Бенфика - Барселона онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Бенфика (Лиссабон) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2024/2025, матч пройдет на стадионе Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.
Дата проведения матча: 21.01.2025
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами Бенфика (Лиссабон) и командой "Барселона" (Барселона):
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Барселона" и Бенфика в предыдущем футбольном матче 23.11.2021 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Лаже, Бруну и Flick, Hansi разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Бенфика (Лиссабон)
Год основания Бенфика (Лиссабон): 1904
Страна: Португалия
Тренер: Руи Витория
Прошедший поединок команды Бенфика был сыгран против Фамаликан - 17.01.2025, в рамках чемпионата Чемпионат Португалии 2024/2025 и закончился победой команды Бенфика.
Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави
Предыдущий поединок команды "Барселона" был сыгран против Хетафе - 18.01.2025, в рамках турнира Чемпионат Испании 2024/2025 и закончился ничьей.
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