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Ноттингем Форест - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 14 января 2025, 22:00 - Сити Граунд . Трансляция: Setanta Sports
Главный судья: Крис Кавана
Ноттингем Форест
Ноттингем
1 - 0
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перерыв
Ливерпуль
Ливерпуль
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Ход матча
8' Крис Вуд 42' Гиббс-Уайт, Морган
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Ноттингем Форест
35%
Ничья
26%
Ливерпуль
39%
Интересные факты
  • За последние 7 встреч когда Ноттингем Форест команда играла дома, команда Ноттингем Форест выиграла 2 раз, 3 сыграли вничью и 2 победы команды Ливерпуль.
  • Во время последних 14 встреч, Ноттингем Форест выиграла 3 раз. также было 3 ничей, и Ливерпуль выиграла 8 раза.
  • В прошлом сезоне Ливерпуль выиграл обе игры против Ноттингем Форест (3-0 дома и 1-0 на выезде)
  • Ноттингем Форест выиграл последние 6 матчи в Премьер-лига.
  • В Премьер-лига, Ноттингем Форест одержала 3 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Ноттингем Форест забил 24% голов между минутами 46-60?
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 19% голов между минутами 31-45?
  • Ноттингем Форест имеет выигрышную серию из 6 матчей.
  • Ноттингем Форест выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 24 играх.
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде
  • Ливерпуль не проиграл ни в одном из последних 16 выездных матчей.
  • Ноттингем Форест не забивает в 1 из их 9 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Ливерпуль не забивает в 0 из их 9 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Ливерпуль в сезоне 7-2-0
  • Chris Wood лучший бомбардир Ноттингем Форест с 12 голами. Mohamed Salah забил 18 раз за Ливерпуль
  • Elliot Anderson отдал больше всего передач в Ноттингем Форест с 5 передачами. Mohamed Salah лучший распасовщик Ливерпуль (13 передач)
  • Год назад, Ноттингем Форест была на 17 месте в таблице с 16 очками. Сейчас они на 3 месте с 40 очками.
  • Ноттингем Форест не пропускает в 4 матчах подряд.
  • Ноттингем Форест забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 24 матчах.
  • Ноттингем Форест выигрывает первый тайм в 28% матчей, Ливерпуль выигрывает в 53% матчей.
  • Ноттингем Форест выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Ливерпуль выигрывает в 53%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ноттингем Форест.
  • В их последнюю встречу команда Ноттингем Форест победила в 1 гол(а).
  • Когда Ноттингем Форест лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ноттингем Форест% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Ноттингем Форест проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ноттингем Форест% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ноттингем Форест в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ливерпуль.
  • Ноттингем Форест's performance of the last 5 matches is better than Ливерпуль's.
  • Из последних 5 встреч команда Ноттингем Форест выиграла 2, команда Ливерпуль выиграла 3, 0 ничьи.
  • Ноттингем Форест забивает 0.8 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 1.4 гола против команды Ноттингем Форест (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ноттингем Форест и Ливерпуль - 2.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ноттингем Форест и Ливерпуль - 0.4.
  • Ноттингем Форест забивает 1.16 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.37 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Личные встречи
Ноттингем Форест
2
Побед
6
Игр
4
Побед
Ливерпуль
Чемпионат Англии 2024/2025
14.09.2024 - 17:00 Ливерпуль 0 - 1 Завершен Ноттингем Форест
Чемпионат Англии 2023/2024
02.03.2024 - 17:00 Ноттингем Форест 0 - 1 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2023/2024
29.10.2023 - 16:00 Ливерпуль 3 - 0 Завершен Ноттингем Форест
Чемпионат Англии 2022/2023
22.04.2023 - 17:00 Ливерпуль 3 - 2 Завершен Ноттингем Форест
Последние матчи - Ноттингем Форест
Кубок Англии 2024/2025
11.01.2025 - 17:00 Ноттингем Форест 2 - 0 Завершен Лутон Таун В
Чемпионат Англии 2024/2025
06.01.2025 - 22:00 Вулверхэмптон 0 - 3 Завершен Ноттингем Форест В
Чемпионат Англии 2024/2025
29.12.2024 - 17:00 Эвертон 0 - 2 Завершен Ноттингем Форест В
Чемпионат Англии 2024/2025
26.12.2024 - 17:00 Ноттингем Форест 1 - 0 Завершен Тоттенхэм В
Чемпионат Англии 2024/2025
21.12.2024 - 17:00 Брентфорд 0 - 2 Завершен Ноттингем Форест В
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Последние матчи - Ливерпуль
Кубок Англии 2024/2025
11.01.2025 - 14:15 Ливерпуль 4 - 0 Завершен Аккрингтон Стэнли В
Кубок английской лиги 2024/2025
08.01.2025 - 22:00 Тоттенхэм 1 - 0 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Англии 2024/2025
05.01.2025 - 18:30 Ливерпуль 2 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2024/2025
29.12.2024 - 19:15 Вест Хэм Юнайтед 0 - 5 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2024/2025
26.12.2024 - 22:00 Ливерпуль 3 - 1 Завершен Лестер Сити В
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Новости команд
Главные события
Гиббс-Уайт, Морган
42'
ГООЛ! Крис Вуд
8'
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Ноттингем Форест
35%
Ничья
26%
Ливерпуль
39%
Составы команд
26
Селс Матц
7
Williams, Neco
5
Murillo Jesus
31
Никола Миленкович
34
Ола Айна
8
Anderson, Elliot
22
Йейтс, Райан
14
Каллум Хадсон-Одой
10
Гиббс-Уайт, Морган
21
Elanga, Anthony
11
Крис Вуд
1
Алиссон
66
