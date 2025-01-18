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Ливерпуль - Лилль онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 21 января 2025, 22:00 - Энфилд . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Феликс Цвайер
Ливерпуль
Ливерпуль
0 - 0
Обновить
16'
Лилль
Лилль
Смотреть трансляцию
Ход матча
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
38%
Ничья
33%
Лилль
29%
Интересные факты
  • Ливерпуль выиграл последние 6 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.
  • В Лига Чемпионов УЕФА, Ливерпуль одержала 3 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 38% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Лилль забил 40% голов между минутами 31-45?
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 13 домашних матчах.
  • Лилль не проигрывает в последних 21 играх.
  • Лилль не проиграл ни в одном из последних 11 выездных матчей.
  • В домашних играх Ливерпуль не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.
  • Ливерпуль не забивает в 0 из их 3 домашних матчах в Лига Чемпионов УЕФА в этом сезоне
  • Лилль не забивает в 1 из их 3 выездных матчах в Лига Чемпионов УЕФА в этом сезоне
  • Домашняя статистика Ливерпуль в сезоне 3-0-0
  • Luis Diaz лучший бомбардир Ливерпуль с 3 голами. Jonathan David забил 4 раз за Лилль
  • Ливерпуль выигрывает первый тайм в 53% матчей, Лилль выигрывает в 47% матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 53% случаев, Лилль выигрывает в 47%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 3 гол(а).
  • Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Лилль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лилль% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Лилль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лилль% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Лилль.
  • Ливерпуль забивает 2.53 гола, играя дома, а Лилль забивает 1.23 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Лилль's performance of the last 5 matches is better than Ливерпуль's.
Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2024/2025
18.01.2025 - 17:00 Брентфорд 0 - 2 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2024/2025
14.01.2025 - 22:00 Ноттингем Форест 1 - 1 Завершен Ливерпуль Н
Кубок Англии 2024/2025
11.01.2025 - 14:15 Ливерпуль 4 - 0 Завершен Аккрингтон Стэнли В
Кубок английской лиги 2024/2025
08.01.2025 - 22:00 Тоттенхэм 1 - 0 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Англии 2024/2025
05.01.2025 - 18:30 Ливерпуль 2 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед Н
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Последние матчи - Лилль
Кубок Франции 2024/2025
14.01.2025 - 22:10 Марсель 1 - 1 Завершен Лилль Н
Чемпионат Франции 2024/2025
10.01.2025 - 22:05 Осер 0 - 0 Завершен Лилль Н
Чемпионат Франции 2024/2025
04.01.2025 - 20:00 Лилль 1 - 1 Завершен Нант Н
Чемпионат Франции 2024/2025
14.12.2024 - 18:00 Марсель 1 - 1 Завершен Лилль Н
Лига Чемпионов 2024/2025
11.12.2024 - 19:45 Лилль 3 - 2 Завершен Штурм В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
38%
Ничья
33%
Лилль
29%
Составы команд
1
Алиссон
21
Константинос Цимикас
4
Вирджил ван Дейк
78
Quansah, Jarell
84
Bradley, Conor
17
Кертис Джонс
38
Гравенберч, Райан
8
Доминик Собослаи
7
Луис Густаво Диас
9
Нунез, Дарвин
11
Мохамед Салах
30
Chevalier, Lucas
2
Айсса Манди
18
Диаките, Бафоде
4
Ribeiro, Alexsandro
5
Гудмундссон, Габриэл
21
Бенжамин Андре
17
Mukau, Ngal ayel
10
Реми Кабелла
7
Haraldsson, Hakon Arnar
20
Митчел Баккер
9
David, Jonathan
Стартовый состав
  • 7
    Луис Густаво Диас
  • 9
    Нунез, Дарвин
    Нападающий
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 17
    Кертис Джонс
  • 38
    Гравенберч, Райан
    Полузащитник
  • 8
    Доминик Собослаи
    Полузащитник
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 78
