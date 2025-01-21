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Бенфика - Барселона онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 21 января 2025, 22:00 - Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика . Трансляция: MEGOGO Футбол Второй
Главный судья: Данни Маккели
Бенфика
Лиссабон
1 - 1
Обновить
18'
Барселона
Барселона
Смотреть трансляцию
Ход матча
2' Павлидис, Эвангелос
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
Бенфика
28%
Ничья
25%
Барселона
47%
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Бенфика и Барселона 0-0. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Во время последних 6 встреч, команда Бенфика выиграла 1 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 4-3 в пользу команды Барселона
  • Барселона выиграл последние 5 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.
  • Вы знали, что Бенфика забил 30% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Барселона забил 24% голов между минутами 31-45?
  • Барселона имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Барселона не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Бенфика не забивает в 1 из их 3 домашних матчах в Лига Чемпионов УЕФА в этом сезоне
  • Барселона не забивает в 0 из их 3 выездных матчах в Лига Чемпионов УЕФА в этом сезоне
  • Kerem Akturkoglu лучший бомбардир Бенфика с 3 голами. Robert Lewandowski забил 7 раз за Барселона
  • Бенфика выигрывает первый тайм в 45% матчей, Барселона выигрывает в 57% матчей.
  • Бенфика выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Барселона выигрывает в 57%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Когда Бенфика лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бенфика% своих матчей.
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Бенфика проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бенфика% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Бенфика.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Бенфика (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Бенфика выиграла 1, команда Барселона выиграла 2, 2 ничьи.
  • Бенфика забивает 0.6 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 0.8 гола против команды Бенфика (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Бенфика и Барселона - 1.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бенфика и Барселона - 0.6.
  • Бенфика забивает 2.91 гола, играя дома, а Барселона забивает 2.53 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Бенфика имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Бенфика's.
  • Бенфика забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
Прогноз на матч
Личные встречи
Бенфика
1
Побед
4
Игр
1
Побед
Барселона
Лига Чемпионов 2021/2022
23.11.2021 - 22:00 Барселона 0 - 0 Завершен Бенфика
Лига Чемпионов 2021/2022
29.09.2021 - 22:00 Бенфика 3 - 0 Завершен Барселона
Лига Чемпионов 2012/2013
05.12.2012 - 21:45 Барселона 0 - 0 Завершен Бенфика
Лига Чемпионов 2012/2013
02.10.2012 - 21:45 Бенфика 0 - 2 Завершен Барселона
Последние матчи - Бенфика
Чемпионат Португалии 2024/2025
17.01.2025 - 22:15 Бенфика 4 - 0 Завершен Фамаликан В
Кубок португальской лиги 2024/2025
11.01.2025 - 21:45 Спортинг 1 - 1 Завершен Бенфика Н
Кубок португальской лиги 2024/2025
08.01.2025 - 21:45 Бенфика 3 - 0 Завершен Брага В
Чемпионат Португалии 2024/2025
04.01.2025 - 20:00 Бенфика 1 - 2 Завершен Брага П
Чемпионат Португалии 2024/2025
29.12.2024 - 22:30 Спортинг 1 - 0 Завершен Бенфика П
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Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2024/2025
18.01.2025 - 22:00 Хетафе 1 - 1 Завершен Барселона Н
Кубок Испании 2024/2025
15.01.2025 - 22:00 Барселона 5 - 1 Завершен Бетис В
Суперкубок Испании 2025
12.01.2025 - 21:00 Реал 2 - 5 Завершен Барселона В
Суперкубок Испании 2025
08.01.2025 - 21:00 Атлетик 0 - 2 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2024/2025
21.12.2024 - 22:00 Барселона 1 - 2 Завершен Атлетико П
Показать больше
Главные события
ГООЛ! Павлидис, Эвангелос
2'
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
Бенфика
28%
Ничья
25%
Барселона
47%
Составы команд
1
Анатолий Трубин
3
Fernandez Carreras, Alvaro
30
Николас Отаменди
4
Silva, Antonio
44
Araujo, Tomas
10
Кекчю, Оркун
61
Луиш, Флорентину
