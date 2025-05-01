Ноттингем Форест - Брентфорд онлайн трансляция матча

Поединок между командой Ноттингем Форест (Ноттингем) и командой Брентфорд (Брентфорд) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2024/2025, матч пройдет на стадионе Сити Граунд.
Дата проведения матча: 01.05.2025
Время начала матча: 21:30
История противостояний между командами Ноттингем Форест (Ноттингем) и командой Брентфорд (Брентфорд):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Ноттингем Форест, тогда как команда Брентфорд осталась с поражением. Столкновение Брентфорд и Ноттингем Форест в предыдущем футбольном матче 21.12.2024 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Нуну Эшпириту Санту и Томас Франк разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ноттингем Форест (Ноттингем)
Год основания Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865
Страна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту
Прошедший поединок команды Ноттингем Форест был сыгран против "Манчестер Сити" - 27.04.2025, в рамках чемпионата Кубок Англии 2024/2025 и закончился победой команды "Манчестер Сити".
Название: Брентфорд (Брентфорд)
Год основания Брентфорд (Брентфорд): 1889
Страна: Англия
Тренер: Томас Франк
Прошедший поединок команды Брентфорд был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 19.04.2025, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2024/2025 и закончился победой команды Брентфорд.
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