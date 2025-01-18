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АЗ - Рома онлайн трансляция матча

Лига Европы - 23 января 2025, 19:45 - АФАС-стадион . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Ирфан Пельто
АЗ
Алкмаар
0 - 0
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22'
Рома
Рим
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Ход матча
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
АЗ
28%
Ничья
36%
Рома
36%
Интересные факты
  • АЗ Алкмар не проигрывает в последних 11 играх.
  • АЗ Алкмар выиграл 5 домашних матчей подряд.
  • АЗ Алкмар не проигрывает в последних 6 домашних матчах.
  • Рома не проигрывает в последних 6 играх.
  • Рома не выиграл ни в одном из последних 14 выездных матчей.
  • АЗ Алкмар не забивает в 0 из их 3 домашних матчах в Лига Европы УЕФА в этом сезоне
  • Рома не забивает в 1 из их 3 выездных матчах в Лига Европы УЕФА в этом сезоне
  • Домашняя статистика АЗ Алкмар в сезоне 2-1-0
  • Выездная статистика Рома в сезоне 0-2-1
  • Ruben van Bommel лучший бомбардир АЗ Алкмар с 3 голами. Artem Dovbyk забил 2 раз за Рома
  • АЗ Алкмар забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.
  • Рома забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • АЗ Алкмар выигрывает первый тайм в 41% матчей, Рома выигрывает в 35% матчей.
  • АЗ Алкмар выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Рома выигрывает в 35%.
  • Когда АЗ Алкмар лидирует 1-0 дома, они побеждают в АЗ Алкмар% своих матчей.
  • Когда Рома лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда АЗ Алкмар проигрывает 0-1 дома, они побеждают в АЗ Алкмар% своих матчей.
  • Когда Рома проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Рома в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды АЗ Алкмар.
  • АЗ Алкмар's performance of the last 5 matches is better than Рома's.
  • АЗ Алкмар забивает 2.56 гола, играя дома, а Рома забивает 1.31 гола, играя на выезде (в среднем).
Последние матчи - АЗ
Чемпионат Нидерландов 2024/2025
18.01.2025 - 19:45 Утрехт 0 - 0 Завершен АЗ Н
Кубок Нидерландов 2024/2025
14.01.2025 - 19:45 АЗ 2 - 0 Завершен Аякс В
Чемпионат Нидерландов 2024/2025
11.01.2025 - 22:00 ПСВ 2 - 2 Завершен АЗ Н
Чемпионат Нидерландов 2024/2025
21.12.2024 - 21:00 АЗ 1 - 0 Завершен Твенте В
Кубок Нидерландов 2024/2025
18.12.2024 - 22:00 АЗ 3 - 1 Завершен Гронинген В
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Последние матчи - Рома
Чемпионат Италии 2024/2025
17.01.2025 - 21:45 Рома 3 - 1 Завершен Дженоа В
Чемпионат Италии 2024/2025
12.01.2025 - 19:00 Болонья 2 - 2 Завершен Рома Н
Чемпионат Италии 2024/2025
05.01.2025 - 21:45 Рома 2 - 0 Завершен Лацио В
Чемпионат Италии 2024/2025
29.12.2024 - 21:45 Милан 1 - 1 Завершен Рома Н
Чемпионат Италии 2024/2025
22.12.2024 - 13:30 Рома 5 - 0 Завершен Парма В
Показать больше
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
АЗ
28%
Ничья
36%
Рома
36%
Составы команд
1
Owusu Oduro, Rome Jayden
18
Wolfe, David Moller
5
Penetra, Alexandre
3
Goes, Wouter
16
Maikuma, Seiya
8
Класи, Жорди
10
Mijnans, Sven
31
Koopmeiners, Peer
23
Lahdo, Mayckel
35
Meerdink, Mexx
21
Poku, Ernest
99
Миле Свилар
19
Celik Zeki
15
Матс Хуммельс
5
Ндика, Эван
3
Анджелино
17
Коне, Куадио
16
Леандро Паредес
61
Pisilli, Niccolo
21
Пауло Дибала
11
Артем Довбик
56
Саелемакезерс, Алексис
Стартовый состав
  • 23
    Lahdo, Mayckel
    Нападающий
  • 35
    Meerdink, Mexx
    Нападающий
  • 21
    Poku, Ernest
    Нападающий
  • 8
    Класи, Жорди
    Полузащитник
  • 10
    Mijnans, Sven
    Полузащитник
  • 31