8
Фредрик Аурснес
21
Schjelderup, Andreas
14
Павлидис, Эвангелос
17
Akturkoglu, Muhammed Kerem
25
Войцех Щенсны
23
Жюль Кунде
4
Араухо, Рональд
2
Cubarsi, Pau
3
Balde Martinez, Alejandro
6
Whyte Gavin
17
Casado, Marc
8
Gonzalez, Pedro
19
Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
9
Роберт Левандовски
11
Рафинья
Стартовый состав
  • 21
    Schjelderup, Andreas
    Нападающий
  • 14
    Павлидис, Эвангелос
    Нападающий
    2
  • 17
    Akturkoglu, Muhammed Kerem
    Полузащитник
  • 10
    Кекчю, Оркун
    Полузащитник
  • 61
    Луиш, Флорентину
    Полузащитник
  • 8
    Фредрик Аурснес
    Полузащитник
  • 3
    Fernandez Carreras, Alvaro
    Защитник
  • 30
    Николас Отаменди
    Защитник
  • 4
    Silva, Antonio
    Защитник
  • 44
    Araujo, Tomas
    Защитник
  • 1
    Анатолий Трубин
  • 19
    Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
    Нападающий
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
  • 11
    Рафинья
    Защитник
  • 6
    Whyte Gavin
  • 17
    Casado, Marc
    Полузащитник
  • 8
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 23
    Жюль Кунде
    Защитник
  • 4
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 2
    Cubarsi, Pau
    Защитник
  • 3
    Balde Martinez, Alejandro
    Защитник
  • 25
    Войцех Щенсны
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Лаже, Бруну
  • Flick, Hansi
Статистика матча
40%
Владение мячом
60%
1
Удары в створ
1
1
Удары мимо
Блокировано ударов
1
1
Штрафные
1
Сейвы
Фолы
1
LIVE
Трансляция матча Бенфика - "Барселона"
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В эфире
MEGOGO Футбол Второй
Трансляция
13'
Гоооол!!!
13'
Опасный момент
7'
Опасный момент
Могли удваивать преимущество лиссабонцы! Каррерас отобрал мяч у Ямаля, протащил его и вырезал передачу точно на набегающего Аурснеса. Норвежец в касание замкнул, считанные сантиметры отделили его от гола.
2'
Гоооол!!!
Бенфика сразу же вырывается вперед! Простая, но максимально эффективная комбинация прошла. Каррераса диагональю нашли на фланге, тот обработал мяч и вторым касанием прострелил в центр штрафной. Там Павлидис выиграл борьбу у Кубарси и вонзил в левую девятку.
2'
Трубин забирает мяч в руки после удара Ямаля из-за пределов штрафной площади.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Данни Маккелли (Нидерланды).
Инфо
Стартовый состав Бенфики: Трубин — Каррерас, Отаменди (к), Силва, Араужу — Кокджу, Флорентину, Аурснес — Шельдеруп, Павлидис, Актюркоглу. Главный тренер — Бруну Лаже.
Инфо
Стартовый состав Барселоны: Щенсный — Бальде, Кубарси, Араухо (к), Кунде — Педри, Касадо, Гави — Рафинья, Левандовский, Ямаль. Главный тренер — Ханси Флик.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 7-го тура Лиги чемпионов Бенфика – Барселона.
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Последние матчи
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Анонс матча Бенфика - "Барселона" 21.01.2025, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Бенфика (Лиссабон) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2024/2025, матч пройдет на стадионе Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.

Дата проведения матча: 21.01.2025
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Бенфика (Лиссабон) и командой "Барселона" (Барселона):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Барселона" и Бенфика в предыдущем футбольном матче 23.11.2021 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Лаже, Бруну и Flick, Hansi разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Бенфика - "Барселона" можно посмотреть 21.01.2025 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Бенфика - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бенфика (Лиссабон)
Год основания Бенфика (Лиссабон): 1904
Страна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Прошедший поединок команды Бенфика был сыгран против Фамаликан - 17.01.2025, в рамках чемпионата Чемпионат Португалии 2024/2025 и закончился победой команды Бенфика.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий поединок команды "Барселона" был сыгран против Хетафе - 18.01.2025, в рамках турнира Чемпионат Испании 2024/2025 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Бенфика - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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