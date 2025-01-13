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Челси - Борнмут онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 14 января 2025, 21:30 - Стэмфорд Бридж
Главный судья: Роберт Джонс
Челси
Лондон
1 - 1
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65'
Борнмут
Борнмут
Ход матча
13' Palmer, Cole 23' Хилл, Джеймс Вышел: Клюйверт, Юстин 32' Jackson, Nicolas 45' Райан Кристи
50' Клюйверт, Юстин 52' Lavia, Romeo
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Челси
30%
Ничья
30%
Борнмут
41%
Интересные факты
  • За последние 9 встреч когда команда Челси играла дома, команда Челси выиграла 6 раз, 0 сыграла в ничью и 3 победы команды Борнмут. Разница голов 12-7 в пользу команды Челси.
  • Во время последних 18 встреч, команда Челси выиграла 12 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Борнмут выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 28-17 в пользу команды Челси
  • Игры прошлого года: 2-1 (Челси дома) и 0-0 (Борнмут дома).
  • Вы знали, что Челси забил 21% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что Борнмут забил 40% голов между минутами 76-90?
  • Челси без побед в последних 4 играх.
  • Борнмут не проигрывает в последних 8 играх.
  • Борнмут не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • Челси не забивает в 1 из их 9 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Борнмут не забивает в 2 из их 10 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Cole Palmer лучший бомбардир Челси с 13 голами. Justin Kluivert забил 6 раз за Борнмут
  • Cole Palmer отдал больше всего передач в Челси с 6 передачами. Marcus Tavernier лучший распасовщик Борнмут (4 передач)
  • Год назад, Челси была на 10 месте в таблице с 28 очками. Сейчас они на 4 месте с 36 очками.
  • Год назад, Борнмут была на 12 месте в таблице с 28 очками. Сейчас они на 7 месте с 33 очками.
  • Челси выигрывает первый тайм в 48% матчей, Борнмут выигрывает в 28% матчей.
  • Челси выигрывает первую половину матча в 48% случаев, Борнмут выигрывает в 28%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Челси.
  • В их последнюю встречу команда Челси победила в 1 гол(а).
  • Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Борнмут лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Борнмут% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Борнмут проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Борнмут% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Борнмут в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Челси.
  • Борнмут's performance of the last 5 matches is better than Челси's.
  • Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Борнмут (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 4, команда Борнмут выиграла 0, 1 ничьи.
  • Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Борнмут.
  • Команда Борнмут выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.
  • Челси забивает 1.6 гола за матч против команды Борнмут, а Борнмут забивает 0.4 гола против команды Челси (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Борнмут - 2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Борнмут - 1.
  • Челси забивает 2.67 гола, играя дома, а Борнмут забивает 1.36 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Челси
10
Побед
17
Игр
4
Побед
Борнмут
Чемпионат Англии 2024/2025
14.09.2024 - 22:00 Борнмут 0 - 1 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Челси 2 - 1 Завершен Борнмут
Чемпионат Англии 2023/2024
17.09.2023 - 16:00 Борнмут 0 - 0 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2022/2023
06.05.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 3 Завершен Челси
Последние матчи - Челси
Кубок Англии 2024/2025
11.01.2025 - 17:00 Челси 5 - 0 Завершен Морекамбе В
Чемпионат Англии 2024/2025
04.01.2025 - 17:00 Кристал Пэлас 1 - 1 Завершен Челси Н
Чемпионат Англии 2024/2025
30.12.2024 - 21:45 Ипсвич Таун 2 - 0 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2024/2025
26.12.2024 - 17:00 Челси 1 - 2 Завершен Фулхэм П
Чемпионат Англии 2024/2025
22.12.2024 - 16:00 Эвертон 0 - 0 Завершен Челси Н
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Последние матчи - Борнмут
Кубок Англии 2024/2025
11.01.2025 - 17:00 Борнмут 5 - 1 Завершен Вест Бромвич Альбион В
Чемпионат Англии 2024/2025
04.01.2025 - 17:00 Борнмут 1 - 0 Завершен Эвертон В
Чемпионат Англии 2024/2025
29.12.2024 - 17:00 Фулхэм 2 - 2 Завершен Борнмут Н
Чемпионат Англии 2024/2025
26.12.2024 - 17:00 Борнмут 0 - 0 Завершен Кристал Пэлас Н
Чемпионат Англии 2024/2025
22.12.2024 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершен Борнмут В
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Главные события
Lavia, Romeo
52'
50'
Клюйверт, Юстин ГООЛ!
