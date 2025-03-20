Нидерланды - Испания онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Нидерланды и командой Испания будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 24-26, матч состоится на стадионе Де Куип.
Дата проведения матча: 20.03.2025
Время начала матча: 21:45
История противостояний между Нидерланды и командой Испания:
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Нидерланды и Испания в предыдущем футбольном матче 11.11.2020 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Нидерланды
Страна: Нидерланды
Тренер: Луи ван Гал
Предыдущий поединок команды Нидерланды был сыгран против Босния и Герцеговина - 19.11.2024, в рамках чемпионата Лига Наций 24-26 и закончился ничьей.
Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Луис де ла Фуэнте
Прошедший матч команды Испания был сыгран против Швейцария - 18.11.2024, в рамках чемпионата Лига Наций 24-26 и закончился победой команды Испания.
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