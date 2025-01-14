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Брентфорд - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 14 января 2025, 21:30 - Brentford Community Stadium
Главный судья: Тейлор, Энтони
Брентфорд
Брентфорд
0 - 0
Обновить
63'
Манчестер Сити
Манчестер
Ход матча
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Брентфорд
29%
Ничья
29%
Манчестер Сити
43%
Интересные факты
  • Во время последних 7 встреч, команда Брентфорд выиграла 2 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 10-5 в пользу команды Манчестер Сити
  • В прошлом сезоне Манчестер Сити выиграл обе игры против Брентфорд (1-0 дома и 3-1 на выезде)
  • Вы знали, что Брентфорд забил 21% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 22% голов между минутами 0-15?
  • Брентфорд без побед над Манчестер Сити в последних 3 играх.
  • Брентфорд не забивает в 1 из их 10 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Манчестер Сити не забивает в 1 из их 10 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Bryan Mbeumo лучший бомбардир Брентфорд с 13 голами. Erling Haaland забил 16 раз за Манчестер Сити
  • Mikkel Damsgaard отдал больше всего передач в Брентфорд с 6 передачами. Savinho лучший распасовщик Манчестер Сити (5 передач)
  • Год назад, Брентфорд была на 15 месте в таблице с 19 очками. Сейчас они на 11 месте с 27 очками.
  • Год назад, Манчестер Сити была на 2 месте в таблице с 43 очками. Сейчас они на 6 месте с 34 очками.
  • Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Брентфорд выигрывает первый тайм в 30% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 50% матчей.
  • Брентфорд выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 50%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 1 гол(а).
  • Когда Брентфорд лидирует 1-0 дома, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Брентфорд проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Брентфорд.
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Брентфорд's.
  • Из последних 5 встреч команда Брентфорд выиграла 2, команда Манчестер Сити выиграла 3, 0 ничьи.
  • Брентфорд забивает 1 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 1.4 гола против команды Брентфорд (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Брентфорд и Манчестер Сити - 2.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Брентфорд и Манчестер Сити - 1.4.
  • Брентфорд забивает 2.04 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.19 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Брентфорд имеет проигрышную серию из 3 матчей дома
Прогноз на матч
Личные встречи
Брентфорд
2
Побед
7
Игр
5
Побед
Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2024/2025
14.09.2024 - 17:00 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Брентфорд
Чемпионат Англии 2023/2024
20.02.2024 - 21:30 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Брентфорд
Чемпионат Англии 2023/2024
05.02.2024 - 22:00 Брентфорд 1 - 3 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Брентфорд 1 - 0 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Брентфорд
Кубок Англии 2024/2025
11.01.2025 - 17:00 Брентфорд 0 - 1 Завершен Плимут Аргайл П
Чемпионат Англии 2024/2025
04.01.2025 - 17:00 Саутгемптон 0 - 5 Завершен Брентфорд В
Чемпионат Англии 2024/2025
01.01.2025 - 19:30 Брентфорд 1 - 3 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2024/2025
27.12.2024 - 21:30 Брайтон энд Хоув Альбион 0 - 0 Завершен Брентфорд Н
Чемпионат Англии 2024/2025
21.12.2024 - 17:00 Брентфорд 0 - 2 Завершен Ноттингем Форест П
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Последние матчи - Манчестер Сити
Кубок Англии 2024/2025
11.01.2025 - 19:45 Манчестер Сити 8 - 0 Завершен Солфорд Сити В
Чемпионат Англии 2024/2025
04.01.2025 - 17:00 Манчестер Сити 4 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2024/2025
29.12.2024 - 16:30 Лестер Сити 0 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2024/2025
26.12.2024 - 14:30 Манчестер Сити 1 - 1 Завершен Эвертон Н
Чемпионат Англии 2024/2025
21.12.2024 - 14:30 Астон Вилла 2 - 1 Завершен Манчестер Сити П
Показать больше
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Брентфорд
29%
Ничья
29%
Манчестер Сити
43%
Составы команд
1
Марк Флеккен
23
Поттер, Кин Льюис
4
Сепп ван дер Берг
22
Коллинс, Натан
30
Мадс Роэрслев
8
Йенсен, Матиас
27
Янельт, Витали
6
Норгаард, Кристиан
24
Damsgaard, Mikkel
11
Йоан Висса
19
Брайан Мбеумо
18
Ортега, Стефан
27
Нуньес, Матеус Луис
25
Мануэль Аканджи
6
Натан Аке
24
Gvardiol, Josko
20
Силва, Бернардо
8
Матео Ковачич
47
Филип Фоден
17
Де Брeйне, Кевин
26
Годвин Saviour
9
Халанд, Эрлинг
Стартовый состав
  • 24
    Damsgaard, Mikkel
    Полузащитник
  • 11
    Йоан Висса
    Нападающий
  • 19
    Брайан Мбеумо
  • 8
    Йенсен, Матиас
    Полузащитник
  • 27
    Янельт, Витали
    Полузащитник
  • 6
    Норгаард, Кристиан
    Полузащитник
  • 23
    Поттер, Кин Льюис
    Нападающий
  • 4
    Сепп ван дер Берг
    Защитник
  • 22
    Коллинс, Натан
    Защитник
  • 30
    Мадс Роэрслев
  • 1
    Марк Флеккен
  • 9
    Халанд, Эрлинг
