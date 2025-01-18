АЗ - Рома онлайн трансляция матча

Матч между командой АЗ (Алкмаар) и командой Рома (Рим) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2024/2025, матч состоится на стадионе АФАС-стадион.
Дата проведения матча: 23.01.2025
Время начала матча: 19:45
Для одержания победы тренеры команд Martens, Maarten и Клаудио Раньери разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: АЗ (Алкмаар)
Год основания АЗ (Алкмаар): 1967
Страна: Нидерланды
Тренер: Джон ван ден Бром
Предыдущий поединок команды АЗ был сыгран против Утрехт - 18.01.2025, в рамках турнира Чемпионат Нидерландов 2024/2025 и закончился ничьей.
Название: Рома (Рим)
Год основания Рома (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси
Прошедший поединок команды Рома был сыгран против "Дженоа" - 17.01.2025, в рамках турнира Чемпионат Италии 2024/2025 и закончился победой команды Рома.
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