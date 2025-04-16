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Челси - Легия онлайн трансляция матча

Лига конференций - 17 апреля 2025, 22:00 - Стэмфорд Бридж . Трансляция: MEGOGO Футбол Третий
Главный судья: Эрнандес, Алехандро Хосе Эрнандес
Челси
Лондон
0 - 1
Обновить
13'
Легия
Варшава
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Ход матча
10' Jorgensen, Filip 10' Томаш Пекгарт
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Челси
46%
Ничья
25%
Легия
29%
П1: 1.20 Х: 6.50 П2: 12.00
Интересные факты
  • Челси выиграл 6 домашних матчей подряд.
  • Челси не проигрывает в последних 9 домашних матчах.
  • Результат первой игры Легия Варшава - Челси 0-3.
  • Челси не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Челси выигрывает первый тайм в 40% матчей, Легия Варшава выигрывает в 31% матчей.
  • Челси выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Легия Варшава выигрывает в 31%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Челси.
  • В их последнюю встречу команда Челси победила в 3 гол(а).
  • Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Легия Варшава лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Легия Варшава% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Легия Варшава проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Легия Варшава% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Челси в "Лига конференций УЕФА" лучше, чем у команды Легия Варшава.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Легия Варшава's.
  • Челси забивает 2.47 гола, играя дома, а Легия Варшава забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Челси не проигрывает в последних 4 играх.
  • У команды Легия Варшава серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
Прогноз на матч
Личные встречи
Челси
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Легия
Лига конференций 2024/2025
10.04.2025 - 19:45 Легия 0 - 3 Завершен Челси
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2024/2025
13.04.2025 - 16:00 Челси 2 - 2 Завершен Ипсвич Таун Н
Лига конференций 2024/2025
10.04.2025 - 19:45 Легия 0 - 3 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2024/2025
06.04.2025 - 16:00 Брентфорд 0 - 0 Завершен Челси Н
Чемпионат Англии 2024/2025
03.04.2025 - 22:00 Челси 1 - 0 Завершен Тоттенхэм В
Чемпионат Англии 2024/2025
16.03.2025 - 15:30 Арсенал 1 - 0 Завершен Челси П
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Последние матчи - Легия
Чемпионат Польши 2024/2025
13.04.2025 - 21:15 Легия 0 - 1 Завершен Ягеллония П
Лига конференций 2024/2025
10.04.2025 - 19:45 Легия 0 - 3 Завершен Челси П
Чемпионат Польши 2024/2025
06.04.2025 - 15:45 Гурник 1 - 2 Завершен Легия В
Чемпионат Польши 2024/2025
28.03.2025 - 21:30 Легия 0 - 0 Завершен Погонь Н
Чемпионат Польши 2024/2025
16.03.2025 - 18:30 Ракув 3 - 2 Завершен Легия П
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Главные события
Jorgensen, Filip
10'
10'
Томаш Пекгарт ГООЛ!
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Челси
46%
Ничья
25%
Легия
29%
П1: 1.20 Х: 6.50 П2: 12.00
Составы команд
12
Jorgensen, Filip
3
Кукурелья, Марк
5
Бадиашиле Мукинаи, Бенуа
4
Олуватосин Адарабиойо
34
Acheampong, Josh-Ko
22
Dewsbury-Hall, Kiernan
24
Джеймс Моррисон
19
Джейдон Санчо
20
Palmer, Cole
18
Кристофер Нкунку
15
Jackson, Nicolas
77
Kovacevic, Vladan
12
Панков Радован
24
Ziolkowski, Jan
3
Kapuadi, Steve
19
Рубен Винагре
6
Oyedele, Maxi
22
Elitim Sepulveda, Juergen Farid
5
Клод Гонсальвес
25
Моришита, Рёя
7
Томаш Пекгарт
82
Лукиньяш
Стартовый состав
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Полузащитник
  • 19
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
  • 20
    Palmer, Cole
    Полузащитник
  • 18
    Кристофер Нкунку
