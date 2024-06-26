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Украина - Бельгия онлайн трансляция матча

Лига Наций - 20 марта 2025, 21:45 - Нуэва Кондомина . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Сандро Шарер
Украина
До начала
00 : 00 : 00
Бельгия
Смотреть трансляцию
Кто победит?
108 Пользователей сделало свой выбор
Украина
57%
Ничья
22%
Бельгия
20%
П1: 4.40 Х: 3.70 П2: 1.84
Интересные факты
  • Украина не проигрывает в последних 4 играх.
  • Украина не проигрывает в последних 15 домашних матчах.
  • Бельгия проиграл 3 матчей подряд.
  • Бельгия без побед в последних 5 играх.
  • Бельгия не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Украина забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Бельгия пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Украина выигрывает первый тайм в 28% матчей, Бельгия выигрывает в 28% матчей.
  • Украина выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Бельгия выигрывает в 28%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Когда Украина лидирует 1-0 дома, они побеждают в Украина% своих матчей.
  • Когда Бельгия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бельгия% своих матчей.
  • Когда Украина проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Украина% своих матчей.
  • Когда Бельгия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бельгия% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Украина в "Лига наций УЕФА" лучше, чем у команды Бельгия.
  • Украина's performance of the last 5 matches is better than Бельгия's.
  • У команды Бельгия серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Украина забивает 1 гола, играя дома, а Бельгия забивает 0.57 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Украина
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Бельгия
Евро 2024 2024
26.06.2024 - 19:00 Украина 0 - 0 Завершен Бельгия
Последние матчи - Украина
Лига Наций 24-26
19.11.2024 - 21:45 Албания 1 - 2 Завершен Украина В
Молодежная сборная 24-26
19.11.2024 - 19:15 Италия 2 - 2 Завершен Украина Н
Лига Наций 24-26
16.11.2024 - 19:00 Грузия 1 - 1 Завершен Украина Н
Молодежная сборная 24-26
15.11.2024 - 19:30 Португалия 3 - 3 Завершен Украина Н
Молодежная сборная 24-26
15.10.2024 - 21:36 Сербия 1 - 0 Завершен Украина П
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Последние матчи - Бельгия
Лига Наций 24-26
17.11.2024 - 21:45 Израиль 1 - 0 Завершен Бельгия П
Лига Наций 24-26
14.11.2024 - 21:45 Бельгия 0 - 1 Завершен Италия П
Лига Наций 24-26
14.10.2024 - 21:45 Бельгия 1 - 2 Завершен Франция П
Лига Наций 24-26
10.10.2024 - 21:45 Италия 2 - 2 Завершен Бельгия Н
Лига Наций 2024/2025
09.09.2024 - 21:45 Франция 2 - 0 Завершен Бельгия П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
108 Пользователей сделало свой выбор
Украина
57%
Ничья
22%
Бельгия
20%
П1: 4.40 Х: 3.70 П2: 1.84
LIVE
Трансляция матча Украина - Бельгия
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В эфире
MEGOGO Футбол Первый
Трансляция
Инфо
Бельгия была третьей в группе с Францией, Италией и Израилем.
Инфо
Украина была второй в группе с Чехией, Грузией и Албанией.
Запасные: Ламменс, Селс, Аль-Дахиль, Фас, Раскин, Батшуаи, Батшуаи, Лукебакио, Гейнен, Ванакен, Мокьо, Доку, Салемакерс.
Бельгия: Куртуа - Менье, Мехеле, Де Винтер, Дебаст, Де Кейпер - Тилеманс, Де Брюйне, Троссар - Лукаку, Де Кетеларе.
Запасные: Трубин, Ризнык, Михайличенко, Сыч, Сваток, Ярмоленко, Ванат, Буяльский, Ярмолюк, Гуцуляк, Назарина, Назаренко.
Украина: Лунин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Зинченко, Калюжный, Шапаренко - Цыганков, Яремчук, Судаков.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Сандро Шерер (Швейцария) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию первого переходного поединка Лиги наций УЕФА. На поле стадиона Энрике Рока (Мурсия, Испания) сыграют Украина и Бельгия.
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Последние матчи
Завершен 19:00 - Сегодня Турция Турция 3 Венгрия Венгрия 1 Завершен 19:00 - Сегодня Армения Армения 0 Грузия Грузия 3 Завершен 18:00 - Сегодня Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне 2 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 1 Завершен 15:00 - Сегодня Мозамбик Мозамбик 3 Уганда Уганда 1 Завершен 12:35 - Сегодня Япония Япония 2 Бахрейн Бахрейн 0

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Анонс матча Украина - Бельгия 20.03.2025, Лига Наций

Поединок между командой Украина и командой Бельгия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 24-26, матч начнется на стадионе Нуэва Кондомина.

Дата проведения матча: 20.03.2025
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Украина и командой Бельгия:

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Украина и Бельгия в предыдущем футбольном матче 26.06.2024 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Украина - Бельгия можно посмотреть 20.03.2025 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Украина - Бельгия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Украина
Страна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Прошедший матч команды Украина был сыгран против Албания - 19.11.2024, в рамках турнира Лига Наций 24-26 и закончился победой команды Украина.

Команда гостей

Название: Бельгия
Страна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес

Предыдущий поединок команды Бельгия был сыгран против Израиль - 17.11.2024, в рамках чемпионата Лига Наций 24-26 и закончился победой команды Израиль.

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