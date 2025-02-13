Шахтер - Дила онлайн трансляция матча

Анонс матча Шахтер - Дила 16.02.2025, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой Дила (Гори) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26.

Дата проведения матча: 16.02.2025

Время начала матча: 12:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против РФШ - 13.02.2025, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Дила (Гори)

Год основания Дила (Гори): 1949

Страна: Грузия



Прошедший матч команды Дила был сыгран против АПОЭЛ - 17.08.2023, в рамках турнира Лига конференций 2023/2024 и закончился победой команды АПОЭЛ.

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