Алавес - Жирона онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Алавес" (Витория-Гастейс) и командой Жирона (Жирона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2024/2025, матч начнется на стадионе Мендисорроса.
Дата проведения матча: 11.01.2025
Время начала матча: 15:00
История противостояний между "Алавес" (Витория-Гастейс) и командой Жирона (Жирона):
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Алавес" и Жирона в предыдущем футбольном матче 10.05.2024 закончилось со следующими результатом: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Coudet, Eduardo и Мишел разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Алавес" (Витория-Гастейс)
Год основания "Алавес" (Витория-Гастейс): 1921
Страна: Испания
Тренер: Луис Гарсия Пласа
Предыдущий матч команды "Алавес" был сыгран против "Валенсия" - 22.12.2024, в рамках турнира Чемпионат Испании 2024/2025 и закончился ничьей.
Название: Жирона (Жирона)
Год основания Жирона (Жирона): 1930
Страна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)
Прошедший матч команды Жирона был сыгран против Вальядолид - 20.12.2024, в рамках турнира Чемпионат Испании 2024/2025 и закончился победой команды Жирона.
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