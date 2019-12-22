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Аталанта - Милан онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 22 декабря 2019, 13:30 - Атлети Адзурри д'Италия
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Италия)
Рейтинг матча:
Аталанта
Бергамо
5 - 0
Матч завершен
Милан
Милан
Ход матча
10' Гомес А. 37' Матео Мусаккио 44' Сусо
56' Мартен де Рун 61' Марио Пашалич 63' Йосип Иличич 66' Бонавентура Дж. 71' Алессио Романьоли 72' Йосип Иличич 78' Франк Кессье 80' Йосип Иличич Вышел: Луис Муриэль 83' Луис Муриэль 86' Сусо 89' Гомес А. Вышел: Ремо Фройлер
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
36%
Ничья
36%
Милан
27%
П1: 1.88 Х: 3.78 П2: 4.44 ТБ 3: 19 ТМ 3: 1.02
Интересные факты
  • There have been over 2.5 goals scored in 14 of Atalanta's last 17 games (Serie A).
  • Atalanta have conceded at least 2 goals in their last 3 home matches (Serie A).
Личные встречи
Аталанта
6
Побед
17
Игр
6
Побед
Милан
Чемпионат Италии 2019/2020
22.12.2019 - 13:30 Аталанта 5 - 0 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2018
16.02.2019 - 21:30 Аталанта 1 - 3 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2018/2019
23.09.2018 - 19:00 Милан 2 - 2 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2017/2018
13.05.2018 - 19:00 Аталанта 1 - 1 Завершен Милан
Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2019/2020
22.12.2019 - 13:30 Аталанта 5 - 0 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2019/2020
15.12.2019 - 16:00 Болонья 0 - 0 Завершен Аталанта Н
Чемпионат Италии 2019/2020
15.12.2019 - 15:45 Болонья 2 - 1 Завершен Аталанта П
Лига Чемпионов 2019/2020
11.12.2019 - 19:55 Шахтер 0 - 3 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2019/2020
07.12.2019 - 18:00 Аталанта 3 - 2 Завершен Верона В
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Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2019/2020
22.12.2019 - 13:30 Аталанта 5 - 0 Завершен Милан П
Чемпионат Италии 2019/2020
15.12.2019 - 16:00 Милан 0 - 0 Завершен Сассуоло Н
Чемпионат Италии 2019/2020
15.12.2019 - 15:45 Милан 0 - 0 Завершен Сассуоло Н
Чемпионат Италии 2019/2020
08.12.2019 - 21:30 Болонья 2 - 3 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2019/2020
01.12.2019 - 16:00 Парма 0 - 0 Завершен Милан Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
36%
Ничья
36%
Милан
27%
П1: 1.88 Х: 3.78 П2: 4.44 ТБ 3: 19 ТМ 3: 1.02
Главные события
Гомес А.
Вышел: Ремо Фройлер
89'
86'
Сусо
ГООЛ! Луис Муриэль
83'
Йосип Иличич
Вышел: Луис Муриэль
80'
78'
Франк Кессье
ГООЛ! Йосип Иличич
72'
71'
Алессио Романьоли
66'
Бонавентура Дж.
ГООЛ! Йосип Иличич
63'
ГООЛ! Марио Пашалич
61'
Мартен де Рун
56'
44'
Сусо
37'
Матео Мусаккио
ГООЛ! Гомес А.
10'
Составы команд
0
Пьерлуиги Голлини
0
Рафаэл Толой
0
Берат Джимсити
0
Паломино Жозе
0
Ханс Хатебоер
0
Ремо Фройлер
0
Мартен де Рун
0
Тимоти Кастагн
0
Марио Пашалич
0
Луис Муриэль
0
Гомес А.
0
Доннарумма Джанлуиджи
0
Конти А.
0
Матео Мусаккио
0
Алессио Романьоли
0
Родригес Р.
0
Франк Кессье
0
Беннасер И.
0
Бонавентура Дж.
0
Сусо
0
Кристоф Пиатек
0
Хакан Чалханоглу
Стартовый состав
  • 0
    Луис Муриэль
    Нападающий
    83
  • 0
    Гомес А.
    89 10
  • 0
    Марио Пашалич
    Полузащитник
    61
  • 0
    Ханс Хатебоер
  • 0
    Ремо Фройлер
    Полузащитник
  • 0
    Мартен де Рун
    56
  • 0
    Тимоти Кастагн
  • 0
    Рафаэл Толой
    Защитник
  • 0
    Берат Джимсити
    Полузащитник
  • 0
    Паломино Жозе
  • 0
    Пьерлуиги Голлини
  • 0
    Йосип Иличич
    Полузащитник
    80 72 63
  • 0
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 0
    Сусо
    Нападающий
    86 44
