"Тоттенхэм" - Челси онлайн трансляция матча

Анонс матча "Тоттенхэм" - Челси 22.12.2019, Чемпионат Англии

Матч между командой "Тоттенхэм" (Лондон) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020, матч состоится на стадионе Тоттенхэм Хотспур.

Дата проведения матча: 22.12.2019

Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Тоттенхэм" (Лондон) и командой Челси (Лондон):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда "Тоттенхэм" осталась с поражением. Столкновение Челси и "Тоттенхэм" в предыдущем футбольном матче 27.02.2019 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)

Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882

Страна: Англия

Тренер: Жозе Моуриньо



Предыдущий матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против Вулверхэмптон - 15.12.2019, в рамках турнира Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды "Тоттенхэм".

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)

Год основания Челси (Лондон): 1905

Страна: Англия

Тренер: Фрэнк Лэмпард



Предыдущий матч команды Челси был сыгран против Борнмут - 14.12.2019, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды Борнмут.

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