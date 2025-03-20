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Нидерланды - Испания онлайн трансляция матча

Лига Наций - 20 марта 2025, 21:45 - Де Куип . Трансляция: MEGOGO Футбол Третий
Главный судья: Гленн Ниберг
Нидерланды
До начала
00 : 00 : 00
Испания
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Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Нидерланды
38%
Ничья
25%
Испания
38%
П1: 2.71 Х: 3.33 П2: 2.54
Интересные факты
  • Во время последних 6 встреч, команда Голландия (Нидерланды) выиграла 3 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Испания выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 10-4 в пользу команды Голландия (Нидерланды)
  • Голландия (Нидерланды) не проигрывает в последних 7 домашних матчах.
  • Испания имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Испания не проигрывает в последних 16 играх.
  • Испания не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • В домашних матчах Голландия (Нидерланды) не проигрывает Испания в последних 3 встречах.
  • Испания забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Голландия (Нидерланды) выигрывает первый тайм в 37% матчей, Испания выигрывает в 58% матчей.
  • Голландия (Нидерланды) выигрывает первую половину матча в 37% случаев, Испания выигрывает в 58%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Голландия (Нидерланды) лидирует 1-0 дома, они побеждают в Голландия (Нидерланды)% своих матчей.
  • Когда Испания лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Испания% своих матчей.
  • Когда Голландия (Нидерланды) проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Голландия (Нидерланды)% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Испания в "Лига наций УЕФА" лучше, чем у команды Голландия (Нидерланды).
  • Испания's performance of the last 5 matches is better than Голландия (Нидерланды)'s.
  • Команда Голландия (Нидерланды) проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Испания (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Голландия (Нидерланды) выиграла 3, команда Испания выиграла 1, 1 ничьи.
  • Голландия (Нидерланды) забивает 2 гола за матч против команды Испания, а Испания забивает 0.8 гола против команды Голландия (Нидерланды) (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Голландия (Нидерланды) и Испания - 2.8.
  • Голландия (Нидерланды) забивает 2.8 гола, играя дома, а Испания забивает 1.75 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Нидерланды
1
Побед
3
Игр
1
Побед
Испания
Международные товарищеские матчи 2020/2021
11.11.2020 - 21:45 Нидерланды 1 - 1 Завершен Испания
Финальный раунд ЧМ-2014 2013/2014
13.06.2014 - 22:00 Испания 1 - 5 Завершен Нидерланды
Чемпионат Австралии 2012/2013
12.06.2013 - 19:00 Испания 3 - 0 Завершен Нидерланды
Последние матчи - Нидерланды
Лига Наций 24-26
19.11.2024 - 21:45 Босния и Герцеговина 1 - 1 Завершен Нидерланды Н
Лига Наций 24-26
16.11.2024 - 21:45 Нидерланды 4 - 0 Завершен Венгрия В
Лига Наций 24-26
14.10.2024 - 21:45 Германия 1 - 0 Завершен Нидерланды П
Лига Наций 24-26
11.10.2024 - 21:45 Венгрия 1 - 1 Завершен Нидерланды Н
Лига Наций 2024/2025
10.09.2024 - 21:45 Нидерланды 2 - 2 Завершен Германия Н
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Последние матчи - Испания
Лига Наций 24-26
18.11.2024 - 21:45 Испания 3 - 2 Завершен Швейцария В
Лига Наций 24-26
15.11.2024 - 21:45 Дания 1 - 2 Завершен Испания В
Лига Наций 24-26
15.10.2024 - 21:45 Испания 3 - 0 Завершен Сербия В
Лига Наций 24-26
12.10.2024 - 21:45 Испания 1 - 0 Завершен Дания В
Лига Наций 2024/2025
08.09.2024 - 21:45 Швейцария 1 - 4 Завершен Испания В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Нидерланды
38%
Ничья
25%
Испания
38%
П1: 2.71 Х: 3.33 П2: 2.54
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Трансляция матча Нидерланды - Испания
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В эфире
MEGOGO Футбол Третий
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Инфо
Главный арбитр матча из Швеции: Гленн Нюберг
Главный тренер сборной Испании: Луис Де ла Фуэнте
На скамейке запасных: Саму, Баэна, Гарсия, Гримальдо, Мерино, Мингеса, Ольмо, Оярсабаль, Перес, Рая, Ремиро, Хейсен
Инфо
Стартовый состав сборной Испании (6-3-3): Симон – Кукурелья, Кубарси, Ле Норман, Порро – Руис, Субименди, Педри – Уильямс, Мората, Ямаль
Главный тренер сборной Нидерландов: Рональд Куман
На скамейке запасных: Бас, Бробби, Виффер, Де Лигт, Копмайнерс, Ланг, Мален, Олей, Симонс, Тейлор, Флэккен
Инфо
Стартовый состав сборной Нидерландов (4-3-3): Вербругген – Хато, Ван Дейк, ван Геке, Геертрейда – де Йонг, Клюйверт, Рейндерс – Гакпо, Депай, Фримпонг
Поединок пройдет в Роттердаме на арене Де Кейп и начнется в 21:45 по киевскому времени
Приветствуем всех поклонников футбола на текстовой трансляции четвертьфинального матча плей-офф Лиги наций, в котором Нидерланды примут в гостях Испанию
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Последние матчи
Завершен 19:00 - Сегодня Турция Турция 3 Венгрия Венгрия 1 Завершен 19:00 - Сегодня Армения Армения 0 Грузия Грузия 3 Завершен 18:00 - Сегодня Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне 2 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 1 Завершен 15:00 - Сегодня Мозамбик Мозамбик 3 Уганда Уганда 1 Завершен 12:35 - Сегодня Япония Япония 2 Бахрейн Бахрейн 0

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Анонс матча Нидерланды - Испания 20.03.2025, Лига Наций

Противостояние между командой Нидерланды и командой Испания будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 24-26, матч состоится на стадионе Де Куип.

Дата проведения матча: 20.03.2025
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Нидерланды и командой Испания:

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Нидерланды и Испания в предыдущем футбольном матче 11.11.2020 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Нидерланды
Страна: Нидерланды
Тренер: Луи ван Гал

Предыдущий поединок команды Нидерланды был сыгран против Босния и Герцеговина - 19.11.2024, в рамках чемпионата Лига Наций 24-26 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Луис де ла Фуэнте

Прошедший матч команды Испания был сыгран против Швейцария - 18.11.2024, в рамках чемпионата Лига Наций 24-26 и закончился победой команды Испания.

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