Шахтер - Зимбру онлайн трансляция матча

Анонс матча Шахтер - Зимбру 09.02.2025, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Зимбру (Кишинев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26.

Дата проведения матча: 09.02.2025

Время начала матча: 14:30

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против "Боруссия" - 29.01.2025, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2024/2025 и закончился победой команды "Боруссия".

Команда гостей

Название: Зимбру (Кишинев)

Страна: Молдова



Предыдущий матч команды Зимбру был сыгран против Арарат-Армения - 01.08.2024, в рамках турнира Лига конференций 2024/2025 и закончился победой команды Арарат-Армения.

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