45'
Райан Кристи
Jackson, Nicolas
32'
23'
Хилл, Джеймс
Вышел: Клюйверт, Юстин
ГООЛ! Palmer, Cole
13'
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Челси
30%
Ничья
30%
Борнмут
41%
Составы команд
1
Санчес, Роберт
3
Кукурелья, Марк
6
Colwill, Levi
34
Acheampong, Josh-Ko
25
Caicedo, Moises
8
Fernandez, Enzo
45
Lavia, Romeo
19
Джейдон Санчо
20
Palmer, Cole
11
Madueke, Chukwunonso
15
Jackson, Nicolas
42
Марк Траверс
23
Хилл, Джеймс
27
Илья Забарный
2
Huijsen, Dean Donny
3
Kerkez, Milos
4
Льюис Кук
12
Тайлер Адамс
7
Дэвид Брукс
10
Райан Кристи
24
Семеньо, Антуан
11
Ouattara, Dango
Стартовый состав
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Полузащитник
    32
  • 19
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
  • 20
    Palmer, Cole
    Полузащитник
    13
  • 11
    Madueke, Chukwunonso
    Полузащитник
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Полузащитник
  • 45
    Lavia, Romeo
    Полузащитник
    52
  • 3
    Кукурелья, Марк
    Защитник
  • 6
    Colwill, Levi
    Защитник
  • 34
    Acheampong, Josh-Ko
    Защитник
  • 25
    Caicedo, Moises
    Полузащитник
  • 1
    Санчес, Роберт
    Вратарь
  • 11
    Ouattara, Dango
    Нападающий
  • 7
    Дэвид Брукс
    Нападающий
  • 10
    Райан Кристи
    Нападающий
    45
  • 24
    Семеньо, Антуан
    Нападающий
  • 4
    Льюис Кук
    Полузащитник
  • 12
    Тайлер Адамс
  • 23
    Хилл, Джеймс
    Защитник
    23
  • 27
    Илья Забарный
    Защитник
  • 2
    Huijsen, Dean Donny
    Защитник
  • 3
    Kerkez, Milos
    Защитник
  • 42
    Марк Траверс
Запасные игроки
Тренеры
  • Maresca, Enzo
  • Андони Ираола
Статистика матча
8
Штрафные
14
13
Фолы
8
48%
Владение мячом
52%
6
Удары в створ
1
4
Удары мимо
2
1
Сейвы
5
6
Угловые
1
4
Блокировано ударов
2
ЖК
2
1
Офсайды
Трансляция
58'
Опасный момент
Джексон после отскока, не думая, пальнул в касание с линии штрафной - Траверс среагировал, но дальше мяч чуть не закатился в ворота! Прошел в итоге рядом со штангой.
56'
Замена
Джеймс вышел, Лавия ушел.
54'
Желтая карточка
Зарубились они еще с Кукурельей в начале матча, а теперь Брукс схватил испанца за волосы, когда тот просто пробегал на фланг. Желтая.
52'
Желтая карточка
Желтая карточка для Лавии. Сбил Клюйверта в центре поля, не по правилам остановил прорыв Джастина.
49'
Гоооол!!!
Кайседо завалил Клюйверта при входе Джастина в штрафную! Это пенальти! 11-метровый уверенно реализовал сам вингер "Борнмута"!
48'
Забарный подключился к атаке, пробил головой после навеса с фланга с угла вратарской - над воротами.
45'
Свисток
Поехали, есть свисток на второй тайм.
45+5'
Свисток
В центре поля эти 5 минут прошли. Интересный матч. Отдыхаем 15 минут. Пока "Челси" заметно лучше.
45'
5 минут арбитр накинул.
44'
Опасный момент
Може, до церкви сходити? Джексон после навеса Палмера с правого фланга пробивает головой под штангу, с нескольких метров - снова Траверс!
39'
Опасный момент
Палмер без разбега пробивает с 14-й зоны. Касание принял, касание пробил - Траверс дотянулся!
