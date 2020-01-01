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Арсенал - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 01 января 2020, 22:00 - Эмирейтс
Рейтинг матча:
Арсенал
Лондон
0 - 0
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ход матча
3' Зеад Колашинац 8' Пепе Николас 42' Сократис Папастатопулос
58' Джесси Лингард Вышел: Андреас Перейра 58' Даниэль Джеймс Вышел: Масон Гринвуд 63' Пепе Николас Вышел: Нельсон Р. 69' Зеад Колашинац Вышел: Букайо Сака 81' Неманья Матич Вышел: Хуан Мата 82' Александр Ляказетт Вышел: Маттео Гюэндузи
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
33%
Ничья
22%
Манчестер Юнайтед
44%
П1: 2.755 Х: 3.72 П2: 2.56 ТБ 3: 17 ТМ 3: 1.025
Интересные факты
  • Командой Арсенал было забито тотал голов больше 2.5 в 4 последних домашних матчах
  • Arsenal have lost their last 3 home matches (Premier League).
  • Arsenal have conceded at least 2 goals in their last 4 home matches (Premier League).
Личные встречи
Арсенал
5
Побед
21
Игр
8
Побед
Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
01.01.2020 - 22:45 Арсенал 2 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
01.01.2020 - 22:00 Арсенал 0 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
30.09.2019 - 22:00 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2019/2020
30.09.2019 - 21:45 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Арсенал
Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2019/2020
01.01.2020 - 22:45 Арсенал 2 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2019/2020
01.01.2020 - 22:00 Арсенал 0 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2019/2020
29.12.2019 - 16:00 Арсенал 1 - 2 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2019/2020
26.12.2019 - 18:45 Борнмут 1 - 1 Завершен Арсенал Н
Чемпионат Англии 2019/2020
21.12.2019 - 14:45 Эвертон 0 - 0 Завершен Арсенал Н
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Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
01.01.2020 - 22:45 Арсенал 2 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2019/2020
01.01.2020 - 22:00 Арсенал 0 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2019/2020
28.12.2019 - 21:30 "Бернли" 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2019/2020
26.12.2019 - 19:15 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершен Ньюкасл В
Чемпионат Англии 2019/2020
22.12.2019 - 15:45 Уотфорд 2 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
33%
Ничья
22%
Манчестер Юнайтед
44%
П1: 2.755 Х: 3.72 П2: 2.56 ТБ 3: 17 ТМ 3: 1.025
Главные события
Александр Ляказетт
Вышел: Маттео Гюэндузи
82'
81'
Неманья Матич
Вышел: Хуан Мата
Зеад Колашинац
Вышел: Букайо Сака
69'
Пепе Николас
Вышел: Нельсон Р.
63'
58'
Джесси Лингард
Вышел: Андреас Перейра
58'
Даниэль Джеймс
Вышел: Масон Гринвуд
ГООЛ! Сократис Папастатопулос
42'
ГООЛ! Пепе Николас
8'
Зеад Колашинац
3'
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Бернд Лено
    Вратарь
  • 9
    Александр Ляказетт
    Нападающий
    82
  • 19
    Пепе Николас
    63 8
  • 10
    Месут Озил
    Полузащитник
  • 14
    Пьер-Эмерик Обамейянг
    Нападающий
  • 11
    Лукас Торрейра
    Полузащитник
  • 34
    Гранит Джака
    Полузащитник
  • 15
    Эйнсли Мэйтленд-Найлс
    Полузащитник
  • 5
    Сократис Папастатопулос
    Защитник
    42
  • 23
    Давид Луис
  • 31
    Зеад Колашинац
    Защитник
    69 3
  • 1
    Давид де Хеа
    Вратарь
  • 9
    Антони Марсьяль
    Нападающий
  • 10
    Маркус Рашфорд
    Нападающий
  • 14
    Джесси Лингард
    Полузащитник
    58
  • 21
    Даниэль Джеймс
    Полузащитник
    58
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
    81
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 5
    Магуайр Х.
