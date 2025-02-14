Жирона - Хетафе онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Жирона и Хетафе 1-1. 3 игры закончились с этим результатом.

За последние 6 встреч когда команда Жирона играла дома, команда Жирона выиграла 4 раз, 2 сыграла в ничью и 0 победы команды Хетафе. Разница голов 14-4 в пользу команды Жирона.

Во время последних 14 встреч, команда Жирона выиграла 6 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Хетафе выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 24-18 в пользу команды Жирона

Игры прошлого года: 3-0 (Жирона дома) и 1-0 (Хетафе дома).

Вы знали, что Жирона забил 29% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.

Вы знали, что Хетафе забил 35% голов между минутами 61-75?

В домашних матчах Жирона не проигрывает Хетафе в последних 6 встречах.

Жирона не забивает в 3 из их 11 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Хетафе не забивает в 5 из их 10 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Yangel Herrera получил больше всего желтых карточек (7) в Жирона. Djene Dakonam получил 8 в Хетафе.

Год назад, Жирона была на 2 месте в таблице с 55 очками. Сейчас они на 7 месте с 31 очками.

Год назад, Хетафе была на 10 месте в таблице с 29 очками. Сейчас они на 14 месте с 24 очками.

Жирона пропускает в каждом из последних 6 матчах.

Жирона выигрывает первый тайм в 33% матчей, Хетафе выигрывает в 19% матчей.

Жирона выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Хетафе выигрывает в 19%.

Победителем прошлой встречи была команда Жирона.

В их последнюю встречу команда Жирона победила в 1 гол(а).

Когда Жирона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Жирона% своих матчей.

Когда Хетафе лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Хетафе% своих матчей.

Когда Жирона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Жирона% своих матчей.

Когда Хетафе проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Хетафе% своих матчей.

Недавнее выступление команды Жирона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Хетафе.

Хетафе's performance of the last 5 matches is better than Жирона's.

У команды Хетафе серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Из последних 5 встреч команда Жирона выиграла 3, команда Хетафе выиграла 2, 0 ничьи.

Жирона забивает 1.8 гола за матч против команды Хетафе, а Хетафе забивает 1 гола против команды Жирона (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Жирона и Хетафе - 2.8.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Жирона и Хетафе - 1.4.

Жирона забивает 2.17 гола, играя дома, а Хетафе забивает 0.74 гола, играя на выезде (в среднем).

Недавнее выступление команды Хетафе в "Ла Лига" лучше, чем у команды Жирона.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".

Обе команды проиграли их последние матчи.