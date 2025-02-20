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Будё-Глимт - Олимпиакос онлайн трансляция матча

Лига Европы - 06 марта 2025, 22:00 - Аспмыра Стадион . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Balakin, Mykola
Будё-Глимт
Будё
1 - 0
Обновить
41'
Олимпиакос
Пирей
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Ход матча
12' Бьянконе, Жюльян 13' Цолакис, Константинос 22' Brunstad Fet, Sondre Вышел: Салтнес, Улрик
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Будё-Глимт
26%
Ничья
37%
Олимпиакос
37%
П1: 2.14 Х: 3.50 П2: 3.25
Интересные факты
  • ФК Буде/Глимт выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • ФК Буде/Глимт не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Олимпиакос имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Олимпиакос не проигрывает в последних 26 играх.
  • Олимпиакос имеет выигрышную серию из 5 матчей на выезде
  • Олимпиакос не проиграл ни в одном из последних 12 выездных матчей.
  • ФК Буде/Глимт пропускает в каждом из последних 9 матчах.
  • Олимпиакос забивал хотя бы раз в последних 16 матчах.
  • ФК Буде/Глимт выигрывает первый тайм в 29% матчей, Олимпиакос выигрывает в 42% матчей.
  • ФК Буде/Глимт выигрывает первую половину матча в 29% случаев, Олимпиакос выигрывает в 42%.
  • Когда ФК Буде/Глимт лидирует 1-0 дома, они побеждают в ФК Буде/Глимт% своих матчей.
  • Когда Олимпиакос лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Олимпиакос% своих матчей.
  • Когда ФК Буде/Глимт проигрывает 0-1 дома, они побеждают в ФК Буде/Глимт% своих матчей.
  • Когда Олимпиакос проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Олимпиакос% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды ФК Буде/Глимт в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Олимпиакос.
  • Олимпиакос's performance of the last 5 matches is better than ФК Буде/Глимт's.
  • ФК Буде/Глимт забивает 2.78 гола, играя дома, а Олимпиакос забивает 1.73 гола, играя на выезде (в среднем).
Последние матчи - Будё-Глимт
Лига Европы 2024/2025
20.02.2025 - 19:45 Будё-Глимт 5 - 2 Завершен Твенте В
Лига Европы 2024/2025
13.02.2025 - 22:00 Твенте 2 - 1 Завершен Будё-Глимт П
Лига Европы 2024/2025
30.01.2025 - 22:00 Ницца 1 - 1 Завершен Будё-Глимт Н
Лига Европы 2024/2025
23.01.2025 - 19:45 Будё-Глимт 3 - 1 Завершен Маккаби В
Лига Европы 2024/2025
12.12.2024 - 22:00 Будё-Глимт 2 - 1 Завершен Бешикташ В
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Последние матчи - Олимпиакос
Лига Европы 2024/2025
30.01.2025 - 22:00 Олимпиакос 3 - 0 Завершен Карабах В
Лига Европы 2024/2025
23.01.2025 - 19:45 Порту 0 - 1 Завершен Олимпиакос В
Лига Европы 2024/2025
12.12.2024 - 19:45 Олимпиакос 0 - 0 Завершен Твенте Н
Лига Европы 2024/2025
28.11.2024 - 22:00 ФКСБ 0 - 0 Завершен Олимпиакос Н
Лига Европы 2024/2025
07.11.2024 - 19:45 Олимпиакос 1 - 1 Завершен Рейнджерс Н
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Новости команд
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Главные события
Brunstad Fet, Sondre
Вышел: Салтнес, Улрик
22'
ГООЛ! Цолакис, Константинос
13'
12'
Бьянконе, Жюльян
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Будё-Глимт
26%
Ничья
37%
Олимпиакос
37%
П1: 2.14 Х: 3.50 П2: 3.25
Составы команд
12
Никита Хайкин
15
Bjorkan Fredrik
4
Bjortuft, Odin Luraas
6
Gundersen Jostein Maurstad
20
Sjovold, Fredrik
19
Brunstad Fet, Sondre
7
Berg Patrick
26
Эйвен, Хакон
23
Хог, Дженс
9
Hogh, Kasper
11
Blomberg, Ole Didrik
88
Цолакис, Константинос
23
Rodinei
4
Бьянконе, Жюльян
16
Карму, Давид
3
Ортега, Франциско
32
Hezze, Santiago
96
Mouzakitis, Christos
10
Желсон Мартинш
22
Чикиньо
50
Пальма, Луис
17
Роман Яремчук
Стартовый состав
  • 23
    Хог, Дженс
    Полузащитник
  • 9
    Hogh, Kasper
    Нападающий
  • 11
    Blomberg, Ole Didrik
    Защитник
  • 19
    Brunstad Fet, Sondre
    Полузащитник
    22
  • 7
    Berg Patrick
  • 26
    Эйвен, Хакон
    Полузащитник
  • 15
    Bjorkan Fredrik
  • 4
    Bjortuft, Odin Luraas
