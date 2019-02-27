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"Тоттенхэм" - Челси онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 22 декабря 2019, 18:30 - Тоттенхэм Хотспур
Главный судья: Антони Тэйлор (Англия)
Рейтинг матча:
"Тоттенхэм"
Лондон
0 - 2
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перерыв
Челси
Лондон
Ход матча
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
"Тоттенхэм"
50%
Ничья
25%
Челси
25%
П1: 2.38 Х: 3.64 П2: 3.075 ТБ 3: 17 ТМ 3: 1.025
Интересные факты
  • There have been over 2.5 goals scored in Chelsea's last 8 away games (Premier League).
  • Было забито тотал голов больше 2.5 в 5 последних матчах команды Тоттенхэм Хотспур
  • Тоттенхэм Хотспур остался непобежденным в последних 6 домашних матчах
Личные встречи
"Тоттенхэм"
5
Побед
20
Игр
9
Побед
Челси
Чемпионат Англии 2018
27.02.2019 - 22:00 Челси 2 - 0 Завершен "Тоттенхэм"
Кубок Лиги Англия 2018
24.01.2019 - 21:45 Челси 2 - 1 Завершен "Тоттенхэм"
Кубок Лиги Англия 2018
08.01.2019 - 22:00 "Тоттенхэм" 1 - 0 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2018
24.11.2018 - 19:30 "Тоттенхэм" 3 - 1 Завершен Челси
Последние матчи - "Тоттенхэм"
Чемпионат Англии 2019/2020
15.12.2019 - 15:45 Вулверхэмптон 1 - 2 Завершен "Тоттенхэм" В
Лига Чемпионов 2019/2020
11.12.2019 - 21:45 Бавария 3 - 1 Завершен "Тоттенхэм" П
Чемпионат Англии 2019/2020
07.12.2019 - 18:00 "Тоттенхэм" 5 - 0 Завершен "Бернли" В
Чемпионат Англии 2019/2020
04.12.2019 - 21:30 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершен "Тоттенхэм" П
Чемпионат Англии 2019/2020
30.11.2019 - 16:45 "Тоттенхэм" 3 - 2 Завершен Борнмут В
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Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
14.12.2019 - 16:45 Челси 0 - 1 Завершен Борнмут П
Лига Чемпионов 2019/2020
10.12.2019 - 22:00 Челси 2 - 1 Завершен "Лилль" В
Чемпионат Англии 2019/2020
07.12.2019 - 14:15 Эвертон 3 - 1 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2019/2020
04.12.2019 - 21:15 Челси 2 - 1 Завершен Астон Вилла В
Чемпионат Англии 2019/2020
30.11.2019 - 17:00 Челси 0 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед П
Показать больше
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
"Тоттенхэм"
50%
Ничья
25%
Челси
25%
П1: 2.38 Х: 3.64 П2: 3.075 ТБ 3: 17 ТМ 3: 1.025
Составы команд
Стартовый состав
  • 22
    Пауло Гассанига
    Вратарь
  • 10
    Харри Кейн
    Нападающий
  • 27
    Лукас Моура
    Полузащитник
  • 20
    Деле Алли
    Полузащитник
  • 7
    Сон Хин Мин
    Нападающий
  • 15
    Эрик Дайер
    Защитник
  • 17
    Мусса Сиссоко
    Полузащитник
  • 24
    Серж Орье
    Защитник
  • 6
    Давинсон Санчес
    Защитник
  • 4
    Тоби Алдервейрелд
    Вратарь
  • 5
    Ян Вертонген
    Защитник
Запасные игроки
  • 21
    Хуан Фойт
  • 3
    Дэнни Роуз
    Защитник
  • 13
    Михел Ворм
    Вратарь
  • 28
    Ndombele T.
Тренеры
Трансляция
45+5'
Свисток
Перерыв.
45+4'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Виллиан хладнокровно реализовал приговор! 0:2!
45+3'
Желтая карточка
Гассанига получил желтую за опасную игру. Тейлор указал на "точку". Пенальти!
45+2'
Гассанига махнул ногой в лицо Алонсо! Арбитр остановил игру. Пенальти?
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
43'
Желтая карточка
Ковачич и Алли полуучили по желтой за неспортивное поведение.
42'
Драка на поле! Сейчас будут карточки от арбитра.
40'
Сиссоко влетел в Аррисабалагу. Кипер "Челси" получает помощь медиков. Пауза в игре.
