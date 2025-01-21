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Динамо - ФК Лапи онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 23 января 2025, 15:00
Динамо
Киев
До начала
00 : 00 : 00
ФК Лапи
Подуево
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
42%
Ничья
27%
ФК Лапи
30%
Последние матчи - Динамо
Лига Европы 2024/2025
21.01.2025 - 17:30 Галатасарай 3 - 3 Завершен Динамо Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26
16.01.2025 - 16:00 Динамо 4 - 1 Завершен ЦСКА 1948 В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26
16.01.2025 - 10:00 Динамо 2 - 0 Завершен Марибор В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26
13.01.2025 - 14:00 Динамо 1 - 1 Завершен Видзев Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26
12.01.2025 - 16:04 Динамо 2 - 1 Завершен ФКСБ В
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Последние матчи - ФК Лапи
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
22.01.2024 - 16:15 Ворскла 0 - 2 Завершен ФК Лапи В
Показать больше
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
42%
Ничья
27%
ФК Лапи
30%
Трансляция
Для Динамо этот матч станет шестым спаррингом в зимнее межсезонье. Ранее они одержали три победы и однажды сыграли вничью. Для Лапи, который занимает девятую из десяти строчек Суперлиги Косово, этот матч станет первым на сборах
Поединок пройдет на стадионе Kaya Palazzo в Анталии, Турция, и начнется в 15:00 по киевскому времени
Приветствуем всех поклонников футбола на текстовой трансляции товарищеского матча между Динамо Киев и ФК Лапи
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Последние матчи
Завершен 02:00 - Сегодня США США 3 Коста-Рика Коста-Рика 0 Завершен 22:00 - Вчера Плимут Аргайл Плимут Аргайл 0 Бернли Бернли 5 Завершен 22:00 - Вчера Реал Реал 5 Зальцбург Зальцбург 1 Завершен 22:00 - Вчера Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен 4 Манчестер Сити Манчестер Сити 2 Завершен 22:00 - Вчера Фейеноорд Фейеноорд 3 Бавария Бавария 0

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Анонс матча Динамо - ФК Лапи 23.01.2025, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Динамо (Киев) и командой ФК Лапи (Подуево) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26.

Дата проведения матча: 23.01.2025
Время начала матча: 15:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Галатасарай - 21.01.2025, в рамках чемпионата Лига Европы 2024/2025 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ФК Лапи (Подуево)
Страна: Косово

Прошедший поединок команды ФК Лапи был сыгран против Ворскла - 22.01.2024, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025 и закончился победой команды ФК Лапи.

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