    Полузащитник
  • 22
    Dewsbury-Hall, Kiernan
    Полузащитник
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
  • 3
    Кукурелья, Марк
    Защитник
  • 5
    Бадиашиле Мукинаи, Бенуа
    Защитник
  • 4
    Олуватосин Адарабиойо
    Защитник
  • 34
    Acheampong, Josh-Ko
    Защитник
  • 12
    Jorgensen, Filip
    Вратарь
    10
  • 25
    Моришита, Рёя
    Защитник
  • 7
    Томаш Пекгарт
    Нападающий
    10
  • 82
    Лукиньяш
    Нападающий
  • 6
    Oyedele, Maxi
    Полузащитник
  • 22
    Elitim Sepulveda, Juergen Farid
    Полузащитник
  • 5
    Клод Гонсальвес
    Защитник
  • 12
    Панков Радован
  • 24
    Ziolkowski, Jan
    Защитник
  • 3
    Kapuadi, Steve
    Защитник
  • 19
    Рубен Винагре
    Защитник
  • 77
    Kovacevic, Vladan
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Maresca, Enzo
  • Feio, Goncalo
Статистика матча
56
Владение мячом
56
2
Штрафные
2
2
Фолы
2
1
ЖК
1
LIVE
Трансляция матча "Челси" - Легия
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В эфире
MEGOGO Футбол Третий
Трансляция
10'
Гоооол!!!
Пекхарт сам и реализовал пенальти! 0:1 в пользу поляков, 3:1 по сумме двух встреч.
9'
Опасный момент
Бодро начался матч! Йоргенсен привозит пенальти, сбивая Пекхарта в штрафной "Челси".
6'
Опасный момент
И снова Палмер! Джексон скинул на Санчо головой, дальше пошла передача на Нкунку на 11-метровую отметку - удар француза парировал голкипер, а дальше защитники справились с добиванием Коула головой!
2'
Опасный момент
Опасный момент уже на второй минуте встречи. Ошиблись защитники гостей, Палмер выскочил на свидание с голкипером и пробил, но над воротами.
1'
Свисток
Поехали!
Инфо
"Легия": Ковачевич, Панков, Зиолковский, Капуади, Винагре, Элитим, Ойеделе, Гонсалвеш, Лукиньяс, Пекхарт, Моришита
Инфо
"Челси": Йоргенсен, Ачеампонг, Тосин, Бадьяшиль, Кукурелья, Джеймс (к), Дьюсберри-Холл, Санчо, Палмер, Нкунку, Джексон
Инфо
Добрый вечер, дамы и господа! Рады вас приветствовать на текстовом онлайне ответного матча четвертьфинала Лиги конференций между лондонским "Челси" и варшавской "Легией". Первый поединок в Польше закончился со счетом 0:3 в пользу команды Марески.
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Анонс матча "Челси" - Легия 17.04.2025, Лига конференций

Матч между командой "Челси" (Лондон) и командой Легия (Варшава) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига конференций 2024/2025, матч состоится на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 17.04.2025
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Челси" (Лондон) и командой Легия (Варшава):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Челси", тогда как команда Легия осталась с поражением. Столкновение Легия и "Челси" в предыдущем футбольном матче 10.04.2025 закончилось с такими результатами: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Maresca, Enzo и Feio, Goncalo разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Челси" - Легия можно посмотреть 17.04.2025 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига конференций. Текстовую трансляцию матча "Челси" - Легия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Челси" (Лондон)
Год основания "Челси" (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Предыдущий матч команды "Челси" был сыгран против Ипсвич Таун - 13.04.2025, в рамках турнира Чемпионат Англии 2024/2025 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Легия (Варшава)
Год основания Легия (Варшава): 1916
Страна: Польша
Тренер: Станислав Черчесов

Предыдущий матч команды Легия был сыгран против Ягеллония - 13.04.2025, в рамках чемпионата Чемпионат Польши 2024/2025 и закончился победой команды Ягеллония.

Следите за результатами матча "Челси" - Легия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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