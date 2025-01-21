Бенфика - Барселона онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Бенфика и Барселона 0-0. 3 игры закончились с этим результатом.

Во время последних 6 встреч, команда Бенфика выиграла 1 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 4-3 в пользу команды Барселона

Барселона выиграл последние 5 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.

Вы знали, что Бенфика забил 30% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Барселона забил 24% голов между минутами 31-45?

Барселона имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Барселона не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Бенфика не забивает в 1 из их 3 домашних матчах в Лига Чемпионов УЕФА в этом сезоне

Барселона не забивает в 0 из их 3 выездных матчах в Лига Чемпионов УЕФА в этом сезоне

Kerem Akturkoglu лучший бомбардир Бенфика с 3 голами. Robert Lewandowski забил 7 раз за Барселона

Бенфика выигрывает первый тайм в 45% матчей, Барселона выигрывает в 57% матчей.

Бенфика выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Барселона выигрывает в 57%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Когда Бенфика лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бенфика% своих матчей.

Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Бенфика проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бенфика% своих матчей.

Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Недавнее выступление команды Барселона в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Бенфика.

Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Бенфика (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Бенфика выиграла 1, команда Барселона выиграла 2, 2 ничьи.

Бенфика забивает 0.6 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 0.8 гола против команды Бенфика (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Бенфика и Барселона - 1.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бенфика и Барселона - 0.6.

Бенфика забивает 2.91 гола, играя дома, а Барселона забивает 2.53 гола, играя на выезде (в среднем).

Бенфика имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Барселона забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Барселона's performance of the last 5 matches is better than Бенфика's.