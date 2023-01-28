Динамо - Марибор онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Марибор (Марибор) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26.
Дата проведения матча: 16.01.2025
Время начала матча: 10:00
История противостояний между Динамо (Киев) и командой Марибор (Марибор):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Марибор, тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение Динамо и Марибор в предыдущем футбольном матче 28.01.2023 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Александр Шовковский
Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Видзев - 13.01.2025, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26 и закончился ничьей.
Название: Марибор (Марибор)
Страна: Словения
Прошедший поединок команды Марибор был сыгран против Юргорден - 29.08.2024, в рамках турнира Лига конференций 2024/2025 и закончился победой команды Юргорден.
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