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Реал - Атлетик онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 22 декабря 2019, 22:00 - Сантьяго Бернабеу
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания)
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
0 - 0
Обновить
39'
Атлетик
Бильбао
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Реал
42%
Ничья
25%
Атлетик
33%
П1: 1.36 Х: 5.55 П2: 9.2 ТБ 3: 19 ТМ 3: 1.02
Интересные факты
  • Real Madrid have won 14 of their last 15 home matches against Athletic Bilbao in all competitions.
  • Real Madrid have seen over 2.5 goals in 14 of their last 15 home matches against Athletic Bilbao in all competitions.
  • Real Madrid have scored at least 2 goals in 14 of their last 15 home matches against Athletic Bilbao in all competitions.
  • Real Madrid have won 6 of their last 7 home matches (LaLiga).
  • Real Madrid have scored at least 2 goals in 6 of their last 7 home matches (LaLiga).
  • There have been under 2.5 goals scored in Real Madrid's last 3 games (LaLiga).
  • Athletic Bilbao have failed to win 9 of their last 10 away matches (LaLiga).
Личные встречи
Реал
11
Побед
16
Игр
1
Побед
Атлетик
Чемпионат Испании 2018
21.04.2019 - 17:00 Реал 3 - 0 Завершен Атлетик
Чемпионат Испании 2018/2019
15.09.2018 - 21:45 Атлетик 1 - 1 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2017/2018
18.04.2018 - 22:30 Реал 1 - 1 Завершен Атлетик
Чемпионат Испании 2017/2018
02.12.2017 - 21:45 Атлетик 0 - 0 Завершен Реал
Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
22.12.2019 - 17:00 Бетис 0 - 0 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2021
18.12.2019 - 21:00 Барселона 0 - 0 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2019/2020
15.12.2019 - 22:00 "Валенсия" 0 - 0 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2019/2020
15.12.2019 - 21:45 "Валенсия" 1 - 1 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2019/2020
14.12.2019 - 22:00 Осасуна 0 - 0 Завершен Реал Н
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Последние матчи - Атлетик
Чемпионат Испании 2019/2020
14.12.2019 - 19:30 Атлетик 0 - 0 Завершен Эйбар Н
Чемпионат Испании 2019/2020
14.12.2019 - 19:15 Атлетик 0 - 0 Завершен Эйбар Н
Чемпионат Испании 2019/2020
08.12.2019 - 15:15 Бетис 3 - 2 Завершен Атлетик П
Чемпионат Испании 2019/2020
01.12.2019 - 14:45 Атлетик 2 - 0 Завершен Гранада В
Чемпионат Испании 2019/2020
24.11.2019 - 15:00 Осасуна 0 - 0 Завершен Атлетик Н
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Новости команд
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Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Реал
42%
Ничья
25%
Атлетик
33%
П1: 1.36 Х: 5.55 П2: 9.2 ТБ 3: 19 ТМ 3: 1.02
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Родриго
    Полузащитник
  • 0
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 0
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 0
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 0
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 0
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 0
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 0
    Серхио Рамос
    Защитник
  • 0
    Менди Ф.
  • 0
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 25
    Винисиус Жуниор
  • 0
    Рауль Гарсия
    Полузащитник
  • 0
    Уильямс Иньяки
  • 0
    Дани Гарсия
    Полузащитник
  • 0
    Лекуэ
  • 0
    Мартинес И.
  • 0
    Бершиш Юрий
  • 23
    Кенан Кодро
    Нападающий
  • 16
    Микель Весга
    Полузащитник
  • 5
    Йерай Альварес
  • 3
    Унай Нуньес
    Защитник
  • 1
    Унай Симон
    Вратарь
Запасные игроки
  • 21
    Браим Диас
    Полузащитник
  • 5
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 11
    Гарет Бэйл
    Полузащитник
  • 1
    Альфонс Ареола
    Вратарь
  • 6
    Начо Фернандес
    Полузащитник
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 18
    Лука Йович
    Нападающий
  • 13
    Яго Эррерин
    Вратарь
  • 8
    Унаи Лопес
    Полузащитник
  • 12
    Гаизка Ларразабал
  • 19
    Ибаи Гомес Перес
  • 25
    Асьер Вильялибре
    Нападающий
  • 24
    Микель Баленсиага
    Защитник
  • 7
    Беньят Эчебаррия
Тренеры
Трансляция
38'
Опасный момент
Все повторилось! И навес Родриго с правого фланга, и удар головой от Бензема, и сейв от Симона на линии ворот!
