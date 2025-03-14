Эвертон - Вест Хэм Юнайтед онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Эвертон и Вест Хэм Юнайтед 1-0. 8 игры закончились с этим результатом.

За последние 30 встреч когда команда Эвертон играла дома, команда Эвертон выиграла 17 раз, 6 сыграла в ничью и 7 победы команды Вест Хэм Юнайтед. Разница голов 55-26 в пользу команды Эвертон.

Во время последних 61 встреч, команда Эвертон выиграла 31 раз, 16 раз сыграла вничью, в то время как команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 99-58 в пользу команды Эвертон

Игры прошлого года: 1-3 (Эвертон дома) и 0-1 (Вест Хэм Юнайтед дома).

Вы знали, что Эвертон забил 29% голов между минутами 31-45?

Вы знали, что Эвертон забил 3% голов между минутами 61-75? Это худший процент в лиге.

Вы знали, что Вест Хэм Юнайтед забил 28% голов между минутами 31-45?

Эвертон не проигрывает в последних 5 играх.

Эвертон не забивает в 6 из их 14 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вест Хэм Юнайтед не забивает в 1 из их 13 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Домашняя статистика Эвертон в сезоне 4-6-4

Эвертон пропускает в каждом из последних 6 матчах.

Эвертон выигрывает первый тайм в 31% матчей, Вест Хэм Юнайтед выигрывает в 25% матчей.

Эвертон выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Вест Хэм Юнайтед выигрывает в 25%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Когда Эвертон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Когда Вест Хэм Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.

Когда Эвертон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Когда Вест Хэм Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.

Недавнее выступление команды Эвертон в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Вест Хэм Юнайтед.

Вест Хэм Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.

Из последних 5 встреч команда Эвертон выиграла 2, команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 2, 1 ничьи.

Эвертон забивает 0.6 гола за матч против команды Вест Хэм Юнайтед, а Вест Хэм Юнайтед забивает 1 гола против команды Эвертон (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Эвертон и Вест Хэм Юнайтед - 1.6.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Эвертон и Вест Хэм Юнайтед - 0.4.

Эвертон забивает 1.42 гола, играя дома, а Вест Хэм Юнайтед забивает 1.17 гола, играя на выезде (в среднем).

Эвертон забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Эвертон's performance of the last 5 matches is better than Вест Хэм Юнайтед's.