    Защитник
  • 6
    Gundersen Jostein Maurstad
  • 20
    Sjovold, Fredrik
    Полузащитник
  • 12
    Никита Хайкин
    Вратарь
  • 17
    Роман Яремчук
    Нападающий
  • 10
    Желсон Мартинш
    Нападающий
  • 22
    Чикиньо
    Нападающий
  • 50
    Пальма, Луис
    Нападающий
  • 32
    Hezze, Santiago
    Полузащитник
  • 96
    Mouzakitis, Christos
    Полузащитник
  • 23
    Rodinei
    Защитник
  • 4
    Бьянконе, Жюльян
    Защитник
    12
  • 16
    Карму, Давид
    Защитник
  • 3
    Ортега, Франциско
    Полузащитник
  • 88
    Цолакис, Константинос
    Вратарь
    13
Запасные игроки
Тренеры
  • Knutsen, Kjetil
  • Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча
2
Штрафные
7
5
Угловые
5
Фолы
2
ЖК
1
56%
Владение мячом
44%
2
Удары в створ
2
2
Сейвы
2
2
Офсайды
1
Удары мимо
1
LIVE
Трансляция матча Будё-Глимт - Олимпиакос
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В эфире
MEGOGO
Трансляция
34'
Пальма нанес дальний удар, после которого мяч прошел далеко от цели.
29'
Опасный момент
Яремчук получил возможность расстрелять ворота из убойной позиции благодаря передаче Мартинша, но попал прямо в Хайкина. Это еще нужно было умудриться!
28'
Опасный момент
Хег открылся за спины защитникам, получил передачу на ход и направил мяч мимо выскочившего с линии вратаря, но не попал в створ. Каркас выручил Олимпиакос от второго пропущенного мяча.
24'
Яремчук упал в штрафной после минимального контакта с Гундерсеном, Балакин не назначил пенальти.
22'
Замена
Салтнес вышел на поле вместо травмированного Фета.
21'
Длительная пауза возникла в игре из-за травмы в составе Буде. Готовится замена.
14'
Гоооол!!!
Быстро Буде/Глимт дожимает соперника! Гундерсен выпрыгивает выше всех на угловом и загоняет мяч под перекладину с рикошетом от голкипера.
13'
Берг со штрафного направил мяч в створ, Цолакис не без проблем, но справился с этим ударом.
11'
Желтая карточка
Бьянкон сбивает соперника в нескольких шагах от штрафной площади.
10'
1'
Фет получил мяч в опасной позиции в пределах штрафной площади и нанес удар, который заблокировал Карму.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Николай Балакин (Украина).
Инфо
Стартовый состав Олимпиакоса: Дзолакис, Ортега, Давид Карму, Бьянкон, Родиней, Эссе, Музакитис, Пальма, Шикиньо, Желсон Мартинеш, Яремчук
Инфо
Стартовый состав Буде Глимт: Хайкин, Шевольд, Гуннерсен, Бьортуфт, Бьоркан, Эвьен, Берг, Брустад-Фет, Бломберг, Хуаге, Хаг
Почему мы ведем этот онлайн? Потому что Роман Яремчук выйдет в старте Оли!
Всем добрый вечер! UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн первого матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором норвежский Буде-Глимт примет греческий Олимпиакос
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Анонс матча Будё-Глимт - Олимпиакос 06.03.2025, Лига Европы

Поединок между командой Будё-Глимт (Будё) и командой Олимпиакос (Пирей) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2024/2025, матч пройдет на стадионе Аспмыра Стадион.

Дата проведения матча: 06.03.2025
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Knutsen, Kjetil и Хосе Луис Мендилибар разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Будё-Глимт - Олимпиакос можно посмотреть 06.03.2025 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Будё-Глимт - Олимпиакос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Будё-Глимт (Будё)
Год основания Будё-Глимт (Будё): 1916
Страна: Норвегия

Предыдущий поединок команды Будё-Глимт был сыгран против Твенте - 20.02.2025, в рамках турнира Лига Европы 2024/2025 и закончился победой команды Будё-Глимт.

Команда гостей

Название: Олимпиакос (Пирей)
Год основания Олимпиакос (Пирей): 1925
Страна: Греция
Тренер: Марку Силва

Прошедший матч команды Олимпиакос был сыгран против Карабах - 30.01.2025, в рамках чемпионата Лига Европы 2024/2025 и закончился победой команды Олимпиакос.

Следите за результатами матча Будё-Глимт - Олимпиакос онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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