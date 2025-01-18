Ливерпуль - Лилль онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Лилль" (Лилль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2024/2025, матч состоится на стадионе Энфилд.
Дата проведения матча: 21.01.2025
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд Slot, Arne и Бруно Генезио разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Предыдущий матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Брентфорд - 18.01.2025, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2024/2025 и закончился победой команды "Ливерпуль".
Название: "Лилль" (Лилль)
Год основания "Лилль" (Лилль): 1944
Страна: Франция
Тренер: Паулу Фонсека
Предыдущий матч команды "Лилль" был сыгран против Марсель - 14.01.2025, в рамках турнира Кубок Франции 2024/2025 и закончился ничьей.
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