37'
Нуньес вынес мяч из вратарской после прострела Винисиуса с левого фланга.
35'
Рауль Гарсия снес с ног Рамоса на правом фланге атаки своей команды.
32'
Опасный момент
НУНЬЕС! Бензема вышел один на один с голкипером, обошел того, и пробил с острого угла! Мяч пролетел по линии ворот, откуда его пяткой смог вынести Нуньес!
32'
Опасный момент
СИМОН! Блестящий навес удался Родриго с правого фланга, не менее эффектно головой пробил Бензема, но круче всех был Симон — нартво поймал мяч в прыжке на линии!
31'
Уголовой
Передача верхом в направлении Бензема был перехвачена. Угловой для Реала на левом фланге.
28'
Пролетел мяч над штрафной гостей после навеса Карвахаля с правого фланга.
26'
Лекуэ перехватил заброс Модрича в глубину левого фланга атаки.
24'
Фолил ли Бершиш против Милитао в попытке добраться до мяча около чужой штрафной?
24'
Нырял Винисиус для удара головой после подачи с правого фланга от Модрича. То, что получилось, и ударом сложно будет назвать.
22'
Опасный момент
Плохо поставил спину Милитао Уильмсу в собственной штрафной, после чего Куртуа снова пришлось спасать ворота!
20'
Опасный момент
УИЛЬЯМС! Форвард получил мяч в штрафной передачей из центральной зоны, и тут же пробил из-под Милитао в ближний нижний угол! Спас Куртуа!
19'
Опасный момент
Атака Реала продолжилась, но удар Модрича со средней дистанции уже не был столь опасным.
18'
Опасный момент
ПЕРЕКЛАДИНА! Кроос просолировал в штрафной на дриблинге, после чего пробил в ближний угол, попав в голову Симону, от которой произошел отскок в верхний каркас ворот!
15'
Рамос качественно постелил свой подкат в мяч, а не в ноги, Уильямсу у своей штрафной.
13'
Вынесли мяч защитники из-под ног ускорявшегося по левому флангу Винисиуса.
11'
Опасный момент
ВИНИСИУС! Супер момент! Стенка с Бенземой вывела его на ударную позицию у левого угла штрафной, однако переиграть Симона было не так уж и просто!
9'
Модрич отдал верховую передачу в штрафную с правого фланга точно в руки Симону.
8'
Родриго не смог уйти от подката Бершиша на правом фланге.
6'
На отбой играют баски на первых минутах.
5'
Обнял за корпус Крооса на чужой половине поля Дани Гарсия.
4'
Уголовой
Менди заблокировал прострел в штрафную Реала с правого фланга. Угловой.
2'
Опасный момент
Винисус пробил по воротам после передачи Модрича на правый фланг штрафной. Мяч прошел в сторону от левой штанги.
1'
Реал сразу начал с широкого розыгрыша атак.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Эррерин, Беньят, Лопес, Ларрасабаль, Ибаи, Беленсиага, Вильялибре.
Атлетик: Симон — Йерай, Нуньес, Мартинес, Юри — Д. Гарсия, Весга — Лекуэ, Р. Гарсия, Виллиамс — Кодро.
Запасные: Ареола, Варан, Начо, Бэйл, Йович, Диас, Иско.
Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рамос, Менди — Кроос, Модрич, Вальверде — Винисиус, Бензема, Родриго.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Адриан Кордеро Вега (Сантандер, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка восемнадцатого тура испанской Ла Лиги. На поле стадиона "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид, Испания) сыграют мадридский Реал и Атлетик из Бильбао.
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Анонс матча Реал - Атлетик 22.12.2019, Чемпионат Испании

Поединок между командой Реал (Мадрид) и командой Атлетик (Бильбао) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2019/2020, матч состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Дата проведения матча: 22.12.2019
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Реал (Мадрид) и командой Атлетик (Бильбао):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда Атлетик осталась с поражением. Столкновение Реал и Атлетик в предыдущем футбольном матче 21.04.2019 закончилось с таким счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - Атлетик можно посмотреть 22.12.2019 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Реал - Атлетик, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Прошедший матч команды Реал был сыгран против Бетис - 22.12.2019, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Атлетик (Бильбао)
Год основания Атлетик (Бильбао): 1898
Страна: Испания
Тренер: Гаиска Гаритано

Предыдущий поединок команды Атлетик был сыгран против Эйбар - 14.12.2019, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Реал - Атлетик онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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