Брентфорд - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Анонс матча Брентфорд - "Манчестер Сити" 14.01.2025, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Брентфорд (Брентфорд) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2024/2025, матч пройдет на стадионе Brentford Community Stadium.

Дата проведения матча: 14.01.2025

Время начала матча: 21:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Брентфорд (Брентфорд) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Брентфорд осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Брентфорд в предыдущем футбольном матче 14.09.2024 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Томас Франк и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Брентфорд (Брентфорд)

Год основания Брентфорд (Брентфорд): 1889

Страна: Англия

Тренер: Томас Франк



Предыдущий матч команды Брентфорд был сыгран против Плимут Аргайл - 11.01.2025, в рамках чемпионата Кубок Англии 2024/2025 и закончился победой команды Плимут Аргайл.

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Страна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Солфорд Сити - 11.01.2025, в рамках турнира Кубок Англии 2024/2025 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

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