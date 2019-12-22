Аталанта - Милан онлайн трансляция матча

Матч между командой Аталанта (Бергамо) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2019/2020, матч пройдет на стадионе Атлети Адзурри д'Италия.
Дата проведения матча: 22.12.2019
Время начала матча: 13:30
История противостояний между командами Аталанта (Бергамо) и командой Милан (Милан):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Аталанта, тогда как команда Милан осталась с поражением. Столкновение Аталанта и Милан в предыдущем футбольном матче 22.12.2019 закончилось со счетом: 5:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Аталанта (Бергамо)
Год основания Аталанта (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Предыдущий поединок команды Аталанта был сыгран против Милан - 22.12.2019, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Аталанта.
Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли
Предыдущий поединок команды Милан был сыгран против Аталанта - 22.12.2019, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Аталанта.
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