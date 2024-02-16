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Динамо - Петрокуб онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 16 февраля 2025, 15:00
Динамо
Киев
До начала
00 : 00 : 00
Петрокуб
Сарата-Галбенэ
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
48%
Ничья
22%
Петрокуб
30%
Личные встречи
Динамо
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Петрокуб
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
16.02.2024 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершен Петрокуб
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26
10.02.2025 - 16:00 Динамо 2 - 0 Завершен Эсбьерг В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26
06.02.2025 - 16:00 Динамо 3 - 2 Завершен Шкендия В
Лига Европы 2024/2025
30.01.2025 - 22:00 Динамо 1 - 0 Завершен РФШ В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26
23.01.2025 - 15:04 Динамо 2 - 2 Завершен ФК Лапи Н
Лига Европы 2024/2025
21.01.2025 - 17:30 Галатасарай 3 - 3 Завершен Динамо Н
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Последние матчи - Петрокуб
Лига конференций 2024/2025
19.12.2024 - 22:00 Харт оф Мидлотиан 2 - 2 Завершен Петрокуб Н
Лига конференций 2024/2025
12.12.2024 - 19:45 Петрокуб 0 - 1 Завершен Бетис П
Лига конференций 2024/2025
27.11.2024 - 17:30 Истанбул ББ 1 - 1 Завершен Петрокуб Н
Лига конференций 2024/2025
07.11.2024 - 19:45 Петрокуб 0 - 3 Завершен Рапид П
Лига конференций 2024/2025
24.10.2024 - 19:45 Ягеллония 2 - 0 Завершен Петрокуб П
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Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
48%
Ничья
22%
Петрокуб
30%
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Последние матчи
Завершен 12:30 - Сегодня Хатайспор Хатайспор 1 Аланияспор Аланияспор 0 Завершен 12:00 - Сегодня Шахтер Шахтер 2 Дила Дила 0 Завершен 22:30 - Вчера Спортинг Спортинг 2 Арока Арока 2 Завершен 22:05 - Вчера Тулуза Тулуза 0 Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен 1 Завершен 22:00 - Вчера Вильярреал Вильярреал 1 Валенсия Валенсия 1

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Анонс матча Динамо - Петрокуб 16.02.2025, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Петрокуб (Сарата-Галбенэ) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26.

Дата проведения матча: 16.02.2025
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Динамо (Киев) и командой Петрокуб (Сарата-Галбенэ):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и Петрокуб в предыдущем футбольном матче 16.02.2024 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Эсбьерг - 10.02.2025, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Петрокуб (Сарата-Галбенэ)
Год основания Петрокуб (Сарата-Галбенэ): 1994
Страна: Молдова

Предыдущий поединок команды Петрокуб был сыгран против Харт оф Мидлотиан - 19.12.2024, в рамках чемпионата Лига конференций 2024/2025 и закончился ничьей.

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