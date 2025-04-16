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Манчестер Юнайтед - Лион онлайн трансляция матча

Лига Европы - 17 апреля 2025, 22:00 - Олд Траффорд . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Сандро Шарер
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 - 0
Обновить
15'
Лион
Лион
Смотреть трансляцию
Ход матча
10' Ugarte, Manuel
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
44%
Ничья
24%
Лион
32%
П1: 1.69 Х: 4.00 П2: 4.50
Интересные факты
  • Во время последних 6 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 3 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Лион выиграла 0 раз. Разница забитых и пропущенных голов 9-6 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • Результат первой игры Лион - Манчестер Юнайтед 2-2.
  • Лион забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 22% матчей, Лион выигрывает в 33% матчей.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 22% случаев, Лион выигрывает в 33%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 1 гол(а).
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Лион лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лион% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Лион проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лион% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Лион.
  • Лион's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.
  • У команды Манчестер Юнайтед серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Лион (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 3, команда Лион выиграла 0, 2 ничьи.
  • Манчестер Юнайтед забивает 1.4 гола за матч против команды Лион, а Лион забивает 0.8 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Лион - 2.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Лион - 1.
  • Манчестер Юнайтед забивает 1.9 гола, играя дома, а Лион забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Европы УЕФА".
  • Манчестер Юнайтед без побед в последних 4 играх.
Прогноз на матч
Личные встречи
Манчестер Юнайтед
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Лион
Лига Европы 2024/2025
10.04.2025 - 22:00 Лион 2 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед
Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2024/2025
13.04.2025 - 18:30 Ньюкасл 4 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед П
Лига Европы 2024/2025
10.04.2025 - 22:00 Лион 2 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2024/2025
06.04.2025 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершен Манчестер Сити Н
Чемпионат Англии 2024/2025
01.04.2025 - 22:00 Ноттингем Форест 1 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2024/2025
16.03.2025 - 21:00 Лестер Сити 0 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед В
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Последние матчи - Лион
Чемпионат Франции 2024/2025
13.04.2025 - 21:45 Осер 1 - 3 Завершен Лион В
Лига Европы 2024/2025
10.04.2025 - 22:00 Лион 2 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Чемпионат Франции 2024/2025
05.04.2025 - 22:05 Лион 2 - 1 Завершен Лилль В
Чемпионат Франции 2024/2025
28.03.2025 - 21:45 Страсбур 4 - 2 Завершен Лион П
Чемпионат Франции 2024/2025
16.03.2025 - 16:00 Лион 4 - 2 Завершен Гавр В
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Новости команд
Матч АПЛ Челси - Манчестер Юнайтед перенесен 17.04.2025 в 20:38 Матч АПЛ Челси - Манчестер Юнайтед перенесен Расписание АПЛ претерпело изменения
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Манчестер Юнайтед – Лион. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы 16.04.2025 в 21:12 Манчестер Юнайтед – Лион. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы Манчестер Юнайтед – Лион: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.04.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Главные события
ГООЛ! Ugarte, Manuel
10'
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
44%
Ничья
24%
Лион
32%
П1: 1.69 Х: 4.00 П2: 4.50
Составы команд
24
Андре Онана
15
Yoro, Leny
5
Харри Магуайр
3
Мазраури, Нуссер
13
Dorgu, Patrick
18
Карлос Каземиро
25
Ugarte, Manuel
20
Диогу Далот
8
Бруно Фернандес
9
Hojlund, Rasmus
17
Ferreyra, Alejandro Garnacho
23
Perri Lucas
98
Мэйтленд-Найлз, Энсли
22
Педро Мукони, Мата
19
Ниакхате, Мусса
3
Таглиафико, Николас
8
Толиссо, Корентен
4
Акуоку, Пол
7
Жордан Верету
18
Cherki, Rayan
69
Mikautadze, Georges
32
Almada, Thiago
Стартовый состав
  • 8
    Бруно Фернандес
  • 9
    Hojlund, Rasmus
    Нападающий
  • 17
    Ferreyra, Alejandro Garnacho
    Нападающий
  • 13
    Dorgu, Patrick
    Защитник
  • 18
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 25
    Ugarte, Manuel
    Полузащитник
    10
  • 20
    Диогу Далот
    Защитник
  • 15
    Yoro, Leny
    Защитник
  • 5
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 3
    Мазраури, Нуссер
    Защитник
  • 24
    Андре Онана
    Вратарь
  • 18
    Cherki, Rayan
    Нападающий
  • 69
    Mikautadze, Georges
    Полузащитник
  • 32
    Almada, Thiago
    Полузащитник
  • 8
    Толиссо, Корентен
    Полузащитник
  • 4
    Акуоку, Пол
    Полузащитник
  • 7
    Жордан Верету
  • 98
    Мэйтленд-Найлз, Энсли
    Полузащитник
  • 22
    Педро Мукони, Мата
    Полузащитник
  • 19
    Ниакхате, Мусса
    Защитник
  • 3
    Таглиафико, Николас
    Защитник
  • 23
    Perri Lucas
Запасные игроки
Тренеры
  • Рубен Аморим
  • Фонсека, Паулу
Статистика матча
52%
Владение мячом
48%
1
Штрафные
Фолы
1
1
Угловые
LIVE
Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - Лион
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В эфире
MEGOGO Футбол Первый
Трансляция
12'
10'
Гоооол!!!
ГОЛ! Далот с правого фланга сыграл в штрафную на Гарначо, а тот продолжил в центр на пустые для Угарте.
8'
Без мяча с начала матча находится Лион.
6'
Угловой прострелом с правого фланга заработал Гарначо.
5'
Фол Толиссо на чужой половине против Каземиро.
3'
Спокойное начало матча. Гости в обороне.
1'
Юнайтед атакует в начале игры.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Запасные: Дешам, Диарра, Ляказетт, Фофана, Тессманн, Абнер, Кюмбеди, Омари, Матич, Чалета-Цар.
Лион: Перри - Мейтленд-Найлз, Мата, Ниахате, Тальяфико - Толиссо, Акуоку, Верету - Шерки, Микаутадзе Альмада.
Запасные: Баиндир, Гитон, Линделеф, Маунт, Эриксен, Шоу, Мейну, Амасс, Мургауз, Камсон, Кьюконки.
Манчестер Юнайтед: Онана - Мазрауи, Магвайр, Йоро - Далот, Угарте, Каземиро, Доргу - Гарначо, Фернандеш - Гойлунн.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Инфо
В первом матче была ничья — 2:2.
Сандро Шерер (Швейцария) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка ответного поединка четвертьфинала Лиги Европы УЕФА. На поле стадиона Олд Траффорд (Манчестер, Англия) сыграют Манчестер Юнайтед и Лион.
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Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - Лион 17.04.2025, Лига Европы

Противостояние между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Лион (Лион) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2024/2025, матч начнется на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 17.04.2025
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Лион (Лион):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Лион и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 10.04.2025 закончилось с таким счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Рубен Аморим и Фонсека, Паулу разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Лион можно посмотреть 17.04.2025 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Лион, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против "Ньюкасл" - 13.04.2025, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2024/2025 и закончился победой команды "Ньюкасл".

Команда гостей

Название: Лион (Лион)
Год основания Лион (Лион): 1950
Страна: Франция
Тренер: Пьер Саж

Прошедший поединок команды Лион был сыгран против Осер - 13.04.2025, в рамках турнира Чемпионат Франции 2024/2025 и закончился победой команды Лион.

Следите за результатами матча "Манчестер Юнайтед" - Лион онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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