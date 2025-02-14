Жирона - Хетафе онлайн трансляция матча

Поединок между командой Жирона (Жирона) и командой Хетафе (Хетафе) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2024/2025, матч пройдет на стадионе Мунисипал де Монтиливи.
Дата проведения матча: 14.02.2025
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами Жирона (Жирона) и командой Хетафе (Хетафе):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Жирона, тогда как команда Хетафе осталась с поражением. Столкновение Хетафе и Жирона в предыдущем футбольном матче 10.11.2024 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Мишел и Хосе Бордалас разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Жирона (Жирона)
Год основания Жирона (Жирона): 1930
Страна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)
Предыдущий матч команды Жирона был сыгран против Атлетик - 08.02.2025, в рамках турнира Чемпионат Испании 2024/2025 и закончился победой команды Атлетик.
Название: Хетафе (Хетафе)
Год основания Хетафе (Хетафе): 1983
Страна: Испания
Тренер: Хосе Бордалас
Предыдущий поединок команды Хетафе был сыгран против "Алавес" - 09.02.2025, в рамках турнира Чемпионат Испании 2024/2025 и закончился победой команды Хетафе.
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