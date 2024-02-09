Динамо - Шкендия онлайн трансляция матча

Анонс матча Динамо - Шкендия 06.02.2025, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Шкендия (Тетово) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26.

Дата проведения матча: 06.02.2025

Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Шкендия (Тетово):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и Шкендия в предыдущем футбольном матче 09.02.2024 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Александр Шовковский



Прошедший матч команды Динамо был сыгран против РФШ - 30.01.2025, в рамках чемпионата Лига Европы 2024/2025 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Шкендия (Тетово)

Страна: Македония



Прошедший поединок команды Шкендия был сыгран против Динамо - 09.02.2024, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025 и закончился ничьей.

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