Александер-Арнолд, Трент
5
Ибраима Конате
4
Вирджил ван Дейк
26
Эндрю Робертсон
38
Гравенберч, Райан
10
Макаллистер, Алексис
11
Мохамед Салах
8
Доминик Собослаи
18
Гейкпо, Коди
7
Луис Густаво Диас
Стартовый состав
  • 11
    Крис Вуд
    Нападающий
    8
  • 14
    Каллум Хадсон-Одой
  • 10
    Гиббс-Уайт, Морган
    Полузащитник
    42
  • 21
    Elanga, Anthony
    Нападающий
  • 8
    Anderson, Elliot
    Полузащитник
  • 22
    Йейтс, Райан
    Полузащитник
  • 7
    Williams, Neco
    Полузащитник
  • 5
    Murillo Jesus
  • 31
    Никола Миленкович
    Защитник
  • 34
    Ола Айна
  • 26
    Селс Матц
  • 7
    Луис Густаво Диас
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 8
    Доминик Собослаи
    Полузащитник
  • 18
    Гейкпо, Коди
    Нападающий
  • 38
    Гравенберч, Райан
    Полузащитник
  • 10
    Макаллистер, Алексис
    Полузащитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 5
    Ибраима Конате
    Защитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Нуну Эшпириту Санту
  • Slot, Arne
Статистика матча
28%
Владение мячом
72%
1
Удары мимо
5
Блокировано ударов
4
5
Штрафные
3
1
Офсайды
1
2
Удары в створ
Сейвы
1
2
Фолы
4
Угловые
2
1
ЖК
LIVE
Трансляция матча Ноттингем Форест - "Ливерпуль"
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В эфире
Setanta Sports
Трансляция
Ноттингем забил быстрый мяч, и все - отдали контроль и закрылись. Ливерпуль в шоке, потому что не знает, что с этим делать.
Свисток
Идем на перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Арбитр разрешил командам провести на поле еще, как минимум, 1 мин.
42'
Желтая карточка
Гиббс-Вайт предупрежден за то, что просил карточку для Собослаи за фол в центре поля.
39'
Борьба в центре поля подавляющее большинство времени в первом тайме.
35'
Передача Эланги с левого фланга в штрафную пошла на соперника.
32'
Собослаи с правого фланга выполнил навес прямо за лицевую.
29'
Еще одну подачу с левого фланга головой на дальний завершал Собослаи, но попал в Уильямса, против которого вел борьбу.
27'
Навес от Гакпо с левого фланга достался Уильямсу на противоположной стороне штрафной.
24'
Дальний удар от Диаса с левого фланга полетел над воротами.
22'
Мурильо выбил в аут подачу с левого фланга от Робертсона.
20'
Селс забрал подачу с правого фланга от Трента.
17'
Ноттингем постоянно успешно сбивает темп атаки соперников.
14'
Удержание мяча от Ливерпуля в центре поля.
12'
Прострел Диаса с левого фланга заблокировал Уильямс.
9'
Опасный момент
Гравенберх ошибся с передачей перед своей штрафной, после чего Мурильо зарядил дальний удар чуть выше левой девятки.
8'
Гоооол!!!
ГОЛ! Эланга перевел передачу Гадсона-Одои с левого фланга на левый край штрафной, где Вуд в касание пробил в дальний угол.
7'
Прыгает мяч в центре поля между игроками.
5'
Издалека пробил Гравенберх с левого фланга над воротами.
3'
Мак Аллистер низом пробил издали с левого фланга, но направил мяч в ноги сопернику.
1'
Контроль мяча от гостей в начале матча.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
Единственная команда, которая пока обыграла Ливерпуль в этом сезоне АПЛ - Ноттингем Форест (1:0).
Инфо
Ноттингем Форест идет третьим с 12 победами, 4 ничьими и 4 поражениями - 40 очков.
Инфо
Ливерпуль идет первым с 14 победами, 4 ничьими и 1 поражением - 46 очков.
Запасные: Келлегер, Эндо, Кьеза, Джонс, Эллиотт, Жота, Цимикас, Кванса, Брэдли.
Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон - Гравенберх, Мак Аллистер - Салах, Собослаи, Диас - Гакпо.
Запасные: Мигель, Морато, Авони, Домингес, Ворд-Праус, Морено, Жота, Соса, Боли.
Ноттингем Форест: Селс - Айна, Миленкович, Мурильо, Уильямс - Йейтс, Андерсон - Эланга, Гиббс-Уайт, Гадсон-Одои - Вуд.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Крис Кавана (Манчестер, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 21-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона Сити Граунд (Ноттингем, Англия) сыграют Ноттингем Форест и Ливерпуль.
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Анонс матча Ноттингем Форест - "Ливерпуль" 14.01.2025, Чемпионат Англии

Поединок между командой Ноттингем Форест (Ноттингем) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2024/2025, матч пройдет на стадионе Сити Граунд.

Дата проведения матча: 14.01.2025
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Ноттингем Форест (Ноттингем) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Ноттингем Форест, тогда как команда "Ливерпуль" осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и Ноттингем Форест в предыдущем футбольном матче 14.09.2024 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Нуну Эшпириту Санту и Slot, Arne разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ноттингем Форест - "Ливерпуль" можно посмотреть 14.01.2025 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Ноттингем Форест - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ноттингем Форест (Ноттингем)
Год основания Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865
Страна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Предыдущий матч команды Ноттингем Форест был сыгран против Лутон Таун - 11.01.2025, в рамках чемпионата Кубок Англии 2024/2025 и закончился победой команды Ноттингем Форест.

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команды "Ливерпуль" был сыгран против "Аккрингтон Стэнли" - 11.01.2025, в рамках чемпионата Кубок Англии 2024/2025 и закончился победой команды "Ливерпуль".

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