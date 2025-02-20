Будё-Глимт - Олимпиакос онлайн трансляция матча

Поединок между командой Будё-Глимт (Будё) и командой Олимпиакос (Пирей) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2024/2025, матч пройдет на стадионе Аспмыра Стадион.
Дата проведения матча: 06.03.2025
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд Knutsen, Kjetil и Хосе Луис Мендилибар разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Будё-Глимт (Будё)
Год основания Будё-Глимт (Будё): 1916
Страна: Норвегия
Предыдущий поединок команды Будё-Глимт был сыгран против Твенте - 20.02.2025, в рамках турнира Лига Европы 2024/2025 и закончился победой команды Будё-Глимт.
Название: Олимпиакос (Пирей)
Год основания Олимпиакос (Пирей): 1925
Страна: Греция
Тренер: Марку Силва
Прошедший матч команды Олимпиакос был сыгран против Карабах - 30.01.2025, в рамках чемпионата Лига Европы 2024/2025 и закончился победой команды Олимпиакос.
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