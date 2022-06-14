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Италия - Германия онлайн трансляция матча

Лига Наций - 20 марта 2025, 21:45 - San Siro . Трансляция: MEGOGO Футбол Второй
Главный судья: Летексье, Франсуа
Италия
До начала
00 : 00 : 00
Германия
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Италия
30%
Ничья
30%
Германия
41%
П1: 2.71 Х: 3.10 П2: 2.71
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Италия и Германия 1-1. 4 игры закончились с этим результатом.
  • Во время последних 12 встреч, команда Италия выиграла 3 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Германия выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 15-14 в пользу команды Германия
  • Последняя домашняя победа Италия над Германия была в 2006
  • Германия не проигрывает в последних 6 играх.
  • Германия не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • В домашних матчах Италия не проигрывает Германия в последних 4 встречах.
  • Италия забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Германия забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.
  • Италия выигрывает первый тайм в 50% матчей, Германия выигрывает в 46% матчей.
  • Италия выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Германия выигрывает в 46%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Германия.
  • В их последнюю встречу команда Германия победила в 3 гол(а).
  • Когда Италия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Италия% своих матчей.
  • Когда Германия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Германия% своих матчей.
  • Когда Италия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Италия% своих матчей.
  • Когда Германия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Германия% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Германия в "Лига наций УЕФА" лучше, чем у команды Италия.
  • Германия's performance of the last 5 matches is better than Италия's.
  • Команда Германия проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Италия (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Италия выиграла 0, команда Германия выиграла 3, 2 ничьи.
  • Италия забивает 1 гола за матч против команды Германия, а Германия забивает 2.2 гола против команды Италия (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Италия и Германия - 3.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Италия и Германия - 0.8.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига наций УЕФА".
  • Италия забивает 1.71 гола, играя дома, а Германия забивает 1.5 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Италия
1
Побед
6
Игр
2
Побед
Германия
Лига Наций 2022-2024
14.06.2022 - 21:45 Германия 5 - 2 Завершен Италия
Лига Наций 2022-2024
04.06.2022 - 21:45 Италия 1 - 1 Завершен Германия
Контрольные матчи 2016/2017
15.11.2016 - 21:45 Италия 0 - 0 Завершен Германия
Евро-2016 2015/2016
02.07.2016 - 22:00 Германия 1 - 1 Завершен Италия
Последние матчи - Италия
Молодежная сборная 24-26
19.11.2024 - 19:15 Италия 2 - 2 Завершен Украина Н
Лига Наций 24-26
17.11.2024 - 21:45 Италия 1 - 3 Завершен Франция П
Лига Наций 24-26
14.11.2024 - 21:45 Бельгия 0 - 1 Завершен Италия В
Лига Наций 24-26
14.10.2024 - 21:45 Италия 4 - 1 Завершен Израиль В
Лига Наций 24-26
10.10.2024 - 21:45 Италия 2 - 2 Завершен Бельгия Н
Показать больше
Последние матчи - Германия
Новости команд
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Италия
30%
Ничья
30%
Германия
41%
П1: 2.71 Х: 3.10 П2: 2.71
LIVE
Трансляция матча Италия - Германия
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В эфире
MEGOGO Футбол Второй
Трансляция
Инфо
Арбитр — Франсуа Летексье (Франция).
Запасные: Викарио (в), Мерет (в), Белланова, Буонджорно, Гатти, Дзакканьи, Касадеи, Лукка, Мальдини, Руджери, Риччи, Фраттези.
Инфо
Стартовый состав Италия: Доннарумма (к) — Калафьори, Бастони, Ди Лоренцо — Удоги, Тонали, Ровелла, Барелла, Политано — Распадори, Кин. Главный тренер — Лучано Спалетти.
Запасные: Нюбель (в), Ортега (в), Адейеми, Андрих, Бисек, Кляйндинст, Кох, Левелинг, Миттельштадт, Стиллер, Ундав, Шлоттербек.
Инфо
Стартовый состав Германии: Бауманн — Раум, Рюдигер, Та, Киммих (к) — Горецка, Гросс — Амири, Мусиала, Сане — Буркгардт. Главный тренер — Юлиан Нагельсманн.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча плей-офф дивизиона А Лиги наций Италия – Германия.
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Последние матчи
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Анонс матча Италия - Германия 20.03.2025, Лига Наций

Противостояние между командой Италия и командой Германия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 24-26, матч пройдет на стадионе San Siro.

Дата проведения матча: 20.03.2025
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Италия и командой Германия:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Германия, тогда как команда Италия осталась с поражением. Столкновение Германия и Италия в предыдущем футбольном матче 14.06.2022 закончилось со следующими результатом: 5:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Италия - Германия можно посмотреть 20.03.2025 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Италия - Германия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Роберто Манчини

Прошедший матч команды Италия был сыгран против Украина - 19.11.2024, в рамках чемпионата Молодежная сборная 24-26 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Германия
Страна: Германия
Тренер: Ханси Флик

Предыдущий поединок команды Германия был сыгран против Венгрия - 19.11.2024, в рамках чемпионата Лига Наций 24-26 и закончился ничьей.

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