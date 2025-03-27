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Барселона - Осасуна онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 27 марта 2025, 22:00 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Busquets Ferrer, Mateo
Барселона
Барселона
2 - 0
Обновить
30'
Осасуна
Памплона
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Ход матча
11' Ферран Торрес 18' Серхио Эррера 21' Ольмо Карвахаль, Даниэль
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
42%
Ничья
29%
Осасуна
29%
П1: 1.30 Х: 5.75 П2: 8.50
Интересные факты
  • За последние 22 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 17 раз, 2 сыграла в ничью и 3 победы команды Осасуна. Разница голов 69-10 в пользу команды Барселона.
  • Во время последних 46 встреч, команда Барселона выиграла 29 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Осасуна выиграла 7 раз. Разница забитых и пропущенных голов 109-38 в пользу команды Барселона
  • Последняя гостевая победа Осасуна над Барселона была в 2020
  • В прошлом сезоне Барселона выиграл обе игры против Осасуна (1-0 дома и 2-1 на выезде)
  • Барселона выиграл последние 7 матчи в Ла Лига.
  • В Ла Лига, Барселона одержала 4 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Барселона забил 23% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Осасуна забил 27% голов между минутами 16-30?
  • Барселона имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Барселона не проигрывает в последних 18 играх.
  • Барселона не проигрывает в последних 8 домашних матчах.
  • Осасуна без побед в последних 6 играх.
  • В домашних матчах Барселона не проигрывает Осасуна в последних 4 встречах.
  • Барселона не забивает в 1 из их 12 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Осасуна не забивает в 6 из их 12 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Барселона в сезоне 9-0-3
  • Выездная статистика Осасуна в сезоне 1-6-5
  • Robert Lewandowski лучший бомбардир Барселона с 22 голами. Ante Budimir забил 15 раз за Осасуна
  • Lamine Yamal отдал больше всего передач в Барселона с 11 передачами. Bryan Zaragoza лучший распасовщик Осасуна (5 передач)
  • Gavi получил больше всего желтых карточек (4) в Барселона. Lucas Torro получил 10 в Осасуна.
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 19 матчах.
  • Осасуна пропускает в каждом из последних 13 матчах.
  • Барселона выигрывает первый тайм в 55% матчей, Осасуна выигрывает в 36% матчей.
  • Барселона выигрывает первую половину матча в 55% случаев, Осасуна выигрывает в 36%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Осасуна.
  • В их последнюю встречу команда Осасуна победила в 2 гол(а).
  • Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Осасуна лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Осасуна% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Осасуна проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Осасуна% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Осасуна.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Осасуна's.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Осасуна (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 4, команда Осасуна выиграла 1, 0 ничьи.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Осасуна.
  • Команда Осасуна выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Барселона забивает 1.6 гола за матч против команды Осасуна, а Осасуна забивает 1 гола против команды Барселона (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Осасуна - 2.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Осасуна - 0.6.
  • Барселона забивает 2.74 гола, играя дома, а Осасуна забивает 1.38 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Барселона
13
Побед
19
Игр
3
Побед
Осасуна
Чемпионат Испании 2024/2025
28.09.2024 - 22:00 Осасуна 4 - 2 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2023/2024
31.01.2024 - 20:00 Барселона 1 - 0 Завершен Осасуна
Суперкубок Испании 2024
11.01.2024 - 21:00 Барселона 2 - 0 Завершен Осасуна
Чемпионат Испании 2023/2024
03.09.2023 - 22:00 Осасуна 1 - 2 Завершен Барселона
Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2024/2025
16.03.2025 - 22:00 Атлетико 2 - 4 Завершен Барселона В
Лига Чемпионов 2024/2025
11.03.2025 - 19:45 Барселона 3 - 1 Завершен Бенфика В
Лига Чемпионов 2024/2025
05.03.2025 - 22:00 Бенфика 0 - 1 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2024/2025
02.03.2025 - 17:15 Барселона 4 - 0 Завершен Реал Сосьедад В
Кубок Испании 2024/2025
25.02.2025 - 22:30 Барселона 4 - 4 Завершен Атлетико Н
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Последние матчи - Осасуна
Чемпионат Испании 2024/2025
16.03.2025 - 19:30 Осасуна 1 - 2 Завершен Хетафе П
Чемпионат Испании 2024/2025
02.03.2025 - 22:00 Осасуна 3 - 3 Завершен Валенсия Н
Чемпионат Испании 2024/2025
21.02.2025 - 22:00 Сельта 1 - 0 Завершен Осасуна П
Чемпионат Испании 2024/2025
15.02.2025 - 17:15 Осасуна 1 - 1 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2024/2025
10.02.2025 - 22:00 Мальорка 1 - 1 Завершен Осасуна Н
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Главные события
ГООЛ! Ольмо Карвахаль, Даниэль
21'
18'
Серхио Эррера
ГООЛ! Ферран Торрес
11'
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
42%
Ничья
29%
Осасуна
29%
П1: 1.30 Х: 5.75 П2: 8.50
Составы команд
25
Войцех Щенсны
3
Balde Martinez, Alejandro
