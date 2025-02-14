  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Жирона - Хетафе Смотреть онлайн
В тренде

Жирона - Хетафе онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 14 февраля 2025, 22:00 - Мунисипал де Монтиливи . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Quintero Gonzalez, Alejandro
Жирона
Жирона
0 - 1
Обновить
20'
Хетафе
Хетафе
Смотреть трансляцию
Ход матча
3' Uche, Christantus
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Жирона
41%
Ничья
26%
Хетафе
33%
П1: 2.00 Х: 3.20 П2: 4.20
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Жирона и Хетафе 1-1. 3 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 6 встреч когда команда Жирона играла дома, команда Жирона выиграла 4 раз, 2 сыграла в ничью и 0 победы команды Хетафе. Разница голов 14-4 в пользу команды Жирона.
  • Во время последних 14 встреч, команда Жирона выиграла 6 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Хетафе выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 24-18 в пользу команды Жирона
  • Игры прошлого года: 3-0 (Жирона дома) и 1-0 (Хетафе дома).
  • Вы знали, что Жирона забил 29% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что Хетафе забил 35% голов между минутами 61-75?
  • В домашних матчах Жирона не проигрывает Хетафе в последних 6 встречах.
  • Жирона не забивает в 3 из их 11 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Хетафе не забивает в 5 из их 10 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Yangel Herrera получил больше всего желтых карточек (7) в Жирона. Djene Dakonam получил 8 в Хетафе.
  • Год назад, Жирона была на 2 месте в таблице с 55 очками. Сейчас они на 7 месте с 31 очками.
  • Год назад, Хетафе была на 10 месте в таблице с 29 очками. Сейчас они на 14 месте с 24 очками.
  • Жирона пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Жирона выигрывает первый тайм в 33% матчей, Хетафе выигрывает в 19% матчей.
  • Жирона выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Хетафе выигрывает в 19%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Жирона.
  • В их последнюю встречу команда Жирона победила в 1 гол(а).
  • Когда Жирона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Жирона% своих матчей.
  • Когда Хетафе лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Хетафе% своих матчей.
  • Когда Жирона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Жирона% своих матчей.
  • Когда Хетафе проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Хетафе% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Жирона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Хетафе.
  • Хетафе's performance of the last 5 matches is better than Жирона's.
  • У команды Хетафе серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Из последних 5 встреч команда Жирона выиграла 3, команда Хетафе выиграла 2, 0 ничьи.
  • Жирона забивает 1.8 гола за матч против команды Хетафе, а Хетафе забивает 1 гола против команды Жирона (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Жирона и Хетафе - 2.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Жирона и Хетафе - 1.4.
  • Жирона забивает 2.17 гола, играя дома, а Хетафе забивает 0.74 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Недавнее выступление команды Хетафе в "Ла Лига" лучше, чем у команды Жирона.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
Прогноз на матч
Личные встречи
Жирона
4
Побед
9
Игр
3
Побед
Хетафе
Чемпионат Испании 2024/2025
10.11.2024 - 19:30 Хетафе 0 - 1 Завершен Жирона
Чемпионат Испании 2023/2024
16.03.2024 - 19:30 Хетафе 1 - 0 Завершен Жирона
Чемпионат Испании 2023/2024
20.08.2023 - 20:00 Жирона 3 - 0 Завершен Хетафе
Чемпионат Испании 2022/2023
04.03.2023 - 15:00 Хетафе 3 - 2 Завершен Жирона
Последние матчи - Жирона
Чемпионат Испании 2024/2025
08.02.2025 - 17:15 Атлетик 3 - 0 Завершен Жирона П
Чемпионат Испании 2024/2025
03.02.2025 - 22:00 Жирона 2 - 1 Завершен Лас-Пальмас В
Лига Чемпионов 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Жирона 1 - 2 Завершен Арсенал П
Чемпионат Испании 2024/2025
26.01.2025 - 15:00 Райо Вальекано 2 - 1 Завершен Жирона П
Лига Чемпионов 2024/2025
22.01.2025 - 22:00 Милан 1 - 0 Завершен Жирона П
Показать больше
Последние матчи - Хетафе
Чемпионат Испании 2024/2025
09.02.2025 - 15:00 Алавес 0 - 1 Завершен Хетафе В
Кубок Испании 2024/2025
04.02.2025 - 22:30 Атлетико 5 - 0 Завершен Хетафе П
Чемпионат Испании 2024/2025
01.02.2025 - 15:00 Хетафе 0 - 0 Завершен Севилья Н
Чемпионат Испании 2024/2025
26.01.2025 - 17:15 Реал Сосьедад 0 - 3 Завершен Хетафе В
Чемпионат Испании 2024/2025
18.01.2025 - 22:00 Хетафе 1 - 1 Завершен Барселона Н
Показать больше
Новости команд
Главные события
3'
Uche, Christantus ГООЛ!
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Жирона
41%
Ничья
26%
Хетафе
33%
П1: 2.00 Х: 3.20 П2: 4.20
Составы команд
13
Пауло Гассанига
17
Блинд Дэйли
18
Krejci, Ladislav
5
Джуан Давид Виктория Лопез
3
Мигель Гутьеррес
21
Эррера Янгель
14
Ориоль Ромеу
4
Arnau, Martinez
20
Сальватьерра, Бриан
8
Виктор Цыганков
7
Кристиан Стуани
13
Давид Сориа
21
Iglesias Sanchez, Juan Antonio
22
Домингуш Дуарте
15
Alderete, Omar
16
Диего Рико
11
Terrats, Ramon
2
Джене Даконам
8
Мауро Арамбарри
14
Хуан Бернат
24
Хуанми
6
Uche, Christantus
Стартовый состав
  • 7
    Кристиан Стуани
    Нападающий
  • 20
    Сальватьерра, Бриан
    Полузащитник
  • 8
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 3
    Мигель Гутьеррес
  • 21
    Эррера Янгель
  • 14
    Ориоль Ромеу
    Полузащитник
  • 4
    Arnau, Martinez
    Защитник
  • 17
    Блинд Дэйли
  • 18
    Krejci, Ladislav
    Полузащитник
  • 5
    Джуан Давид Виктория Лопез
  • 13
    Пауло Гассанига
    Вратарь
  • 24
    Хуанми
    Нападающий
  • 6
    Uche, Christantus
    Полузащитник
    3
  • 11
    Terrats, Ramon
    Полузащитник
  • 2
    Джене Даконам
  • 8
    Мауро Арамбарри
    Полузащитник
  • 14
    Хуан Бернат
  • 21
    Iglesias Sanchez, Juan Antonio
    Защитник
  • 22
    Домингуш Дуарте
    Защитник
  • 15
    Alderete, Omar
    Защитник
  • 16
    Диего Рико
    Защитник
  • 13
    Давид Сориа
Запасные игроки
Тренеры
  • Мишел
  • Хосе Бордалас
Статистика матча
1
Удары в створ
2
1
Сейвы
1
71%
Владение мячом
29%
Удары мимо
1
Штрафные
2
2
Фолы
1
Угловые
LIVE
Трансляция матча Жирона - Хетафе
play-btn
play sound
В эфире
MEGOGO Футбол Первый
Трансляция
15'
13'
Уче выиграл второй этаж в чужой штрафной и пробил в створ ворот. Гассанига занял правильную позицию, что позволило с первой попытки зафиксировать мяч в руках.
10'
Непросто будет Жироне отыграться. Между прочим, им противостоит команда с самой надежной обороной Ла Лиги после Атлетико. С другой стороны, каталонцы редко уходят с поля без голов на домашней арене.
3'
Гоооол!!!
Хетафе открывает счет в самом дебюте! Крейчи решил продемонстрировать дриблинг в своей штрафной, Хуанми его обокрал, а Уче подобрал мяч и послал в левый нижний угол. Никаких шансов среагировать у Гассаниги не было.
2'
Сория отбил мяч перед собой после удара Эрреры слета с границы штрафной. Цыганков с подбора пытался отдать на партнера, но голкипер Хетафе исправился, перехватив передачу украинца.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Алехандро Кинтеро Гонсалес.
Запасные: Крапивцов (в), Хуан Карлос (в), Артур Мело, Асприлья, ван де Бек, Мартин, Миовский, Мисехой, Порту, Солис, Франсес, Хуанпе.
Инфо
Стартовый состав Жироны: Гассанига — Блинд, Крейчи, Лопес — Гутьеррес, Эррера, Ромеу, Арнау — Хиль, Цыганков — Стуани (к). Главный тренер — Мичел.
Запасные: Летачек (в), Беррокаль, Гомес да Коста, Кейта, Майораль, Ньом, Перес, Петер Федерико, Родригес, Сантьяго, Сола, Йылдырым.
Инфо
Стартовый состав Хетафе: Сория — Рико, Альдерете, Дуарте, Иглесиас — Бернат, Арамбарри, Джене (к), Терратс — Уче, Хуанми. Главный тренер — Хосе Бордалас.
Неуступчивый коллектив Бордаласа приехал в гости к кризисным каталонцам. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 24-го тура Ла Лиги Жирона – Хетафе.
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 19:00 - Сегодня Адана Демирспор Адана Демирспор 1 Антальяспор Антальяспор 1 Завершен 19:00 - Сегодня Шибеник Шибеник 1 Локомотива Локомотива 2 Завершен 19:00 - Сегодня Краковия Краковия 1 Корона Корона 1 Завершен 22:00 - Вчера Твенте Твенте 2 Будё-Глимт Будё-Глимт 1 Завершен 22:00 - Вчера ПАОК ПАОК 1 ФКСБ ФКСБ 2

