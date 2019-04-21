Реал - Атлетик онлайн трансляция матча

Поединок между командой Реал (Мадрид) и командой Атлетик (Бильбао) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2019/2020, матч состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу.
Дата проведения матча: 22.12.2019
Время начала матча: 22:00
История противостояний между Реал (Мадрид) и командой Атлетик (Бильбао):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда Атлетик осталась с поражением. Столкновение Реал и Атлетик в предыдущем футбольном матче 21.04.2019 закончилось с таким счетом: 3:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан
Прошедший матч команды Реал был сыгран против Бетис - 22.12.2019, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился ничьей.
Название: Атлетик (Бильбао)
Год основания Атлетик (Бильбао): 1898
Страна: Испания
Тренер: Гаиска Гаритано
Предыдущий поединок команды Атлетик был сыгран против Эйбар - 14.12.2019, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился ничьей.
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