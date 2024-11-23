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Буковина - Виктория онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 01 апреля 2025, 13:00
Буковина
Черновцы
1 - 0
Обновить
23'
Виктория
Сумы
Ход матча
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Буковина
45%
Ничья
24%
Виктория
31%
П1: 2.10 Х: 2.98 П2: 4.15
Последние матчи - Буковина
Первая лига Украины 2024/2025
23.11.2024 - 12:00 ФК Минай 1 - 0 Завершен Буковина П
Первая лига Украины 2024/2025
09.11.2024 - 13:30 Буковина 2 - 1 Завершен Металлист В
Кубок Украины 24-26
30.10.2024 - 12:00 Пробий 0 - 1 Завершен Буковина В
Первая лига Украины 2024/2025
26.10.2024 - 13:00 Буковина 1 - 1 Завершен Эпицентр Н
Первая лига Украины 2024/2025
20.10.2024 - 14:30 Нива 1 - 1 Завершен Буковина Н
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Последние матчи - Виктория
Первая лига Украины 24-26
27.11.2024 - 12:00 Виктория 5 - 1 Завершен ЮКСА В
Первая лига Украины 24-26
13.11.2024 - 12:00 Виктория 1 - 1 Завершен Кремень Н
Первая лига Украины 24-26
08.11.2024 - 13:00 Виктория 0 - 1 Завершен Металлист 1925 П
Первая лига Украины 24-26
03.11.2024 - 12:30 Виктория 0 - 1 Завершен ФСК Мариуполь П
Кубок Украины 24-26
30.10.2024 - 19:20 Виктория 3 - 2 Завершен ЛНЗ В
Показать больше
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Буковина
45%
Ничья
24%
Виктория
31%
П1: 2.10 Х: 2.98 П2: 4.15
Трансляция
20'
В целом, игра сейчас довольно спокойная, что, конечно, на руку хозяевам
18'
Возвращаемся, все еще 1:0 у нас...
13'
Небольшие технические проблемы у нас с видеотрансляцией. Надеемся, скоро все починят
11'
Сходили гости в атаку, дошли до чужой штрафной, но ничего интересного там не придумали
9'
Виктория пока не форсирует события, привыкают гости - к сопернику и полю, особо не лезут вперед, даже проигрывая...
6'
Плакса довольно грубо фолит в центре поля. Было бы это не начало матча, судья дал бы желтую, а так ограничился устным внушением
5'
Такое вот начало - первый подход хозяев - и сразу гол!
4'
Гоооол!!!
Гооол! Так вот! Буковина! Уже на 4-й минуте после навеса с углового Тищенко головой подрезал мяч в сетку!
1'
Свисток
Итак, поехали, матч начался!
Выходят команды на поле
Инфо
Стартовый состав Виктории: Литвиненко, Корохов, Новотрясов, Кравчук, Сасовский, Бойко, Шарай, Ульянов, Богунов, Кныш, Евпак
Инфо
Стартовый состав Буковины: Каневцев, Безуглый, Кожушко, Бойчук, Шинкаренко, Кольцов, Бусько, Тищенко, Морговский, Глущук, Плакса
Виктория прошла запорожский Металлург, Чернигов, Минай и ЛНЗ
Буковина в нынешнем сезоне Кубка поэтапно выбила из турнира тернопольскую Ниву, Прикарпатье, Николаев и Пробий
Обе команды представляют Первую Лигу. Буковина весной играет в группе Чемпионская, а Виктория - в группе Выбывание
Инфо
Матч начнется в 13:00 в Черновцах, судить игру будет Дмитрий Панчишин. Отметим, что системы ВАР на матче не будет
Добрый день всем любителям украинского футбола! UA-Футбол предлагает вашему текстовый онлайн матча 1/4 финала Кубка Украины, в котором Буковина примет Викторию.
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Последние матчи
Завершен 22:00 - Вчера Сельта Сельта 1 Лас-Пальмас Лас-Пальмас 1 Завершен 21:45 - Вчера Лацио Лацио 1 Торино Торино 1 Завершен 20:30 - Вчера Хапоэль Хапоэль 1 Маккаби Маккаби 3 Завершен 20:00 - Вчера Заглембе Заглембе 0 Ракув Ракув 2 Завершен 19:30 - Вчера Эллас Верона Эллас Верона 0 Парма Парма 0

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Анонс матча Буковина - Виктория 01.04.2025, Кубок Украины

Противостояние между командой Буковина (Черновцы) и командой Виктория (Сумы) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Украины 2025/2026.

Дата проведения матча: 01.04.2025
Время начала матча: 13:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Буковина - Виктория можно посмотреть 01.04.2025 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Украины. Текстовую трансляцию матча Буковина - Виктория, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Буковина (Черновцы)
Год основания Буковина (Черновцы): 1958
Страна: Украина
Тренер: Андрей Мельничук

Предыдущий матч команды Буковина был сыгран против ФК Минай - 23.11.2024, в рамках турнира Первая лига Украины 2024/2025 и закончился победой команды ФК Минай.

Команда гостей

Название: Виктория (Сумы)
Год основания Виктория (Сумы): 2015
Страна: Украина
Тренер: Артем Радионов

Прошедший матч команды Виктория был сыгран против ЮКСА - 27.11.2024, в рамках чемпионата Первая лига Украины 24-26 и закончился победой команды Виктория.

Следите за результатами матча Буковина - Виктория онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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