля
29'
Замена
И еще у Алавеса вышел Гевара вместо Хордана
29'
Замена
Да, Конечны вместо Мартина вышел у Алавеса
28'
А вот неприятность у хозяев - Карлос Мартин дернул заднюю. Кажется, нужна будет замена...
27'
Алавес огрызнулся, Кике сместился с фланга и пробил, но выше ворот. Прилично выше
26'
Снова пару минут Жирона катала мяч, но снова ничего интересного не придумала в атаке
24'
Инфо
4:2 по фолам на данную минуту. Вроде и не так уж и много, но есть...
23'
А вот Крейчи приложился метров с 30-ти! Очень неплохо вышло, но чуть выше! Хотя и кипер Алавеса, кажется, все контролировал!
21'
Алавес несколько активизировался в последние минуты. А Хиль не гнушается по своему флангу отрабатывать в обороне
19'
А вот атака по флангу хозяев, стадион оживился, пошел навес, который Гассанига не без проблем, но все-таки выудил, причем одной рукой почему-то...
18'
Еще одна затяжная атака гостей, однако Иван мартин намудрил с пасом - отдал в район углового флажка
16'
Хиль на правом фланге Жироны довольно активен, но вот прострелы и навесы у него пока не идут...
13'
Уголовой
Первый угловой в матче - Жирона подала. Хиль неплохо закрутил во вратарскую, но кипер Алавеса справился на выходе
11'
Штрафной на фланге для Жироны - как вариант! Пошел навес, но уверенно Алавес отбился, снова без обострений
9'
Пока что без моментов игра. Кроме контроля Жироны ничего особо интересного сейчас на поле не происходит
7'
Алавес играет от обороны, с попытками дальних забросов вперед. Пока что получается не очень...
5'
Владеет инициативой Жирона, но все больше в центре поля, не спешат вперед гости
3'
В целом, пока что равная игра, может чуть больше мячом владеют гости
1'
Офсайд
Жирона сразу же организовала атаку и даже с ударом метров с 16-ти, но там был зафиксировано положение вне игры
1'
Свисток
Поехали, матч начался!
Выходят команды на поле
Инфо
Цыганков остался в запасе на этот матч!
Инфо
Стартовый состав Жироны: Гассанига, Лопес, Блинд, Мартинес, Крейчи, Гутьеррес, Эррера, ван де Бек, Мартин, Руис, Хиль
Инфо
Стартовый состав Алавеса: Овоно, Тенаглия, Абкар, Диарра, Мануэль Санчес, Жордан, Бланко, Альдалур, Висенте, Мартин
Отдельно отметим, что наконец-то восстановился после травмы украинский вингер Жироны Виктор Цыганков, который попал в заявку своей команды на матч
У Алавеса 16-е место и 17 очков
Жирона на данный момент занимает 8-е место в таблице, имея в активе 25 очков
Инфо
Матч начнется в 15:00, судить игру будет Матео Бускетс Феррер
Добрый день всем поклонникам испанского футбола! Ла Лига возвращается после небольшого зимнего перерыва, и UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 19-го тура, в котором Алавес примет Жирону
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 12:30 - Сегодня Кайсериспор Кайсериспор 0 Самсунспор Самсунспор 1 Завершен 22:05 - Вчера Осер Осер 0 Лилль Лилль 0 Завершен 22:00 - Вчера Райо Вальекано Райо Вальекано 2 Сельта Сельта 1 Завершен 22:00 - Вчера Астон Вилла Астон Вилла 2 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 1 Завершен 21:45 - Вчера Уиком Уондерерс Уиком Уондерерс 2 Портсмут Портсмут 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 15 000 На сайт
2 5 000 На сайт
3 150 000 На сайт
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости

Анонс матча "Алавес" - Жирона 11.01.2025, Чемпионат Испании

Противостояние между командой "Алавес" (Витория-Гастейс) и командой Жирона (Жирона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2024/2025, матч начнется на стадионе Мендисорроса.

Дата проведения матча: 11.01.2025
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Алавес" (Витория-Гастейс) и командой Жирона (Жирона):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Алавес" и Жирона в предыдущем футбольном матче 10.05.2024 закончилось со следующими результатом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Coudet, Eduardo и Мишел разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Алавес" - Жирона можно посмотреть 11.01.2025 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Алавес" - Жирона, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Алавес" (Витория-Гастейс)
Год основания "Алавес" (Витория-Гастейс): 1921
Страна: Испания
Тренер: Луис Гарсия Пласа

Предыдущий матч команды "Алавес" был сыгран против "Валенсия" - 22.12.2024, в рамках турнира Чемпионат Испании 2024/2025 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Жирона (Жирона)
Год основания Жирона (Жирона): 1930
Страна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Прошедший матч команды Жирона был сыгран против Вальядолид - 20.12.2024, в рамках турнира Чемпионат Испании 2024/2025 и закончился победой команды Жирона.

Следите за результатами матча "Алавес" - Жирона онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Испании и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.