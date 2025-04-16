Челси - Легия онлайн трансляция матча

Матч между командой "Челси" (Лондон) и командой Легия (Варшава) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига конференций 2024/2025, матч состоится на стадионе Стэмфорд Бридж.
Дата проведения матча: 17.04.2025
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами "Челси" (Лондон) и командой Легия (Варшава):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Челси", тогда как команда Легия осталась с поражением. Столкновение Легия и "Челси" в предыдущем футбольном матче 10.04.2025 закончилось с такими результатами: 0:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Maresca, Enzo и Feio, Goncalo разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Челси" (Лондон)
Год основания "Челси" (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино
Предыдущий матч команды "Челси" был сыгран против Ипсвич Таун - 13.04.2025, в рамках турнира Чемпионат Англии 2024/2025 и закончился ничьей.
Название: Легия (Варшава)
Год основания Легия (Варшава): 1916
Страна: Польша
Тренер: Станислав Черчесов
Предыдущий матч команды Легия был сыгран против Ягеллония - 13.04.2025, в рамках чемпионата Чемпионат Польши 2024/2025 и закончился победой команды Ягеллония.
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