  • 29
    Аарон Ван-Биссака
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 28
    Джозеф Уиллок
    Полузащитник
  • 8
    Себальос Даниэль
  • 29
    Маттео Гюэндузи
    Полузащитник
  • 77
    Букайо Сака
  • 16
    Роб Холдинг
    Защитник
  • 24
    Нельсон Р.
  • 8
    Хуан Мата
    Полузащитник
  • 15
    Андреас Перейра
    Полузащитник
  • 18
    Эшли Янг
    Полузащитник
  • 4
    Фил Джонс
    Защитник
  • 53
    Брандон Уильямс
  • 22
    Серхио Ромеро
    Вратарь
  • 26
    Масон Гринвуд
Тренеры
Трансляция
90+5'
Свисток
Матч окончен! "Арсенал" одолел "Манчестер Юнайтед"! 2:0! Спасибо за внимание! Держитесь позитивной волны и оставайтесь с нами!
90'
Инфо
4 мин. добавлено.
88'
Опасный момент
Обамеянг убежал в атаку! Обамеянг! Пас в центр! Нет удара!
85'
"Юнайтед владеет мячом на чужой половине, но результата нет никакого. "Арсенал" отошел к своим воротам.
82'
Желтая карточка
Сака получил желтую за разговоры.
82'
Замена
Замена у "Арсенала". Гендузи сменил Ляказетта.
81'
Замена
Замена у "МЮ". Мата сменил Матича.
79'
Сака пробил низом со средней дистанции. Слабый удар. Без проблем для Де Хеа.
78'
Опасный момент
Ляказетт пробил с 18-ти метров! мяч летит выше ворот!
76'
"Юнайтед" контролирует мяч на чужой половине, но до острых моментов не доходит. "Арсенал" обороняется всем составом.
73'
Опасный момент
Гринвуд пробилс правого полуфланга после паса Марсьяля! Лено в полном порядке!
70'
Ван-Биссака упал в чужой штрафной. Нет пенальти! Играем дальше.
69'
Замена
Замена у "Арсенала". Колашинац покинул поле. Сака вышел на замену.
68'
Инфо
Статистика ударов - 7:6 в пользу "Арсенала".
66'
Магуайр сфолил против Нельсона. Свободный для "Арсенала".
65'
В составе "Арсенала" готовится вторая замена. Сака стоит у кромки поля.
63'
Замена
Замена у "Арсенала". Нельсон сменил Пепе.
62'
Опасный момент
Атака "Арсенала" 3 в 2! Обамеянг принял передачу от Озила и отдал на Ляказетта. Удар! Мяч летит мимо ближней стойки.
59'
Опасный момент
Перейра получил пас от Матича и пробил в ближний угол. Мяч попал в сетку с внешней стороны.
58'
Замена
Двойная замена у "Юнайтед". Перейра сменил Лингарда. Гринвуд сменил Джеймса.
55'
Опасный момент
Дальний удар Фреда! Лено забирает мяч в руки!
55'
Опасный момент
Джеймс пробил из-под Колашинаца в ближний угол! Лено на месте!
53'
Инфо
Владение мячом - 55%/45% в пользу "Арсенала".
51'
Торрейра и Лингард оказались на газоне после единоборства. Пауза в игре.
49'
Пепе пытался прорваться по правому флангу, но Фред остановил проход Николя. Мяч перехвачен.
47'
Фред нарушил правила против Ляказетта. Свободный для "Арсенала".
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
1 мин. добавлена.
42'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Ляказетт пробил головой после подачи с углового. Де Хеа отбил перед собой. Мяч отскочил к Сократису. Папастатопулос отправил мяч в ворота! 2:0!
40'
Ляказетт исполнил неплохой навес, но некому замкнуть эту подачу!
39'
Линделеф отдал на Джеймса. Два игрока "Арсенала" закрыли Даниэля.
37'
Опасный момент
Пепе! Отличный дальний удар от Николя! Мяч попал в штангу! Каркас ворот спас "Юнайтед"!
