Динамо - ФК Лапи онлайн трансляция матча

Анонс матча Динамо - ФК Лапи 23.01.2025, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Динамо (Киев) и командой ФК Лапи (Подуево) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26.

Дата проведения матча: 23.01.2025

Время начала матча: 15:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Александр Шовковский



Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Галатасарай - 21.01.2025, в рамках чемпионата Лига Европы 2024/2025 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ФК Лапи (Подуево)

Страна: Косово



Прошедший поединок команды ФК Лапи был сыгран против Ворскла - 22.01.2024, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025 и закончился победой команды ФК Лапи.

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