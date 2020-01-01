Арсенал - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Арсенал (Лондон) и командой Манчестер Юнайтед (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020, матч состоится на стадионе Эмирейтс.
Дата проведения матча: 01.01.2020
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами Арсенал (Лондон) и командой Манчестер Юнайтед (Манчестер):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Арсенал, тогда как команда Манчестер Юнайтед осталась с поражением. Столкновение Арсенал и Манчестер Юнайтед в предыдущем футбольном матче 01.01.2020 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета
Прошедший поединок команды Арсенал был сыгран против Манчестер Юнайтед - 01.01.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды Арсенал.
Название: Манчестер Юнайтед (Манчестер)
Год основания Манчестер Юнайтед (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер
Предыдущий матч команды Манчестер Юнайтед был сыгран против Арсенал - 01.01.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды Арсенал.
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