Ливерпуль - Лилль онлайн трансляция матча

Ливерпуль выиграл последние 6 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.

В Лига Чемпионов УЕФА, Ливерпуль одержала 3 домашних побед подряд.

Вы знали, что Ливерпуль забил 38% голов между минутами 61-75?

Вы знали, что Лилль забил 40% голов между минутами 31-45?

Ливерпуль не проигрывает в последних 13 домашних матчах.

Лилль не проигрывает в последних 21 играх.

Лилль не проиграл ни в одном из последних 11 выездных матчей.

В домашних играх Ливерпуль не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.

Ливерпуль не забивает в 0 из их 3 домашних матчах в Лига Чемпионов УЕФА в этом сезоне

Лилль не забивает в 1 из их 3 выездных матчах в Лига Чемпионов УЕФА в этом сезоне

Домашняя статистика Ливерпуль в сезоне 3-0-0

Luis Diaz лучший бомбардир Ливерпуль с 3 голами. Jonathan David забил 4 раз за Лилль

Ливерпуль выигрывает первый тайм в 53% матчей, Лилль выигрывает в 47% матчей.

Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 53% случаев, Лилль выигрывает в 47%.

Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.

В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 3 гол(а).

Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Лилль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лилль% своих матчей.

Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Лилль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лилль% своих матчей.

Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Лилль.

Ливерпуль забивает 2.53 гола, играя дома, а Лилль забивает 1.23 гола, играя на выезде (в среднем).