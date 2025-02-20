Будё-Глимт - Олимпиакос онлайн трансляция матча

ФК Буде/Глимт выиграл 4 домашних матчей подряд.

ФК Буде/Глимт не проигрывает в последних 5 домашних матчах.

Олимпиакос имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Олимпиакос не проигрывает в последних 26 играх.

Олимпиакос имеет выигрышную серию из 5 матчей на выезде

Олимпиакос не проиграл ни в одном из последних 12 выездных матчей.

ФК Буде/Глимт пропускает в каждом из последних 9 матчах.

Олимпиакос забивал хотя бы раз в последних 16 матчах.

ФК Буде/Глимт выигрывает первый тайм в 29% матчей, Олимпиакос выигрывает в 42% матчей.

ФК Буде/Глимт выигрывает первую половину матча в 29% случаев, Олимпиакос выигрывает в 42%.

Когда ФК Буде/Глимт лидирует 1-0 дома, они побеждают в ФК Буде/Глимт% своих матчей.

Когда Олимпиакос лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Олимпиакос% своих матчей.

Когда ФК Буде/Глимт проигрывает 0-1 дома, они побеждают в ФК Буде/Глимт% своих матчей.

Когда Олимпиакос проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Олимпиакос% своих матчей.

Недавнее выступление команды ФК Буде/Глимт в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Олимпиакос.

Олимпиакос's performance of the last 5 matches is better than ФК Буде/Глимт's.