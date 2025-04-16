Челси - Легия онлайн трансляция матча

Челси выиграл 6 домашних матчей подряд.

Челси не проигрывает в последних 9 домашних матчах.

Результат первой игры Легия Варшава - Челси 0-3.

Челси не пропускает в 3 матчах подряд.

Челси выигрывает первый тайм в 40% матчей, Легия Варшава выигрывает в 31% матчей.

Челси выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Легия Варшава выигрывает в 31%.

Победителем прошлой встречи была команда Челси.

В их последнюю встречу команда Челси победила в 3 гол(а).

Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Легия Варшава лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Легия Варшава% своих матчей.

Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Легия Варшава проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Легия Варшава% своих матчей.

Недавнее выступление команды Челси в "Лига конференций УЕФА" лучше, чем у команды Легия Варшава.

Челси's performance of the last 5 matches is better than Легия Варшава's.

Челси забивает 2.47 гола, играя дома, а Легия Варшава забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).

Челси не проигрывает в последних 4 играх.