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 15 000 На сайт
2 5 000 На сайт
3 150 000 На сайт
4 35 000 На сайт
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости

Анонс матча Жирона - Хетафе 14.02.2025, Чемпионат Испании

Поединок между командой Жирона (Жирона) и командой Хетафе (Хетафе) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2024/2025, матч пройдет на стадионе Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведения матча: 14.02.2025
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Жирона (Жирона) и командой Хетафе (Хетафе):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Жирона, тогда как команда Хетафе осталась с поражением. Столкновение Хетафе и Жирона в предыдущем футбольном матче 10.11.2024 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Мишел и Хосе Бордалас разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Жирона - Хетафе можно посмотреть 14.02.2025 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Жирона - Хетафе, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Жирона (Жирона)
Год основания Жирона (Жирона): 1930
Страна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Предыдущий матч команды Жирона был сыгран против Атлетик - 08.02.2025, в рамках турнира Чемпионат Испании 2024/2025 и закончился победой команды Атлетик.

Команда гостей

Название: Хетафе (Хетафе)
Год основания Хетафе (Хетафе): 1983
Страна: Испания
Тренер: Хосе Бордалас

Предыдущий поединок команды Хетафе был сыгран против "Алавес" - 09.02.2025, в рамках турнира Чемпионат Испании 2024/2025 и закончился победой команды Хетафе.

Следите за результатами матча Жирона - Хетафе онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Испании и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.