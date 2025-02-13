Шахтер - Дила онлайн трансляция матча

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой Дила (Гори) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26.
Дата проведения матча: 16.02.2025
Время начала матча: 12:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Маріно Пушич
Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против РФШ - 13.02.2025, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26 и закончился победой команды Шахтер.
Название: Дила (Гори)
Год основания Дила (Гори): 1949
Страна: Грузия
Прошедший матч команды Дила был сыгран против АПОЭЛ - 17.08.2023, в рамках турнира Лига конференций 2023/2024 и закончился победой команды АПОЭЛ.
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