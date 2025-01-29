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Шахтер - Зимбру онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 09 февраля 2025, 14:30
Шахтер
Донецк
1 - 0
Обновить
перерыв
Зимбру
Кишинев
Ход матча
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
48%
Ничья
26%
Зимбру
26%
Последние матчи - Шахтер
Лига Чемпионов 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Боруссия 3 - 1 Завершен Шахтер П
Лига Чемпионов 2024/2025
22.01.2025 - 19:45 Шахтер 2 - 0 Завершен Брест В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26
15.01.2025 - 16:00 Шахтер 4 - 0 Завершен Лудогорец В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26
15.01.2025 - 12:00 Шахтер 1 - 0 Завершен ЦСКА 1948 В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26
09.01.2025 - 16:00 Шахтер 2 - 2 Завершен Динамо Н
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Последние матчи - Зимбру
Лига конференций 2024/2025
01.08.2024 - 18:00 Арарат-Армения 3 - 1 Завершен Зимбру П
Лига конференций 2024/2025
25.07.2024 - 19:45 Зимбру 0 - 3 Завершен Арарат-Армения П
Лига конференций 2023/2024
01.08.2023 - 20:30 Зимбру 0 - 4 Завершен Фенербахче П
Лига конференций 2023/2024
26.07.2023 - 21:00 Фенербахче 5 - 0 Завершен Зимбру П
Лига конференций 2023/2024
20.07.2023 - 20:00 Зимбру 1 - 0 Завершен Ла Фиорита В
Показать больше
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
48%
Ничья
26%
Зимбру
26%
Трансляция
45'
Свисток
Судья досрочно завершил первый тайм, чтобы обстановка не накалялась дальше.
44'
Сума грубо играет против Марлона. Бразилец недоволен, но ведет себя по-спортивному. Вообще, есть ощущение, что этот тренд на грубость начал Судаков и возможно по этой причине он рано покинул поле.
42'
Не выходит у футболистов лучшим образом проявить себя в игровых моментах, поэтому начинаются нервы. Крыськив завелся и начал толкать соперника, хотя оснований для этого не было.
36'
Замена
Судаков уступил место на поле Бондаренко.
29'
Опасный момент
Шведа вывели один на один, но Марьян отвратительно распорядился своим шансом. Пробил прямо во вратаря, хотя никто особо не мешал.
23'
Гоооол!!!
Открывает счет Шахтер! Провалился правый фланг обороны Зимбру, Кевин в полном одиночестве получил мяч в штрафной и разобрался с голкипером.
21'
Выполнили угловой молдоване, но Ризнык своим выходом с линии нейтрализовал всю угрозу.
16'
Опасный момент
Сразу два опасных момента было у Ордоньеса! Сначала его вывели один на один, но под давлением Бондаря он не смог переиграть Ризныка. Второй момент игрок Зимбру уже создал себе сам: вышел на оперативный простор на подступах к штрафной и пробил в левый угол. Не попал.
10'
Желтая карточка
Судаков очень грязно сыграл в отборе, с риском нанесения травмы. Абсолютно неуместно такое поведение в товарищеской игре.
7'
Опасный момент
Кевин в ходе быстрой контратаки оказался на своей излюбленной позиции, из которой, например, он забивал Баварии. Можно было ожидать серьезной угрозы воротам и в этот раз, но бразилец запустил мяч гораздо выше створа.
5'
На первых минутах ничего примечательного не произошло. Шахтер, естественно, пытается действовать с позиции силы, пока без явных голевых моментов.
1'
Свисток
Матч начался.
Запасные: Фесюн (в), Азаров, Грам, Конопля, Фарина, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Невертон, Траоре.
Инфо
Стартовый состав Шахтера: Ризнык (в), Бондарь, Крыськив, Швед, Судаков, Педро Энрике, Тобиас, Матвиенко (к), Марлон, Кевин, Педриньо. Главный тренер — Марино Пушич.
Запасные:
Инфо
Стартовый состав Зимбру:
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция контрольного матча Шахтер Донецк — Зимбру Кишинев.
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Анонс матча Шахтер - Зимбру 09.02.2025, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Зимбру (Кишинев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26.

Дата проведения матча: 09.02.2025
Время начала матча: 14:30

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против "Боруссия" - 29.01.2025, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2024/2025 и закончился победой команды "Боруссия".

Команда гостей

Название: Зимбру (Кишинев)
Страна: Молдова

Предыдущий матч команды Зимбру был сыгран против Арарат-Армения - 01.08.2024, в рамках турнира Лига конференций 2024/2025 и закончился победой команды Арарат-Армения.

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