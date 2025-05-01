  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Ноттингем Форест - Брентфорд Смотреть онлайн

В тренде

Ноттингем Форест - Брентфорд онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 01 мая 2025, 21:30 - Сити Граунд . Трансляция: Setanta Sports
Главный судья: Даррен Ингланд
Ноттингем Форест
Ноттингем
0 - 0
Обновить
44'
Брентфорд
Брентфорд
Смотреть трансляцию
Ход матча
10' Гиббс-Уайт, Морган 11' Поттер, Кин Льюис 18' Anderson, Elliot 36' Брайан Мбеумо
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Ноттингем Форест
36%
Ничья
32%
Брентфорд
32%
П1: 2.14 Х: 3.50 П2: 3.25
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Ноттингем Форест и Брентфорд 1-2. 4 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 12 встреч когда команда Ноттингем Форест играла дома, команда Ноттингем Форест выиграла 4 раз, 2 сыграла в ничью и 6 победы команды Брентфорд. Разница голов 20-15 в пользу команды Брентфорд.
  • Во время последних 24 встреч, команда Ноттингем Форест выиграла 8 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Брентфорд выиграла 11 раз. Разница забитых и пропущенных голов 39-35 в пользу команды Брентфорд
  • Последняя домашняя победа Ноттингем Форест над Брентфорд была в 2019
  • Игры прошлого года: 1-1 (Ноттингем Форест дома) и 3-2 (Брентфорд дома).
  • Вы знали, что Ноттингем Форест забил 21% голов между минутами 0-15?
  • Вы знали, что Брентфорд забил 21% голов между минутами 76-90?
  • Ноттингем Форест не забивает в 3 из их 16 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Брентфорд не забивает в 3 из их 16 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Chris Wood лучший бомбардир Ноттингем Форест с 19 голами. Bryan Mbeumo забил 18 раз за Брентфорд
  • Anthony Elanga отдал больше всего передач в Ноттингем Форест с 9 передачами. Mikkel Damsgaard лучший распасовщик Брентфорд (9 передач)
  • Ноттингем Форест выигрывает первый тайм в 38% матчей, Брентфорд выигрывает в 33% матчей.
  • Ноттингем Форест выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Брентфорд выигрывает в 33%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ноттингем Форест.
  • В их последнюю встречу команда Ноттингем Форест победила в 2 гол(а).
  • Когда Ноттингем Форест лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ноттингем Форест% своих матчей.
  • Когда Брентфорд лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.
  • Когда Ноттингем Форест проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ноттингем Форест% своих матчей.
  • Когда Брентфорд проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ноттингем Форест в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Брентфорд.
  • Ноттингем Форест's performance of the last 5 matches is better than Брентфорд's.
  • Команда Брентфорд проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Ноттингем Форест (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Ноттингем Форест выиграла 1, команда Брентфорд выиграла 2, 2 ничьи.
  • Команда Брентфорд проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ноттингем Форест.
  • Команда Ноттингем Форест выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Брентфорд.
  • Ноттингем Форест забивает 1.6 гола за матч против команды Брентфорд, а Брентфорд забивает 1.6 гола против команды Ноттингем Форест (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ноттингем Форест и Брентфорд - 3.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ноттингем Форест и Брентфорд - 1.2.
  • Ноттингем Форест забивает 1.38 гола, играя дома, а Брентфорд забивает 1.5 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Ноттингем Форест
1
Побед
7
Игр
3
Побед
Брентфорд
Чемпионат Англии 2024/2025
21.12.2024 - 17:00 Брентфорд 0 - 2 Завершен Ноттингем Форест
Чемпионат Англии 2023/2024
20.01.2024 - 19:30 Брентфорд 3 - 2 Завершен Ноттингем Форест
Чемпионат Англии 2023/2024
01.10.2023 - 16:00 Ноттингем Форест 1 - 1 Завершен Брентфорд
Чемпионат Англии 2022/2023
29.04.2023 - 17:00 Брентфорд 2 - 1 Завершен Ноттингем Форест
Последние матчи - Ноттингем Форест
Кубок Англии 2024/2025
27.04.2025 - 18:30 Ноттингем Форест 0 - 2 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Англии 2024/2025
21.04.2025 - 22:00 Тоттенхэм 1 - 2 Завершен Ноттингем Форест В
Чемпионат Англии 2024/2025
12.04.2025 - 17:00 Ноттингем Форест 0 - 1 Завершен Эвертон П
Чемпионат Англии 2024/2025
05.04.2025 - 19:30 Астон Вилла 2 - 1 Завершен Ноттингем Форест П
Чемпионат Англии 2024/2025
01.04.2025 - 22:00 Ноттингем Форест 1 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед В
