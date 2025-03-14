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Эвертон - Вест Хэм Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 15 марта 2025, 17:00 - Гудисон Парк
Главный судья: Даррен Бонд
Эвертон
Ливерпуль
До начала
00 : 00 : 00
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Эвертон
29%
Ничья
29%
Вест Хэм Юнайтед
43%
П1: 2.14 Х: 3.25 П2: 3.50
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Эвертон и Вест Хэм Юнайтед 1-0. 8 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 30 встреч когда команда Эвертон играла дома, команда Эвертон выиграла 17 раз, 6 сыграла в ничью и 7 победы команды Вест Хэм Юнайтед. Разница голов 55-26 в пользу команды Эвертон.
  • Во время последних 61 встреч, команда Эвертон выиграла 31 раз, 16 раз сыграла вничью, в то время как команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 99-58 в пользу команды Эвертон
  • Игры прошлого года: 1-3 (Эвертон дома) и 0-1 (Вест Хэм Юнайтед дома).
  • Вы знали, что Эвертон забил 29% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Эвертон забил 3% голов между минутами 61-75? Это худший процент в лиге.
  • Вы знали, что Вест Хэм Юнайтед забил 28% голов между минутами 31-45?
  • Эвертон не проигрывает в последних 5 играх.
  • Эвертон не забивает в 6 из их 14 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вест Хэм Юнайтед не забивает в 1 из их 13 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Эвертон в сезоне 4-6-4
  • Эвертон пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Эвертон выигрывает первый тайм в 31% матчей, Вест Хэм Юнайтед выигрывает в 25% матчей.
  • Эвертон выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Вест Хэм Юнайтед выигрывает в 25%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Когда Эвертон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Вест Хэм Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Эвертон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Вест Хэм Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Эвертон в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Вест Хэм Юнайтед.
  • Вест Хэм Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.
  • Из последних 5 встреч команда Эвертон выиграла 2, команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 2, 1 ничьи.
  • Эвертон забивает 0.6 гола за матч против команды Вест Хэм Юнайтед, а Вест Хэм Юнайтед забивает 1 гола против команды Эвертон (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Эвертон и Вест Хэм Юнайтед - 1.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Эвертон и Вест Хэм Юнайтед - 0.4.
  • Эвертон забивает 1.42 гола, играя дома, а Вест Хэм Юнайтед забивает 1.17 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Эвертон забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Эвертон's performance of the last 5 matches is better than Вест Хэм Юнайтед's.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
Прогноз на матч
Личные встречи
Эвертон
13
Побед
25
Игр
8
Побед
Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2024/2025
09.11.2024 - 17:00 Вест Хэм Юнайтед 0 - 0 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2023/2024
02.03.2024 - 17:00 Эвертон 1 - 3 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2023/2024
29.10.2023 - 15:00 Вест Хэм Юнайтед 0 - 1 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2022/2023
21.01.2023 - 17:00 Вест Хэм Юнайтед 2 - 0 Завершен Эвертон
Последние матчи - Эвертон
Чемпионат Англии 2024/2025
08.03.2025 - 22:00 Вулверхэмптон 1 - 1 Завершен Эвертон Н
Чемпионат Англии 2024/2025
26.02.2025 - 21:30 Брентфорд 1 - 1 Завершен Эвертон Н
Чемпионат Англии 2024/2025
22.02.2025 - 14:30 Эвертон 2 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2024/2025
15.02.2025 - 19:30 Кристал Пэлас 1 - 2 Завершен Эвертон В
Чемпионат Англии 2024/2025
12.02.2025 - 21:30 Эвертон 2 - 2 Завершен Ливерпуль Н
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Последние матчи - Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2024/2025
10.03.2025 - 22:00 Вест Хэм Юнайтед 0 - 1 Завершен Ньюкасл П
Чемпионат Англии 2024/2025
27.02.2025 - 22:00 Вест Хэм Юнайтед 2 - 0 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Англии 2024/2025
22.02.2025 - 17:00 Арсенал 0 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2024/2025
15.02.2025 - 17:00 Вест Хэм Юнайтед 0 - 1 Завершен Брентфорд П
Чемпионат Англии 2024/2025
03.02.2025 - 22:00 Челси 2 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед П
Показать больше
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Эвертон
29%
Ничья
29%
Вест Хэм Юнайтед
43%
П1: 2.14 Х: 3.25 П2: 3.50
Трансляция
Инфо
Главный арбитр матча: Даррен Бонд
Главный тренер Вест Хэм Юнайтед: Грэм Поттер
На скамейке запасных: Альварес, Крессвелл, Луис Гильерме, Родригес, Скарлс, Солер, Фабянский, Фергюсон, Ингс
Инфо
Стартовый состав Вест Хэм Юнайтед (3-4-3): Ареоля – Мавропанос, Килман, Тодибо – Эмерсон, Уорд-Праус, Соучек, Уан-Биссака – Кудус, Боуэн, Лукас Пакета
Главный тренер Эвертона: Давид Мойес
На скамейке запасных: Броя, Виржиния, Коулмэн, Кин, Линдстрем, Паттерсон, Шермити, Янг, Ироегбунам
Инфо
Стартовый состав Эвертона (4-2-3-1): Пикфорд – Миколенко, Брентвейт, Тарковски, О'Брайен – Гарнер, Гуе – Харрисон, Дукуре, Алькарас – Бету
В преддверии матча команды занимают соседние строчки в турнирной таблице имея одинаковое количество очков - по 33. Эвертон опережает своего сегодняшнего соперника по дополнительным показателям и располагается на пятнадцатом месте, а Вест Хэм, соответственно, на шестнадцатом
Поединок пройдет в Ливерпуле на Гудисон Парк и начнется в 17:00 по киевскому времени
Приветствуем всех поклонников футбола на текстовой трансляции матча 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Эвертон примет в гостях Вест Хэм Юнайтед
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Последние матчи
Завершен 14:30 - Сегодня Кэмбридж Юнайтед Кэмбридж Юнайтед 0 Питерборо Питерборо 1 Завершен 14:30 - Сегодня Болтон Болтон 0 Стокпорт Каунти Стокпорт Каунти 1 Завершен 14:30 - Сегодня Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс 2 Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед 2 Завершен 14:30 - Сегодня Миллуолл Миллуолл 1 Сток Сити Сток Сити 0 Завершен 12:30 - Сегодня Газиантеп Газиантеп 1 Кайсериспор Кайсериспор 0

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Анонс матча Эвертон - "Вест Хэм Юнайтед" 15.03.2025, Чемпионат Англии

Матч между командой Эвертон (Ливерпуль) и командой "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2024/2025, матч начнется на стадионе Гудисон Парк.

Дата проведения матча: 15.03.2025
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Эвертон (Ливерпуль) и командой "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Вест Хэм Юнайтед" и Эвертон в предыдущем футбольном матче 09.11.2024 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Эвертон - "Вест Хэм Юнайтед" можно посмотреть 15.03.2025 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Эвертон - "Вест Хэм Юнайтед", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Прошедший поединок команды Эвертон был сыгран против "Вулверхэмптон" - 08.03.2025, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2024/2025 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон)
Год основания "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон): 1895
Страна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Прошедший поединок команды "Вест Хэм Юнайтед" был сыгран против "Ньюкасл" - 10.03.2025, в рамках турнира Чемпионат Англии 2024/2025 и закончился победой команды "Ньюкасл".

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