    Quansah, Jarell
    Защитник
  • 84
    Bradley, Conor
    Полузащитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
  • 9
    David, Jonathan
    Нападающий
  • 10
    Реми Кабелла
    Полузащитник
  • 7
    Haraldsson, Hakon Arnar
    Защитник
  • 20
    Митчел Баккер
  • 21
    Бенжамин Андре
    Полузащитник
  • 17
    Mukau, Ngal ayel
    Полузащитник
  • 2
    Айсса Манди
    Защитник
  • 18
    Диаките, Бафоде
    Защитник
  • 4
    Ribeiro, Alexsandro
    Защитник
  • 5
    Гудмундссон, Габриэл
    Нападающий
  • 30
    Chevalier, Lucas
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Slot, Arne
  • Бруно Генезио
Статистика матча
52%
Владение мячом
48%
Удары мимо
1
1
Удары в створ
1
Штрафные
1
Офсайды
1
Сейвы
1
1
Фолы
LIVE
Трансляция матча "Ливерпуль" - "Лилль"
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В эфире
MEGOGO
Трансляция
17'
14'
Хозяева в основном контролируют ситуацию, но добраться до ворот соперника им не удается
11'
Офсайд
Попытка атаки гостей завершилась положением вне игры у Мукау
7'
Опасный момент
Салах пробил с линии штрафной, но Шевале спокойно забрал мяч
6'
Мерсисайдцы уже несколько раз ввели мяч в чужую штрафную, однако до удара дело не доходило
5'
Довольно ровно команды начали матч и пока без особых обострений, кроме предыдущего момента
1'
Опасный момент
Гудмундссон пробил с линии штрафной, но не попал в створ ворот
1'
Свисток
Феликс Цваер дал стартовый свисток. Хозяева развели мяч из центра поля
Игроки уже на поле и готовы начать матч
Инфо
Арбитр матча из Германии: Феликс Цваер
Главный тренер Лилля: Бруно Женезио
На скамейке запасных: Байо, Буадди, Гомес, Кайяр, Косье, Манноне, Мбаппе, Менье, Исмаили, Саграуи
Инфо
Стартовый состав Лилля (4-2-3-1): Шевалье – Гудмундссон, Александру, Диаките, Манди – Мукау, Андре – Беккер, Геральдссон, Кабелла – Дэвид
Главный тренер Ливерпуля: Арне Слот
На скамейке запасных: Александер-Арнольд, Гакпо, Деннс, Эллиотт, Эндо, Кьеза, Келлехер, Конате, Макаллистер, Мортон, Робертсон, Ярош
Инфо
Стартовый состав Ливерпуля (4-3-3): Алиссон - Цимикас, Ван Дейк, Кванса, Брэдли - Джонс, Гравенберх, Собослай - Диас, Нуньес, Салах
Ливерпуль – единственный клуб в Лиге чемпионов текущего сезона, выигравший все шесть предыдущих матчей и, соответственно, единолично возглавляющий турнирную таблицу и гарантировавший себе место, минимум в стадии плей-офф. На счету Лилля четыре победы и одна ничья. В то же время команда занимает десятую строчку, однако, стоит отметить, что команды с тринадцатью баллами занимают ступени с четвертой по десятую
Матч пройдет в Ливерпуле на Энфилде и начнется в 22:00 по киевскому времени
Приветствуем всех поклонников футбола. Как говорит классик: "Этот день настал"! К нам возвращается Лига чемпионов УЕФА и сегодня, в рамках седьмого тура самого престижного клубного турнира Европы, Ливерпуль примет в гостях Лилль
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Анонс матча "Ливерпуль" - "Лилль" 21.01.2025, Лига Чемпионов

Противостояние между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Лилль" (Лилль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2024/2025, матч состоится на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 21.01.2025
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Slot, Arne и Бруно Генезио разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - "Лилль" можно посмотреть 21.01.2025 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - "Лилль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Брентфорд - 18.01.2025, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2024/2025 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: "Лилль" (Лилль)
Год основания "Лилль" (Лилль): 1944
Страна: Франция
Тренер: Паулу Фонсека

Предыдущий матч команды "Лилль" был сыгран против Марсель - 14.01.2025, в рамках турнира Кубок Франции 2024/2025 и закончился ничьей.

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