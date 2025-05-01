Ноттингем Форест - Брентфорд онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Ноттингем Форест и Брентфорд 1-2. 4 игры закончились с этим результатом.

За последние 12 встреч когда команда Ноттингем Форест играла дома, команда Ноттингем Форест выиграла 4 раз, 2 сыграла в ничью и 6 победы команды Брентфорд. Разница голов 20-15 в пользу команды Брентфорд.

Во время последних 24 встреч, команда Ноттингем Форест выиграла 8 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Брентфорд выиграла 11 раз. Разница забитых и пропущенных голов 39-35 в пользу команды Брентфорд

Последняя домашняя победа Ноттингем Форест над Брентфорд была в 2019

Игры прошлого года: 1-1 (Ноттингем Форест дома) и 3-2 (Брентфорд дома).

Вы знали, что Ноттингем Форест забил 21% голов между минутами 0-15?

Вы знали, что Брентфорд забил 21% голов между минутами 76-90?

Ноттингем Форест не забивает в 3 из их 16 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Брентфорд не забивает в 3 из их 16 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Chris Wood лучший бомбардир Ноттингем Форест с 19 голами. Bryan Mbeumo забил 18 раз за Брентфорд

Anthony Elanga отдал больше всего передач в Ноттингем Форест с 9 передачами. Mikkel Damsgaard лучший распасовщик Брентфорд (9 передач)

Ноттингем Форест выигрывает первый тайм в 38% матчей, Брентфорд выигрывает в 33% матчей.

Ноттингем Форест выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Брентфорд выигрывает в 33%.

Победителем прошлой встречи была команда Ноттингем Форест.

В их последнюю встречу команда Ноттингем Форест победила в 2 гол(а).

Когда Ноттингем Форест лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ноттингем Форест% своих матчей.

Когда Брентфорд лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.

Когда Ноттингем Форест проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ноттингем Форест% своих матчей.

Когда Брентфорд проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.

Недавнее выступление команды Ноттингем Форест в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Брентфорд.

Ноттингем Форест's performance of the last 5 matches is better than Брентфорд's.

Команда Брентфорд проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Ноттингем Форест (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Ноттингем Форест выиграла 1, команда Брентфорд выиграла 2, 2 ничьи.

Команда Брентфорд проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ноттингем Форест.

Команда Ноттингем Форест выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Брентфорд.

Ноттингем Форест забивает 1.6 гола за матч против команды Брентфорд, а Брентфорд забивает 1.6 гола против команды Ноттингем Форест (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Ноттингем Форест и Брентфорд - 3.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ноттингем Форест и Брентфорд - 1.2.