Ноттингем Форест - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Поединок между командой Ноттингем Форест (Ноттингем) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2024/2025, матч пройдет на стадионе Сити Граунд.
Дата проведения матча: 14.01.2025
Время начала матча: 22:00
История противостояний между Ноттингем Форест (Ноттингем) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Ноттингем Форест, тогда как команда "Ливерпуль" осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и Ноттингем Форест в предыдущем футбольном матче 14.09.2024 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Нуну Эшпириту Санту и Slot, Arne разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ноттингем Форест (Ноттингем)
Год основания Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865
Страна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту
Предыдущий матч команды Ноттингем Форест был сыгран против Лутон Таун - 11.01.2025, в рамках чемпионата Кубок Англии 2024/2025 и закончился победой команды Ноттингем Форест.
Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Предыдущий матч команды "Ливерпуль" был сыгран против "Аккрингтон Стэнли" - 11.01.2025, в рамках чемпионата Кубок Англии 2024/2025 и закончился победой команды "Ливерпуль".
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