    Нападающий
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 26
    Годвин Saviour
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 8
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 27
    Нуньес, Матеус Луис
    Полузащитник
  • 25
    Мануэль Аканджи
    Защитник
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Защитник
  • 18
    Ортега, Стефан
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Томас Франк
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матча
3
Штрафные
2
3
Угловые
3
2
Офсайды
38%
Владение мячом
62%
2
Удары в створ
3
5
Удары мимо
7
3
Сейвы
2
Фолы
3
2
Блокировано ударов
3
Трансляция
52'
Опасный момент
51'
50'
Опасный момент
Савио на скорости вошел в штрафную площадь и выстрелил с левой ноги в дальний угол. Каркас ворот спас Брентфорд от пропущенного мяча.
47'
Опасный момент
Коллинз откликнулся на подачу со стандарта и головой переправлял мяч под дальнюю штангу. Был близок, но фортуна на стороне Сити в этом эпизоде.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Слабый первый тайм от Манчестер Сити, Брентфорд был чуть получше, но тоже не впечатлил. Ждем более захватывающего футбола во второй половине встречи.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Инфо
Добавлена 1 минута.
38'
Холанда запустили в свободную зону, норвежец выждал момент и нанес удар, но крайне неудачный. Легкая добыча для Флеккена.
34'
Опасный момент
Мяч после удара Ковачича с границы штрафной прошел в считанных сантиметрах от дальней штанги. Низом разыграли угловой, хорват здорово пробил в касание, но не попал в створ.
28'
Савио убежал в контратаку, ушел от защитника и пробил, не сближаясь с воротами. Флеккен без нервов проводил мяч над перекладиной.
27'
«Горожане», а точнее Нуньеш, вернули должок сопернику. Вышел один на один и так неуклюже убрал под себя, что потерял мяч. По Гвардиоле видно, что он уже устал от «подвигов» португальца.
25'
Льюис-Поттер оказался в отличной позиции, но вместо удара отдал передачу неизвестно кому. Упущенный голевой момент исключительно из-за неправильного решения одного игрока.
23'
Холанд с близкого расстояния не попадает по воротам головой. Стоит отметить, что угол был острым и шансы забить практически отсутствовали.
20'
«Пчелы» продолжают создавать сопернику проблемы своими максимально примитивными, но эффективными выпадами. Висса в очередной раз оказался на ударной позиции, но промахнулся.
15'
Опасный момент
Мбемо чуть не повторил в точности свой гол в ворота Арсенала. Прошел по левому флангу, раскачал защитника и аккуратно пробил в ближний угол. Ортега оказался проворнее своего коллеги-«канонира».
13'
Мбемо зацепился за вынос Флеккена и быстро верхом переправил мяч в штрафную, куда врывался Висса. Совсем чуть-чуть не хватило конголезцу, чтобы замкнуть эту передачу.
8'
Гвардиол из полукруга стелил мяч в левый нижний угол. Удар получился слабым, Флеккен легко справился с ним.
6'
Первый удар по воротам в сегодняшнем матче — от Брентфорда. Висса по правому флангу вошел в штрафную, подработал под правую ногу и пробил в ближний угол. Рядом со штангой.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Энтони Тейлор.
Запасные: Вальдимарссон (в), Генри, Карвалью, Конак, Ким Джи Су, Магома, Ми, Шаде, Ярмолюк.
Инфо
Стартовый состав Брентфорда: Флеккен — Льюис-Поттер, ван ден Берг, Коллинз, Рерслев — Янельт, Йенсен, Нергор (к) — Дамсгор, Висса, Мбемо. Главный тренер — Томас Франк.
Запасные: Эдерсон (в), О’Райли, Грилиш, Гюндоган, Доку, Льюис, Макети, Мубама, Симпсон-Пьюзи.
Инфо
Стартовый состав Манчестер Сити: Ортега — Гвардиол, Аке, Аканджи — Нуньеш, Ковачич — Савиньо, Силва, де Брейне (к), Фоден — Холанд. Главный тренер — Пеп Гвардиола.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 21-го тура АПЛ Брентфорд – Манчестер Сити.
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Анонс матча Брентфорд - "Манчестер Сити" 14.01.2025, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Брентфорд (Брентфорд) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2024/2025, матч пройдет на стадионе Brentford Community Stadium.

Дата проведения матча: 14.01.2025
Время начала матча: 21:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Брентфорд (Брентфорд) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Брентфорд осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Брентфорд в предыдущем футбольном матче 14.09.2024 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Томас Франк и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Брентфорд - "Манчестер Сити" можно посмотреть 14.01.2025 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Брентфорд - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Брентфорд (Брентфорд)
Год основания Брентфорд (Брентфорд): 1889
Страна: Англия
Тренер: Томас Франк

Предыдущий матч команды Брентфорд был сыгран против Плимут Аргайл - 11.01.2025, в рамках чемпионата Кубок Англии 2024/2025 и закончился победой команды Плимут Аргайл.

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Солфорд Сити - 11.01.2025, в рамках турнира Кубок Англии 2024/2025 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

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