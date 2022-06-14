Италия - Германия онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Италия и командой Германия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 24-26, матч пройдет на стадионе San Siro.
Дата проведения матча: 20.03.2025
Время начала матча: 21:45
История противостояний между клубами Италия и командой Германия:
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Германия, тогда как команда Италия осталась с поражением. Столкновение Германия и Италия в предыдущем футбольном матче 14.06.2022 закончилось со следующими результатом: 5:2 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Роберто Манчини
Прошедший матч команды Италия был сыгран против Украина - 19.11.2024, в рамках чемпионата Молодежная сборная 24-26 и закончился ничьей.
Название: Германия
Страна: Германия
Тренер: Ханси Флик
Предыдущий поединок команды Германия был сыгран против Венгрия - 19.11.2024, в рамках чемпионата Лига Наций 24-26 и закончился ничьей.
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