5
Мартинез, Иньиго
24
Эрик Гарсия
23
Жюль Кунде
6
Whyte Gavin
21
Френки де Йонг
8
Gonzalez, Pedro
20
Ольмо Карвахаль, Даниэль
7
Ферран Торрес
19
Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
1
Серхио Эррера
12
Areso, Jesus
24
Алехандро Катена
5
Хернандо, Хорхе
3
Хуан Круз Альваро Армада
8
Ibanez, Pablo
18
Munoz, Iker
7
Монкайола, Йон
20
Арнаис, Хосе Мануэль
9
Raul Torrent
10
Oroz, Aimar
Стартовый состав
  • 20
    Ольмо Карвахаль, Даниэль
    Полузащитник
    21
  • 7
    Ферран Торрес
    Нападающий
    11
  • 19
    Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
    Нападающий
  • 6
    Whyte Gavin
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 8
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 3
    Balde Martinez, Alejandro
    Защитник
  • 5
    Мартинез, Иньиго
    Защитник
  • 24
    Эрик Гарсия
  • 23
    Жюль Кунде
    Защитник
  • 25
    Войцех Щенсны
    Вратарь
  • 20
    Арнаис, Хосе Мануэль
    Нападающий
  • 9
    Raul Torrent
  • 10
    Oroz, Aimar
    Полузащитник
  • 8
    Ibanez, Pablo
    Полузащитник
  • 18
    Munoz, Iker
    Полузащитник
  • 7
    Монкайола, Йон
    Полузащитник
  • 12
    Areso, Jesus
    Защитник
  • 24
    Алехандро Катена
  • 5
    Хернандо, Хорхе
    Защитник
  • 3
    Хуан Круз Альваро Армада
    Защитник
  • 1
    Серхио Эррера
    Нападающий
    18
Запасные игроки
Тренеры
  • Flick, Hansi
  • Висенте Морено
Статистика матча
70%
Владение мячом
30%
4
Штрафные
1
1
Фолы
2
3
Удары в створ
Офсайды
2
2
Угловые
2
Сейвы
1
ЖК
1
LIVE
Трансляция матча "Барселона" - Осасуна
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В эфире
MEGOGO Футбол Первый
Трансляция
29'
28'
Замена
27'
25'
Ольмо присел на газон.
22'
Игра высокой ногой от Педри против Рубена слева в защите.
21'
Гоооол!!!
ГОЛ! Второй удар с пенальти от Ольмо низом зашел в левый угол.
20'
Опасный момент
Перебивают! Монкайола забежал в штрафную до удара.
19'
Незабитый пенальти
Удар Ольмо с пенальти в левый угол парировал Эррера!
18'
Опасный момент
Пенальти! Заброс Педри к правому флангу штрафной Ольмо завершил переброской Эрреры, который его сбил.
16'
Барса продолжает атаковать.
14'
Опасный момент
Эррера закрыл собой ворота от удара Феррана слета в завершение подачи Кунде с правого фланга в центр штрафной.
13'
Офсайд
Пас в офсайд на Аймара до правого фланга атаки.
11'
Гоооол!!!
ГОЛ! Пас де Йонга на левый фланг на Бальде завершился прострелом в центр вратарской на Феррана.
9'
Опасный момент
Заброс де Йонга к левому флангу штрафной на Бальде завершился прострелом на ближнюю, где Ольмо в касание не смог направить мяч в сторону ворот.
6'
Эррера на дальней забрал подачу с левого фланга от Бальде.
4'
Защитники перевели в аут прострел с правого фланга от Кунде.
3'
Барселона держит мяч на чужой половине.
1'
Ямал с правого фланга забросил в штрафную, где мяч достался Эррери.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Запасные: Фернандес, Валенсия, У. Гарсия, Барха, Рубен Гарсия, Пенья, Гомес, Будимир, Бойомо, Бретонес, Осамбела, Х. Гарсия.
Осасуна: Эррера - Аресо, Эррандо, Катена, Крус - Муньос - Аймар, Монкайола, Ибаньес, Арнаис - Рауль Гарсия.
Запасные: Пенья, Кочен, Кубарси, Араухо, Левандовски, Фати, Торре, Фермин, Виктор, Форт, Ж. Мартин, Ольмедо.
В первом круге победила Осасуна - 4:2.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Инфо
В первом круге победила Осасуна - 4:2.
Инфо
Осасуна идет четырнадцатой с 7 победами, 12 ничьими и 8 поражениями - 33 очка.
Инфо
Барселона идет первой с 19 победами, 3 ничьими и 5 поражениями - 60 очков.
Матео Бускетс Феррер (Балеарские о-ва, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 27-го тура испанской Примеры. На поле стадиона Олимпийский стадион им. Люиса Кумпаньша (Барселона, Испания) сыграют каталонская Барселона и Осасуна.
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Анонс матча "Барселона" - Осасуна 27.03.2025, Чемпионат Испании

Поединок между командой "Барселона" (Барселона) и командой Осасуна (Памплона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2024/2025, матч состоится на стадионе Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведения матча: 27.03.2025
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Барселона" (Барселона) и командой Осасуна (Памплона):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Осасуна, тогда как команда "Барселона" осталась с поражением. Столкновение Осасуна и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 28.09.2024 закончилось с таким счетом: 4:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Flick, Hansi и Висенте Морено разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - Осасуна можно посмотреть 27.03.2025 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - Осасуна, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий поединок команды "Барселона" был сыгран против "Атлетико" - 16.03.2025, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2024/2025 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: Осасуна (Памплона)
Год основания Осасуна (Памплона): 1920
Страна: Испания
Тренер: Хагоба Аррасате

Прошедший поединок команды Осасуна был сыгран против Хетафе - 16.03.2025, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2024/2025 и закончился победой команды Хетафе.

Следите за результатами матча "Барселона" - Осасуна онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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