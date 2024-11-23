Буковина - Виктория онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Буковина (Черновцы) и командой Виктория (Сумы) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Украины 2025/2026.
Дата проведения матча: 01.04.2025
Время начала матча: 13:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Буковина (Черновцы)
Год основания Буковина (Черновцы): 1958
Страна: Украина
Тренер: Андрей Мельничук
Предыдущий матч команды Буковина был сыгран против ФК Минай - 23.11.2024, в рамках турнира Первая лига Украины 2024/2025 и закончился победой команды ФК Минай.
Название: Виктория (Сумы)
Год основания Виктория (Сумы): 2015
Страна: Украина
Тренер: Артем Радионов
Прошедший матч команды Виктория был сыгран против ЮКСА - 27.11.2024, в рамках чемпионата Первая лига Украины 24-26 и закончился победой команды Виктория.
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