37'
Опасный момент
Невероятно! Команды в рамках одной минуты оббили штанги друг друга. Кристи попал в штангу после скидки партнера, а затем в контратаке разбежался Джексон, пробил в стойку из-под Забарного.
33'
Опасный момент
Ну как так, Николас? Мог добавить к горчичнику гол. Мадуэке обхитрил двух защитников на фланге, прострелил на линию вратарской и пробил из-под Забарного. Хорошо для гостей, что мяч прошел над воротами.
32'
Желтая карточка
Желтая для Джексона. Как всегда. Сначала зацепил Кристи сзади по ногам, потом еще и с арбитром наговорился.
30'
Опасный момент
Энцо Фернандес продрался по центру и со всей силы с линии штрафной пробил под штангу - Траверс дотянулся.
27'
Хороший старт от "Челси". Хозяева действуют уверенно. Пока ни одного касания от гостей в штрафной лондонцев.
24'
Опасный момент
Теперь уже Керкес становится на пути Мадуэке!
23'
Замена
Из-за травмы Хилл покидает поле, Клюйверт вместо него выходит.
22'
Опасный момент
Санчо ворвался в штрафную и пробил - Забарный заблокировал его выстрел.
18'
Пока без опасных моментов в нашем поединке, взаимная нейтрализация фолами происходит.
14'
Гоооол!!!
На 12-й минуте матча "Челси" открывает счет. Забарный упустил Джексона в центре поля, Николас вырвался из-под опеки украинца. Дальше сенегалец вывел 1 в 1 Палмера пасом вразрез, а Коул легко обхитрил вратаря. 1:0!
10'
Опасный момент
Забарный обрезался в центре поля, навел контратаку на свои ворота, которую замыкал Палмер элегантным ударом, тоже, кстати, из-под Ильи - хорошо для украинца, что мяч прошел мимо ворот.
7'
Палмер бьет со штрафного, метров с 30-ти - стенку перекинул, а дальше все легко для Траверса.
4'
Брукс и Кукурелья не поделили пространство. Вингер "Борнмута" на газоне, помощь от медиков получает.
2'
Палмер выкрутил стопу и в штрафной нашел пасом Энцо Фернандеса, казалось бы, но Траверс первый успел к мячу.
1'
Свисток
Поехали!
Инфо
"Борнмут": 42. Траверс, 2. Хюйсен, 3. Керкес, 4. Кук (к), 7. Брукс, 10. Кристи, 11. Уаттара, 12. Адамс, 23. Хилл, 24. Семеньо, 27. Забарный
Инфо
"Челси": 1. Санчес, 25. Кайседо, 34. Ачемпонг, 6. Колвилл, 3. Кукурелья, 45. Лавия, 8. Энцо Фернандес, 11. Мадуэке, 20. Палмер, 19. Санчо, 15. Джексон
Инфо
Добрый вечер, дамы и господа! В рамках 21-го тура лондонский "Челси" дома на "Стэмфорд Бридж" принимает "Борнмут". Подопечные Марески находятся на 4-й строчке (36 очков), в то время как "вишенки" идут на 7-й позиции (33 балла).
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Анонс матча "Челси" - "Борнмут" 14.01.2025, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Челси" (Лондон) и командой "Борнмут" (Борнмут) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2024/2025, матч начнется на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 14.01.2025
Время начала матча: 21:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Челси" (Лондон) и командой "Борнмут" (Борнмут):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Челси", тогда как команда "Борнмут" осталась с поражением. Столкновение "Борнмут" и "Челси" в предыдущем футбольном матче 14.09.2024 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Maresca, Enzo и Андони Ираола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Челси" - "Борнмут" можно посмотреть 14.01.2025 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Челси" - "Борнмут", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Челси" (Лондон)
Год основания "Челси" (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Предыдущий поединок команды "Челси" был сыгран против Морекамбе - 11.01.2025, в рамках турнира Кубок Англии 2024/2025 и закончился победой команды "Челси".

Команда гостей

Название: "Борнмут" (Борнмут)
Год основания "Борнмут" (Борнмут): 1890
Страна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Прошедший матч команды "Борнмут" был сыгран против Вест Бромвич Альбион - 11.01.2025, в рамках турнира Кубок Англии 2024/2025 и закончился победой команды "Борнмут".

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