  • 0
    Кристоф Пиатек
  • 0
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
  • 0
    Франк Кессье
    Полузащитник
    78
  • 0
    Беннасер И.
  • 0
    Бонавентура Дж.
    66
  • 0
    Конти А.
  • 0
    Матео Мусаккио
    Защитник
    37
  • 0
    Алессио Романьоли
    Защитник
    71
  • 0
    Родригес Р.
  • 0
    Доннарумма Джанлуиджи
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
Свисток
Матч окончен
90'
Инфо
1 мин. добавлено
90'
Чалханоглу пробил совсем не опасно, голкипер бергамской команды легко забрал мяч
89'
Замена
Гомес (Аталанта) уходит с поля, его заменил Ремо Фройлер
87'
Угловой неопасно разыграли хозяева, но атака продолжается вторым темпом
86'
Замена
Сусо (Милан) уступает место Кастильехо
85'
Аталанта продолжает контролировать ход встречи
83'
Гоооол!!!
Луис Муриэль (Аталанта) на скорости ушел от защитника, обыграл голкипера и отправил мяч в пустые ворота, ассистировал в этом взятии ворот - Руслан Малиновский. 5:0 - избиение!
81'
Опасный момент
Кастань один в один не переиграл Доннарумма, оборона гостей полностью провалилась, выручает только голкипер
80'
Замена
Йосип Иличич (Аталанта) уходит с поля, его заменил Луис Муриэль
78'
Желтая карточка
Франк Кессье (Милан) играет откровенно грубо против Малиновского
75'
Атака Милана, хотя и атакой назвать это невозможно, совершенно расбалансированны россонери
72'
Гоооол!!!
Разыграли штрафной хозяева и Йосип Иличич (Аталанта) пробил в дальний угол, в обвод Доннарумма. Невероятно красиво и убедительно - 4:0.
71'
Желтая карточка
Алессио Романьоли (Милан) руками остановил проход Иличича и получил горчичник
70'
Гозенс врывался в свободную зону, немного ему не хватило скорости
68'
Заметно упал темп встречи, все уже понимают какой будет исход встречи?
66'
Замена
Бонавентура (Милан) уходит с поля, его заменил Пентек
65'
Ничего у Милана не получается
63'
Гоооол!!!
Йосип Иличич делает преимущество Аталанты подавляющим. После паса Пашилича, форвард обыграл защитника и пробил в дальний угол - 3:0.
61'
Гоооол!!!
Гозенс пробивал из пределов штрафной, а Марио Пашалич переправил сферу в сетку. Аталанта дожимает Милан - 2:0.
59'
Малиновский прострелил с фланга, сразу два игрока Аталанты бежали и не успели к мячу
58'
Много фолов и много пауз в эти минуты, более напряженной стала игра
56'
Желтая карточка
Мартен де Рун (Аталанта) сорвал атаку соперника и получил карточку
54'
Милан старается отодвинуть игру от своих ворот, а вот перехватить инициативу пока гости не могут
53'
В окружении трех защитников Малиновский вышел на ударную позицию и выстрелил сильно и неточно
51'
Опасный момент
Кастань после паса на дальнюю штангу от Гозенса пробил слету, поймал бельгиец мяч, но удару не хватило точности
49'
Голлини перехватывает пас метров на сорок и выходит далеко из ворот, начиная новую атаку Аталанты
47'
Леау на скорости врывался в штрафную, но затем замешкался и мяч потерял
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
45'
На дальнюю штангу навешивал Гомес, никто не успел на эту хитрую передачу
44'
Желтая карточка
Сусо (Милан) привез опасный штрафной, еще и заработал горчичник
43'
Офсайд
Эх, хорошая атака, прошел пас Малиновского, но Пашалич во вне игры
41'
Уголовой
Снова Доннарумма в игре, надежно забрав мяч после навеса с корнера
40'
Опасный момент
После паса Малиновского на силу пальнул Иличич, с большим трудом тянет мяч Доннарумма
37'
Желтая карточка
Матео Мусаккио (Милан) отмахнулся от Гомеса, нанес травму - это желтая карточка
35'
Идет обмен скоростными атаками, вроде и опасно, вот только не хватает ударов
33'
Бонавентура здорово накрутил защитника, пробил... второй защитник успел подставиться под выстрел
31'