37'
Попытка Виллиана вывести Абрахама на удар закончилась крахом. Мяч перехвачен.
35'
Санчес отдал на Кейна. Форвард "шпор" не смог принять передачу партнера.
33'
Гости владеют мячом на чужой половине, но без обострения. "Тоттенхэм" обороняется всем составом.
31'
Желтая карточка
Зума получил желтую карточку за срыв атаки.
30'
Шикарная передача Кейна с правого фланга! Сон принял пас партнера на левом фланге. Удааар! Сон Хын Мин послал мяч в космос.
29'
Опасный момент
Кейн пробил после скидки Сиссоко с правого фланга. Выше створа!
27'
Инфо
Статистика ударов - 7:1 в пользу "Челси".
25'
Неплохой удар Маунта! Мяч летит мимо цели.
22'
Виллиан прострелил с фланга. Дайер заблокировал передачу соперника. Мяч ушел на угловой.
20'
Алонсо навесил на голову Абрахама. Удар! Мяч летит мимо ворот.
18'
Дайер опасно сыграл против Маунта. Арбитр не стал показывать желтую карточку игроку "шпор".
16'
"Тоттенхэм" взял мяч под контроль. Моментов не наблюдается.
14'
Инфо
Владение мячом - 64%/36% в пользу "Челси".
12'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Виллиан принял передачу от Ковачича после розыгрыша углового. Виллиан! Бразилец сместился в центр и пробил в дальний угол. 0:1!
10'
Рюдигер пробил с 30-ти метров! Сфера летит над перекладиной.
9'
Абрахам пробил головой после подачи Канте. Мяч попал в Санчеса и ушел за лицевую. Угловой.
7'
Абрахам пробил из-под Алдервейрелда. Мяч летит мимо створа.
5'
Тоттенхэм провел атаку, но ничем опасным этот выпад не закончился. Гости отбились.
3'
Гости держат мяч под контролем на своей половине. "Тоттенхэм" прессингует соперника.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Энтони Тейлор.
"Тоттенхэм", стартовый состав: Гассанига - Орье, Санчес, Альдервейрелд, Вертонген - Дайер, Сиссоко - Моура, Алли, Сон Хын Мин - Кейн. Запасные: Ворм, Роуз, Фойт, Уинкс, Ло Чельсо, Эриксен, Ндомбеле.
"Челси", стартовый состав: Аррисабалага - Зума, Рюдигер, Томори - Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Алонсо - Виллиан, Маунт - Абрахам. Запасные: Кабальеро, Кристенсен, Джеймс, Пулишич, Жоржиньо, Хадсон-Одои, Батшуайи.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура АПЛ: "Тоттенхэм" - "Челси". Начало поединка - 18:30.
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Анонс матча "Тоттенхэм" - Челси 22.12.2019, Чемпионат Англии

Матч между командой "Тоттенхэм" (Лондон) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020, матч состоится на стадионе Тоттенхэм Хотспур.

Дата проведения матча: 22.12.2019
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Тоттенхэм" (Лондон) и командой Челси (Лондон):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда "Тоттенхэм" осталась с поражением. Столкновение Челси и "Тоттенхэм" в предыдущем футбольном матче 27.02.2019 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Тоттенхэм" - Челси можно посмотреть 22.12.2019 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Тоттенхэм" - Челси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Жозе Моуриньо

Предыдущий матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против Вулверхэмптон - 15.12.2019, в рамках турнира Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды "Тоттенхэм".

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Предыдущий матч команды Челси был сыгран против Борнмут - 14.12.2019, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды Борнмут.

Следите за результатами матча "Тоттенхэм" - Челси онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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