Показать больше
Последние матчи - Брентфорд
Чемпионат Англии 2024/2025
19.04.2025 - 17:00 Брентфорд 4 - 2 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион В
Чемпионат Англии 2024/2025
12.04.2025 - 19:30 Арсенал 1 - 1 Завершен Брентфорд Н
Чемпионат Англии 2024/2025
06.04.2025 - 16:00 Брентфорд 0 - 0 Завершен Челси Н
Чемпионат Англии 2024/2025
02.04.2025 - 21:45 Ньюкасл 2 - 1 Завершен Брентфорд П
Чемпионат Англии 2024/2025
15.03.2025 - 19:30 Борнмут 1 - 2 Завершен Брентфорд В
Показать больше
Главные события
36'
Брайан Мбеумо
Anderson, Elliot
18'
11'
Поттер, Кин Льюис
Гиббс-Уайт, Морган
10'
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Ноттингем Форест
36%
Ничья
32%
Брентфорд
32%
П1: 2.14 Х: 3.50 П2: 3.25
Составы команд
26
Селс Матц
7
Williams, Neco
5
Murillo Jesus
31
Никола Миленкович
34
Ола Айна
8
Anderson, Elliot
22
Йейтс, Райан
14
Каллум Хадсон-Одой
10
Гиббс-Уайт, Морган
21
Elanga, Anthony
11
Крис Вуд
1
Марк Флеккен
33
Kayode, Michael Olabode
22
Коллинс, Натан
4
Сепп ван дер Берг
23
Поттер, Кин Льюис
6
Норгаард, Кристиан
18
Yarmoliuk, Yehor
19
Брайан Мбеумо
24
Damsgaard, Mikkel
7
Schade, Kevin
11
Йоан Висса
Стартовый состав
  • 11
    Крис Вуд
    Нападающий
  • 14
    Каллум Хадсон-Одой
  • 10
    Гиббс-Уайт, Морган
    Полузащитник
    10
  • 21
    Elanga, Anthony
    Нападающий
  • 8
    Anderson, Elliot
    Полузащитник
    18
  • 22
    Йейтс, Райан
    Полузащитник
  • 7
    Williams, Neco
    Полузащитник
  • 5
    Murillo Jesus
  • 31
    Никола Миленкович
    Защитник
  • 34
    Ола Айна
  • 26
    Селс Матц
  • 11
    Йоан Висса
    Нападающий
  • 19
    Брайан Мбеумо
    36
  • 24
    Damsgaard, Mikkel
    Полузащитник
  • 7
    Schade, Kevin
    Нападающий
  • 6
    Норгаард, Кристиан
    Полузащитник
  • 18
    Yarmoliuk, Yehor
    Полузащитник
  • 33
    Kayode, Michael Olabode
    Защитник
  • 22
    Коллинс, Натан
    Защитник
  • 4
    Сепп ван дер Берг
    Защитник
  • 23
    Поттер, Кин Льюис
    Нападающий
    11
  • 1
    Марк Флеккен
Запасные игроки
Тренеры
  • Нуну Эшпириту Санту
  • Томас Франк
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
1
Блокировано ударов
3
1
Угловые
1
7
Штрафные
6
6
Фолы
7
2
ЖК
2
Офсайды
1
1
Сейвы
1
LIVE
Трансляция матча Ноттингем Форест - Брентфорд
play-btn
play sound
В эфире
Setanta Sports
Трансляция
44'
Гоооол!!!
42'
Желтая карточка
Еще одно предупреждение, в этот раз для Нергора. В принципе, справедливое.
36'
Желтая карточка
Мбемо прыгнул в подкат после неудачной обработки мяча, едва зацепив Хадсона-Одоя, но арбитр все равно потянулся за карточкой. Направо и налево раздает желтые Инглэнд.
28'
Вуд мог пробивать головой с близка, воспользовавшись навесом Эланги, но ван ден Берг до конца отработал, не дав сопернику нанести акцентированный удар.
25'
Больше половины первого тайма позади, пока лишь один голевой момент сумели создать команды.
18'
Желтая карточка
Андерсон потерял мяч в центре поля и прыгнул в подкат, чтобы вернуть себе контроль. Сыграл в соперника.
17'
Опасный момент
Ван ден Берг получил шанс расстрелять ворота с близкой дистанции после подачи со штрафного, но не смог как следует подстроиться под удар. Нидерландца дезориентировал партнер, который неожиданно пропустил мяч.
12'
Желтая карточка
Льюис-Поттер слишком грубо сыграл против Эланги, просто влетел в корпус шведа вместо борьбы за верховой мяч.
10'
Желтая карточка
Гиббс-Уайт в подкате сбил Шаде, который уже разгонял контратаку своей команды.
9'
Гиббс-Уайт получил мяч в перспективной позиции и целил в дальнюю девятку. Коллинз лишил Флеккена работы, заблокировав удар.
5'
Без лишней спешки вкатываются команды в игру. Были попытки подач в штрафную площадь от обоих коллективов, все безуспешно.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Даррен Инглэнд.
Инфо
Стартовый состав Ноттингема: Селс — Вильямс, Мурильо, Миленкович, Айна — Андерсон, Йейтс (к) — Хадсон-Одои, Гиббс-Уайт, Эланга — Вуд. Главный тренер — Нуну Санту.
Инфо
Стартовый состав Брентфорда: Флеккен — Льюис-Поттер, ван ден Берг, Коллинз, Кайоде — Ярмолюк, Нергор (к) — Шаде, Дамсгор, Мбемо — Висса. Главный тренер — Томас Франк.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 34-го тура АПЛ Ноттингем Форест — Брентфорд.
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 17:00 - Сегодня Брюгге Брюгге 4 Гент Гент 1 Завершен 14:30 - Сегодня Ройял Антверпен Ройял Антверпен 1 Андерлехт Андерлехт 3 Завершен 22:00 - Вчера Барселона Барселона 3 Интер Интер 3 Завершен 21:45 - Вчера Мансфилд Таун Мансфилд Таун 4 Питерборо Питерборо 2 Завершен 21:45 - Вчера Блэкпул Блэкпул 0 Бирмингем Сити Бирмингем Сити 2

