Челси - Борнмут онлайн трансляция матча

Анонс матча "Челси" - "Борнмут" 14.01.2025, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Челси" (Лондон) и командой "Борнмут" (Борнмут) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2024/2025, матч начнется на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 14.01.2025

Время начала матча: 21:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Челси" (Лондон) и командой "Борнмут" (Борнмут):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Челси", тогда как команда "Борнмут" осталась с поражением. Столкновение "Борнмут" и "Челси" в предыдущем футбольном матче 14.09.2024 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Maresca, Enzo и Андони Ираола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Челси" (Лондон)

Год основания "Челси" (Лондон): 1905

Страна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Предыдущий поединок команды "Челси" был сыгран против Морекамбе - 11.01.2025, в рамках турнира Кубок Англии 2024/2025 и закончился победой команды "Челси".

Команда гостей

Название: "Борнмут" (Борнмут)

Год основания "Борнмут" (Борнмут): 1890

Страна: Англия

Тренер: Андони Ираола



Прошедший матч команды "Борнмут" был сыгран против Вест Бромвич Альбион - 11.01.2025, в рамках турнира Кубок Англии 2024/2025 и закончился победой команды "Борнмут".

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