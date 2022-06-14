Италия - Германия онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Италия и Германия 1-1. 4 игры закончились с этим результатом.

Во время последних 12 встреч, команда Италия выиграла 3 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Германия выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 15-14 в пользу команды Германия

Последняя домашняя победа Италия над Германия была в 2006

Германия не проигрывает в последних 6 играх.

Германия не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.

В домашних матчах Италия не проигрывает Германия в последних 4 встречах.

Италия забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Германия забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.

Италия выигрывает первый тайм в 50% матчей, Германия выигрывает в 46% матчей.

Италия выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Германия выигрывает в 46%.

Победителем прошлой встречи была команда Германия.

В их последнюю встречу команда Германия победила в 3 гол(а).

Когда Италия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Италия% своих матчей.

Когда Германия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Германия% своих матчей.

Когда Италия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Италия% своих матчей.

Когда Германия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Германия% своих матчей.

Недавнее выступление команды Германия в "Лига наций УЕФА" лучше, чем у команды Италия.

Германия's performance of the last 5 matches is better than Италия's.

Команда Германия проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Италия (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Италия выиграла 0, команда Германия выиграла 3, 2 ничьи.

Италия забивает 1 гола за матч против команды Германия, а Германия забивает 2.2 гола против команды Италия (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Италия и Германия - 3.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Италия и Германия - 0.8.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига наций УЕФА".