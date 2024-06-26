Украина - Бельгия онлайн трансляция матча

Украина не проигрывает в последних 4 играх.

Украина не проигрывает в последних 15 домашних матчах.

Бельгия проиграл 3 матчей подряд.

Бельгия без побед в последних 5 играх.

Бельгия не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Украина забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Бельгия пропускает в каждом из последних 7 матчах.

Украина выигрывает первый тайм в 28% матчей, Бельгия выигрывает в 28% матчей.

Украина выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Бельгия выигрывает в 28%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Когда Украина лидирует 1-0 дома, они побеждают в Украина% своих матчей.

Когда Бельгия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бельгия% своих матчей.

Когда Украина проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Украина% своих матчей.

Когда Бельгия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бельгия% своих матчей.

Недавнее выступление команды Украина в "Лига наций УЕФА" лучше, чем у команды Бельгия.

Украина's performance of the last 5 matches is better than Бельгия's.

У команды Бельгия серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.