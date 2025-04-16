Манчестер Юнайтед - Лион онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Лион (Лион) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2024/2025, матч начнется на стадионе Олд Траффорд.
Дата проведения матча: 17.04.2025
Время начала матча: 22:00
История противостояний между "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Лион (Лион):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Лион и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 10.04.2025 закончилось с таким счетом: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Рубен Аморим и Фонсека, Паулу разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг
Прошедший матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против "Ньюкасл" - 13.04.2025, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2024/2025 и закончился победой команды "Ньюкасл".
Название: Лион (Лион)
Год основания Лион (Лион): 1950
Страна: Франция
Тренер: Пьер Саж
Прошедший поединок команды Лион был сыгран против Осер - 13.04.2025, в рамках турнира Чемпионат Франции 2024/2025 и закончился победой команды Лион.
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