Манчестер Юнайтед - Лион онлайн трансляция матча

Во время последних 6 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 3 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Лион выиграла 0 раз. Разница забитых и пропущенных голов 9-6 в пользу команды Манчестер Юнайтед

Результат первой игры Лион - Манчестер Юнайтед 2-2.

Лион забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.

Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 22% матчей, Лион выигрывает в 33% матчей.

Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 22% случаев, Лион выигрывает в 33%.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.

В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 1 гол(а).

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Лион лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лион% своих матчей.

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Лион проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лион% своих матчей.

Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Лион.

Лион's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.

У команды Манчестер Юнайтед серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Лион (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 3, команда Лион выиграла 0, 2 ничьи.

Манчестер Юнайтед забивает 1.4 гола за матч против команды Лион, а Лион забивает 0.8 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Лион - 2.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Лион - 1.

Манчестер Юнайтед забивает 1.9 гола, играя дома, а Лион забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).

Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Европы УЕФА".