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Динамо - Шкендия онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 06 февраля 2025, 16:00
Динамо
Киев
До начала
00 : 00 : 00
Шкендия
Тетово
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
32%
Ничья
25%
Шкендия
43%
Личные встречи
Динамо
2
Побед
3
Игр
0
Побед
Шкендия
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
09.02.2024 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершен Шкендия
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023
06.02.2023 - 16:00 Динамо 1 - 0 Завершен Шкендия
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2020/2021
06.02.2021 - 16:10 Динамо 1 - 0 Завершен Шкендия
Последние матчи - Динамо
Лига Европы 2024/2025
30.01.2025 - 22:00 Динамо 1 - 0 Завершен РФШ В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26
23.01.2025 - 15:04 Динамо 2 - 2 Завершен ФК Лапи Н
Лига Европы 2024/2025
21.01.2025 - 17:30 Галатасарай 3 - 3 Завершен Динамо Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26
16.01.2025 - 16:00 Динамо 4 - 1 Завершен ЦСКА 1948 В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26
16.01.2025 - 10:00 Динамо 2 - 0 Завершен Марибор В
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Последние матчи - Шкендия
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
09.02.2024 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершен Шкендия Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023
06.02.2023 - 16:00 Динамо 1 - 0 Завершен Шкендия П
Лига конференций 2022/2023
11.08.2022 - 21:00 Шкендия 1 - 2 Завершен АИК П
Лига конференций 2022/2023
04.08.2022 - 20:00 АИК 1 - 1 Завершен Шкендия Н
Лига конференций 2022/2023
28.07.2022 - 21:00 Шкендия 3 - 1 Завершен Валмиера В
Показать больше
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
32%
Ничья
25%
Шкендия
43%
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Последние матчи
Завершен 12:00 - Сегодня Истанбулспор Истанбулспор 2 Касимпаша Касимпаша 0 Завершен 22:00 - Вчера Милан Милан 3 Рома Рома 1 Завершен 22:00 - Вчера Аталанта Аталанта 0 Болонья Болонья 0 Завершен 22:00 - Вчера Ньюкасл Ньюкасл 2 Арсенал Арсенал 0 Завершен 21:45 - Вчера Страсбур Страсбур 1 Анже Анже 3

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Анонс матча Динамо - Шкендия 06.02.2025, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Шкендия (Тетово) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26.

Дата проведения матча: 06.02.2025
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Шкендия (Тетово):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и Шкендия в предыдущем футбольном матче 09.02.2024 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против РФШ - 30.01.2025, в рамках чемпионата Лига Европы 2024/2025 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Шкендия (Тетово)
Страна: Македония

Прошедший поединок команды Шкендия был сыгран против Динамо - 09.02.2024, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025 и закончился ничьей.

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