Милану удается перехватывать мяч в центре поля, высоко гости встречают соперника, хотя потом быстро теряют мяч, в районе центрального круга идет игра
29'
Две подряд странные потери мяча у хозяев, возможно, расслабились подопечные Гасперини?
27'
Опасный момент
Первый хороший момент у гостей, Родригес вышел на ударную позицию и выстрелил чуть выше перекладины
24'
Вроде и старается Милан, однако мало что получается у россонери, Аталанта продолжает контролировать игру
22'
Защитник самоотверженно блокирует удар Гомеса
21'
Голлини опережает Конти на выходе, спасает свою команду голкипер бергамасков
19'
Офсайд
Гозенс в офсайде
18'
Мусаккио наносил неплохой удар, но точности ему не хватило
15'
Опасный момент
Йосип Иличич нанес классный удар с 18-ти метров, только перекладина спасает Милан, натиск на ворота гостей невероятный
14'
Гозенс с фланга простреливал в штрафную, с трудом отбиваются гости
13'
Милан предпринял несколько попыток перехватить инициативу, но Аталанта все держит под контролем
10'
Гоооол!!!
Гомес выводит Аталанту вперед. С левого края он сместился в штрафную, по пути обыграл двух защитников и мощно пробил под самую перекладину.
10'
Милан выглядит слишком пассивно, что-то выжидают гости
8'
Уголовой
Еще один корнер разыграл Иличич, россонери недалеко выбили мяч, затем сам Иличич пробил по воротам, ничего опасного, голкипер справляется
7'
Голлини впервые вступает в игру, на выходе он легко перехватил мяч
5'
Активен левый фланг у Аталанты, постоянно там оказывается Гомес, который и разгоняет большинство комбинаций
3'
Уголовой
Не лучшим образом хозяева разыграли корнер, но продолжают атаковать
2'
Иличич смачно пробил со средней дистанции, Доннарумма тянет этот выстрел
Свисток
Матч начался. Гости разыграли с центра
Аталанта: 95. Голлини, 2. Толои, 21. Кастань, 6. Паломино, 19. Джимшити, 8. Гозенс, 18. Малиновский, 15. де Рон, 88. Пашалич, 72. Иличич, 10. Гомес
Запасные: 31. Росси Ф., 57. Спортьелло, 41. Ибаньес Р., 33. Хатебур, 5. Масьелло А., 11. Фройлер, 9. Муриэль, 99. Барроу
Милан: 99. Доннарумма Дж., 12. Конти А., 13. Романьоли, 22. Мусаккио, 68. Родригес Р., 5. Бонавентура, 8. Сусо, 10. Чалханоглу, 79. Кесси, 4. Беннасер И., 17. Леау
Запасные: 25. Пепе Рейна, 90. Доннарумма Ан., 2. Калабрия, 31. Кальдара, 20. Билья, 46. Габбиа, 33. Крунич, 7. Кастильехо, 9. Пёнтек К., 11. Борини, 18. Ребич
Добрый день, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча Серии А Аталанта - Милан.
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Анонс матча Аталанта - Милан 22.12.2019, Чемпионат Италии

Матч между командой Аталанта (Бергамо) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2019/2020, матч пройдет на стадионе Атлети Адзурри д'Италия.

Дата проведения матча: 22.12.2019
Время начала матча: 13:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Аталанта (Бергамо) и командой Милан (Милан):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Аталанта, тогда как команда Милан осталась с поражением. Столкновение Аталанта и Милан в предыдущем футбольном матче 22.12.2019 закончилось со счетом: 5:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Аталанта - Милан можно посмотреть 22.12.2019 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Аталанта - Милан, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Аталанта (Бергамо)
Год основания Аталанта (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий поединок команды Аталанта был сыгран против Милан - 22.12.2019, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Аталанта.

Команда гостей

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий поединок команды Милан был сыгран против Аталанта - 22.12.2019, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Аталанта.

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