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Динамо - Марибор онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 16 января 2025, 10:00
Динамо
Киев
0 - 0
Обновить
27'
Марибор
Марибор
Ход матча
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
37%
Ничья
32%
Марибор
32%
Личные встречи
Динамо
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Марибор
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023
28.01.2023 - 16:00 Динамо 0 - 2 Завершен Марибор
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26
13.01.2025 - 14:00 Динамо 1 - 1 Завершен Видзев Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26
12.01.2025 - 16:04 Динамо 2 - 1 Завершен ФКСБ В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26
10.01.2025 - 15:00 Динамо 1 - 3 Завершен Магдебург П
Премьер-лига 2024/2025
16.12.2024 - 13:00 Верес 0 - 1 Завершен Динамо В
Лига Европы 2024/2025
12.12.2024 - 22:00 Реал Сосьедад 3 - 0 Завершен Динамо П
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Последние матчи - Марибор
Лига конференций 2024/2025
29.08.2024 - 21:15 Марибор 0 - 1 Завершен Юргорден П
Лига конференций 2024/2025
22.08.2024 - 20:00 Юргорден 1 - 0 Завершен Марибор П
Лига конференций 2024/2025
15.08.2024 - 21:00 Войводина 1 - 0 Завершен Марибор П
Лига конференций 2024/2025
08.08.2024 - 21:15 Марибор 2 - 1 Завершен Войводина В
Лига конференций 2024/2025
01.08.2024 - 20:00 Университатя Крайова 3 - 2 Завершен Марибор П
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16-кратный чемпион своей страны. Динамо объявило имя еще одного соперника на сборах 10.01.2025 в 19:39 16-кратный чемпион своей страны. Динамо объявило имя еще одного соперника на сборах Динамо 16 января сыграет два спарринга
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
37%
Ничья
32%
Марибор
32%
Трансляция
23'
Ах, неплохо вывели Ярмоленко на удар метров с 15-ти, но Андрей зарядил куда-то в сторону полей для гольфа
21'
Опасный момент
Ух ты! Момент у Марибора! Хорошо вывели игрока на удар метров с 10-ти, но тот пробил прямо по центру и Моргун выловил мяч!
20'
Не самая активная игра от команд при некотором территориальном преимуществе Динамо в первой половине тайма
18'
А на дальнем плане панорамы комплекса кто-то играет в гольф. Тоже интересное занятие...
16'
Офсайд
Марибор сходил в атаку, но на фланге попался в офсайд...
13'
Опасный момент
Хороший момент для ДК! Дубинчак навесом переводил на дальнюю, Брагару врывался, но успели защитники заблокировать удар последнего!
12'
Уголовой
Угловой для Марибора, но уверенно отбивается Динамо после навеса во вратарскую
10'
Пихаленок неплохо навесом закинул в штрафную, но Караваев, сместившись с фланга, чуть не успел на этот пас
9'
Больше на атаку играют киевляне, но пока без серьезных обострений. Марибор редко выходит на чужую половину
7'
Герреро пошел в проход по флангу но заработал только угловой. Нет, даже не угловой, удар от ворот показал судья
4'
Офсайд
А вот кипер Марибора привез момент, отдав неудачный пас, но затем пас на Саленко уже под удар пришелся в офсайд
3'
Спокойное начало матча. Катают киевляне мяч в центре поля
1'
Свисток
Поехали, матч начался!
Выходят команды на поле
Инфо
Стартовый состав Динамо: Моргун, Дячук, Окон, Дубинчак, Брагару, Караваев, Рубчинский, Пихаленок, Ярмоленко, Саленко, Герреро
Для Динамо это будет 4-й матч на сборах. Сначала команда Шовковского проиграла немецкому Магдебургу 1:3 , затем обыграла Стяуа 2:1, после чего расписала ничью с польским Видзевом 1:1.
Марибор - 16-кратный чемпион Словении! На данный момент команда идет на 2-м месте в местном чемпионате. 2-е место команда заняла и в прошлом сезоне
Инфо
Матч Динамо - Марибор начнется в 10:00!
Всем доброе утро! Сегодня, 16 января, Динамо на сборах в Турции проведет сразу два товарищеских спарринга, и в первом из них киевляне сыграют со словенским Марибором
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Последние матчи
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Анонс матча Динамо - Марибор 16.01.2025, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Марибор (Марибор) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26.

Дата проведения матча: 16.01.2025
Время начала матча: 10:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Марибор (Марибор):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Марибор, тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение Динамо и Марибор в предыдущем футбольном матче 28.01.2023 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Видзев - 13.01.2025, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Марибор (Марибор)
Страна: Словения

Прошедший поединок команды Марибор был сыгран против Юргорден - 29.08.2024, в рамках турнира Лига конференций 2024/2025 и закончился победой команды Юргорден.

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