    Koopmeiners, Peer
    Полузащитник
  • 18
    Wolfe, David Moller
    Защитник
  • 5
    Penetra, Alexandre
    Защитник
  • 3
    Goes, Wouter
    Защитник
  • 16
    Maikuma, Seiya
    Нападающий
  • 1
    Owusu Oduro, Rome Jayden
    Вратарь
  • 21
    Пауло Дибала
    Нападающий
  • 11
    Артем Довбик
    Нападающий
  • 56
    Саелемакезерс, Алексис
    Полузащитник
  • 17
    Коне, Куадио
    Полузащитник
  • 16
    Леандро Паредес
  • 61
    Pisilli, Niccolo
    Полузащитник
  • 19
    Celik Zeki
  • 15
    Матс Хуммельс
    Защитник
  • 5
    Ндика, Эван
    Защитник
  • 3
    Анджелино
    Защитник
  • 99
    Миле Свилар
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Martens, Maarten
  • Клаудио Раньери
Статистика матча
2
Штрафные
Фолы
2
ЖК
1
LIVE
Трансляция матча АЗ - Рома
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В эфире
MEGOGO Футбол Первый
Трансляция
21'
19'
Желтая карточка
17'
Перехвачен прострел Дибалы с правого фланга штрафной на Довбика.
16'
Хозяева снова попытались зацепиться на чужой половине, но ничего не создали.
14'
Пизилли сбил Класи в центре поля.
13'
Защитники не пустили в штрафную прострел Поку с правого фланга.
11'
Защитники не пустили в штрафную прострел Поку с правого фланга.
8'
Копмейнерс сфолил против Коне справа в атаке.
6'
Просто держат мяч команды. Будем считать это разминкой.
4'
Наконец-то достался мяч и Роме для позиционной атаки.
2'
Передача Поку с правого фланга досталась Коне в центре штрафной.
1'
Массированный штурм от АЗ уже на старте встречи.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
Рома идет четырнадцатой с 2 победами, 3 ничьими и 1 поражением - 9 очков.
Инфо
АЗ идет двадцатым с 2 победами, 2 ничьими и 2 поражениями - 8 очков.
Запасные: Де Марци, Маркаччини, Лоренцо Пеллегрини, Абдулхамид, Шомуродов, Суле, Эрмосо, Манчини, Бальданци, Залевски, Эль Шаарави.
Рома: Свилар - Челик, Гуммельс, Ндика, Анхелиньо - Коне, Паредес, Пизилли - Дибала, Довбик, Салемакерс.
Запасные: Вергюлст, Зут, Мартинс Инди, Перротт, Белич, Аддай, Деккер, Смит, Бюрместер, де Вит, Дал.
АЗ Алкмар: Овусу-Одуро - Майкума, Гус, Пенетра, Вольфе - Копмейнерс, Мейнанс, Класе - Поку, Мердинк, Лахдо.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 7-го тура основного этапа Лиги Европы УЕФА. На поле стадиона АФАС (Алкмар, Нидерланды) сыграют нидерландский АЗ Алкмар и римская Рома.
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Анонс матча АЗ - Рома 23.01.2025, Лига Европы

Матч между командой АЗ (Алкмаар) и командой Рома (Рим) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2024/2025, матч состоится на стадионе АФАС-стадион.

Дата проведения матча: 23.01.2025
Время начала матча: 19:45

Для одержания победы тренеры команд Martens, Maarten и Клаудио Раньери разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча АЗ - Рома можно посмотреть 23.01.2025 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча АЗ - Рома, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: АЗ (Алкмаар)
Год основания АЗ (Алкмаар): 1967
Страна: Нидерланды
Тренер: Джон ван ден Бром

Предыдущий поединок команды АЗ был сыгран против Утрехт - 18.01.2025, в рамках турнира Чемпионат Нидерландов 2024/2025 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Рома (Рим)
Год основания Рома (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Прошедший поединок команды Рома был сыгран против "Дженоа" - 17.01.2025, в рамках турнира Чемпионат Италии 2024/2025 и закончился победой команды Рома.

Следите за результатами матча АЗ - Рома онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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