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 225 000 На сайт
2 100 000 На сайт
3 150 000 На сайт
4 5 000 На сайт
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости

Анонс матча Ноттингем Форест - Брентфорд 01.05.2025, Чемпионат Англии

Поединок между командой Ноттингем Форест (Ноттингем) и командой Брентфорд (Брентфорд) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2024/2025, матч пройдет на стадионе Сити Граунд.

Дата проведения матча: 01.05.2025
Время начала матча: 21:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Ноттингем Форест (Ноттингем) и командой Брентфорд (Брентфорд):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Ноттингем Форест, тогда как команда Брентфорд осталась с поражением. Столкновение Брентфорд и Ноттингем Форест в предыдущем футбольном матче 21.12.2024 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Нуну Эшпириту Санту и Томас Франк разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ноттингем Форест - Брентфорд можно посмотреть 01.05.2025 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Ноттингем Форест - Брентфорд, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ноттингем Форест (Ноттингем)
Год основания Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865
Страна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Прошедший поединок команды Ноттингем Форест был сыгран против "Манчестер Сити" - 27.04.2025, в рамках чемпионата Кубок Англии 2024/2025 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: Брентфорд (Брентфорд)
Год основания Брентфорд (Брентфорд): 1889
Страна: Англия
Тренер: Томас Франк

Прошедший поединок команды Брентфорд был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 19.04.2025, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2024/2025 и закончился победой команды Брентфорд.

Следите за результатами матча Ноттингем Форест - Брентфорд онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Англии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.