АЗ - Рома онлайн трансляция матча

АЗ Алкмар не проигрывает в последних 11 играх.

АЗ Алкмар выиграл 5 домашних матчей подряд.

АЗ Алкмар не проигрывает в последних 6 домашних матчах.

Рома не проигрывает в последних 6 играх.

Рома не выиграл ни в одном из последних 14 выездных матчей.

АЗ Алкмар не забивает в 0 из их 3 домашних матчах в Лига Европы УЕФА в этом сезоне

Рома не забивает в 1 из их 3 выездных матчах в Лига Европы УЕФА в этом сезоне

Домашняя статистика АЗ Алкмар в сезоне 2-1-0

Выездная статистика Рома в сезоне 0-2-1

Ruben van Bommel лучший бомбардир АЗ Алкмар с 3 голами. Artem Dovbyk забил 2 раз за Рома

АЗ Алкмар забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.

Рома забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

АЗ Алкмар выигрывает первый тайм в 41% матчей, Рома выигрывает в 35% матчей.

АЗ Алкмар выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Рома выигрывает в 35%.

Когда АЗ Алкмар лидирует 1-0 дома, они побеждают в АЗ Алкмар% своих матчей.

Когда Рома лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.

Когда АЗ Алкмар проигрывает 0-1 дома, они побеждают в АЗ Алкмар% своих матчей.

Когда Рома проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.

Недавнее выступление команды Рома в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды АЗ Алкмар.

АЗ Алкмар's performance of the last 5 matches is better than Рома's.