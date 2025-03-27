Барселона - Осасуна онлайн трансляция матча

За последние 22 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 17 раз, 2 сыграла в ничью и 3 победы команды Осасуна. Разница голов 69-10 в пользу команды Барселона.

Во время последних 46 встреч, команда Барселона выиграла 29 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Осасуна выиграла 7 раз. Разница забитых и пропущенных голов 109-38 в пользу команды Барселона

Последняя гостевая победа Осасуна над Барселона была в 2020

В прошлом сезоне Барселона выиграл обе игры против Осасуна (1-0 дома и 2-1 на выезде)

Барселона выиграл последние 7 матчи в Ла Лига.

В Ла Лига, Барселона одержала 4 домашних побед подряд.

Вы знали, что Барселона забил 23% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Осасуна забил 27% голов между минутами 16-30?

Барселона имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Барселона не проигрывает в последних 18 играх.

Барселона не проигрывает в последних 8 домашних матчах.

Осасуна без побед в последних 6 играх.

В домашних матчах Барселона не проигрывает Осасуна в последних 4 встречах.

Барселона не забивает в 1 из их 12 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Осасуна не забивает в 6 из их 12 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Домашняя статистика Барселона в сезоне 9-0-3

Выездная статистика Осасуна в сезоне 1-6-5

Robert Lewandowski лучший бомбардир Барселона с 22 голами. Ante Budimir забил 15 раз за Осасуна

Lamine Yamal отдал больше всего передач в Барселона с 11 передачами. Bryan Zaragoza лучший распасовщик Осасуна (5 передач)

Gavi получил больше всего желтых карточек (4) в Барселона. Lucas Torro получил 10 в Осасуна.

Барселона забивал хотя бы раз в последних 19 матчах.

Осасуна пропускает в каждом из последних 13 матчах.

Барселона выигрывает первый тайм в 55% матчей, Осасуна выигрывает в 36% матчей.

Барселона выигрывает первую половину матча в 55% случаев, Осасуна выигрывает в 36%.

Победителем прошлой встречи была команда Осасуна.

В их последнюю встречу команда Осасуна победила в 2 гол(а).

Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Осасуна лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Осасуна% своих матчей.

Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Осасуна проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Осасуна% своих матчей.

Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Осасуна.

Барселона's performance of the last 5 matches is better than Осасуна's.

Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Осасуна (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 4, команда Осасуна выиграла 1, 0 ничьи.

Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Осасуна.

Команда Осасуна выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.

Барселона забивает 1.6 гола за матч против команды Осасуна, а Осасуна забивает 1 гола против команды Барселона (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Осасуна - 2.6.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Осасуна - 0.6.