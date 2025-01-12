Динамо - Видзев онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Видзев (Лодзь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26.
Дата проведения матча: 13.01.2025
Время начала матча: 14:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Александр Шовковский
Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против ФКСБ - 12.01.2025, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26 и закончился победой команды Динамо.
Название: Видзев (Лодзь)
Страна: Польша
Предыдущий поединок команды Видзев был сыгран против Сталь - 07.12.2024, в рамках турнира Чемпионат Польши 2024/2025 и закончился победой команды Видзев.
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