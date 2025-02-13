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Шахтер - Дила онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 16 февраля 2025, 12:00
Шахтер
Донецк
До начала
00 : 00 : 00
Дила
Гори
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
44%
Ничья
24%
Дила
32%
Последние матчи - Шахтер
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26
13.02.2025 - 16:05 Шахтер 3 - 1 Завершен РФШ В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26
09.02.2025 - 14:30 Шахтер 3 - 0 Завершен Зимбру В
Лига Чемпионов 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Боруссия 3 - 1 Завершен Шахтер П
Лига Чемпионов 2024/2025
22.01.2025 - 19:45 Шахтер 2 - 0 Завершен Брест В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26
15.01.2025 - 16:00 Шахтер 4 - 0 Завершен Лудогорец В
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Последние матчи - Дила
Лига конференций 2023/2024
17.08.2023 - 20:00 АПОЭЛ 1 - 0 Завершен Дила П
Лига конференций 2023/2024
10.08.2023 - 20:00 Дила 0 - 2 Завершен АПОЭЛ П
Лига конференций 2023/2024
03.08.2023 - 20:00 Дила 3 - 1 Завершен Ворскла В
Лига конференций 2023/2024
27.07.2023 - 20:30 Ворскла 2 - 1 Завершен Дила П
Лига конференций 2023/2024
20.07.2023 - 20:00 Дила 2 - 0 Завершен ДАК 1904 В
Показать больше
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
44%
Ничья
24%
Дила
32%
Трансляция
Инфо
Состав «Шахтера» на матч с «Ділою»: Фесюн, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Марлон, Бондаренко, Глущенко, Швед, Кевин, Кауа Элиас Запасные: Ризнык, Твардовский, Арройо, Педро Энрике, Грамм, Конопля, Фарина, Эгиналду, Цуканов, Назарина, Невертон, Траоре.
Это будет заключительный спарринг горняков на зимних сборах в Турции
Инфо
Матч начнется в 12:00
Всем добрый день! UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн товарищеского матча, в котором Шахтер сыграет с грузинской Дилой
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Последние матчи
Завершен 22:30 - Вчера Спортинг Спортинг 2 Арока Арока 2 Завершен 22:05 - Вчера Тулуза Тулуза 0 Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен 1 Завершен 22:00 - Вчера Вильярреал Вильярреал 1 Валенсия Валенсия 1 Завершен 21:45 - Вчера Милан Милан 1 Эллас Верона Эллас Верона 0 Завершен 21:45 - Вчера Сент-Трюйден Сент-Трюйден 2 Брюгге Брюгге 2

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Анонс матча Шахтер - Дила 16.02.2025, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой Дила (Гори) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26.

Дата проведения матча: 16.02.2025
Время начала матча: 12:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против РФШ - 13.02.2025, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 24-26 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Дила (Гори)
Год основания Дила (Гори): 1949
Страна: Грузия

Прошедший матч команды Дила был сыгран против АПОЭЛ - 17.08.2023, в рамках турнира Лига конференций 2023/2024 и закончился победой команды АПОЭЛ.

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