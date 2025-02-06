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Динамо - Эсбьерг онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 10 февраля 2025, 16:00
Динамо
Киев
2 - 0
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74'
Эсбьерг
Эсбьерг
Ход матча
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
50%
Ничья
21%
Эсбьерг
29%
П1: 1.74 Х: 4.05 П2: 3.95
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26
06.02.2025 - 16:00 Динамо 3 - 2 Завершен Шкендия В
Лига Европы 2024/2025
30.01.2025 - 22:00 Динамо 1 - 0 Завершен РФШ В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26
23.01.2025 - 15:04 Динамо 2 - 2 Завершен ФК Лапи Н
Лига Европы 2024/2025
21.01.2025 - 17:30 Галатасарай 3 - 3 Завершен Динамо Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26
16.01.2025 - 16:00 Динамо 4 - 1 Завершен ЦСКА 1948 В
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Последние матчи - Эсбьерг
Чемпионат России 2019/2020
29.09.2020 - 20:00 Фремад Амагер 0 - 0 Завершен Эсбьерг Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
04.09.2020 - 13:00 Хорсенс 2 - 0 Завершен Эсбьерг П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
26.08.2020 - 15:00 Эсбьерг 2 - 2 Завершен Виборг Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
19.08.2020 - 19:45 Эсбьерг 2 - 1 Завершен Ольборг В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
22.05.2020 - 12:00 Эсбьерг 1 - 1 Завершен Фредериция Н
Показать больше
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
50%
Ничья
21%
Эсбьерг
29%
П1: 1.74 Х: 4.05 П2: 3.95
Трансляция
68'
Гоооол!!!
67'
Замена
64'
Замена
64'
Замена
62'
58'
Опасный момент
Нещерет среагировал на закрученный удар Лаурсена со штрафного с правого фланга в ближнюю девятку.
56'
Желтая карточка
Дячук подкатом сбил Тйорнелунда, когда тот продвигался к правому флангу штрафной.
51'
Рубчинского сбили слева в атаке.
48'
Розыгрыш мяча от украинского клуба на чужой половине.
46'
Замена
У Динамо есть замены на второй тайм. Бряжка появилась.
Свисток
Начался второй тайм!
Второлиговая команда Дания ничего не может показать в атаке, тогда как Динамо уже забило и полностью контролирует ход событий. Вроде бы здесь без неожиданностей.
Свисток
Идем на перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
42'
Опасный момент
Ванат не дотянулся до прострела Кабаева с левого фланга штрафной на пустые ворота во вратарскую.
39'
Волошин упал на правом фланге штрафной в борьбе против Скиппера, но без фола.
36'
Пас Волошина с правого фланга на ближней стойке перевел на угловой Бурхан.
33'
Эсбьерг играет в пас на своей половине.
29'
Сбили Волошина во время продвижения правым флангом атаки.
26'
Вратарю достался навес Волошина с правого фланга атаки.
25'
Гоооол!!!
ГОЛ! Михайленко из центра поля забросил к правому флангу штрафной на Волошина, который прострелил во вратарскую на Ваната.
23'
От Монтано полетела на угловой подача Тымчика с правого фланга.
18'
Волошин на правом фланге штрафной долго готовил удар в завершение заброса из глубины, и его накрыл соперник.
14'
Дячук запустил плохой перевод в атаку со своей половины.
10'
Дячук запустил плохой перевод в атаку со своей половины.
8'
Соперники начали прессинговать на половине Динамо.
6'
Тимичк запустил в противоположный аут удар с правого фланга штрафной.
4'
Осторожно начали игру команды.
2'
Плохой пас на Попова на правом фланге обороны завершился его фолом.
1'
Контроль мяча от Динамо в начале матча.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Запасные: Тйорнелунд, Фром, Анкерсен, Стагор, Кристенсен, Квист, Майер, Бальдурссон, Блихер, Йоргенсен, Лунд, Кристиансен, Люцена.
Эсбьерг: Гадегор - Монтано, Троэльсен, Скиппер, Бус - Бурхан - Лаусен, Бек, Бьюр, Маден - Фрерикс.
Запасные: Игнатенко, Моргун, Бражко, Шапаренко, Герреро, Биловар, Дубинчак, Брагару.
Динамо Киев: Нещерет - Евчаренко, Дячук, Попов, Тымчик - Рубчинский, Михайленко - Кабаев, Ярмоленко, Волошин - Ванат.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча. На поле стадиона Gloria Sports Arena (Белек, Турция) сыграют Динамо Киев и датский Эсбьерг.
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Последние матчи
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Анонс матча Динамо - Эсбьерг 10.02.2025, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой Эсбьерг (Эсбьерг) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26.

Дата проведения матча: 10.02.2025
Время начала матча: 16:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Шкендия - 06.02.2025, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Эсбьерг (Эсбьерг)
Страна: Дания

Предыдущий поединок команды Эсбьерг был сыгран против Фремад Амагер - 29.09.2020, в рамках турнира Чемпионат России 2019/2020 и закончился ничьей.

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