35'
Озил не смог принять подачу партнера с левого фланга. Месут нарушил правила в атаке.
33'
Опасный момент
Торрейра обыграл двоих игроков "Юнайтед" и пробил в ближний угол! Рядом со стойкой летит сфера.
32'
Опасный момент
Ляказетт! Александр пробил с угла вратарской! Мяч улетел за боковую. Момент упущен.
31'
Фред исполнил длинный перевод на левый фланг. Давид Луис перехватил передачу соперника.
28'
Марсьяль пытался обострить на фланге, но Сократис вынес мяч за боковую.
26'
Немного упал темп встречи. "Юнайтед" держит мяч на своей половине поля.
23'
Инфо
Статистика ударов - 2:1 в пользу "Арсенала".
21'
"Пушкари" перепасовываются на своей половине. 5 игроков гостей прессингуют соперника, но без особого успеха.
18'
"Арсенал" контролирует мяч, но не может подойти к штрафной соперника. "Юнайтед" умело обороняется.
16'
Лингард влетел в Торрейру. Обошлось без желтой карточки.
15'
Инфо
Владение мячом - 60%/40% в пользу "Арсенала".
13'
Луис нарушил правила против Марсьяля. Свободный для "МЮ".
11'
Опасный момент
Пепе навесил на Обамеянга с правого фланга. Пьер-Эмерик пробил через себя! Сфера летит выше створа! Настоящий бардак в обороне "Юнайтед"! Обамеянгу никто не мешал!
10'
Обамеянг навесил на правый фланг. Пепе принял подачу партнера, но не смог обострить. Гости отбились.
8'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Колашинац прострелил с левого фланга. Мяч попал в Линделефа и отскочил к Пепе! Удар! Мяч в сетке! 1:0!
6'
Идет борьба в середине поля. Моментов не наблюдается.
4'
Фред навесил со штрафного. Лено вынес мяч на Пепе. Контратака "Арсенала".
3'
Желтая карточка
Колашинац получил желтую за фол против Джеймса. Штрафной для "Юнайтед".
2'
Колашинац отдал на Обамеянга. Мяч ушел за боковую.
1'
Опасный момент
Стремительная атака "МЮ"! Рашфорд пробил из-за пределов штрафной! Лено забрал мяч в руки.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Крис Кавана.
"Арсенал", стартовый состав: Лено - Мэйтленд-Найлз, Сократис, Давид Луиз, Колашинац - Торрейра, Джака - Пепе, Озил, Обамеянг - Ляказетт. Запасные: Холдинг, Мартинес, Гендузи, Нельсон, Сака, Себальос, Уиллок.
"Манчестер Юнайтед", стартовый состав: Де Хеа - Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу - Фред, Матич - Джеймс, Лингард, Рашфорд - Марсьяль. Запасные: Мата, Перейра, Ромеро, Уильямс, Джонс, Гринвуд, Янг.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 21-го тура АПЛ: "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча Арсенал - Манчестер Юнайтед 01.01.2020, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Арсенал (Лондон) и командой Манчестер Юнайтед (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020, матч состоится на стадионе Эмирейтс.

Дата проведения матча: 01.01.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Арсенал (Лондон) и командой Манчестер Юнайтед (Манчестер):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Арсенал, тогда как команда Манчестер Юнайтед осталась с поражением. Столкновение Арсенал и Манчестер Юнайтед в предыдущем футбольном матче 01.01.2020 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Арсенал - Манчестер Юнайтед можно посмотреть 01.01.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Арсенал - Манчестер Юнайтед, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший поединок команды Арсенал был сыгран против Манчестер Юнайтед - 01.01.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды Арсенал.

Команда гостей

Название: Манчестер Юнайтед (Манчестер)
Год основания Манчестер Юнайтед (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Предыдущий матч команды Манчестер Юнайтед был сыгран против Арсенал - 01.01.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды Арсенал.

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