Динамо - Видзев онлайн трансляция матча

Анонс матча Динамо - Видзев 13.01.2025, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Видзев (Лодзь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26.

Дата проведения матча: 13.01.2025

Время начала матча: 14:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Александр Шовковский



Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против ФКСБ - 12.01.2025, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Видзев (Лодзь)

Страна: Польша



Предыдущий поединок команды Видзев был сыгран против Сталь - 07.12.2024, в рамках турнира Чемпионат Польши 2024/2025 и закончился победой команды Видзев.

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