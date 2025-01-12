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Динамо - Видзев онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 13 января 2025, 14:00
Динамо
Киев
До начала
00 : 00 : 00
Видзев
Лодзь
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
41%
Ничья
27%
Видзев
32%
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26
12.01.2025 - 16:04 Динамо 2 - 1 Завершен ФКСБ В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26
10.01.2025 - 15:00 Динамо 1 - 3 Завершен Магдебург П
Премьер-лига 2024/2025
16.12.2024 - 13:00 Верес 0 - 1 Завершен Динамо В
Лига Европы 2024/2025
12.12.2024 - 22:00 Реал Сосьедад 3 - 0 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2024/2025
08.12.2024 - 18:00 Динамо 3 - 0 Завершен ФК Александрия В
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Последние матчи - Видзев
Чемпионат Польши 2024/2025
07.12.2024 - 18:30 Видзев 2 - 1 Завершен Сталь В
Чемпионат Польши 2024/2025
30.11.2024 - 21:15 Видзев 2 - 3 Завершен Ракув П
Чемпионат Польши 2024/2025
09.11.2024 - 18:30 Видзев 2 - 0 Завершен Заглембе В
Чемпионат Польши 2024/2025
03.11.2024 - 21:15 Легия 2 - 1 Завершен Видзев П
Чемпионат Польши 2024/2025
27.10.2024 - 18:30 Видзев 0 - 2 Завершен Гурник П
Показать больше
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
41%
Ничья
27%
Видзев
32%
Трансляция
Как видим, состав киевлян на этот матч довольно экспериментальный
Инфо
Стартовый состав Динамо: Моргун, Биловар, Ищенко, Дубинчак, Брагару, Пихаленок, Ярмоленко, Рубчинский, Слюбик, Караваев, Герреро
Видзев - типичный середняк польской Экстракляссы. Сейчас команда идет на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата, а прошлый сезон также завершила на итоговом 9-м месте
Для Динамо это будет первый матч на сборах. В первом поединке киевляне проиграли немецкому Магдебургу 1:3, а вчера обыграли румынский ФКСБ 2:1.
Инфо
Матч начнется в 14:00!
Всем добрый день! UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн очередного контрольного матча Динамо на зимних сборах в Турции. Сегодня киевляне сыграют с польским Видзевом
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Последние матчи
Завершен 21:45 - Вчера Наполи Наполи 2 Эллас Верона Эллас Верона 0 Завершен 21:00 - Вчера Реал Реал 2 Барселона Барселона 5 Завершен 20:30 - Вчера Хапоэль Хапоэль 0 Хапоэль Хапоэль 1 Завершен 20:15 - Вчера Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1 Мехелен Мехелен 0 Завершен 20:00 - Вчера Ашдод Ашдод 1 Хапоэль Хапоэль 1

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Анонс матча Динамо - Видзев 13.01.2025, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Видзев (Лодзь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26.

Дата проведения матча: 13.01.2025
Время начала матча: 14:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против ФКСБ - 12.01.2025, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Видзев (Лодзь)
Страна: Польша

Предыдущий поединок команды Видзев был сыгран против Сталь - 07.12.2024, в рамках турнира Чемпионат Польши 2024/2025 и закончился победой команды Видзев.

Следите за результатами матча Динамо - Видзев онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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